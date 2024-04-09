Посібник із руйнування стіни – 6 речей, про які слід пам’ятати

Ті із нас, хто ремонтував старі будинки, знають, про що ми говоримо: старі будинки часто характеризуються плануванням кімнат, яке сьогодні уже просто не підходить. Коридори вузькі, кухні закриті і маленькі, призначені тільки для приготування їжі, а житлові приміщення більше нагадують спальні, ніж просторі вітальні.
За десятиліття потреби сучасного суспільства змінилися, а разом з ними змінились й будинки. Ми цінуємо життя та святкування повсякденного життя у наших домівках. Ми спілкуємось і поєднуємо такі практичні функції, як приготування їжі, зі стилем життя.
Тому у старих будинках майже завжди необхідно зносити певні стіни, щоб створити більші приміщення. Однак цей крок вимагає певних спеціальних знань. Тому що не кожну стіну можна так легко зняти із конструктивної точки зору.
Далі – про усе більш детально.
Цей живий приклад кухні-вітальні із переходом до вітальні та їдальні ілюструє те, чого хочеться сьогодні: просторих та повітряних житлових приміщень. Із такою новою будівлею ви, вочевидь, маєте перевагу у тому, що можете планувати кімнати в основному відповідно до ваших побажань.
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До речі: якщо ви будуєте новий будинок і усе ще шукаєте натхнення для справді розумних планів поверхів для свого будинку, ми зібрали для вас додаткові поради у цій статті ідей.
Але ви також не повинні пропускати фантастичні житлові приміщення у старій будівлі. Зруйнувати стіну, видалити непотрібну та побудувати нову – усе це можливо. Ви хочете зняти несучу стіну? У цьому випадку обов’язково проконсультуйтеся із фахівцем.
Сподіваємося, вам сподобається оновлення та розширення.
Архітектор на ваш вибір, звичайно, може допомогти вам із додатковими порадами та підказками.
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Маємо надію, вам сподобається читати, зносити стіни та створювати сучасний життєвий простір – саме такий, який ви хочете!
Один із перших кроків, який ми повинні зробити при знесенні стіни, це перевірити несучу здатність стіни. Статика остаточно вирішує, несуча це стіна чи та, яку ми могли б без проблем зняти. У першому випадку ми не можемо зняти стіну без встановлення так званої балки, яка витримує навантаження стіни. Інакше існує ризик обвалу, якщо внутрішня стінка буде розірвана.
Як правило, стукаючи по стіні, ми бачимо, чи є за нею несуча стіна. За звуком ми можемо визначити, товща чи тонша стіна. Якщо встановлені двері, то по рамі можна визначити товщину стіни. Більш тонкі стіни зазвичай не є несучими і можуть бути знесені. Рекомендуємо! У будь-якому випадку заздалегідь проконсультуйтеся із фахівцем. Це захистить від неприємних сюрпризів. До речі, багато стін є несучими товщиною 17,5 сантиметрів і більше.
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Після того, як ми переконалися, що стіна, яку ми хочемо знести, є простою перегородкою, ми можемо знайти дуже різні обставини залежно від конструкції та матеріалу.
Іноді це просто стіна із гіпсокартону. У цьому випадку вона не буде нас довго зупиняти, адже її дуже легко зняти за допомогою кутової шліфувальної машини, до прикладу, врізавши у неї раму. Але будьте обережні: у стіні можуть бути водопровідні або електричні труби.
У випадку із цегляною стіною є кілька способів просвердлити стіну. Крім молотка і зубила, можна розглянути кутову фрезу із алмазною насадкою або ударний перфоратор. Для невеликих проривів також можна використовувати коронкове свердло. Завжди краще врізати більшу раму у стіну та потроху видаляти більші частини. На цьому етапі у кімнаті більше не повинно бути меблів, тому що прорив передбачає багато пилу.
Увага: одягайте респіраторну маску, захисні окуляри та рукавички.
Іноді ми уже знаємо, що може бути приховано за поверхнею стіни під час попереднього планування.
У таких стінах часто зустрічаються лінії електропередач. Але їх досить легко перевстановити за допомогою електрика. Складніше із гарячою водою або каналізаційними трубами. Їх укладання неможливе без точного планування та потребує капітального ремонту. Труби необхідно прокласти заново та встановити з’єднання.
Якщо сумніваєтеся, вимкніть живлення, перш ніж почнете руйнувати стіну!
Коли ми як майстри своїми руками хочемо знести стіну, то іноді робимо це без особливих роздумів. Однак стіни завжди з’єднуються із сусідніми стінами і також між собою різними кутовими з’єднаннями, штукатуркою або камінням. І тому може статися, що сусідня стіна постраждає, якщо ми будемо занадто необережні. Існує ризик: це може призвести до тріщин або відшарування штукатурки.
Наша порада: завжди працюйте обережно та не поспішаючи.
Вибивши або вирізавши інструментом раму зі стіни, необхідно з великою обережністю підходити до різних кутів стіни. Таким чином ми уникнемо відколів кутів і необхідності ремонтувати кладку пізніше. Нерівні краї та структури можна вирівняти за допомогою кутового різака, щоб створити чіткий край. Під час роботи завжди звертайте увагу на можливі падіння каменів.
Нагадуємо: не забувайте про своє робоче спорядження. Уламки каміння, які потрапили в око, можуть завдати серйозних травм.
Давайте знову поговоримо про несучі стіни!
У несучих стінах, перемичка завжди повинна бути втягнута після прориву. Іноді через статику навіть потрібні додаткові бічні опори. Ваш спеціаліст-консультант може спланувати це заздалегідь. Порада: чим більше отвір у стіні, тим більший розмір балки доведеться згодом зробити.
Більшість опор, які ми знаходимо на ринку, є металевими. Опори обов'язково повинні бути вбудовані у стіну принаймні на 15 сантиметрів. Пізніше балку і бічні опори обшивають, скажімо, гіпсокартоном.
Ця чудова квартира розташована у центрі Мадрида. Архітектори ITTA Estudio створили тут велику вітальню, яка відокремлена від коридору легкою стіною. Після знесення великої стіни та створення прориву на її місці тепер з’явилася стіна із функціональними розсувними дверима.
Вибити стіну в існуючій квартирі складно, тому що пил може пошкодити меблі, тому важливо або винести їх в інше приміщення, або добре накрити усі поверхні. Також заклейте скотчем вікна та двері. Однак ми вважаємо: краще просто звільнити кімнату, про яку йде мова, і лише тоді братися за стіну.
Із вивезенням зазвичай допомагають великі контейнери, які можна поставити перед будівлею. Порада: найкраще потроху розбирати стіну і продовжувати заносити частини стіни у контейнер. Таким чином ми не блокуємо собі шлях. У квартирах на дуже великій висоті знесення найкраще виконуватиме будівельна компанія, у функції якої входить і вивезення будівельного сміття.
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