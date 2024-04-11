Найкращі поради проти настирливих комарів

Припускають, що увечері можна швидко вимкнути світло і ви будете захищені від настирливих комарів. На жаль, кожен, хто у це вірить, швидко почне боротися із надокучливими комахами.

Існує цілий ряд порад, які дійсно допомагають від комарів і їх неприємних укусів. Закрити вікно корисніше, ніж вимкнути світло. Крім того, москітні сітки і сила рослин – відмінний спосіб боротьби із набридливими шкідниками.

Але які поради від комарів є одними із міфів, а які насправді відлякують комарів і відлякують їх якомога довше? Уточнюємо!