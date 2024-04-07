До і після: 20 кімнат до і після чудового ремонту

Ви мрієте про сучасний дизайн інтер'єру, але живете у старій будівлі, яку потрібно терміново робити? Незалежно від того, яка частина вашого будинку потребує ремонту, у нас ви обов’язково знайдете правильну пропозицію та натхнення для ремонту вашого будинку чи квартири.

Відремонтувати усі кімнати чи лише вітальню, відремонтувати коридор чи повністю оновити ванну? Це питання, на які ви повинні відповісти перед ремонтними роботами. Краще відразу поглянути на наші приклади і подумати, яка частина вашого будинку найбільше потребує уваги.

Особливо вражає нас: оформлення коридору – до і після.

Якщо вам потрібно більше натхнення, також прочитайте цю статтю, у якій будинок 70-х років повністю відреставрований і став родзинкою сучасності:





Реставрація старих будинків: підтримка, пільги та знижки