28 порад, як прикрасити свій дім за невеликі гроші

Незалежно від того, чи він вийшов із моди, чи він вам більше не подобається, чи він нагадує вам щось непривабливе, – є багато причин прикрасити власний будинок або вітальню по-іншому. Для більшості із нас, коли ми хочемо чогось нового, невеликі зміни – це звичайна річ. Хто може дозволити собі абсолютно нові меблі та аксесуари? Але це не так важливо, адже навіть маючи невеликі гроші можна досягти вражаючих результатів, від яких захоплюються навіть дизайнери інтер’єрів.

Ми зібрали для вас 28 дешевих ідей, які легко наслідувати. Крім того, більшість із них можна легко змінити знову, якщо вони вам більше не подобаються.

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