Розширення мансарди: 30 натхненників, про які можна мріяти та наслідувати

Горище часто використовують як сховище для ящиків і старих речей, від яких ми не хочемо позбавлятися назавжди. Місця під дахом для корисного використання може бути набагато більше: від кімнати для гостей до гардеробної та домашнього спа-центру чи балкона, горище пропонує безмежні можливості для втілення будинку вашої мрії. Ідей багато!

У вас є мансарда, яку ви хотіли б перетворити на додаткову житлову площу? Тоді дозвольте цим ідеям надихнути вас і нарешті втілити свою мрію в життя!