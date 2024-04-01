Розширення мансарди: 30 натхненників, про які можна мріяти та наслідувати

Горище часто використовують як сховище для ящиків і старих речей, від яких ми не хочемо позбавлятися назавжди. Місця під дахом для корисного використання може бути набагато більше: від кімнати для гостей до гардеробної та домашнього спа-центру чи балкона, горище пропонує безмежні можливості для втілення будинку вашої мрії. Ідей багато!
У вас є мансарда, яку ви хотіли б перетворити на додаткову житлову площу? Тоді дозвольте цим ідеям надихнути вас і нарешті втілити свою мрію в життя!
Перестаньте мріяти про додатковий житловий простір і дізнайтеся нижче, наскільки чудовим є переобладнання мансарди для створення додаткової житлової площі. Бажаєте розширити свій лофт? Створену таким чином житлову площу на горищі чи мансарді можна використовувати дуже по-різному і завжди відповідно до ваших потреб і побажань. Незалежно від того, чи хочете ви облаштувати додаткову спальню, дитячу кімнату, домашній кабінет або ще одну мансардну кімнату, варіантів багато. Розширення мансарди або перебудова цілої мансарди створює багато простору – без будь-яких доповнень. Вам ще не вистачає? Дозвольте собі надихнутися подальшими ідеями щодо переобладнання мансарди у цій статті ідей.
Сподіваємося, вам сподобається оновлення та розширення.
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Простий і чудово зручний: дерево має свій шарм. Ось чому для того, щоб використовувати мансарду як додаткову спальню, вам часто не потрібно більше, ніж зручне ліжко та гарне освітлення.
Ця мансарда була використана для створення класної спальні в індустріальному стилі з окремою гардеробною. Шафа, виготовлена на замовлення, унікально привертає увагу, а також служить роздільником кімнати.
Невеликий, але гарний: ця невелика площа на горищі була використана оптимально та обладнана зручним ліжком і невеликою зоною відпочинку. Ідеально підходить як додаткова гостьова кімната або зона відпочинку.
Ця дивовижно красива ванна кімната була облаштована лише на кількох квадратних метрах. Світлі меблі та вікно, яке пропускає багато природного світла, створюють привабливе місце для відпочинку та гарного настрою.
Як щодо затишної оазиси спокою під дахом? Прості дерев'яні меблі, телевізор і кілька чудових стельових світильників створюють ідеальну атмосферу. У теплі дні балкон дає чудову можливість насолодитися гарною погодою та видом на сад.
Якщо ви хочете насолодитися краєвидом, почитати книгу або трохи подрімати: це місце під дахом ідеально для цього. У мінімалістичному чорно-білому вигляді воно виглядає елегантно та затишно.
Поєднання дерева, каменю та свіжих кольорів робить цю мансарду ідеальним місцем для відпочинку на дивані або спокійного заняття своїми хобі.
Ця невелика спальня створює відчуття традиційного сільського будинку, який ідеально вписується у сільський стиль мансарди.
Ця невелика спальня, у якій білу стелю поєднали із візерунчастими шпалерами ніжних пастельних тонів, виглядає сяюче красиво. Грайливе ліжко та старі дерев’яні меблі надають кімнаті ще більшої вишуканості.
Ця класично мебльована ванна кімната має унікальний вигляд завдяки настінному дизайну рожевих фламінго, який даруватиме гарний настрій щоранку.
Поєднання темних дерев'яних меблів і білих стін створює чудовий стиль між традиціями та сучасністю. Особливо приємно: чудовий камін для ще більшого затишку.
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Функціональні меблі та біла дерев’яна підлога – усе, що потрібно для створення ідеального кабінету під дахом.
Велика кушетка із подушками, невеликими подушками для сидіння та великою кількістю ящиків і ящичків для зберігання іграшок перетворює горище на ігровий майданчик для малечі.
Горище також ідеально підходить для дитячої кімнати: у цьому прикладі ми бачимо письмовий стіл та практичні вбудовані дерев’яні полиці, які створюють атмосферу гарного настрою.
Ця переобладнана мансарда виглядає як простора студія. У той час як спальня знаходиться у задній частині, є менша житлова зона перед нею, яку можна використовувати як вітальню або куточок для відпочинку.
Ви не можете уявити свою власну навчальну кімнату красивішою: стильний письмовий стіл поєднується із невеликою зоною для відпочинку і створює чудову кімнату. Родзинка: робоча зона відокремлена від решти кімнати лише синім кольором. Чудова ідея!
Ця спальня оформлена у традиційному стилі та отримує свій особливий шарм завдяки чарівним дерев'яним меблям.
Ця велика кухня-їдальня, яка обладнана робочими поверхнями із дерева та чорного граніту, є мрією. Це створює теплу, затишну атмосферу із відтінком сучасності.
Пастельні кольори, грайливі квіткові візерунки та чудові аксесуари створюють кімнату, яка призначена для маленьких принцес.
Ви завжди мріяли мати власну маленьку бібліотеку? Можливо, горище якраз і є те місце, щоб нарешті виконати це бажання.
Така полиця чудово виглядає на переобладнаному горищі. Тут ви можете зберігати та демонструвати усі свої скарби.
У цій ігровій кімнаті малюки справді почуватимуться як вдома: яскраві кольори, зручні подушки та багато місця для м’яких іграшок створюють оазис благополуччя для дітей.
Ми також хотіли б заснути на цьому великому ліжку із балдахіном. Разом із білими стінами та світлою дерев’яною підлогою ви створюєте спальню, яка виглядає теплою та привабливою.
Теплі
земляні кольори, такі як сірий і бежевий, створюють затишну атмосферу у поднанні із комфортним простором, який чудово підходить для роботи та відпочинку.
Іноді для того, щоб прикрасити свою мансарду, не потрібно багато. Невелика зона відпочинку і дерев'яна лавка із живими квітами і деякими декоративними предметами, а також пухнастий килим роблять цю нішу оазисом благополуччя.
Кому не потрібна розкішна сауна під дахом? Тут ви можете насолодитися ідеальною оздоровчою програмою. Затишний камін і невеликий куточок відпочинку роблять цю мансарду справді унікальною.
Не просто мрія для сну: два крісла та чудовий камін створюють затишну кімнату для гостей, у якій вам буде приємно проводити час.
За допомогою простих меблів мансарду можна легко перетворити на додаткову спальню. Для чудового перетворення достатньо зручного ліжка, тумби із телевізором і кількох поличок.
Менше – це більше: це горище виглядає просторим і світлим завдяки білим стінам і кільком чудово підібраним предметам меблів.
Елементи дерева та бамбука у поєднанні зі свіжими яскравими літніми кольорами створюють чудову атмосферу, яка нагадує нам про далекі країни та тропічні місця подорожей. Ідеальний варіант, щоб відпочити від повсякденного життя та побути на самоті!
Мансарду також можна перетворити на житловий простір мрії, повний елегантності. Тут навіть створили дві кімнати, розділені дверима. Результат: ідеальне поєднання домашнього офісу та вітальні.
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