11 дивовижних ідей гардеробу для маленьких приміщень

Незалежно від того, маленька шафа чи простора гардеробна, сьогодні ми покажемо вам чудові ідеї для вашого індивідуального гардеробу.

Дизайн шафи, вочевидь, залежить від кількості та типу одягу, який ви хочете там зберігати. У вас у шафі висить багато сорочок або ви складаєте светри? Як ви зберігаєте аксесуари чи майже ї не носите? Ці питання важливі для планування ідеального гардеробу.

Якщо грамотно спланувати, маленька гардеробна зможе чітко вмістити увесь ваш одяг. Якою буде шафа, вузькою чи широкою, залежить, у першу чергу, від ваших кімнат. Не переживайте: міні шафа або гардероб для невеликих кімнат також вас порадують: краще подивіться самі!

До речі, більше порад і хитрощів для свого гардеробу ви знайдете на нашому сайті у розділі Приміщення , перейшовши за цим посиланням



