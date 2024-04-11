Найкращі поради проти настирливих комарів

Припускають, що увечері можна швидко вимкнути світло і ви будете захищені від настирливих комарів. На жаль, кожен, хто у це вірить, швидко почне боротися із надокучливими комахами.
Існує цілий ряд порад, які дійсно допомагають від комарів і їх неприємних укусів. Закрити вікно корисніше, ніж вимкнути світло. Крім того, москітні сітки і сила рослин – відмінний спосіб боротьби із набридливими шкідниками.
Але які поради від комарів є одними із міфів, а які насправді відлякують комарів і відлякують їх якомога довше? Уточнюємо!
Щоліта у нас одна й та сама проблема із комарами. Кому це не відомо: зручно сидиш на терасі і тебе жалить?
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Якщо шкідники не атакують ззовні, ви зазвичай стаєте жертвою комарів у спальні. Навіть якщо ви нібито «усе зробили правильно».
Зрештою, типові поради та підказки, як відлякати комарів, добре відомі, чи не так? Сьогодні ми розберемося із найпоширенішими запитаннями: чи люблять комарі світло? Скільки живуть комарі? Комар у кімнаті, що робити? Чи можна ловити комарів?
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Стара помилкова думка свідчить, що комарів магічно приваблює світло. Усе, що вам потрібно зробити увечері, це вимкнути світло і вберегтися від укусів комарів. На жаль, це не так.
Причина, чому комарі прагнуть залетіти у квартиру увечері, полягає у тому, що вони активні вночі. Вдень комарі ховаються там, де приємно, прохолодно і волого. Увечері, коли сонце уже не світить, вони з'являються. Коли вікно відкрито навстіж, їх чарівним чином приваблює не світло, а запах людей. Комарі відчувають вуглекислий газ, який видихають люди, і майже «затуманюються» ним. Якщо вікно відкрите, вони приваблюються ним і знаходять свою жертву із «сенсорною впевненістю».
Людина, яка має солодку кров, не є більш привабливою для комарів, як це часто вважають. Людина, яка має більш високу температуру тіла і більше потіє, більше цікава для комарів і, швидше за все, буде укушена ними.
Надто жарко, щоб зачиняти вікна увечері? Можна закрити штори і відкрити вікна. Тоді штори діють як захисна стіна від комарів. Це також приємний варіант, якщо ви хочете використати прохолодне вечірнє повітря для провітрювання.
Однак відстань між шторою і вікном не повинна бути занадто великою, щоб не залишати щілин і не дозволяти проникнути комарам. Окрім того, штори не повинні бути грубими. Чим ближче текстура штори до москітної сітки, тим менше шансів комарам пробратися через щілини у тканині.
Альтернативою є москітні сітки, які можна прикріпити до вікон. Вони легко кріпляться і запобігають проникненню комарів через вікно. Їх бажано прикріпити до вікон, які можна відкрити, а в іншому випадку вони не потрібні.
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Москітні сітки, особливо навколо ліжка, занурюють спальню в атмосферу «Тисячі й однієї ночі». Вітер рухає сітку і змушує її тихо шелестіти, поки ви можете спокійно лежати у ліжку.
Щоб москітні сітки не тільки виглядали красиво, але й служили за призначенням, слід звернути увагу на кілька моментів. Чим щільніша сітка москітних сіток, тим вони ефективніші. Москітні сітки, які розтягуються лише для прикраси, і мають занадто великі ячейки, дозволяють комарам легко проникати у кімнату. Звичайно, із крупноячеїстими сітками зручніше спати, оскільки вони пропускають більше повітря, але від комарів вони не захистять.
Також слід регулярно перевіряти москітні сітки на наявність дірок. Тонкий матеріал надто швидко рветься, а потім стає нефункціональним. Навколо ліжка необхідно закріпити москітну сітку так, щоб її торкатися вночі. В іншому випадку комарі можуть
прогризти місця контакту із сіткою. Також сітку необхідно пришпилити під матрацом або під ліжком, щоб не було отворів для проникнення комах.
Ні для кого не секрет, що ефірні масла захищають від комарів. Багато виробників засобів від комарів, які не використовують хімічні засоби, використовують цей факт у своїх інтересах. У той час як звичайні засоби від комарів та їх компоненти часто користуються поганою славою, ефірні олії рослин допомагають проти комарів, не завдаючи шкоди, якщо у вас немає алергії на речовини. Але ефірним оліям не місце у дитячих кімнатах, тому що на них у дітей також може бути алергічна реакція.
Найефективніші рослини проти комарів включають лимонний евкаліпт, розмарин, лимонну траву, цитронеллу, гвоздику, корицю, а також м’яту перцеву та запашну герань.
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Якщо це не допомогло, хорошим вибором стануть спреї проти бактерій для дезінфекції приміщень і поверхонь.
Як уже було сказано, вимикання світла не допомагає від комарів. Навіть приглушення світла не заважає комарам приваблюватися запахом людини. Справа навпаки. Оскільки комарі активні вночі, світло, схоже на денне, їх бентежить. Тому, якщо ви хочете залишатися у квартирі із відкритим вікном і ввімкненим світлом, освітлюйте кімнату якомога яскравіше. Чим більше світло нагадує денне, тим менша ймовірність того, що вас укусять комарі.
На кухні, до прикладу, загальне освітлення часто ідеально підходить для відлякування комарів. Щоб захиститися від них навіть після вимкнення світла, перед сном слід ще раз перевірити кімнату на наявність цих комах. Коли світло згасне, їх легко відстежити. Незабаром вони привернуть увагу своїм типовим дзижчанням. Вам не потрібно шукати кімнату із цими комахами. Ви можете просто стояти і чекати, поки вони вас знайдуть самі.
Температуру у кімнаті можна знизити за допомогою вентилятора, будь то стаціонарний стельовий або невеликий настільний, а також за допомогою системи кондиціонування.
Маленькі шкідники стають надзвичайно
ледачими, уникають низьких температур і, якщо трохи пощастить, навіть не залітають у кімнату. У вентилятора є ще одна перевага: він створює вітер, а комарі не люблять летіти проти нього. Однак, щоб це сталося, він також повинен бути достатньо сильним.