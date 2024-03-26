Ці 8 перегородок між кухнею та вітальнею просто чудові!

У сучасних будинках дизайнери інтер’єру часто об’єднують кухню і вітальню. Цей тип поєднання був модним протягом тривалого часу і пропонує сім'ям приємне місце, де можна розгорнути повсякденне життя. Є куди усамітнитися у першу чергу через різні спальні або дитячі кімнати.

Якою б прекрасною не була велика кімната, іноді вона може дратувати людей, які живуть у будинку. Тому що звуки приготування їжі та перегляду телевізора чи читання не завжди можуть поєднуватися так добре, як хотілося б. Ви не завжди хочете сидіти у кімнаті, як на блюді. Люди люблять той чи інший відпочинок. Так що робити? Міжкімнатні перегородки – це гарний спосіб частково відокремити кімнати одна від одної, не руйнуючи культуру відкритого проживання. Ми покажемо вам 8 гарних прикладів.