10 порад фен-шуй, як вигнати погану енергію з дому

Енергія відіграє важливу роль у вченні фен-шуй. Усе створено для того, щоб дозволити ци, позитивній енергії, вільно текти та мати позитивний вплив на життя тих, хто живе у будинку. Однак не можна давати негативній енергії поширюватися в будинку.
Сьогодні ми зібрали для вас десять порад, які допоможуть захиститися від поганої енергії. Ви можете багато чого зробити, щоб стимулювати гармонійний потік чі – від охайного будинку до свіжого повітря, кімнатних рослин і правильних аксесуарів до оптимального розташування меблів.
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Вам цікаво, як можна видалити негативну енергію за фен-шуй, прибравши свій будинок, або яке відношення до всієї теми має сіль? Тоді вам точно слід читати далі.
Бажаєте очистити свої кімнати від негативної енергії?
Більшість із вас, мабуть, знайомі із фен-шуй у цьому контексті. Але багато людей не знають, що саме важливо, якщо ви хочете позбутися негативної енергії, і як ви можете досягти вражаючого покращення якості свого життя за допомогою невеликих змін і порад.
З цієї причини сьогодні ми зібрали для вас десять чудових і ефективних ідей фен-шуй, які коштують мало або нічого, але їх дуже легко реалізувати. До прикладу, дізнайтеся, як можна викурити негативну енергію. Особливо популярним способом є копчення шавлією. Прибирання будинку також відіграє важливу роль у фен-шуй. Тож подбайте про те, щоб ваша квартира завжди була чистою та охайною. Ви побачите, що почуватиметеся набагато комфортніше.
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Тріснута ваза, стілець із розхитаною спинкою, шафа із потертими дверцятами: у фен-шуй немає більшого розкрадача енергії, ніж розбиті предмети. Тому ви обов’язково повинні позбутися усього, що є несправним або пошкодженим. Це має звільняючий ефект – не тільки на вас, але й на чі, який знову може вільно текти. До речі, ремонт не завжди допомагає. Якщо на тарілці або вазі з’явилася тріщина, її недостатньо відремонтувати. Точка зламу завжди буде притягувати негативну енергію.
Погане повітря порушує нашу концентрацію та самопочуття, а також придушує будь-яку позитивну енергію. Тому важливо регулярно добре провітрювати приміщення, створюючи таким чином приємний свіжий клімат у приміщенні. Якщо повітря може вільно циркулювати, чі також може.
Найголовніша порада від експертів : чим захаращеніший ваш дім, тим важче енергії туди текти.
У фен-шуй сміття — це не що інше, як заблокована енергія, і сміття потрібно відповідно видаляти. Регулярно і послідовно очищайте усе, що вам насправді не потрібно, і звільняйтеся від непотрібного баласту, як фізично, так і морально.
Кімнатні рослини фільтрують повітря у кімнаті, регулюють вологість і навіть здатні розщеплювати токсини навколишнього середовища. Вони також можуть зменшити стрес і заспокійливо впливати на нашу психіку.
У фен-шуй рослини виконують ще одну задачу: збільшують чі у закритих приміщеннях. Це означає: за допомогою правильних рослин ви можете захистити себе від поганої енергії. Особливо корисні рослини-павуки, алое, цикламен, орхідеї та бамбук.
Така рослина відразу створює прекрасну атмосферу у вашому домі. Спробуйте і скористайтеся позитивним ефектом рослини.
Сіль відіграє важливу роль у фен-шуй, тому що вона не тільки має терапевтичну та антибактеріальну дію у їжі та ліках, але й допомагає нам покращити мікроклімат у будинку. Сіль зв'язує пил, алергени та запахи через вологу і нейтралізує погану енергію.
Крім класичної форми, сіль можна також внести у приміщення за допомогою соляних ламп і аксесуарів із солі.
Дзеркала особливо важливі у вченні фен-шуй, тому що вони не тільки створюють відчуття простору, але також активують ци і таким чином покращують потік енергії.
Однак при розвішуванні слід пам’ятати про деякі моменти: слід уникати дзеркал, які спотворюють зображення. Оптимальне розташування – навпроти дверей і входу, а у спальні краще уникати дзеркал, оскільки вони швидко викликають хвилювання.
Ми залишаємося у спальні і зосереджуємося на оптимальному положенні ліжка. Відповідно до фен-шуй, місце установки впливає не тільки на естетику кімнати, а й на якість нашого сну. Узголів’я ліжка має прилягати до міцної стіни, яка забезпечує безпеку. Важливо, щоб воно не було спрямоване ні на вікно, ні на двері. Взагалі, ліжко не повинно бути занадто близько до вікна або дверей.
У створені атмосфери затишку можуть посприяти дизайнери, які допоможуть оптимізувати простір, тому не виключайте це рішення як варіант.
Ви повинні звернути особливу увагу на вхідну зону, тому що вона є воротами у будинок і в життя його мешканців, і вхідна зона надзвичайно важлива для потоку енергії. Вхідні двері повинні передавати стабільність і захищеність.
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Передпокій повинен бути достатньо освітленим і чітко показувати шлях у квартиру. Ефект кімнати повинен бути світлим, світлим, повітряним і доброзичливим. Тому краще уникати агресивних кольорів і форм.
Кімнатні аромати чудово впливають на нашу підсвідомість і самопочуття. Якщо ви використовуєте правильні аромати, ви підтримуєте потік чі та можете захистити себе від поганої енергії. Скажімо, цитрусові аромати повинні бадьорити і мати освіжаючий ефект, а квіткові – розслаблюючий і заспокійливий ефект. Деревні аромати, такі як сандал і мирра, мають регенеруючий і балансуючий ефект, а землисті ноти ванілі і меду можуть мати чуттєвий і еротичний ефект.
Чистота є головним у фен-шуй. Ци не може належним чином протікати між пилом і брудом, тому позбутися поганої енергії за фен-шуй можна за допомогою регулярного прибирання будинку. Це включає у себе пилосос і миття, прибирання, винесення сміття, миття вікон і видалення усього, що може порушити чі.
Надихайтеся! Створюйте житло своєї мрії із позитивною енергетикою!