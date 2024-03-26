Ці 8 перегородок між кухнею та вітальнею просто чудові!

У сучасних будинках дизайнери інтер’єру часто об’єднують кухню і вітальню. Цей тип поєднання був модним протягом тривалого часу і пропонує сім'ям приємне місце, де можна розгорнути повсякденне життя. Є куди усамітнитися у першу чергу через різні спальні або дитячі кімнати.
Якою б прекрасною не була велика кімната, іноді вона може дратувати людей, які живуть у будинку. Тому що звуки приготування їжі та перегляду телевізора чи читання не завжди можуть поєднуватися так добре, як хотілося б. Ви не завжди хочете сидіти у кімнаті, як на блюді. Люди люблять той чи інший відпочинок. Так що робити? Міжкімнатні перегородки – це гарний спосіб частково відокремити кімнати одна від одної, не руйнуючи культуру відкритого проживання. Ми покажемо вам 8 гарних прикладів.
Як уже було сказано на початку, на даний час дуже сучасно поєднувати кухню і вітальню. Модні кухні-вітальні створюють просторі та здавалося б великі кімнати. Крім того, відстані між кухнею, їдальнею та вітальнею менші. Але якщо ви хочете відокремити обидві кімнати одна від одної у певний час, вас, напевно, зацікавить проєкт: «Відокремити відкриту кухню від вітальні». Відокремити вітальню та їдальню одна від одної можна за допомогою перегородки. Щоб знайти щось на будь-який смак, у нас є для вас багато ідей міжкімнатних перегородок. Кожна представлена міжкімнатна перегородка має особливі переваги. Найкраще розглянути нашу статтю і дати собі натхнення.
До речі, у нашій статті ви знайдете ще кілька цікавих порад про те, як зробити свою вітальню надзвичайно затишною.
При переобладнанні старих будинків великі житлові приміщення часто об’єднують шляхом знесення стін. Щоб не піддавати ризику стійкість будинку, потім потрібно тягнути сталеві балки, щоб витримати навантаження, ми не будемо цього робити. В якості альтернативи є чудова ідея лише частково знести стару стіну та оголити стару цегляну кладку – якщо вона є. Кухня та вітальня відокремлені одна від одної, але при цьому сполучені.
Якщо ви хочете відокремити кухню від вітальні, тому що там іноді пахне, але хочете, щоб усе було видно, таке рішення ідеальне! Основа міжкімнатної перегородки із кованого заліза із багатьма скляними елементами забезпечує не тільки прозорість, але й тонке розділення кімнати.
Ще одна альтернатива із певним вау-ефектом – наступний приклад. Тут кухню виокремили у кімнату таким чином, що основа плавно переходить у скляні елементи, а кухня виглядає так, ніби це окрема кімната у вітальні. Ця система також запобігає проникненню багатьох запахів. І ви усе ще маєте повний огляд!
Просте, але ефективне рішення відокремити кухню від вітальні – барна стійка, як на фото. Конструкція створює дві різні функціональні зони, які усе ще утворюють єдине ціле.
Меблі також можуть бути хорошим способом відокремити кухню та вітальню одна від одної, але це слід зробити як частину планування кухні, оскільки швидко стане очевидним, коли ви добудуєте її пізніше.
Однак кімнату можна розділити стандартною шафою. Тоді найкраще запросити спеціаліста (теслю), щоб він професійно оформив тильну сторону меблів.
Більше спеціалістів ви можете знайти на нашому сайті за цим посиланням
Хоча у даному випадку це не справжній поділ кімнати, кухонний острів дозволяє певним чином структурувати велике приміщення. Ви можете
вбити двох зайців одним пострілом: кухонний острів також є практичним предметом меблів для створення місця для зберігання, приготування їжі або створення додаткової барної стійки.
Кухні з островом: що потрібно знати, перш ніж створювати дизайн!
Чи є у вас сходи, які ведуть у верхню частину квартири і які займають частину вашої житлової площі? Найчастіше це уже розділовий елемент у кімнаті. Тепер, якщо ви використаєте задню частину сходів, щоб розмістити там шафу або невелику стіну із полицями, то отримаєте елемент, який буде красивим і практичним.
Ми закінчуємо наш невеликий огляд перегородкою, яка є водночас тонкою та незвичайною: родзинкою цієї кімнати є виготовлена на замовлення дерев’яна полиця, яка тягнеться вздовж усієї ширини кімнати. Кілька дощок вказують на поділ, зовсім не впливаючи на зовнішній вигляд приміщення. Ми маємо на увазі, що це гарний акцент, який також є чудовим дизайнерським об’єктом у великих вітальнях.
До речі, ви можете знайти більше ідей для вашої вітальні тут!
Ми також не хочемо приховувати цю дерев’яну ширму від вас. Використовуючи її як перегородку для кімнати, ви можете додати вашому дому індивідуальності, налаштувавши обертові фотовікна фотографіями на ваш вибір.