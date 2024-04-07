До і після: 20 кімнат до і після чудового ремонту

Що стосується ремонту старих квартир чи будинків, то фахівці можуть творити справжні чудеса. Тому сьогодні ми представляємо вам 20 проєктів, які були заплановані експертами homify. Вони пропонують чудові ідеї для цікавого перепланування найрізноманітніших приміщень. Можливо, ви могли б зробити щось самостійно, але є кімнати, які представлені тут, були повністю перетворені умілими руками наших архітекторів та дизайнерів інтер’єру.
Ящо вам потрібна порада дизайнера для перетворення вашого будинку у стильне і комфортне житло, звертайтеся до наших професіоналів
Ви мрієте про сучасний дизайн інтер'єру, але живете у старій будівлі, яку потрібно терміново робити? Незалежно від того, яка частина вашого будинку потребує ремонту, у нас ви обов’язково знайдете правильну пропозицію та натхнення для ремонту вашого будинку чи квартири.
Відремонтувати усі кімнати чи лише вітальню, відремонтувати коридор чи повністю оновити ванну? Це питання, на які ви повинні відповісти перед ремонтними роботами. Краще відразу поглянути на наші приклади і подумати, яка частина вашого будинку найбільше потребує уваги.
Особливо вражає нас: оформлення коридору – до і після.
Якщо вам потрібно більше натхнення, також прочитайте цю статтю, у якій будинок 70-х років повністю відреставрований і став родзинкою сучасності:
Завдяки ідеальному плануванню та використанню дерева ця ванна кімната набуває зовсім іншого характеру.
Стіни отримали нові нейтральні кольори, також тут замінили сантехніку. Результат? Чудове натхнення для маленьких ванних кімнат!
Червоний і білий – це кольори, які визначають нову кімнату та додають нотку сучасності. Стіну між кухнею та їдальнею
розкрили, а кухонну зону від їдальні відокремили маленькою функціональною стійкою.
Замість того, щоб виглядати старомодно, тепер створено світле, просторіше місце для дружнього спілкування.
Ця вітальня кардинально змінилася. Із темної кімнати вона перетворюється на світлу жваву вітальню.
Темні меблі замінили на нові білі. Такий колір меблів і дерев’яна підлога відтепер створюють сучасну та сяючу єдність.
Довгі та темні коридори швидко стають проблемою.
Тут довгий коридор був перетворений на зону із нескінченними можливостями для зберігання речей, що надало кімнаті більшої ергономічності і і яскравості. Акуратно вбудовані шафи, продумана концепція освітлення та чудова дерев’яна підлога створюють сучасну, дружню атмосферу та надають приміщенню багато функціональності.
Ця кухня розташована у вузькому проході, який веде прямо у їдальню. Відсутність вікна і, отже, денного світла у поєднанні із темною плиткою робили кімнату темною і маленькою. Красива дерев'яна підлога, світлодіоди над робочою поверхнею і сучасні яскраві кухонні меблі перетворили цю кухню в абсолютно новий простір із великою кількістю світла і повітря.
Маленькі кімнати швидко страждають, коли їх захаращують. Ця кімната зі старою плиткою та кутовим каміном була перетворена на справжню затишну кімнату лише за допомогою кількох предметів меблів та добірних матеріалів.
Ця кухня не виглядала сучасно через старі кухонні меблі та старомодний кахель. Із поєднанням елегантного (модного) сірого антрацитового та простого білого, вона стала сучасною кухнею, яка має усе необхідне.
Тут знесли стіни, і раптом утворилася відкрита, доброзичлива зала, яка може вмістити багато людей.
Дуже маленькі кімнати важко спроєктувати. Цей приклад показує, як можна оптимально перетворити маленьку кімнату на затишне і комфортне приміщення.
Білі стіни та просторі світлі балконні двері візуально збільшують кімнату, а дерев’яна підлога створює затишок.
Ця кухня отримала зовсім іншу атмосферу завдяки встановленню кухонного острова та абсолютно новій кольоровій гамі. Тепер вона виглядає сучасно і стала місцем, де можна святкувати цілі фестивалі.
Цей раніше втрачений простір було перетворено на невеликий кавовий куточок із кавомашиною та обладнанням, де ви можете насолодитися невеликою перервою або отримати релакс після важкого робочого дня.
Хто б міг подумати, що ця проста кімната стане елегантною вітальнею?
Ця ванна кімната не могла запропонувати багато. У ній було місце, щоб мати лише необхіні предмети гігієни та санітарії. Тут не було комфорту чи місця для зберігання.
Однак це перетворення у сучасну функціональну ванну кімнату доводить, що розумний і продуманий до найдрібніших деталей дизайн може перетворити навіть невелике нудне приміщення у стильну і комфортну зону.
Раніше кухня була досить темною і мала більш традиційний дизайн.
Тут знесли стіни, а темні кухонні меблі замінили на світлі та сучасні, які контрастують із темною робочою поверхнею.
Також велике вікно через яке проникає денне світло і яке відкриває вільне споглядання на чудовий сад, повністю змінили кімнату: зробили її сучасною і стильною.
Ця квартира повинна була бути обладнана достатньою кількістю місць для зберігання. І цього досягли шляхом встановлення полиць точних розмірів.
Підлога зроблена із дерева, як і двері та різні декоративні елементи.
Білі меблі роблять цю квартиру затишною та водночас елегантною.
Цю кімнату
відкрили!
У результаті вийшло вражаюче приміщення подвійної висоти із білими стінами та елегантними колонами.
Ця старомодна вітальня була перетворена на відкритий простір, де поєднані вітальня, їдальня та коридор.
Дизайн стелі також ефектний, завдяки чому кімната виглядає ще більш сучасною.
Із невеликими ресурсами цю стару ванну кімнату було перетворено на нову. І хоча вона маленька за розмірами, але у ній ви відчуєте себе комфортно.
Білий поєднали із елегантним сірим, а стару сантехніку замінили на нову: функціональну та стильну.
Навіть нове ліжко може повністю змінити кімнату.
Тут старе ліжко було замінено на інше із більшою індивідуальністю.
Стеля отримала абсолютно нову структуру, а білі стіни трохи занурені у колір.
Вуаля – кімната засяяла абсолютно новим блиском!
Ця вітальня зовсім вийшла із моди.
Не змінюючи повністю стиль мешканців і не зберігаючи поверх, було створено великий відкритий простір, який виглядає елегантно та стильно. Запорукою успіху тут стало використання свіжих кольорів і оформлення рослинами.
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