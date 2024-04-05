Розумно заповнюйте порожні житлові приміщення: 7 найкращих ідей

Якщо одного дня діти виїдуть і їхні колишні дитячі кімнати стануть непотрібними, якщо ви переїдете у більшу квартиру, можливо, навіть нарешті у власний будинок, якщо відбудеться зміна роботи і домашній офіс більше не потрібен, – у всьому цьому, як і у багатьох інших випадках може статися, що житлові приміщення залишаються невикористаними.
Але порожні кімнати – це не просто втрачений простір, вони також можуть залишити ваш дім незавершеним. Особливо зараз, коли у багатьох місцях мало житлового простору, порожні кімнати можна використовувати навіть для заробітку.
Порожні житлові приміщення ви можете використати як можливість виробити нові звички на користь власного здоров’я. Тому є багато вагомих причин не залишати такі кімнати порожніми, а радше їх розумно заповнити. У нас є для вас кілька ідей.
1. Спортзал у ваших власних чотирьох стінах
Було згадано важливе ключове слово: здоров’я. Зрештою, ваш власний дім призначений для того, щоб відчувати себе добре, зменшувати стрес і заряджатися енергією для повсякденного життя. Це важливо для довгого та здорового життя.
Дві важливі складові – хороший сон і здорове харчування – можна легко реалізувати у своїх власних чотирьох стінах, якщо є бажання. Але спорт, як третій і не менш важливий компонент, раніше змушував багатьох людей виходити на вулицю для занять спортом на свіжому повітрі або відвідувати тренажерний зал.
Тепер, завдяки новим цифровим можливостям, усе більше людей відкривають для себе домашні тренування. Також у цьому допомагає YouTube та спеціальні програми, що роблять домашні тренування ефективними та приємними. Якщо у вас є достатній досвід, ви, звичайно, можете тренуватися самостійно вдома.
Тому порожню кімнату можна ідеально обладнати як власну маленьку фітнес-студію. Залежно від виду спорту потрібно більше або менше обладнання: від силових тренувань на тренажерах до тренувань на витривалість на крос-тренажерах, або від йоги на килимку до тренувань HIIT з обтяженнями для щиколоток, — існує безліч варіантів ефективних тренувань у власних чотирьох стінах. Тому більше немає причин не займатися спортом вдома. Натомість для цього є кілька причин: ви можете підтримувати свої важко треновані м’язи та робити щось для власного здоров’я, навіть якщо ви не можете відвідувати тренажерний зал протягом тривалого періоду часу.
Тренування зміцнюють не лише м’язи, а й імунну систему. Спорт також ідеально підходить для активного відпочинку. Вам навіть не доведеться виходити з дому, а це ще краще. Важливо, щоб ви адаптували свій домашній тренажерний зал до власних потреб і зробили його настільки привабливим, аби регулярні тренування стали пристрастю, а не нелюбимим обов’язком.
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Від малого до великого, від дешевого до дорогого, навряд чи існують обмеження для вашої творчості, коли справа доходить до створення власної фітнес-студії. Це означає (більше) задоволення для усієї родини під час тренувань і, отже, більш здоровий спосіб життя в цілому.
Порожній простір фактично використовується розумно.
Більше благополуччя та здоров’я!
Релаксація також відіграє важливу роль у оздоровленні організму. Багато людей можуть чудово відпочити вдома, скажімо, читаючи книгу на дивані, насолоджуючись сонцем у саду або дрімаючи у ліжку.
Але інколи вдома просто не вистачає тиші та спокою для справжнього відпочинку, тому що чи то діти граються, чи то під час читання ви постійно розглядаєте документи, які ще потрібно завершити. У таких ситуаціях рішенням може бути кімната, що зачиняється.
Ви можете перетворити порожню кімнату в оазис оздоровлення, як невелику втечу від повсякденного життя, щоб можна було розслабитися фізично та розумово. Двері, що замикаються, — хороший початок.
За цими дверима є численні варіанти адаптації внутрішнього «спа» до ваших власних побажань. Від килимка для йоги до масажного крісла, чи до сауни, чи гідромасажної ванни – можливий широкий діапазон варіацій – залежно від індивідуальних побажань і бюджету.
Приклавши лише трохи грошей і зусиль, ви можете перетворити звичайну кімнату в зону оздоровлення. Свою роль відіграють ароматичні свічки, різнокольорові вогні або спокійна музика.
Затишні місця для сидіння або лежання, такі як великі подушки або диван, є хорошим доповненням, так само як і килими, які надають кімнаті ще більш домашньої атмосфери. На стінах можна розвісити картини, які випромінюють доброзичливість і спокій. Для цього особливо підходять синій і зелений кольори.
І, нарешті, згаданий вище фітнес-килимок варто придбати, оскільки його можна використовувати для йоги, медитації, розтяжки або просто для відпочинку. Це забезпечує (навіть) більше розслаблення різними способами.
Оздоровчий оазис у власних чотирьох стінах корисний для тіла та душі. Навряд чи існує більш розумне використання порожніх кімнат, особливо для людей, які піддаються постійному стресу у своєму повсякденному житті або яким важко переключитися та розслабитися.
Іноді це просто розвага, яку шукають мешканці будинку. Для багатьох людей затишний кіновечір є частиною успішного тижня, іноді навіть завершенням кожного дня. Адже у багатьох домогосподарствах телевізор вмикають, щойно мешканці приходять додому, і вимикають лише тоді, коли лягають спати.
Потокові портали тепер також пропонують доступ до великого вибору фільмів і серіалів, тому ви можете адаптувати програму на свій смак. Закуски також доступні на кухні у будь-який час. Тому усе, чого не вистачає, – це великий екран для відчуття справжнього кіно.
Таким чином багато людей, особливо молоді, вирішують переобладнати порожні приміщення під домашні кінотеатри. Технічне оснащення — це, звичайно, головне.
Найкраще для цього підійде плоский телевізор із великим екраном або, як варіант, екран із проєктором і, звичайно, стереосистема. Перевага Smart TV полягає у тому, що він може
входити безпосередньо в Інтернет і, таким чином, на портали потокового передавання.
В іншому випадку для відтворення вибраних фільмів і серіалів потрібен такий пристрій, як комп’ютер, смартфон або ігрова приставка. Для справжнього кінотеатру стереосистема повинна включати кілька динаміків, які розподіляються по кімнаті та забезпечують об’ємний звук.
Не вистачає лише останніх штрихів: кінотеатрам потрібні непрямі джерела світла, які можна, у кращому випадку, затемнити. Настінні світильники – ідеальний вибір для цього. Також має бути достатньо місць для сидіння, щоб уся родина та, можливо, інші гості могли знайти місце. Трохи різноманітності не завадить, щоб кожен міг вибрати на власний смак місце для відпочинку: від крісла-мішка до звичайного крісла та L-подібного дивана, який запрошує подружжя обійнятися.
Багато жінок мріють мати власну гардеробну, але багато чоловіків теж можуть захопитися цією ідеєю, тому що шафи часто недостатньо великі або не завжди у них зручно розмістити одяг. Окрім того, може не вистачити місця для взуття чи сумок, тож усе виявляється розкиданим по квартирі і його потрібно зібрати, перш ніж вийти із дому.
Гардеробна допомагає навести порядок у речах, зберігає разом усе: від взуття до аксесуарів, – і робить зберігання одягу легшим, ніж будь-коли раніше.
Це також може заощадити багато місця в інших місцях: скажімо, для шафи у спальні або шафи для взуття у коридорі, які тепер можна використовувати для інших цілей, а значить забезпечує більше свободи в інших кімнатах і, нарешті, порядок там, де раніше був хаос.
Найважливіші покупки для гардеробної – це полиці і підвіси, також частини гардеробної системи, яка ідеально індивідуально адаптована до розміру кімнати, щоб оптимально використовувати простір.
Якщо у вас є вправність, ви можете скомбінувати і встановити полиці та підвісні системи самостійно, щоб ідеально адаптувати гардеробну до ваших потреб. Також не повинно бути відсутнім дзеркало. Зрештою, це незамінне при виборі та поєднанні предметів одягу, щоб побачити, чи усе підходить (разом) оптимально.
Важливо, щоб у кімнаті було приємне і природне освітлення, тому велике вікно, яке пропускає денне світло в інтер’єр, є ідеальним, адже так кольори стають справжніми.
Це має сенс і для макіяжу, тому гардеробну можна обладнати туалетним столиком.
Для вечора чи ночі ми рекомендуємо джерело світла із блакитним світлом і принаймні у 5500 Кельвінів, щоб якомога краще імітувати денне світло.
Однак є й зовсім інші способи раціонального використання порожніх житлових площ. Якщо вони не потрібні, їх у багатьох випадках можна здати в оренду, скажімо, студентам або мандрівникам у вихідні дні.
Багато людей щасливі, коли можуть орендувати одну кімнату замість того, щоб платити за цілу квартиру. Суть у тому, що для орендодавців це все одно означає тризначну суму, яку вони додатково заробляють на місяць. Гроші, які можна використати із користю.
Якщо ви вирішили здати в оренду одну або кілька порожніх кімнат, у вас є два варіанти: з меблями або без. Обидва мають певні переваги та недоліки.
З одного боку, за мебльовану кімнату часто можна вимагати трохи більше грошей, і багато людей радіють, якщо вони просто переїжджають і не повинні вкладати додаткові гроші у меблювання. З іншого боку, є також багато потенційних орендарів, які хотіли б спроєктувати кімнату відповідно до своїх індивідуальних смаків. Меблювання також, очевидно, означає певні витрати на придбання та, можливо, подальші витрати, ящо є пошкоджені меблі.
У будь-якому випадку, щоб здавати в оренду порожні кімнати, необхідно виконати певні юридичні критерії. Якщо це не житлова нерухомість, спочатку потрібно отримати дозвіл на суборенду від орендодавця. Він не зобов'язаний надавати цей дозвіл.
Тому орендувати простіше, якщо у вас є власна квартира чи будинок. Однак застосовуються будівельні норми федеральних земель, які регулюють, скажімо, мінімальний розмір або необхідний протипожежний захист. У будь-якому випадку зміни у використанні житлової площі мають бути офіційно зареєстровані та оподатковуватися доходи від оренди.
Отже, якщо ви готові вирішувати юридичні питання і не маєте проблем із тим, що інші люди (можливо, навіть незнайомці) живуть у ваших власних чотирьох стінах, здачу в оренду невикористаних кімнат безперечно варто розглянути.
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Оренда не для всіх, але це не означає, що порожні кімнати не можуть служити ночівлею. Тоді кімната для гостей є хорошою альтернативою, щоб родичі, друзі чи знайомі могли приїхати в гості у будь-який час і залишитися на ніч.
На відміну від оренди, за це не беруть гроші, тому немає жодних юридичних перешкод. Натомість кімната для гостей може бути чудовою можливістю підтримувати більше соціальних контактів і таким чином заповнити порожнечу, яку діти, можливо, залишили після від'їзду із дому.
Особливо якщо ви живете у привабливому районі або переїхали кудись далеко від дому, ви, безперечно, можете сподіватися на велику кількість відвідувачів і таким чином повернути більше життя у власні чотири стіни.
Щоб ваші гості почувалися повністю комфортно у своїй тимчасовій спальні, вони повинні мати достатньо приватності, тому важливо, щоб кімната закривалася на ключ.
Окрім того, зручне ліжко є обов’язковим, бажано щоб воно було двоспальним, аби одна або дві людини могли комфортно спати. Також прийнято встановлювати порожню полицю або шафу, щоб гості могли хоча б приблизно облаштуватися. Це означає, що їм не потрібно «жити з валізи».
Якщо у вас більше вільного місця, ви також можете забезпечити більше комфорту за допомогою місць для сидіння. Можливо, навіть із диваном-ліжком, який за потреби пропонує додаткові спальні місця, скажімо, для дітей.
Невеликий столик і стільці або навіть власна ванна кімната (за бажанням) доповнять гостьову кімнату, щоб усім відвідувачам був гарантований комфорт!
Нарешті, звичайно, є можливість використати порожню кімнату у будинку як кімнату для хобі. Це може бути
конкретне хобі – індивідуальна кімната для заняття улюбленою справою для однієї людини. Також можна створити універсальну кімнату для хобі для усієї родини, щоб кожен міг отримати задоволення.
Як виглядатиме це
хобі – вирішувати лише вашій творчості. Скажімо, можна розглянути такі варіанти кімнат:
І на цьому список можливостей не закінчується. Залежно від того, яким хобі ви хочете відтепер займатися у порожній кімнаті, знадобиться різне обладнання. Тому доцільно заздалегідь скласти список і продумати, як зручно і тематично розмістити речі, щоб у кожного члена сім’ї був свій маленький «куточок для захоплень».
Модульні меблі ідеально підходять для цього, як і меблі, що економлять місце, скажімо, табурет із внутрішнім місцем для зберігання.
Тож якщо підійти до справи із розумом, навіть із невеликої кімнати для хобі можна отримати максимум користі і тим самим збагатити життя усіх членів сім’ї. Суть полягає у тому, що існує безліч способів розумно заповнити порожні житлові простори. Це рішення, яке слід приймати обдумано, креативно та дуже індивідуально.
Для реалізації вашого проєкту і організації простору порожніх житлових приміщень вам, імовірно, знадобитья порада нашого архітектора, звернутися до якого ви можете
Тоді кожен знайде підходяще рішення – гарантовано! Надихайтеся!