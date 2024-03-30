11 дивовижних ідей гардеробу для маленьких приміщень

Встановити гардероб у маленькій кімнаті може бути складним завданням. Незалежно від того, чи це спальня, коридор чи міні-гардеробна кімната на горищі: маленькі кімнати потребують розумних ідей, практичних і красивих.
Ось чому сьогодні ми показуємо вам 11 ідеальних гардеробних рішень, які знайдуть місце навіть у найменшій ніші, а також прикрасять вашу кімнату шикарним дизайном.
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Незалежно від того, маленька шафа чи простора гардеробна, сьогодні ми покажемо вам чудові ідеї для вашого індивідуального гардеробу.
Дизайн шафи, вочевидь, залежить від кількості та типу одягу, який ви хочете там зберігати. У вас у шафі висить багато сорочок або ви складаєте светри? Як ви зберігаєте аксесуари чи майже ї не носите? Ці питання важливі для планування ідеального гардеробу.
Якщо грамотно спланувати, маленька гардеробна зможе чітко вмістити увесь ваш одяг. Якою буде шафа, вузькою чи широкою, залежить, у першу чергу, від ваших кімнат. Не переживайте: міні шафа або гардероб для невеликих кімнат також вас порадують: краще подивіться самі!
До речі, більше порад і хитрощів для свого гардеробу ви знайдете на нашому сайті у розділі
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Верхні поверхи із похилою стелею часто мають той недолік, що роблять кімнату меншою, ніж вона є. Щоб оптимально використовувати простір, шафа, виготовлена на замовлення, є найкращим рішенням, оскільки вона точно адаптована до відповідних умов приміщення.
Навіть у маленькому вузькому коридорі часто можна знайти нішу для шафи. У цьому прикладі ми бачимо особливо стильну модель чорно-червоного кольору із практичними розсувними дверима. Не забувайте про ідеальну систему організації всередині шафи, яка гарантує, що куртки, пальто та аксесуари можна чудово зберігати та організовувати.
Тут ми бачимо ще один приклад оптимального використання кімнати із похилою стелею. Перевагою цієї ніші є мансардне вікно, яке пропускає багато природного світла та створює особливо яскраву та дружню атмосферу. Ідеальне місце, щоб упорядкувати свій одяг!
Ви знайшли вузьку нішу для створення додаткового місця для зберігання, але не знаєте, куди подіти усі куртки та пальто? Ця ідея показує нам, що ви можете перетворити стіни на просту гардеробну, яка забезпечує масу простору.
Цей приклад показує, які незвичайні та розумні ідеї існують сьогодні на ринку для оптимізації простору у власних кімнатах. Багатофункціональне рішення – це ліжко, шафа і тумба під телевізор – в одному.
Навіть якщо у вас є лише кілька квадратних метрів, це не означає, що ви не можете здійснити свою мрію про гардеробну . На цьому прикладі ми бачимо, що однієї ніші для цього уже достатньо. Якщо ви об’єднаєте кілька полиць і практичні розсувні двері, то зможете створити невелику гардеробну, яка ні в чому не поступається більшим моделям.
Якщо вам потрібна шафа, яка точно відповідає вашим бажанням та ідеям, ви можете замовити модель на замовлення. Звичайно, ви інвестуєте трохи більше із цим вибором, але врешті-решт шафа, про яку йде мова, неодмінно збагатить усю кімнату.
Не вистачає місця, щоб розвісити все у своїй шафі? Тоді висувні ящики — хороший варіант для зберігання частини вашого одягу. У цьому прикладі також вбудовано кілька менших відділень, які ідеально підходять для сумок та інших аксесуарів. Разом ви отримаєте гардероб, який пропонує оптимальну організацію.
Ця красива полиця із сидіннями також ідеально підходить для зберігання взуття та створення візуальної родзинки у вашому домі.
Думаєте, шафа з непрозорими дверцятами зробить кімнату меншою? Тоді розсувні двері із матового скла – відмінний вибір. Вони візуально збільшують кімнату і роблять її світлішою без прямого огляду на особисті речі у гардеробі.
Для створення теплої та затишної атмосфери деревина, звичайно, найкращий вибір. Тут ми бачимо спальню у рустикальному стилі, яка має надзвичайно красиву шафу із дерев’яних смуг. Отвори демонструють, що кімната візуально не зменшується.
Наш останній приклад показує простий трюк, який можна використовувати для візуального збільшення майже будь-якої кімнати. Дзеркальні двері шафи-купе відбивають світло, створюючи візуальний ефект. Результат: спальня виглядає світлішою і просторішою.
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