28 порад, як прикрасити свій дім за невеликі гроші

Незалежно від того, чи він вийшов із моди, чи він вам більше не подобається, чи він нагадує вам щось непривабливе, – є багато причин прикрасити власний будинок або вітальню по-іншому. Для більшості із нас, коли ми хочемо чогось нового, невеликі зміни – це звичайна річ. Хто може дозволити собі абсолютно нові меблі та аксесуари? Але це не так важливо, адже навіть маючи невеликі гроші можна досягти вражаючих результатів, від яких захоплюються навіть дизайнери інтер’єрів.
Ми зібрали для вас 28 дешевих ідей, які легко наслідувати. Крім того, більшість із них можна легко змінити знову, якщо вони вам більше не подобаються.
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Ви хочете
перезагрузки: тобто налаштувати усе заново у власному будинку? Перш ніж познайомити вас із нашими чудовими порадами та хитрощами щодо меблювання, давайте ще раз нагадаємо вам про класику: подушки та домашній текстиль, скажімо, ковдри, одразу створюють нову атмосферу у вашій вітальні та спальні. Незалежно від того, надаєте ви перевагу барвистим подушкам чи приглушеним кольорам, вашому смаку немає меж.
Влаштуватися зручно, витратити небагато грошей: це цілком можливо. Обставляти та прикрашати нову чи існуючу квартиру – це для нас дуже весело. Ми вважаємо, що проєкти, які можна реалізувати економічно ефективно, особливо вражають. Недорого меблювати та створювати новий дизайн: це для нас задоволення! З цієї причини ми зібрали для вас наші фаворити про те, як можна прикрасити будь-яку кімнату.
Вас справді зараз охопила ремонтна лихоманка?
Тоді прочитайте нашу статтю із багатьма чудовими порадами для оформленння інтер'єру:
Це виглядає круто і додає більше різноманітності.
Фарбування стіни в інший колір може створити чудове відчуття від дизайну кімнати.
Шукайте такі альтернативи, як ці дерев’яні рами.
Казкові вогники здатні зняти
строгість кімнати і привнести у неї відчуття затишку.
Старі вінтажні речі від бабусі надають особливого шарму.
Дерев'яні елементи у ванній кімнаті роблять її вигляд більш елегантною.
Мебліі із піддонів – дешева і красива альтернатива традиційним моделям.
Стільці у їдальні можна різнобарвно міксувати, це більш динамічно!
Бонус! Читайте: Як стільці прикрашають інтер’єр
Настінний декор: саморобка із паперу.
Відкрита цегляна стіна створює індустріальний стиль.
Просто повісьте гойдалки! Приносить задоволення!
Фарба для дошки надає кожній кімнаті особливого відтінку.
Гірлянди не просто красиво виглядають у дитячій кімнаті!
Труби, S-подібні гачки та магніти забезпечують стильне місце для зберігання на кухні.
Великі рослини є чудовою природною прикрасою.
Старі карти чудово прикрашають стіни.
Якщо ви наважитеся, то можете прикрасити стіну екстравагантними шпалерами.
Ремонт і перефарбування меблів дасть їм ще кілька років житя.
Цей гарний світильник виглядає особливо красиво.
Апельсин одразу створює чудову та теплу атмосферу у вашому житловому просторі.
Настінні татуювання також є дешевим варіантом прикраси.
Гарна зона відпочинку на балконі значно покращує його. До речі, ви також можете легко оздобити її самостійно піддонами.
Якщо ви не можете відразу відремонтувати усю кухню, у вас є можливість замінити плитку.
Ви коли-небудь думали про підвісне крісло? Надзвичайно зручно!
Стильний настінний годинник не тільки добре виглядає, але і дуже практичний, особливо вранці.
Немає місця для саду? Як щодо вертикального саду у приміщенні?
Замість того, щоб усе розлетілося або дратувало око нагромадженням речей, просто дозвольте дрібним предметам зникнути у кошиках.
Килим може творити чудеса, коли справа доходить до меблів.
Настінні
татуювання – це простий і недорогий спосіб оживити кімнату.
Подібний принцип можна застосувати і на кухні: нудна плитка виглядає набагато цікавіше із наклейками.
Більше цікавих дизайнерських порад ви можете отримати у нашого архітектора дизайну
Навіть у прохолодні дні ви можете принести сонце та тепло у свою вітальню за допомогою чудової жовтої ковдри на диван. Ковдра також чудово виглядає, якщо її невимушено покласти на крісло.
Надихайтеся чудовими ідеями!
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