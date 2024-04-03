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25 простих ідей гардеробу, які можна скопіювати відразу!

Anne Krusche – HOMIFY Anne Krusche – HOMIFY
Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Вбиральня
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Ви теж це знаєте? Шафа повна, а одягнути нічого. Як правило, це не тому, що у нас занадто багато одягу, взуття та аксесуарів, а тому, що нам бракує належної організації. Це робить ще більш важливим мати гардероб, який адаптований до відповідної кімнати та наших індивідуальних потреб.

Незалежно від того, шукаєте ви красиву та практичну шафу для спальні чи плануєте облаштувати гардеробну – наші дизайнери інтер'єру запропонували вам 25 чудових ідей гардеробів, які вражають своїм гарним виглядом та функціональними властивостями. Ви навіть можете відтворити багато пропозицій вдома та у спальні – давайте подивимося на ідеї наших дизайнерів інтер’єру!

Багато оглядів

Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH Вбиральня
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH Відвідати профіль

Найважливіше у гардеробі – це те, що ви отримуєте хороший огляд свого одягу та аксесуарів і можете їх упорядковувати. Зрештою, якщо у вас немає відділень, висувних ящиків і вішалок для одягу, складно буде правильно зберігати речі і мати їх під рукою.

Якщо у вас є талант до майстерності, ви можете бути впевнені, що матимете таку чудову вбудовану шафу, але простіші рішення також відповідають вашим вимогам.

Тож ознайомтеся із нашими ідеями! Ми покажемо вам, як виглядає ідеальна гардеробна своїми руками та які існують альтернативи гардеробу. Подивіться на наші ідеї гардеробних, і ми покажемо вам, як зберігати одяг без шафи! Ми впевнені, що у нашій статті ви знайдете чудовий гардероб «зроби сам», яким ви, нарешті, будете задоволені.

Мрія про гардеробну

Gründerzeitvilla Aschaffenburg, innen_architekten BALS + WIRTH innen_architekten BALS + WIRTH Вбиральня
innen_architekten BALS + WIRTH
innen_architekten BALS + WIRTH Відвідати профіль

Майже кожен хоче мати такий розкішний простір, щоб одягатися. Однак мрія про простору гардеробну часто відходить на другий план через брак місця. Але сьогодні ми покажемо вам, як можна дешево та вражаюче оновити свою гардеробну, щоб трохи наблизитися до цієї мрії. Чи буде гардеробна відкритою, а чи закритою із дверцятами, – усе залежить від вашого смаку.

Нехай наші ідеї гардеробних, зображені нижче, надихнуть вас на те, як можна дешево оживити свою шафу. Полиці для одягу, штанги, висувні ящики, відділення та інше – надихайтесь і починайте негайно. Ми обіцяємо вам, ви будете в захваті!

Бажаєте інтегрувати свою гардеробну у спальню? Тут ви знайдете чудові ідеї, як зробити перетворення успішним.


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1. Прості дерев'яні стелажі

Cabina Armadio, Contesini Studio & Bottega Contesini Studio & Bottega Вбиральня Масив Різнокольорові
Contesini Studio &amp; Bottega
Contesini Studio & Bottega Відвідати профіль

Прості дерев’яні полиці можна легко розмістити на стіні у спальні , і це дасть вам додатковий простір для зберігання. У цьому прикладі відкритий дизайн пропонує багато місця для одягу, взуття та аксесуарів. Делікатні речі також можна повісити на штангу для одягу.

2. Металеві стелажі

Home Staging al Quartiere Collatino: Idee, Flavia Case Felici Flavia Case Felici Вбиральня
Flavia Case Felici
Flavia Case Felici Відвідати профіль

Проста металева полиця коштує недорого, і її можна перетворити на красиву , що привертає увагу, додавши трохи кольору.

3. Більше місця для взуття та аксесуарів

Walk in Closet with storage for Shoes and Handbags designed and made by Tim Wood Tim Wood Limited Вбиральня
Tim Wood Limited
Tim Wood Limited Відвідати профіль

Взуття, сумки та інші аксесуари потребують постійного місця та правильної організації, щоб вони не зникли у найдальших куточках шафи, і ми більше ніколи не змогли б їх знайти. Кількох відкритих полиць і гачків для підвішування, як у цьому прикладі, достатньо, щоб усе трималося і було акуратним і видимим.

4. Практична вішалка для одягу

Vestidor, Trestrastos Trestrastos Вбиральня
Trestrastos
Trestrastos Відвідати профіль

Як щодо висувної вішалки для одягу? Це не тільки полегшує нам розвішування одягу, але й гарантує, що ми можемо негайно знайти кожен предмет у гардеробі.

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5. Практична настінна полиця

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Вбиральня
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH Відвідати профіль

Ця гардеробна легко кріпиться до стіни і складається із різних модулів, які можна зібрати самостійно. Відкриті полиці, вішалки для одягу та ящики допомагають організувати усе ідеально.

6. Упорядкуйте аксесуари

Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Вбиральня
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Відвідати профіль

Як ми бачимо у цьому прикладі, просту полицю можна використовувати для організації сумок і взуття. Якщо у вас мало місця, також доцільно розмістити прикраси на стіні за допомогою практичних гачків. Це означає, що ви можете усе бачити і водночас акуратно зберігати.

7. Поряд зі сходами

LOFT 4, Valtorta srl Valtorta srl Вбиральня
Valtorta srl
Valtorta srl Відвідати профіль

Часто поруч зі сходами є невелика ніша, із якою не знаєш, що робити. Це може стати ідеальним місцем для додаткової шафи. Розміщення поручнів і відкритих полиць на стіні створює максимальний простір для зберігання одягу, постільної білизни та рушників.

8. Комбінуйте різні ящики

Vestidor, Trestrastos Trestrastos Вбиральня
Trestrastos
Trestrastos Відвідати профіль

Залежно від того, що вам потрібно зберігати, ви можете комбінувати ящики різних розмірів і розташовувати їх один під одним, щоб не втрачати цінний простір.

9. Вішалка для одягу

CASA OC, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Вбиральня
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Відвідати профіль

Іноді вам не потрібні додаткові полиці та шафи, щоб упорядкувати свій одяг. У цьому прикладі кожна шафа має дві вішалки для одягу, які можна використовувати, щоб усе акуратно повісити.

Більше штанг для одягу

clothes rack, Press profile homify Press profile homify Приміщення для зберігання
Відвідати профіль

Додаткові штанги забезпечують додатковий простір для вашого одягу. Їх легко налаштувати та використовувати залежно від потреб. Також вони виглядають декоративно.

10. Для вузьких шаф

Cobertura Piratininga 2015, Catharina Quadros Arquitetura e Interiores Catharina Quadros Arquitetura e Interiores Вбиральня
Catharina Quadros Arquitetura e Interiores
Catharina Quadros Arquitetura e Interiores Відвідати профіль

Особливо у маленькій спальні ми маємо обмежений простір для впорядкування одягу. Інтелектуальні помічники, такі як ця висувна підвісна система, гарантують, що ви можете зберігати багато предметів одягу, заощаджуючи місце, і мати до них легкий доступ у будь-який час.

11. Повторно використовуйте старі меблі

Casa em Sonoma, California, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Вбиральня
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc Відвідати профіль

Перш ніж купувати нову шафу або полицю, спочатку подумайте, чи можна використати старий предмет меблів для шафи. Як ми бачимо на зображенні, це може додати особливого шарму кімнаті і зробити родзинкою даний предмет меблів.

12. Упорядкуйте шафу

Maison agrandie et rénovée de tous cotés, agence MGA architecte DPLG agence MGA architecte DPLG Вбиральня
agence MGA architecte DPLG
agence MGA architecte DPLG Відвідати профіль

Щоб усе можна було ідеально зберігати, гардероб рекомендується розділити на різні зони. Оптимальним рішенням, зазвичай, є поєднання штанг для одягу, відкритих полиць і ящиків.

13. Відкриті полиці

CABINA ARMADIO, MARA GAGLIARDI "INTERIOR DESIGNER" MARA GAGLIARDI 'INTERIOR DESIGNER' Вбиральня
MARA GAGLIARDI <q>INTERIOR DESIGNER</q>
MARA GAGLIARDI "INTERIOR DESIGNER" Відвідати профіль

Гардеробну також можна створити самостійно недорого і за допомогою простих засобів. Кілька дерев'яних дощок, прикріплених до стіни, створюють основу для чудової організації.

14. Складське приміщення

La reforma new-vintage de Gonzalo y Eva, Emmme Studio Interiorismo Emmme Studio Interiorismo Вбиральня
Emmme Studio Interiorismo
Emmme Studio Interiorismo Відвідати профіль

У вас є невелика комора зі швейною машинкою чи прасувальною дошкою? До цієї кімнати додали комод і шафу для одягу, перетворивши кімнату на багатофункціональний простір.

15. Розсувні двері

homify Вбиральня
homify
homify Відвідати профіль

Розсувні двері є відмінною альтернативою звичайним дверям, оскільки вони займають мало місця і надзвичайно практичні. Вони також відмінно підходять для установки гардеробної у невелику нішу для поділу кімнати.

16. Творчі ідеї

homify Вбиральня
homify
homify Відвідати профіль

Маленька спальня вимагає творчих ідей для зберігання одягу. Ми вважаємо, що ідея прикріпити маленькі кошики та гачки до стіни чудова. Якщо ви додасте гарне оздоблення картинами та деякими аксесуарами, стіна одночасно стане прикрашеною.


17. Використовуйте існуючі меблі

Cabina armadio, Falegnemeria Morosi Falegnemeria Morosi Вбиральня
Falegnemeria Morosi
Falegnemeria Morosi Відвідати профіль

У вас уже є шафи, які вам не потрібні? Як ми бачимо у цьому прикладі, просто додайте кілька дерев’яних дощок, щоб створити невелику гардеробну.

18. Ніші

Casa Joe, due piani a Montecarlo, studiodonizelli studiodonizelli Вбиральня
studiodonizelli
studiodonizelli Відвідати профіль

Цей невеликий прохід, що веде до ванної кімнати, є ідеальним місцем для маленької гардеробної. Ніші також чудово можна використовувати для зберігання одягу. Однак ми часто забуваємо про них або думаємо, що місця мало.

19. Для великих кімнат

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Вбиральня Дерево Дерев'яні
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor Відвідати профіль

Якщо у вас є велика кількість житлової площі, ви можете створити чудову гардеробну. У цьому прикладі гардеробна знаходиться поруч із ванною кімнатою. Вона відокремлена від решти кімнати двома практичними розсувними дверима, а також пропонує бажану приватність.

Більше цікавих ідей кімнат для зберігання речей та гардеробних кімнат ви можете знайти на нашому сайті

за цим посиланням

20. Розташування меблів

WHITE TREE , Artichok Design Artichok Design Вбиральня
Artichok Design
Artichok Design Відвідати профіль

Якщо у вас достатньо місця, не всі меблі у гардеробній потрібно розміщувати біля стіни. У цьому прикладі шафа розміщена посередині, щоб оптимально використати простір і створити додатковий простір для зберігання.

21. Шафи на замовлення

The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos Вбиральня
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos Відвідати профіль

У деяких кімнатах просто неможливо вбудувати звичайну шафу. Тоді має сенс інвестувати у предмет меблів, виготовлений на замовлення, який точно відповідає вашим вимогам і побажанням.

22. Планування гардеробної

Inloopkast, slaap/Badkamer, Hoogerheide, Leonardus interieurarchitect Leonardus interieurarchitect Вбиральня
Leonardus interieurarchitect
Leonardus interieurarchitect Відвідати профіль

Щоб усі речі були ідеально організовані, спочатку варто продумати, як саме повинна виглядати гардеробна. У цьому приклад,і навіть, чоботи можна повісити, тому що окремі модулі шафи підігнані точно під одяг та аксесуари.

23. Дизайн

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Вбиральня
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home Відвідати профіль

Звичайно, матеріали та кольори також відіграють велику роль, якщо ви хочете отримати гармонійну загальну картину. До прикладу, світлі кольори, такі як білий, створюють відчуття світла та простору. Тому слід уникати надто темних кольорів, особливо у маленьких кімнатах.

Щоб краще організувати простір, створити гардеробну своєї мрії вам, можливо, потрібна порада нашого дизайнера, звернутись до якого ви можете

за цим посиланням

24. Вікно

Cobertura Duplex, Juliana Baumhardt Arquitetura Juliana Baumhardt Arquitetura Вбиральня
Juliana Baumhardt Arquitetura
Juliana Baumhardt Arquitetura Відвідати профіль

Вікно, через яке всередину потрапляє багато природного світла, є справжнім надбанням будь-якої гардеробної. Якщо ви додасте гарну штору або рулонну штору, кімната стане надзвичайно затишною, а ви також отримаєте бажану конфіденційність.

25. Вставка ящика

ANKLEIDE - BEGEHBARER KLEIDERSCHRANK, DESIGNWERK Christl DESIGNWERK Christl Вбиральня
DESIGNWERK Christl
DESIGNWERK Christl Відвідати профіль

Хочете нарешті ідеально організувати свої краватки, панчохи та пояси? Завдяки вставці для ящиків навіть маленькі аксесуари можна акуратно зберігати та швидко знаходити!


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Яка із представлених ідей гардеробної справила вас найбільше враження? Про яку гардеробну мрієте ви?

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