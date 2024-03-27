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28 порад, як прикрасити свій дім за невеликі гроші

Lisa – homify Lisa – homify
Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Спальня
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Незалежно від того, чи він вийшов із моди, чи він вам більше не подобається, чи він нагадує вам щось непривабливе, – є багато причин прикрасити власний будинок або вітальню по-іншому. Для більшості із нас, коли ми хочемо чогось нового, невеликі зміни – це звичайна річ. Хто може дозволити собі абсолютно нові меблі та аксесуари? Але це не так важливо, адже навіть маючи невеликі гроші можна досягти вражаючих результатів, від яких захоплюються навіть дизайнери інтер’єрів.

Ми зібрали для вас 28 дешевих ідей, які легко наслідувати. Крім того, більшість із них можна легко змінити знову, якщо вони вам більше не подобаються.

Залишайтеся із нами!

Перш ніж почати: класика

Ein Designer-Sofa für 13 verschiedene Looks, Baltic Design Shop Baltic Design Shop Вітальня Дерево Дерев'яні
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop Відвідати профіль

Ви хочете перезагрузки: тобто налаштувати усе заново у власному будинку? Перш ніж познайомити вас із нашими чудовими порадами та хитрощами щодо меблювання, давайте ще раз нагадаємо вам про класику: подушки та домашній текстиль, скажімо, ковдри, одразу створюють нову атмосферу у вашій вітальні та спальні. Незалежно від того, надаєте ви перевагу барвистим подушкам чи приглушеним кольорам, вашому смаку немає меж.

Влаштуватися зручно, витратити небагато грошей: це цілком можливо. Обставляти та прикрашати нову чи існуючу квартиру – це для нас дуже весело. Ми вважаємо, що проєкти, які можна реалізувати економічно ефективно, особливо вражають. Недорого меблювати та створювати новий дизайн: це для нас задоволення! З цієї причини ми зібрали для вас наші фаворити про те, як можна прикрасити будь-яку кімнату.

Вас справді зараз охопила ремонтна лихоманка?

Тоді прочитайте нашу статтю із багатьма чудовими порадами для оформленння інтер'єру:

Яскраві барви в інтер’єрі

1. Кілька стільців можна замінити однією лавою

Paris 11, blackStones blackStones Їдальня Фанера
blackStones
blackStones Відвідати профіль

Це виглядає круто і додає більше різноманітності.

2. Кольорова стіна

Dorrego, Matealbino arquitectura Matealbino arquitectura Спальня
Matealbino arquitectura
Matealbino arquitectura Відвідати профіль

Фарбування стіни в інший колір може створити чудове відчуття від дизайну кімнати.

3. Не цікавлять класичні полиці?

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani Спальня
cristina velani
cristina velani Відвідати профіль

Шукайте такі альтернативи, як ці дерев’яні рами.

4. Струнні вогні

Departamento en Recoleta I, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Спальня
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Відвідати профіль

Казкові вогники здатні зняти строгість кімнати і привнести у неї відчуття затишку.

5. Старі вінтажні речі

homify Вітальня
homify
homify Відвідати профіль

Старі вінтажні речі від бабусі надають особливого шарму.

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6. Дерев'яні елементи

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka Ванна кімната
PracowniaPolka
PracowniaPolka Відвідати профіль

Дерев'яні елементи у ванній кімнаті роблять її вигляд більш елегантною.

7. Меблі із піддонів

Home Office | SUSTENTABILIZANDO EL DEBER Y EL PLACER, G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo Вітальня Дерево Дерев'яні
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo Відвідати профіль

Мебліі із піддонів – дешева і красива альтернатива традиційним моделям.

8. Стільці у їдальні

projecte virreina, degoma degoma Їдальня
degoma
degoma Відвідати профіль

Стільці у їдальні можна різнобарвно міксувати, це більш динамічно!

Бонус! Читайте: Як стільці прикрашають інтер’єр

9. Оздоблення стін

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Спальня
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design Відвідати профіль

Настінний декор: саморобка із паперу.

10. Оголена цегляна стіна

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Їдальня
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura Відвідати профіль

Відкрита цегляна стіна створює індустріальний стиль.

11. Гойдалки

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design Спальня
Bloomint design
Bloomint design Відвідати профіль

Просто повісьте гойдалки! Приносить задоволення!

12. Фарба для дошки

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura Кухня
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura Відвідати профіль

Фарба для дошки надає кожній кімнаті особливого відтінку.

13. Гірлянди

Playroom Vintage, Estación Ortiz Estación Ortiz Підліткова спальня
Estación Ortiz
Estación Ortiz Відвідати профіль

Гірлянди не просто красиво виглядають у дитячій кімнаті!

14. Труби, S-подібні гачки та магніти

.8 HOUSE, .8 / TENHACHI .8 / TENHACHI Кухня
.8 / TENHACHI
.8 / TENHACHI Відвідати профіль

Труби, S-подібні гачки та магніти забезпечують стильне місце для зберігання на кухні.

15. Великі рослини

Paradise getaway , Aileen Martinia interior design - Amsterdam Aileen Martinia interior design - Amsterdam Вітальня
Aileen Martinia interior design – Amsterdam
Aileen Martinia interior design - Amsterdam Відвідати профіль

Великі рослини є чудовою природною прикрасою.

16. Старі карти

homify Спальня
homify
homify Відвідати профіль

Старі карти чудово прикрашають стіни.

17. Шпалери

Lily Pond homify Стіни
homify
homify Відвідати профіль

Якщо ви наважитеся, то можете прикрасити стіну екстравагантними шпалерами.

18. Ремонтувати та перефарбовувати меблі

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine Стіни
Casa Josephine
Casa Josephine Відвідати профіль

Ремонт і перефарбування меблів дасть їм ще кілька років житя.

Більше кольорових виділень

Bamyum Table Lamp , Press profile homify Press profile homify Вітальня
Відвідати профіль

Цей гарний світильник виглядає особливо красиво. Апельсин одразу створює чудову та теплу атмосферу у вашому житловому просторі.

19. Настінні наклейки

Shoaling Fish, Jo Downs Jo Downs Ванна кімната
Jo Downs
Jo Downs Відвідати профіль

Настінні татуювання також є дешевим варіантом прикраси.

20. Зона відпочинку на балконі

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion Тераса
decoraCCion
decoraCCion Відвідати профіль

Гарна зона відпочинку на балконі значно покращує його. До речі, ви також можете легко оздобити її самостійно піддонами.

21.Плитка

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur Кухня
Parisdinterieur
Parisdinterieur Відвідати профіль

Якщо ви не можете відразу відремонтувати усю кухню, у вас є можливість замінити плитку.

22. Підвісне крісло

Une Villa Qui a des Inspirations Italienne: Toscane, dmesure dmesure Спальня
dmesure
dmesure Відвідати профіль

Ви коли-небудь думали про підвісне крісло? Надзвичайно зручно!

23. Настінний годинник

Appaprtement, 2013, ANNA DUVAL ANNA DUVAL Спальня
ANNA DUVAL
ANNA DUVAL Відвідати профіль

Стильний настінний годинник не тільки добре виглядає, але і дуже практичний, особливо вранці.

24. Немає місця для саду?

Mur Végétaux, Green Mood Green Mood Їдальня
Green Mood
Green Mood Відвідати профіль

Немає місця для саду? Як щодо вертикального саду у приміщенні?

25. Кошики

un appartement des années 70 revu et corrigé, espaces & déco espaces & déco Дитяча кімната
espaces &amp; déco
espaces & déco Відвідати профіль

Замість того, щоб усе розлетілося або дратувало око нагромадженням речей, просто дозвольте дрібним предметам зникнути у кошиках.

26. Килим

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani Вітальня
cristina velani
cristina velani Відвідати профіль

Килим може творити чудеса, коли справа доходить до меблів.

27. Настінні наклейки

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto Вітальня
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto Відвідати профіль

Настінні татуювання – це простий і недорогий спосіб оживити кімнату.

28. Наклейки для плитки

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova Кухня
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova Відвідати профіль

Подібний принцип можна застосувати і на кухні: нудна плитка виглядає набагато цікавіше із наклейками.

Більше цікавих дизайнерських порад ви можете отримати у нашого архітектора дизайну

за цим посиланням

 

29. Жовта ковдра для гарного настрою

Blanket yellow, Press profile homify Press profile homify Інші кімнати
Відвідати профіль

Навіть у прохолодні дні ви можете принести сонце та тепло у свою вітальню за допомогою чудової жовтої ковдри на диван. Ковдра також чудово виглядає, якщо її невимушено покласти на крісло.

Надихайтеся чудовими ідеями!

Якщо ж вас цікавлять більш кардинальні зміни, ви завжди можете знайти на нашому сайті чудові проєкти приміщень, аби дозволити собі абсолютно нові зміни.

Більше цікавих проєктів за цим посиланням

10 красивих відкритих просторів з інтегрованою кухнею, вітальнею та їдальнею
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