10 порад фен-шуй, як вигнати погану енергію з дому

Енергія відіграє важливу роль у вченні фен-шуй. Усе створено для того, щоб дозволити ци, позитивній енергії, вільно текти та мати позитивний вплив на життя тих, хто живе у будинку. Однак не можна давати негативній енергії поширюватися в будинку.

Сьогодні ми зібрали для вас десять порад, які допоможуть захиститися від поганої енергії. Ви можете багато чого зробити, щоб стимулювати гармонійний потік чі – від охайного будинку до свіжого повітря, кімнатних рослин і правильних аксесуарів до оптимального розташування меблів.

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Вам цікаво, як можна видалити негативну енергію за фен-шуй, прибравши свій будинок, або яке відношення до всієї теми має сіль? Тоді вам точно слід читати далі.