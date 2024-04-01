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Розширення мансарди: 30 натхненників, про які можна мріяти та наслідувати

Anne Krusche – HOMIFY Anne Krusche – HOMIFY
Gründerzeithaus A, ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting Дах
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Горище часто використовують як сховище для ящиків і старих речей, від яких ми не хочемо позбавлятися назавжди. Місця під дахом для корисного використання може бути набагато більше: від кімнати для гостей до гардеробної та домашнього спа-центру чи балкона, горище пропонує безмежні можливості для втілення будинку вашої мрії. Ідей багато!

У вас є мансарда, яку ви хотіли б перетворити на додаткову житлову площу? Тоді дозвольте цим ідеям надихнути вас і нарешті втілити свою мрію в життя!

Мрія про більше житлового простору

Gründerzeithaus A, ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting Дах
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting Відвідати профіль

Перестаньте мріяти про додатковий житловий простір і дізнайтеся нижче, наскільки чудовим є переобладнання мансарди для створення додаткової житлової площі. Бажаєте розширити свій лофт? Створену таким чином житлову площу на горищі чи мансарді можна використовувати дуже по-різному і завжди відповідно до ваших потреб і побажань. Незалежно від того, чи хочете ви облаштувати додаткову спальню, дитячу кімнату, домашній кабінет або ще одну мансардну кімнату, варіантів багато. Розширення мансарди або перебудова цілої мансарди створює багато простору – без будь-яких доповнень. Вам ще не вистачає? Дозвольте собі надихнутися подальшими ідеями щодо переобладнання мансарди у цій статті ідей.

Сподіваємося, вам сподобається оновлення та розширення.

Більше цікавих ідей, на ваш вибір, звичайно, ви можете знайти у нас на сайті

за цим посиланням

Спальня у стилі сільського будинку

Woonhuis Austerlitz, Meulenbelt Architectuur Meulenbelt Architectuur Будинки
Meulenbelt Architectuur
Meulenbelt Architectuur Відвідати профіль

Простий і чудово зручний: дерево має свій шарм. Ось чому для того, щоб використовувати мансарду як додаткову спальню, вам часто не потрібно більше, ніж зручне ліжко та гарне освітлення.

Спальня і гардеробна

Catalogo Furlan Mobili: Una piccola selezione di armadi, de-cube de-cube Спальня Шафи і шафи
de-cube
de-cube Відвідати профіль

Ця мансарда була використана для створення класної спальні в індустріальному стилі з окремою гардеробною. Шафа, виготовлена на замовлення, унікально привертає увагу, а також служить роздільником кімнати.

Міні-мансарда

BEFORE&AFTER - A TOTAL TRANSFORMATION, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory Відвідати профіль

Невеликий, але гарний: ця невелика площа на горищі була використана оптимально та обладнана зручним ліжком і невеликою зоною відпочинку. Ідеально підходить як додаткова гостьова кімната або зона відпочинку.

Санвузол під дахом

A casa di Giulia, Plastudio Plastudio Ванна кімната
Plastudio
Plastudio Відвідати профіль

Ця дивовижно красива ванна кімната була облаштована лише на кількох квадратних метрах. Світлі меблі та вікно, яке пропускає багато природного світла, створюють привабливе місце для відпочинку та гарного настрою.

Вітальня із балконом

homify Тераса
homify
homify Відвідати профіль

Як щодо затишної оазиси спокою під дахом? Прості дерев'яні меблі, телевізор і кілька чудових стельових світильників створюють ідеальну атмосферу. У теплі дні балкон дає чудову можливість насолодитися гарною погодою та видом на сад.

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Ідеальний оазис спокою

Мансарда с железным поясом, LOFTING LOFTING Вітальня
LOFTING
LOFTING Відвідати профіль

Якщо ви хочете насолодитися краєвидом, почитати книгу або трохи подрімати: це місце під дахом ідеально для цього. У мінімалістичному чорно-білому вигляді воно виглядає елегантно та затишно.

Відпочивайте, працюйте та займайтеся творчістю

еклектичний by Студия дизайна 'MartStudio', Еклектичний
Студия дизайна <q>MartStudio</q>
Студия дизайна "MartStudio" Відвідати профіль

Поєднання дерева, каменю та свіжих кольорів робить цю мансарду ідеальним місцем для відпочинку на дивані або спокійного заняття своїми хобі.

Чарівний стиль сільського будинку

Country Living, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Спальня
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan Відвідати профіль

Ця невелика спальня створює відчуття традиційного сільського будинку, який ідеально вписується у сільський стиль мансарди.

Ностальгічний

Carte da parati e tessuti d'arredamento Sanderson e Morris, B&B Distribuzione B&B Distribuzione Спальня Аксесуари та прикраси
B&amp;B Distribuzione
B&B Distribuzione Відвідати профіль

Ця невелика спальня, у якій білу стелю поєднали із візерунчастими шпалерами ніжних пастельних тонів, виглядає сяюче красиво. Грайливе ліжко та старі дерев’яні меблі надають кімнаті ще більшої вишуканості.

Оригінальний дизайн стін

Carte da parati e tessuti d'arredamento Sanderson e Morris, B&B Distribuzione B&B Distribuzione Ванна кімната Прикраса
B&amp;B Distribuzione
B&B Distribuzione Відвідати профіль

Ця класично мебльована ванна кімната має унікальний вигляд завдяки настінному дизайну рожевих фламінго, який даруватиме гарний настрій щоранку.

Традиційний і сучасний

South Crown Street Bedroom homify Спальня refurbishment,renovation,bedroom,aberdeen,scotland,timber,white
homify
homify Відвідати профіль

Поєднання темних дерев'яних меблів і білих стін створює чудовий стиль між традиціями та сучасністю. Особливо приємно: чудовий камін для ще більшого затишку.


Читайте: Як не зіпсувати свій інтер’єр?

Навчання

Loft GK Architects Ltd Дитяча кімната Аксесуари та прикраси
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd Відвідати профіль

Функціональні меблі та біла дерев’яна підлога – усе, що потрібно для створення ідеального кабінету під дахом.

Затишна ігрова кімната

Salcombe Holiday Cottage, Dupere Interior Design Dupere Interior Design Дитяча кімната
Dupere Interior Design
Dupere Interior Design Відвідати профіль

Велика кушетка із подушками, невеликими подушками для сидіння та великою кількістю ящиків і ящичків для зберігання іграшок перетворює горище на ігровий майданчик для малечі.

Дитяча кімната

Chequers Road, Pride Road Pride Road
Pride Road
Pride Road Відвідати профіль

Горище також ідеально підходить для дитячої кімнати: у цьому прикладі ми бачимо письмовий стіл та практичні вбудовані дерев’яні полиці, які створюють атмосферу гарного настрою.

Мансарда як лофт

Gallery Hart Design and Construction Коридор
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction Відвідати профіль

Ця переобладнана мансарда виглядає як простора студія. У той час як спальня знаходиться у задній частині, є менша житлова зона перед нею, яку можна використовувати як вітальню або куточок для відпочинку.

Вітальня та домашній кабінет

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture Вітальня
INT2architecture
INT2architecture Відвідати профіль

Ви не можете уявити свою власну навчальну кімнату красивішою: стильний письмовий стіл поєднується із невеликою зоною для відпочинку і створює чудову кімнату. Родзинка: робоча зона відокремлена від решти кімнати лише синім кольором. Чудова ідея!

Заміський будинок у сільській місцевості

Loft Bedroom A1 Lofts and Extensions Спальня
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions Відвідати профіль

Ця спальня оформлена у традиційному стилі та отримує свій особливий шарм завдяки чарівним дерев'яним меблям.

Кухня під дахом

Oak kitchen Churchwood Design Кухня
Churchwood Design
Churchwood Design Відвідати профіль

Ця велика кухня-їдальня, яка обладнана робочими поверхнями із дерева та чорного граніту, є мрією. Це створює теплу, затишну атмосферу із відтінком сучасності.

Дитяча кімната, у яку варто закохатися

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects Спальня
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects Відвідати профіль

Пастельні кольори, грайливі квіткові візерунки та чудові аксесуари створюють кімнату, яка призначена для маленьких принцес.

Бібліотека під дахом

Loft Conversion in Queens Park, London City Lofts London
City Lofts London
City Lofts London Відвідати профіль

Ви завжди мріяли мати власну маленьку бібліотеку? Можливо, горище якраз і є те місце, щоб нарешті виконати це бажання.

Полиці для декору

FMOGGE wooden shelves, Press profile homify Press profile homify Офіс
Відвідати профіль

Така полиця чудово виглядає на переобладнаному горищі. Тут ви можете зберігати та демонструвати усі свої скарби.

Кольоровий і веселий

Before Loft A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions Відвідати профіль

У цій ігровій кімнаті малюки справді почуватимуться як вдома: яскраві кольори, зручні подушки та багато місця для м’яких іграшок створюють оазис благополуччя для дітей.

Фантастично красива

The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos Спальня
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos Відвідати профіль

Ми також хотіли б заснути на цьому великому ліжку із балдахіном. Разом із білими стінами та світлою дерев’яною підлогою ви створюєте спальню, яка виглядає теплою та привабливою.

Нейтральні кольори

Home Office / Study Roselind Wilson Design Офіс study,home office,desk,chair,shelf,roman blinds,wall lights
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design Відвідати профіль

Теплі земляні кольори, такі як сірий і бежевий, створюють затишну атмосферу у поднанні із комфортним простором, який чудово підходить для роботи та відпочинку.

Невелика зона відпочинку

Booo +Front (Large), Booo BV Booo BV Їдальня Освітлення
Booo BV
Booo BV Відвідати профіль

Іноді для того, щоб прикрасити свою мансарду, не потрібно багато. Невелика зона відпочинку і дерев'яна лавка із живими квітами і деякими декоративними предметами, а також пухнастий килим роблять цю нішу оазисом благополуччя.

Розкішна сауна

Dachbodenausbau , schulz.rooms schulz.rooms Спальня
schulz.rooms
schulz.rooms Відвідати профіль

Кому не потрібна розкішна сауна під дахом? Тут ви можете насолодитися ідеальною оздоровчою програмою. Затишний камін і невеликий куточок відпочинку роблять цю мансарду справді унікальною.

Чарівна кімната для гостей

Guest Bedroom Four Etons of Bath Спальня
Etons of Bath
Etons of Bath Відвідати профіль

Не просто мрія для сну: два крісла та чудовий камін створюють затишну кімнату для гостей, у якій вам буде приємно проводити час.

Простий і практичний

Attic Teen Bedroom, The Interior Design Studio The Interior Design Studio Спальня
The Interior Design Studio
The Interior Design Studio Відвідати профіль

За допомогою простих меблів мансарду можна легко перетворити на додаткову спальню. Для чудового перетворення достатньо зручного ліжка, тумби із телевізором і кількох поличок.

Функціональні меблі

Loft GK Architects Ltd Дитяча кімната Аксесуари та прикраси
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd Відвідати профіль

Менше – це більше: це горище виглядає просторим і світлим завдяки білим стінам і кільком чудово підібраним предметам меблів.

Відчуття свята гарантовано

homify Медіа-зал
homify
homify Відвідати профіль

Елементи дерева та бамбука у поєднанні зі свіжими яскравими літніми кольорами створюють чудову атмосферу, яка нагадує нам про далекі країни та тропічні місця подорожей. Ідеальний варіант, щоб відпочити від повсякденного життя та побути на самоті!

Проста елегантність

office and library over double garage niche pr Офіс Oxshott,Weybridge,conversion,interior design
niche pr
niche pr Відвідати профіль

Мансарду також можна перетворити на житловий простір мрії, повний елегантності. Тут навіть створили дві кімнати, розділені дверима. Результат: ідеальне поєднання домашнього офісу та вітальні.


Більше цікавих дизайнерських ідей із організації простору ви можете знайти, звернувшись до нашого архітектора за цим посиланням

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