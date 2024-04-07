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До і після: 20 кімнат до і після чудового ремонту

Sabrina Werner Sabrina Werner
сучасний by iloftyou, Сучасний
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Що стосується ремонту старих квартир чи будинків, то фахівці можуть творити справжні чудеса. Тому сьогодні ми представляємо вам 20 проєктів, які були заплановані експертами homify. Вони пропонують чудові ідеї для цікавого перепланування найрізноманітніших приміщень. Можливо, ви могли б зробити щось самостійно, але є кімнати, які представлені тут, були повністю перетворені умілими руками наших архітекторів та дизайнерів інтер’єру.


Ящо вам потрібна порада дизайнера для перетворення вашого будинку у стильне і комфортне житло, звертайтеся до наших професіоналів

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Мрія сучасного життя

Wohllaib Karl GmbH, Architekturbüro zwo P Architekturbüro zwo P Комерційні приміщення Офісні будівлі
Architekturbüro zwo P
Architekturbüro zwo P Відвідати профіль

Ви мрієте про сучасний дизайн інтер'єру, але живете у старій будівлі, яку потрібно терміново робити? Незалежно від того, яка частина вашого будинку потребує ремонту, у нас ви обов’язково знайдете правильну пропозицію та натхнення для ремонту вашого будинку чи квартири.

Відремонтувати усі кімнати чи лише вітальню, відремонтувати коридор чи повністю оновити ванну? Це питання, на які ви повинні відповісти перед ремонтними роботами. Краще відразу поглянути на наші приклади і подумати, яка частина вашого будинку найбільше потребує уваги.

Особливо вражає нас: оформлення коридору – до і після.

Якщо вам потрібно більше натхнення, також прочитайте цю статтю, у якій будинок 70-х років повністю відреставрований і став родзинкою сучасності:


Реставрація старих будинків: підтримка, пільги та знижки

1. Від старої до нової та сучасної ванної кімнати

сучасний by iloftyou, Сучасний
iloftyou
iloftyou Відвідати профіль

Завдяки ідеальному плануванню та використанню дерева ця ванна кімната набуває зовсім іншого характеру.

Стіни отримали нові нейтральні кольори, також тут замінили сантехніку. Результат? Чудове натхнення для маленьких ванних кімнат!

2. Їдальня стає затишною

REMODELACION VIVIENDA UNIFAMILIAR, Crestale Jordan Arquitectura Crestale Jordan Arquitectura
Crestale Jordan Arquitectura
Crestale Jordan Arquitectura Відвідати профіль

Червоний і білий – це кольори, які визначають нову кімнату та додають нотку сучасності. Стіну між кухнею та їдальнею розкрили, а кухонну зону від їдальні відокремили маленькою функціональною стійкою.

Замість того, щоб виглядати старомодно, тепер створено світле, просторіше місце для дружнього спілкування.

3. Створено сучасну вітальню

сучасний by iloftyou, Сучасний
iloftyou
iloftyou Відвідати профіль

Ця вітальня кардинально змінилася. Із темної кімнати вона перетворюється на світлу жваву вітальню.

Темні меблі замінили на нові білі. Такий колір меблів і дерев’яна підлога відтепер створюють сучасну та сяючу єдність.

4. Світлий коридор

Gianicolo - Rome, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Коридор
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio Відвідати профіль

Довгі та темні коридори швидко стають проблемою.

Тут довгий коридор був перетворений на зону із нескінченними можливостями для зберігання речей, що надало кімнаті більшої ергономічності і і яскравості. Акуратно вбудовані шафи, продумана концепція освітлення та чудова дерев’яна підлога створюють сучасну, дружню атмосферу та надають приміщенню багато функціональності.

5. Кухня засяла новим блиском

сучасний by iloftyou, Сучасний
iloftyou
iloftyou Відвідати профіль

Ця кухня розташована у вузькому проході, який веде прямо у їдальню. Відсутність вікна і, отже, денного світла у поєднанні із темною плиткою робили кімнату темною і маленькою. Красива дерев'яна підлога, світлодіоди над робочою поверхнею і сучасні яскраві кухонні меблі перетворили цю кухню в абсолютно новий простір із великою кількістю світла і повітря.

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6. Маленька і проста кімната

LTAB/LAB/RISTRUTTURAZIONEATTICO, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO Вітальня
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO Відвідати профіль

Маленькі кімнати швидко страждають, коли їх захаращують. Ця кімната зі старою плиткою та кутовим каміном була перетворена на справжню затишну кімнату лише за допомогою кількох предметів меблів та добірних матеріалів.

7. Кухня стає функціональною та сучасною

Remodelação de Apartamento, Braço de Prata , Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Кухня
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Відвідати профіль

Ця кухня не виглядала сучасно через старі кухонні меблі та старомодний кахель. Із поєднанням елегантного (модного) сірого антрацитового та простого білого, вона стала сучасною кухнею, яка має усе необхідне.

8. Затишна сімейна кімната

REMODELACION VIVIENDA UNIFAMILIAR, Crestale Jordan Arquitectura Crestale Jordan Arquitectura
Crestale Jordan Arquitectura
Crestale Jordan Arquitectura Відвідати профіль

Тут знесли стіни, і раптом утворилася відкрита, доброзичлива зала, яка може вмістити багато людей.

9. Маленький простір справляє велике враження

сучасний by osb arquitectos, Сучасний
osb arquitectos
osb arquitectos Відвідати профіль

Дуже маленькі кімнати важко спроєктувати. Цей приклад показує, як можна оптимально перетворити маленьку кімнату на затишне і комфортне приміщення.

Білі стіни та просторі світлі балконні двері візуально збільшують кімнату, а дерев’яна підлога створює затишок.

10. Кухонний острів

LTAB/LAB/RISTRUTTURAZIONEATTICO, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO Кухня
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO Відвідати профіль

Ця кухня отримала зовсім іншу атмосферу завдяки встановленню кухонного острова та абсолютно новій кольоровій гамі. Тепер вона виглядає сучасно і стала місцем, де можна святкувати цілі фестивалі.

11. Невеликий кавовий куточок

Denkmalgeschützte historische Bäckerei "altes Nigglhaus" Bj. 1564 in Fischbachau, betterhouse betterhouse Кухня
betterhouse
betterhouse Відвідати профіль

Цей раніше втрачений простір було перетворено на невеликий кавовий куточок із кавомашиною та обладнанням, де ви можете насолодитися невеликою перервою або отримати релакс після важкого робочого дня.

12. Перетворена вітальня

сучасний by MARIANGEL COGHLAN, Сучасний
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN Відвідати профіль

Хто б міг подумати, що ця проста кімната стане елегантною вітальнею?

13. Обладнаний невеликий санвузол

Remodelação de Apartamento, Braço de Prata , Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Ванна кімната
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Відвідати профіль

Ця ванна кімната не могла запропонувати багато. У ній було місце, щоб мати лише необхіні предмети гігієни та санітарії. Тут не було комфорту чи місця для зберігання.

Однак це перетворення у сучасну функціональну ванну кімнату доводить, що розумний і продуманий до найдрібніших деталей дизайн може перетворити навіть невелике нудне приміщення у стильну і комфортну зону.

14. Відкрита кухня

REMODELACION VIVIENDA UNIFAMILIAR, Crestale Jordan Arquitectura Crestale Jordan Arquitectura
Crestale Jordan Arquitectura
Crestale Jordan Arquitectura Відвідати профіль

Раніше кухня була досить темною і мала більш традиційний дизайн.

Тут знесли стіни, а темні кухонні меблі замінили на світлі та сучасні, які контрастують із темною робочою поверхнею.

Також велике вікно через яке проникає денне світло і яке відкриває вільне споглядання на чудовий сад, повністю змінили кімнату: зробили її сучасною і стильною.

15. Креативні ідеї для однокімнатної квартири

сучасний by MARIANGEL COGHLAN, Сучасний
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN Відвідати профіль

Ця квартира повинна була бути обладнана достатньою кількістю місць для зберігання. І цього досягли шляхом встановлення полиць точних розмірів.

Підлога зроблена із дерева, як і двері та різні декоративні елементи.

Білі меблі роблять цю квартиру затишною та водночас елегантною.

16. Двокімнатна вітальня

Denkmalgeschützte historische Bäckerei "altes Nigglhaus" Bj. 1564 in Fischbachau, betterhouse betterhouse
betterhouse
betterhouse Відвідати профіль

Цю кімнату відкрили!

У результаті вийшло вражаюче приміщення подвійної висоти із білими стінами та елегантними колонами.

17. Відкритий і повітряний

Reforma de Apartamento, MBDesign Arquitetura & Interiores MBDesign Arquitetura & Interiores Вітальня
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores
MBDesign Arquitetura & Interiores Відвідати профіль

Ця старомодна вітальня була перетворена на відкритий простір, де поєднані вітальня, їдальня та коридор.

Дизайн стелі також ефектний, завдяки чому кімната виглядає ще більш сучасною.

18. Сучасна маленька ванна кімната

сучасний by osb arquitectos, Сучасний
osb arquitectos
osb arquitectos Відвідати профіль

Із невеликими ресурсами цю стару ванну кімнату було перетворено на нову. І хоча вона маленька за розмірами, але у ній ви відчуєте себе комфортно.

Білий поєднали із елегантним сірим, а стару сантехніку замінили на нову: функціональну та стильну.

19. Нове ліжко

Reforma de Apartamento, MBDesign Arquitetura & Interiores MBDesign Arquitetura & Interiores Спальня
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores
MBDesign Arquitetura & Interiores Відвідати профіль

Навіть нове ліжко може повністю змінити кімнату.

Тут старе ліжко було замінено на інше із більшою індивідуальністю.

Стеля отримала абсолютно нову структуру, а білі стіни трохи занурені у колір.

Вуаля – кімната засяяла абсолютно новим блиском!

20. Елегантна вітальня

Reforma de Apartamento, MBDesign Arquitetura & Interiores MBDesign Arquitetura & Interiores Їдальня
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores
MBDesign Arquitetura & Interiores Відвідати профіль

Ця вітальня зовсім вийшла із моди.

Не змінюючи повністю стиль мешканців і не зберігаючи поверх, було створено великий відкритий простір, який виглядає елегантно та стильно. Запорукою успіху тут стало використання свіжих кольорів і оформлення рослинами.

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