62 ефектні ідеї для ваших стін

Бажаєте принести ковток свіжого повітря у свій дім? Тоді просто почніть зі стін. Іноді достатньо просто нанести новий шар фарби, щоб змінити всю атмосферу в кімнаті. Якщо ви шукаєте незвичайні, креативні ідеї, щоб прикрасити власні чотири стіни, ви потрапили у потрібне місце: наша стаття саме для вас!
Сьогодні ми маємо 62 блискучих джерела натхнення для красивого дизайну стін, демонструючи фантастичні кольори стін, різноманітність дизайнів шпалер, дизайн вертикальних садів і багато інших ідей.
Вам цікаво? Тоді давайте разом розглянемо чудові приклади!
Гарна ідея, особливо для сучасних кухонь у мінімалістичному стилі: дизайн стін у білому та небесно-блакитному кольорах створює свіжу та чудово світлу атмосферу.
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Як ви хочете оформити стіну? Нижче ми покажемо вам цілу серію барвистих і незвичайних стін. Дизайн стін відіграє важливу роль у всіх кімнатах. У цьому контексті перше: білі стіни не завжди нудні. Якщо ви оформите кімнату
з родзинкою, прості білі стіни також будуть досить привабливими: неважливо, чи це білі це шпалери чи стіни, пофарбовані у білий колір. До прикладу, ця маленька кухня виглядає більшою, ніж є, завдяки вибору кольору стін і шаф.
Бажаєте креативний дизайн стін? У нас є ідеї, як по-іншому підійти до дизайну стін і спробувати щось нове, особливо для віталень. Як би ви могли зробити свою вітальню комфортнішою та сучаснішою, оформивши стіни? Ми даємо вам багато натхнення та численні ідеї, щоб обов’язково у вашій кімнатібула правильно оздоблена стіна.
Темні, інтенсивні кольори також можуть прикрасити кухню, якщо вони поєднуються зі світлими кольорами.
Гарний синій також дуже чудово виглядає на стінах. Якщо ви поєднаєте цей колір із білими меблями, то створите особливо привабливу атмосферу у своїх кімнатах.
Якщо вам подобається щось більш класичне, ви можете зробити свої стіни ще елегантнішими за допомогою смугастих шпалер у теплих комфортних тонах.
Креативний дизайн стіни із білими крапками справді привертає увагу, а щоб він не виглядав надто строкатим, ми рекомендуємо стриманий колір, скажімо, сірий як основний тон.
У відкритих кімнатах кольорова стіна також підходить для візуального розділення різних житлових зон.
Колірне поєднання яскравого білого і теплого бежевого виглядає стильно і елегантно у будь-якому приміщенні.
Не кожен хоче прикрасити свою стіну соковитою зеленню. Колір пропонує нескінченну кількість нюансів. Як щодо ніжного світлого відтінку зеленого, як на цьому фото?
У поєднанні із білим і темним теплим кольором дерев'янї підлоги колір стіни червоного кольору виглядає чудово і гармонійно.
М'які пастельні кольори, такі як бірюзовий або рожево-бузковий, створюють свіжу та жваву атмосферу.
Стіна оливково-зеленого кольору чудово поєднується із землистими тонами та іншими відтінками зеленого. Результат: більше свіжості та гармонії для затишної спальні.
Білі стіни не повинні виглядати круто і нудно. Додайте кілька аксесуарів акцентних кольорів, щоб надати кімнаті сучасного та привабливого вигляду.
Як ми вже бачили, різні відтінки зеленого чудово поєднуються один із одним. Малюнок на стіні надає кухні більшої динамічності та особливої родзинки.
Окремі мотиви, як це дерево, оживляють усю кімнату і створюють більшу глибину.
Шпалери із чорно-білими смугами справді привертають увагу, тому решту меблів слід зарезервувати. Дерев'яна підлога та комод створюють гарний контраст.
Графічні принти чудово поєднуються із меблями з темного дерева та стриманими натуральними матеріалами. Додавання свіжих рослин та інших екзотичних аксесуарів створює унікальне тропічне відчуття у цій вітальні.
Шпалери із грайливими мотивами, такими як цей чарівний природний фон, створюють незабутню атмосферу із ноткою ностальгії.
Стіна за ліжком ідеально підходить для особливого декору, особливо якщо решта кімнати оформлена у більш сучасному та пуристичному стилі.
Один із найпростіших способів прикрасити стіну – наклейки, які доступні у різних дизайнах і придатні для кожної кімнати.
Поєднання різних візерунків може мати надзвичайний ефект. Слід переконатися, що ви визначилися із палітрою кольорів.
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Це не завжди має бути грайливий візерунок, щоб створити гарний стиль. До прикладу, абстрактні візерунки особливо підходять для сучасного дизайну стін.
Ніжний, жіночний вигляд досягається завдяки блідим кольорам. Завдяки своєму художньому дизайну ця стіна виглядає як щедра картина, яка збагачує усю кімнату.
Природний шарм цих шпалер чудово поєднується із темними дерев’яними меблями, а інтенсивний червоний колір створює гарний колірний акцент.
Хороший вибір для сучасної вітальні у мінімалістичному стилі: оформлення стін із щедрими мотивами, які підкреслюють чіткий і простий дизайн.
Для інтер’єру у колоніальному стилі характерно оформлення стін із екзотичних рослинних мотивів. З цим ідеально поєднуються меблі з темного дерева і світлі тканини.
Шпалери із різноманітними мотивами можуть додати завершальний штрих простому інтер’єру і надати кімнаті більшої динамічності.
Кожна стіна набуває індивідуальності лише із кількома особистими речами, скажімо, фотографіями із вашої останньої відпустки, весілля чи незабутнього сімейного свята.
Настінні наклейки можна використовувати, щоб зафіксувати смішні вислови та цитати, які особливо близькі вашому серцю.
Відкриті полиці надзвичайно практичні: завдяки спеціальному дизайну стін вони також привертають увагу!
Іноді достатньо лише однієї цитати на стіні, щоб надати вашій кухні індивідуальності.
Особливо привертає увагу цей настінний дизайн у яскраво-синіх і зелених тонах: він виглядає майже як витвір мистецтва та надає спальні свіжої та привабливої атмосфери.
Кумедні мотиви чи абстрактні форми: за допомогою настінних наклейок ви можете миттєво прикрасити свої кімнати.
Як щодо великої дошки для кухонної стіни? Тут ви можете записувати свої улюблені рецепти, пам’ятки та списки покупок і створювати оригінальну привабливість для кухні.
Щоб прикрасити дитячу кімнату, усе, що вам потрібно, – це кілька креативних ідей декору, як-от ця дошка. Чи для навчання письма, чи для перших малюнків – чудовий спосіб сприяти творчості та надати дитячій кімнаті індивідуальності.
Сьогодні можна придбати дошки самих різноманітних форм і розмірів. На цьому зображенні ми бачимо вузьку модель, яка відмінно підійде для незвичайного оздоблення стін у передпокої.
Ця шафа справді надзвичайна, тому що зовні її можна зробити унікальною: використовуючи малюнки крейдою на її фасадах, можна створити чудовий та креативний дизайн.
Як ми бачимо на цьому зображенні, ви також можете використовувати дошку, щоб прикрасити сучасну кухню. Чудово, елегантно і стильно тут виглядає чорна вагонка.
Залежно від ваших уподобань і побажань, дошку можна зробити так, щоб вона привертала увагу у будь-якій кімнаті, особливо у дитячій.
Якщо біла цегляна стіна для вас надто нудна, ви можете легко додати на ній дошку. Для сучасної їдальні у промисловому стилі, як у цьому прикладі, чорно-білий колір виглядає ідеально.
Ви коли-небудь думали про те, щоб обшити стіну спальні панеллю? Будь то карта світу, смішні вислови чи ваша власна картина – це завжди виглядає оригінально та надає спальні індивідуальності.
На цьому зображенні ми бачимо цілу кухонну шафу, яка виконує роль полотна. Сумніваєтеся, що усі позаздрять вам за цей унікальний витвір?
Шукаєте незвичайну ідею для задньої стінки кухні? Тут такожвиграє креативність, тому що візерунки, кольори та мотиви можна обирати самостійно.
Навіть без малюнків рамки можуть виглядати фантастично. Можна узяти старі дерев'яні рами і пофарбувати їх наново і вуа-ля! – нове оздоблення стін готове!
Замість того, щоб просто повісити на стіну велику раму, ви також можете прикріпити невелику галерею моделей різної форми.
Розташування усіх фоторамок підряд часто може здатися нудним. Спробуйте повісити їх трохи зміщено, щоб створити захоплюючий вигляд.
У цьому прикладі також зображення були розташовані по-різному. Результат: стіна привертає увагу.
Якщо ви надаєте перевагу прямому, чистому дизайну, ви можете розташувати зображення симетрично. Завдяки цьому дизайн стін виглядає акуратним, чітким і структурованим.
Картини, розміщені поруч із кількома книгами чи вазами на комоді чи столі, також можуть стати справжньою родзинкою.
Підібрати підходяще оздоблення стін для зони за узголів’ям ліжка не так просто. Із красивим набором картин ви в безпеці та отримаєте класичний, стильний дизайн інтер’єру.
Зображення дають вам велику свободу у дизайні. Деякі картини можна повісити на стіні, а інші – просто розмістити поруч на комоді, прихиливши їх до стіни, – це створює живе та захоплююче відчуття простору, повного творчості.
Якщо ви цінуєте класичну та елегантну атмосферу, вам слід підібрати зображення до кольорів решти інтер’єру. Завдяки цьому усе виглядає особливо гармонійно.
Тут ми бачимо приклад, де зображення служать кольоровими акцентами і перегукуються із червоним кольором аксесуарів. Результат: мінімалістичний дизайн, який усе ще виглядає чудово теплим і привабливим.
Барвисті малюнки особливо підходять для сучасних кухонь, які оформлені у класичних кольорах, до прикладу, сірому або білому, щоб додати більше життя кімнаті.
Цю фантастичну ідею ви легко можете реалізувати у домашніх умовах: прикріпити скляні пляшки із зеленими рослинами до простої дерев'яної сітки, ян на цьому фото. Створюється вертикальний сад, який перетворює білу стіну на свіжу родзинку.
Чому б не повісити на стіну красиві горщики із квітами? Ми вважаємо, що ця ідея неймовірно привертає увагу.
Особливо у сучасних будинках із мінімалістичним стилем вертикальний сад для інтер’єру створює свіжу та привабливу атмосферу. Ця конструкція має чорну лаковану поверхню, яка ідеально поєднується із сучасними меблями.
На цьому зображенні ми бачимо вертикальний сад, який ідеально вписується у сільський стиль вітальні. Прикріплений до цегляної стіни дерев’яний каркас і звисаюча зелень створюють атмосферу, яка змушує вас відчувати себе посеред природи.
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Ця рамка виглядає як витвір мистецтва і демонструє різноманіття природи: мох, зелені рослини та білі квіти створюють особливий декор стін.
Ця обідня зона зачаровує природним шармом: окрім дерев’яної обшивки стін, до металевої сітки прикріплено зелені в’юнкі рослини.
Ми у захваті від цієї незвичайної прикраси, яка показує, що інтер’єр можна прикрасити зеленим відтінком у різноманітних формах і дизайнах.
Завдяки дерев’яній конструкції стіна має дивовижний, сільський шарм, який ідеально підходить для декорування тераси або балкона.
Тут ми бачимо ще один приклад широкої дерев’яної рами, у якій зелені рослини знаходять своє ідеальне місце. Особливо красиво: у меблях повторюється тон деревини, створюючи загальну гармонійну картину.
Наш останній приклад у цій
книзі ідей показує, що вертикальний сад також підходить для того, щоб перетворити білу стіну, обкладену білою плиткою, на яскраву родзинку, повну свіжості. Чудова ідея прикрасити стіну у ванній.