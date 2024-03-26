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Ці 8 перегородок між кухнею та вітальнею просто чудові!

Simone Orlik Simone Orlik
ATTICO A ROMA, bastianello/costa/marchetti/fabro bastianello/costa/marchetti/fabro
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У сучасних будинках дизайнери інтер’єру часто об’єднують кухню і вітальню. Цей тип поєднання був модним протягом тривалого часу і пропонує сім'ям приємне місце, де можна розгорнути повсякденне життя. Є куди усамітнитися у першу чергу через різні спальні або дитячі кімнати.

Якою б прекрасною не була велика кімната, іноді вона може дратувати людей, які живуть у будинку. Тому що звуки приготування їжі та перегляду телевізора чи читання не завжди можуть поєднуватися так добре, як хотілося б. Ви не завжди хочете сидіти у кімнаті, як на блюді. Люди люблять той чи інший відпочинок. Так що робити? Міжкімнатні перегородки – це гарний спосіб частково відокремити кімнати одна від одної, не руйнуючи культуру відкритого проживання. Ми покажемо вам 8 гарних прикладів.

Готувати та жити у гармонії

Einbauküche der Familie Dr. Theodoridis, Küchen Rochol GmbH Küchen Rochol GmbH Вбудовані кухні
Küchen Rochol GmbH
Küchen Rochol GmbH Відвідати профіль

Як уже було сказано на початку, на даний час дуже сучасно поєднувати кухню і вітальню. Модні кухні-вітальні створюють просторі та здавалося б великі кімнати. Крім того, відстані між кухнею, їдальнею та вітальнею менші. Але якщо ви хочете відокремити обидві кімнати одна від одної у певний час, вас, напевно, зацікавить проєкт: «Відокремити відкриту кухню від вітальні». Відокремити вітальню та їдальню одна від одної можна за допомогою перегородки. Щоб знайти щось на будь-який смак, у нас є для вас багато ідей міжкімнатних перегородок. Кожна представлена міжкімнатна перегородка має особливі переваги. Найкраще розглянути нашу статтю і дати собі натхнення.

До речі, у нашій статті ви знайдете ще кілька цікавих порад про те, як зробити свою вітальню надзвичайно затишною.

1. Груба цегляна стіна

30MQ CON SOPPALCO: Ristrutturazione di un mini appartamento, Cristina Meschi Architetto Cristina Meschi Architetto Будинки
Cristina Meschi Architetto
Cristina Meschi Architetto Відвідати профіль

При переобладнанні старих будинків великі житлові приміщення часто об’єднують шляхом знесення стін. Щоб не піддавати ризику стійкість будинку, потім потрібно тягнути сталеві балки, щоб витримати навантаження, ми не будемо цього робити. В якості альтернативи є чудова ідея лише частково знести стару стіну та оголити стару цегляну кладку – якщо вона є. Кухня та вітальня відокремлені одна від одної, але при цьому сполучені.

2. Кована міжкімнатна перегородка зі склом

ATTICO A ROMA, bastianello/costa/marchetti/fabro bastianello/costa/marchetti/fabro
bastianello/costa/marchetti/fabro
bastianello/costa/marchetti/fabro Відвідати профіль

Якщо ви хочете відокремити кухню від вітальні, тому що там іноді пахне, але хочете, щоб усе було видно, таке рішення ідеальне! Основа міжкімнатної перегородки із кованого заліза із багатьма скляними елементами забезпечує не тільки прозорість, але й тонке розділення кімнати.

3. Вдала кімната в атмосфері кімнати

Casa Certosa: All'appartamento un carattere luminoso e moderno, Anomia Studio Anomia Studio Вітальня
Anomia Studio
Anomia Studio Відвідати профіль

Ще одна альтернатива із певним вау-ефектом – наступний приклад. Тут кухню виокремили у кімнату таким чином, що основа плавно переходить у скляні елементи, а кухня виглядає так, ніби це окрема кімната у вітальні. Ця система також запобігає проникненню багатьох запахів. І ви усе ще маєте повний огляд!

4. Барна стійка як роздільник кімнати

Casa E, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Кухня
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Відвідати профіль

Просте, але ефективне рішення відокремити кухню від вітальні – барна стійка, як на фото. Конструкція створює дві різні функціональні зони, які усе ще утворюють єдине ціле.

5. Ошатна кухонна шафа забезпечує поділ кімнати

Casa SC, Bodà Bodà Кухня
Bodà
Bodà Відвідати профіль

Меблі також можуть бути хорошим способом відокремити кухню та вітальню одна від одної, але це слід зробити як частину планування кухні, оскільки швидко стане очевидним, коли ви добудуєте її пізніше.

Однак кімнату можна розділити стандартною шафою. Тоді найкраще запросити спеціаліста (теслю), щоб він професійно оформив тильну сторону меблів.

Більше спеціалістів ви можете знайти на нашому сайті за цим посиланням

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6. Кухонний острів як класична перегородка кімнати

Sangervasio Loft, Massimo Adiansi Architetto Massimo Adiansi Architetto Кухня
Massimo Adiansi Architetto
Massimo Adiansi Architetto Відвідати профіль

Хоча у даному випадку це не справжній поділ кімнати, кухонний острів дозволяє певним чином структурувати велике приміщення. Ви можете вбити двох зайців одним пострілом: кухонний острів також є практичним предметом меблів для створення місця для зберігання, приготування їжі або створення додаткової барної стійки.

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7. Приміщення сходової конструкції

Attico in centro a Milano, D3 Architetti Associati D3 Architetti Associati Кухня
D3 Architetti Associati
D3 Architetti Associati Відвідати профіль

Чи є у вас сходи, які ведуть у верхню частину квартири і які займають частину вашої житлової площі? Найчастіше це уже розділовий елемент у кімнаті. Тепер, якщо ви використаєте задню частину сходів, щоб розмістити там шафу або невелику стіну із полицями, то отримаєте елемент, який буде красивим і практичним.

8. Індивідуальне рішення із дерев'яною перегородкою

Casa R, Architrek Architrek Вітальня
Architrek
Architrek Відвідати профіль

Ми закінчуємо наш невеликий огляд перегородкою, яка є водночас тонкою та незвичайною: родзинкою цієї кімнати є виготовлена на замовлення дерев’яна полиця, яка тягнеться вздовж усієї ширини кімнати. Кілька дощок вказують на поділ, зовсім не впливаючи на зовнішній вигляд приміщення. Ми маємо на увазі, що це гарний акцент, який також є чудовим дизайнерським об’єктом у великих вітальнях.

До речі, ви можете знайти більше ідей для вашої вітальні тут!


Наша порада: фотогалерея як роздільник кімнати

Room Divider , Press profile homify Press profile homify Приміщення для зберігання
Відвідати профіль

Ми також не хочемо приховувати цю дерев’яну ширму від вас. Використовуючи її як перегородку для кімнати, ви можете додати вашому дому індивідуальності, налаштувавши обертові фотовікна фотографіями на ваш вибір.

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