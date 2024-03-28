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62 ефектні ідеї для ваших стін

Anne Krusche – HOMIFY Anne Krusche – HOMIFY
homify Стіни
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Бажаєте принести ковток свіжого повітря у свій дім? Тоді просто почніть зі стін. Іноді достатньо просто нанести новий шар фарби, щоб змінити всю атмосферу в кімнаті. Якщо ви шукаєте незвичайні, креативні ідеї, щоб прикрасити власні чотири стіни, ви потрапили у потрібне місце: наша стаття саме для вас!

Сьогодні ми маємо 62 блискучих джерела натхнення для красивого дизайну стін, демонструючи фантастичні кольори стін, різноманітність дизайнів шпалер, дизайн вертикальних садів і багато інших ідей.

Вам цікаво? Тоді давайте разом розглянемо чудові приклади!

1. Синій і білий

Pintura artística y decorativa, Barcelona Pintores.es Barcelona Pintores.es Кухня
Barcelona Pintores.es
Barcelona Pintores.es Відвідати профіль

Гарна ідея, особливо для сучасних кухонь у мінімалістичному стилі: дизайн стін у білому та небесно-блакитному кольорах створює свіжу та чудово світлу атмосферу.

Якщо вам потрібна порада, наш архітектор дизайну із задоволенням проконсультує вас.

Звернутись до нього ви можете за цим посиланням

Перш за все: білий завжди працює

kleine Küche, raumdeuter GbR Berlin raumdeuter GbR Berlin Кухня
raumdeuter GbR Berlin
raumdeuter GbR Berlin Відвідати профіль

Як ви хочете оформити стіну? Нижче ми покажемо вам цілу серію барвистих і незвичайних стін. Дизайн стін відіграє важливу роль у всіх кімнатах. У цьому контексті перше: білі стіни не завжди нудні. Якщо ви оформите кімнату з родзинкою, прості білі стіни також будуть досить привабливими: неважливо, чи це білі це шпалери чи стіни, пофарбовані у білий колір. До прикладу, ця маленька кухня виглядає більшою, ніж є, завдяки вибору кольору стін і шаф.

Бажаєте креативний дизайн стін? У нас є ідеї, як по-іншому підійти до дизайну стін і спробувати щось нове, особливо для віталень. Як би ви могли зробити свою вітальню комфортнішою та сучаснішою, оформивши стіни? Ми даємо вам багато натхнення та численні ідеї, щоб обов’язково у вашій кімнатібула правильно оздоблена стіна.

2. Чирок

мінімалістський by homify, Мінімалістичний
homify
homify Відвідати профіль

Темні, інтенсивні кольори також можуть прикрасити кухню, якщо вони поєднуються зі світлими кольорами.

2. 1. Темно-чирокий

Dark blue wallpaper, Press profile homify Press profile homify Інші кімнати
Відвідати профіль

Гарний синій також дуже чудово виглядає на стінах. Якщо ви поєднаєте цей колір із білими меблями, то створите особливо привабливу атмосферу у своїх кімнатах.

3. Смужковий дизайн

Righe dipinte a mano su parete, RobinArtStudio RobinArtStudio Будинки Аксесуари та прикраси
RobinArtStudio
RobinArtStudio Відвідати профіль

Якщо вам подобається щось більш класичне, ви можете зробити свої стіни ще елегантнішими за допомогою смугастих шпалер у теплих комфортних тонах.

4. Горошок

Casa RC, Sandro Rai Sandro Rai Ванна кімната
Sandro Rai
Sandro Rai Відвідати профіль

Креативний дизайн стіни із білими крапками справді привертає увагу, а щоб він не виглядав надто строкатим, ми рекомендуємо стриманий колір, скажімо, сірий як основний тон.

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5. Кімнатна перегородка

Casa privata a Milano, Laura Galli Architetto Laura Galli Architetto Вітальня
Laura Galli Architetto
Laura Galli Architetto Відвідати профіль

У відкритих кімнатах кольорова стіна також підходить для візуального розділення різних житлових зон.

6. Бежево-білий

Appartamento a Bagheria PA - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Вітальня Дерево Дерев'яні
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Відвідати профіль

Колірне поєднання яскравого білого і теплого бежевого виглядає стильно і елегантно у будь-якому приміщенні.

7. Різноманітність зелені

homify Спальня
homify
homify Відвідати профіль

Не кожен хоче прикрасити свою стіну соковитою зеленню. Колір пропонує нескінченну кількість нюансів. Як щодо ніжного світлого відтінку зеленого, як на цьому фото?

8. Червоний

House in Chandlers Ford II, LA Hally Architect LA Hally Architect Коридор
LA Hally Architect
LA Hally Architect Відвідати профіль

У поєднанні із білим і темним теплим кольором дерев'янї підлоги колір стіни червоного кольору виглядає чудово і гармонійно.

9. Бірюзовий

La casa ideale per un single, giovane e colorata, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione Вітальня Аксесуари та прикраси
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione Відвідати профіль

М'які пастельні кольори, такі як бірюзовий або рожево-бузковий, створюють свіжу та жваву атмосферу.

10. Оливково-зелений

Sicht- und Sonnenschutz, Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil Стіни Настінні татуювання
Peer Steinbach – Raumaustattermeister mit Stil
Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil Відвідати профіль

Стіна оливково-зеленого кольору чудово поєднується із землистими тонами та іншими відтінками зеленого. Результат: більше свіжості та гармонії для затишної спальні.

11. Білий

Apartamento con encanto, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía Вітальня
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía Відвідати профіль

Білі стіни не повинні виглядати круто і нудно. Додайте кілька аксесуарів акцентних кольорів, щоб надати кімнаті сучасного та привабливого вигляду.

12. Відтінки зеленого

POZNAŃ | Wierzbowa dziupelka | Realizacja, dekoratorka.pl dekoratorka.pl Кухня
dekoratorka.pl
dekoratorka.pl Відвідати профіль

Як ми вже бачили, різні відтінки зеленого чудово поєднуються один із одним. Малюнок на стіні надає кухні більшої динамічності та особливої родзинки.

13. Неординарні мотиви

El espacio, La Manual La Manual Офіс
La Manual
La Manual Відвідати профіль

Окремі мотиви, як це дерево, оживляють усю кімнату і створюють більшу глибину.

14. Вузькі смужки

Chest of drawers IMARI e15 Спальня
e15
e15 Відвідати профіль

Шпалери із чорно-білими смугами справді привертають увагу, тому решту меблів слід зарезервувати. Дерев'яна підлога та комод створюють гарний контраст.

15. Тропічний флер

Sala Tropical Chic, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores Вітальня Шафи і серванти
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores Відвідати профіль

Графічні принти чудово поєднуються із меблями з темного дерева та стриманими натуральними матеріалами. Додавання свіжих рослин та інших екзотичних аксесуарів створює унікальне тропічне відчуття у цій вітальні.

16. Нотка ностальгії

Pass Through Room homify Стіни
homify
homify Відвідати профіль

Шпалери із грайливими мотивами, такими як цей чарівний природний фон, створюють незабутню атмосферу із ноткою ностальгії.

17. Теми для спальні

Stone Tower Milano, Architetto ANTONIO ZARDONI Architetto ANTONIO ZARDONI Будинки
Architetto ANTONIO ZARDONI
Architetto ANTONIO ZARDONI Відвідати профіль

Стіна за ліжком ідеально підходить для особливого декору, особливо якщо решта кімнати оформлена у більш сучасному та пуристичному стилі.

18. Наклейки на стіни

​THE TRUE WOLF WEARS HIS FUR INSIDE, Marcante-Testa Marcante-Testa Кухня
Marcante-Testa
Marcante-Testa Відвідати профіль

Один із найпростіших способів прикрасити стіну – наклейки, які доступні у різних дизайнах і придатні для кожної кімнати.

19. Комбінуйте візерунки

homify Спальня
homify
homify Відвідати профіль

Поєднання різних візерунків може мати надзвичайний ефект. Слід переконатися, що ви визначилися із палітрою кольорів.

Читайте: Яскраві барви в інтер’єрі

20. Абстрактні конструкції

homify Вітальня Дерево Дерев'яні Аксесуари та прикраси
homify
homify Відвідати профіль

Це не завжди має бути грайливий візерунок, щоб створити гарний стиль. До прикладу, абстрактні візерунки особливо підходять для сучасного дизайну стін.

21. Бліді кольори

Decorazioni disegnate e dipinte a mano libera su muro ispirate alle carte da parati cinesi, giapponesi, francesi ed inglesi, RobinArtStudio RobinArtStudio Будинки Аксесуари та прикраси
RobinArtStudio
RobinArtStudio Відвідати профіль

Ніжний, жіночний вигляд досягається завдяки блідим кольорам. Завдяки своєму художньому дизайну ця стіна виглядає як щедра картина, яка збагачує усю кімнату.

22. Мотиви природи

Decorazioni disegnate e dipinte a mano libera su muro ispirate alle carte da parati cinesi, giapponesi, francesi ed inglesi, RobinArtStudio RobinArtStudio Будинки Аксесуари та прикраси
RobinArtStudio
RobinArtStudio Відвідати профіль

Природний шарм цих шпалер чудово поєднується із темними дерев’яними меблями, а інтенсивний червоний колір створює гарний колірний акцент.

23. Чорно-біле

Una Grande Parete ha bisogno di una Grande Decorazione!, Crearreda Crearreda Стіни Дерево-пластичний композит Настінні татуювання
Crearreda
Crearreda Відвідати профіль

Хороший вибір для сучасної вітальні у мінімалістичному стилі: оформлення стін із щедрими мотивами, які підкреслюють чіткий і простий дизайн.

24. Рослини

Decorazioni disegnate e dipinte a mano libera su muro con motivi ripetuti, RobinArtStudio RobinArtStudio Будинки Аксесуари та прикраси
RobinArtStudio
RobinArtStudio Відвідати профіль

Для інтер’єру у колоніальному стилі характерно оформлення стін із екзотичних рослинних мотивів. З цим ідеально поєднуються меблі з темного дерева і світлі тканини.

25. Більше динаміки

Lotus Flower Stencil. Extra Large for impact! Reusable laser cut stencils from The Stencil Studio Scandinavian Collection The Stencil Studio Ltd Стіни Фарбування та обробка
The Stencil Studio Ltd
The Stencil Studio Ltd Відвідати профіль

Шпалери із різноманітними мотивами можуть додати завершальний штрих простому інтер’єру і надати кімнаті більшої динамічності.

26. Особисті фотографії

Wandtattoo + Bilderrahmen, K&L Wall Art K&L Wall Art Вітальня Аксесуари та прикраси
K&amp;L Wall Art
K&L Wall Art Відвідати профіль

Кожна стіна набуває індивідуальності лише із кількома особистими речами, скажімо, фотографіями із вашої останньої відпустки, весілля чи незабутнього сімейного свята.

27. Цитати

Homegram , Homegram Homegram Спальня Аксесуари та прикраси
Homegram
Homegram Відвідати профіль

Настінні наклейки можна використовувати, щоб зафіксувати смішні вислови та цитати, які особливо близькі вашому серцю.

28. Прикрасьте полиці

Дизайн квартиры в Москве / ул. 9 Мая, Бюро TS Design Бюро TS Design Дитяча кімната
Бюро TS Design
Бюро TS Design Відвідати профіль

Відкриті полиці надзвичайно практичні: завдяки спеціальному дизайну стін вони також привертають увагу!

29. Оздоблення стін кухні

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory Кухня
Staging Factory
Staging Factory Відвідати профіль

Іноді достатньо лише однієї цитати на стіні, щоб надати вашій кухні індивідуальності.

30. Як картина

Lily Pond homify Стіни
homify
homify Відвідати профіль

Особливо привертає увагу цей настінний дизайн у яскраво-синіх і зелених тонах: він виглядає майже як витвір мистецтва та надає спальні свіжої та привабливої атмосфери.

31. Наклейки

Wall Deco, SASSAFRAS SASSAFRAS Стіни Текстильна Янтарний / Золотий Настінні татуювання
SASSAFRAS
SASSAFRAS Відвідати профіль

Кумедні мотиви чи абстрактні форми: за допомогою настінних наклейок ви можете миттєво прикрасити свої кімнати.

32. Рецепти, пам'ятки & Ко для кухні

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura Кухня
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura Відвідати профіль

Як щодо великої дошки для кухонної стіни? Тут ви можете записувати свої улюблені рецепти, пам’ятки та списки покупок і створювати оригінальну привабливість для кухні.

33. Класна дошка для дитячої кімнати

homify Спальня Аксесуари та прикраси
homify
homify Відвідати профіль

Щоб прикрасити дитячу кімнату, усе, що вам потрібно, – це кілька креативних ідей декору, як-от ця дошка. Чи для навчання письма, чи для перших малюнків – чудовий спосіб сприяти творчості та надати дитячій кімнаті індивідуальності.

34. Різноманітні форми та конструкції

Gazometro, Archifacturing Archifacturing Спальня
Archifacturing
Archifacturing Відвідати профіль

Сьогодні можна придбати дошки самих різноманітних форм і розмірів. На цьому зображенні ми бачимо вузьку модель, яка відмінно підійде для незвичайного оздоблення стін у передпокої.

35. Шафа на замовлення

Camerette per bambini , Federica Rossi Interior Designer Federica Rossi Interior Designer Спальня Аксесуари та прикраси
Federica Rossi Interior Designer
Federica Rossi Interior Designer Відвідати профіль

Ця шафа справді надзвичайна, тому що зовні її можна зробити унікальною: використовуючи малюнки крейдою на її фасадах, можна створити чудовий та креативний дизайн.

36. Для сучасних кухонь

Appartamento ad Ostiense - Roma, Archifacturing Archifacturing Кухня
Archifacturing
Archifacturing Відвідати профіль

Як ми бачимо на цьому зображенні, ви також можете використовувати дошку, щоб прикрасити сучасну кухню. Чудово, елегантно і стильно тут виглядає чорна вагонка.

37. Настінний декор для маленьких шукачів пригод

Camerette per bambini , Federica Rossi Interior Designer Federica Rossi Interior Designer Спальня Аксесуари та прикраси
Federica Rossi Interior Designer
Federica Rossi Interior Designer Відвідати профіль

Залежно від ваших уподобань і побажань, дошку можна зробити так, щоб вона привертала увагу у будь-якій кімнаті, особливо у дитячій.

38. Індустріальний стиль

Lavagna, PIXIE progetti e prodotti PIXIE progetti e prodotti Стіни Дерево-пластичний композит
PIXIE progetti e prodotti
PIXIE progetti e prodotti Відвідати профіль

Якщо біла цегляна стіна для вас надто нудна, ви можете легко додати на ній дошку. Для сучасної їдальні у промисловому стилі, як у цьому прикладі, чорно-білий колір виглядає ідеально.

39. Для мандрівників

homify Спальня Аксесуари та прикраси
homify
homify Відвідати профіль

Ви коли-небудь думали про те, щоб обшити стіну спальні панеллю? Будь то карта світу, смішні вислови чи ваша власна картина – це завжди виглядає оригінально та надає спальні індивідуальності.

40. Оригінальна кухонна шафа

Ristrutturazione Low Cost, Inarte Progetti di Lucio Mana Inarte Progetti di Lucio Mana Кухня
Inarte Progetti di Lucio Mana
Inarte Progetti di Lucio Mana Відвідати профіль

На цьому зображенні ми бачимо цілу кухонну шафу, яка виконує роль полотна. Сумніваєтеся, що усі позаздрять вам за цей унікальний витвір?

41. Задня стінка кухні

Rénovation Compléte d'un Ancien Bureau en Appartement, Atelier Grey Atelier Grey Кухня
Atelier Grey
Atelier Grey Відвідати профіль

Шукаєте незвичайну ідею для задньої стінки кухні? Тут такожвиграє креативність, тому що візерунки, кольори та мотиви можна обирати самостійно.

42. Каркас

Decoriamo con le cornici, Relook Chic di Caterina Urgo - restyling d'interni Relook Chic di Caterina Urgo - restyling d'interni
Relook Chic di Caterina Urgo – restyling d&#39;interni
Relook Chic di Caterina Urgo - restyling d'interni Відвідати профіль

Навіть без малюнків рамки можуть виглядати фантастично. Можна узяти старі дерев'яні рами і пофарбувати їх наново і вуа-ля! – нове оздоблення стін готове!

43. Галерея

Romantic Rusty, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Вітальня
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio Відвідати профіль

Замість того, щоб просто повісити на стіну велику раму, ви також можете прикріпити невелику галерею моделей різної форми.

44. Позиціонування

SÉPTIMA COLECCIÓN, Clotilde Clotilde Стіни Зображення та кадри
Clotilde
Clotilde Відвідати профіль

Розташування усіх фоторамок підряд часто може здатися нудним. Спробуйте повісити їх трохи зміщено, щоб створити захоплюючий вигляд.

45. Картинна галерея

CG DISEÑO ESPACIO INTERIOR, alba najera alba najera Вітальня
alba najera
alba najera Відвідати профіль

У цьому прикладі також зображення були розташовані по-різному. Результат: стіна привертає увагу.

46. Симетрія

Apartamento com história no Flamengo, Da.Hora Arquitetura Da.Hora Arquitetura Вітальня
Da.Hora Arquitetura
Da.Hora Arquitetura Відвідати профіль

Якщо ви надаєте перевагу прямому, чистому дизайну, ви можете розташувати зображення симетрично. Завдяки цьому дизайн стін виглядає акуратним, чітким і структурованим.

47. Розмістіть картинки на комоді

Casa "B", Giulia Brutto Architetto Giulia Brutto Architetto Вітальня
Giulia Brutto Architetto
Giulia Brutto Architetto Відвідати профіль

Картини, розміщені поруч із кількома книгами чи вазами на комоді чи столі, також можуть стати справжньою родзинкою.

48. Стіна за ліжком

Apartamento Mundaka, Helô Marques Associados Helô Marques Associados Спальня
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados Відвідати профіль

Підібрати підходяще оздоблення стін для зони за узголів’ям ліжка не так просто. Із красивим набором картин ви в безпеці та отримаєте класичний, стильний дизайн інтер’єру.

49. Свобода дизайну

homify Стіни Зображення та кадри
homify
homify Відвідати профіль

Зображення дають вам велику свободу у дизайні. Деякі картини можна повісити на стіні, а інші – просто розмістити поруч на комоді, прихиливши їх до стіни, – це створює живе та захоплююче відчуття простору, повного творчості.

50. Гармонійні кольори

dipinti su legno, I FRUTTI DEL FUOCO - Art Studio I FRUTTI DEL FUOCO - Art Studio Інші кімнати Дерево Дерев'яні Картини та картини
I FRUTTI DEL FUOCO – Art Studio
I FRUTTI DEL FUOCO - Art Studio Відвідати профіль

Якщо ви цінуєте класичну та елегантну атмосферу, вам слід підібрати зображення до кольорів решти інтер’єру. Завдяки цьому усе виглядає особливо гармонійно.

51. Зображення як колірні акценти

Kunstdruck - Wandbilder, Bimago Bimago Стіни Зображення та кадри
Bimago
Bimago Відвідати профіль

Тут ми бачимо приклад, де зображення служать кольоровими акцентами і перегукуються із червоним кольором аксесуарів. Результат: мінімалістичний дизайн, який усе ще виглядає чудово теплим і привабливим.

52. Оновлення кольору кухні

Abstrakte Malerei / moderne Malerei auf Leinwand "OPEN MIND", MI Irina Meye Kunst // Fotografie Hamburg MI Irina Meye Kunst // Fotografie Hamburg Інші кімнати бавовна Червоний Картини та картини
MI Irina Meye Kunst // Fotografie Hamburg
MI Irina Meye Kunst // Fotografie Hamburg Відвідати профіль

Барвисті малюнки особливо підходять для сучасних кухонь, які оформлені у класичних кольорах, до прикладу, сірому або білому, щоб додати більше життя кімнаті.

53. Свіжа зелень для терас і балконів

Giungla in bottiglia, Blogger Groovy Elisa Blogger Groovy Elisa Тераса
Blogger Groovy Elisa
Blogger Groovy Elisa Відвідати профіль

Цю фантастичну ідею ви легко можете реалізувати у домашніх умовах: прикріпити скляні пляшки із зеленими рослинами до простої дерев'яної сітки, ян на цьому фото. Створюється вертикальний сад, який перетворює білу стіну на свіжу родзинку.

54. Горщики для квітів на стіну

Design végétal, Adventive Adventive Внутрішній сад Внутрішнє озеленення
Adventive
Adventive Відвідати профіль

Чому б не повісити на стіну красиві горщики із квітами? Ми вважаємо, що ця ідея неймовірно привертає увагу.

55. Вертикальний сад у стилі модерн

Dicas para transformar a atmosfera da sua sala de jantar, ana roman ana roman Внутрішній сад Внутрішнє озеленення
ana roman
ana roman Відвідати профіль

Особливо у сучасних будинках із мінімалістичним стилем вертикальний сад для інтер’єру створює свіжу та привабливу атмосферу. Ця конструкція має чорну лаковану поверхню, яка ідеально поєднується із сучасними меблями.

56. Природна чарівність

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Вітальня
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design Відвідати профіль

На цьому зображенні ми бачимо вертикальний сад, який ідеально вписується у сільський стиль вітальні. Прикріплений до цегляної стіни дерев’яний каркас і звисаюча зелень створюють атмосферу, яка змушує вас відчувати себе посеред природи.

Більше стильових рішень ви можете знайти у проєктах на нашому сайті,

перейшовши за цим посиланням

57. Картина природи

Murs et tableaux végétaux, Adventive Adventive Комерційні приміщення Офісні приміщення та магазини
Adventive
Adventive Відвідати профіль

Ця рамка виглядає як витвір мистецтва і демонструє різноманіття природи: мох, зелені рослини та білі квіти створюють особливий декор стін.

58. В'юнкі рослини

Itaquera | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Їдальня
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI Відвідати профіль

Ця обідня зона зачаровує природним шармом: окрім дерев’яної обшивки стін, до металевої сітки прикріплено зелені в’юнкі рослини.

59. Різноманітні форми

homify
homify
homify Відвідати профіль

Ми у захваті від цієї незвичайної прикраси, яка показує, що інтер’єр можна прикрасити зеленим відтінком у різноманітних формах і дизайнах.

60. Сільський шарм

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Сад
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Відвідати профіль

Завдяки дерев’яній конструкції стіна має дивовижний, сільський шарм, який ідеально підходить для декорування тераси або балкона.

61. Легкий дерев'яний каркас

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Сад
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Відвідати профіль

Тут ми бачимо ще один приклад широкої дерев’яної рами, у якій зелені рослини знаходять своє ідеальне місце. Особливо красиво: у меблях повторюється тон деревини, створюючи загальну гармонійну картину.

62. Для стіни із білої плитки

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Сад
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Відвідати профіль

Наш останній приклад у цій книзі ідей показує, що вертикальний сад також підходить для того, щоб перетворити білу стіну, обкладену білою плиткою, на яскраву родзинку, повну свіжості. Чудова ідея прикрасити стіну у ванній.

28 порад, як прикрасити свій дім за невеликі гроші
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