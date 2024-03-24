6 геніальних ідей, як заховати пральну машину у ванній

На відміну від холодильників і кухонних плит, які тепер доступні у чудовому дизайні та які ідеально та декоративно вписуються в оточення, пральні машини майже не змінилися на вигляд за останні 20 років. Це ще товари, які не блищать красою. Таким чином вони йдуть у підвал у більшості будинків, але це можливо не для всіх і часто не практично. Ось чому вони часто опиняються у ванній кімнаті, навіть якщо там теж не дуже добре виглядають. Для того, щоб загальний вигляд ванної кімнати був гарним, люди часто шукають відповідне місце для громіздкої пральної машини. Перш ніж кудись поставити машину, обов'язково слід врахувати кілька моментів.
Перш за все, варто врахувати, що пральні машини можуть потребувати ремонту або, навіть, заміни. Якщо пральну машину розташувати у відповідній ніші, її можна буде без проблем витягнути за потреби. Якщо ви купуєте машину з верхнім завантаженням, то також повинні взяти до уваги розмір дверцят, що відкриваються, щоб машину можна було фактично заповнити. Те, що звучить банально, стає проблемою, коли не вистачає місця для кошика для білизни та місця для людини перед машиною із фронтальним завантаженням.
Як уже згадувалося, сьогодні ми познайомимо вас із кількома чудовими ідеями, як заховати пральну машину. Незалежно від того, чи використовуєте ви пральну машину на кухні, чи у ванній кімнаті, а чи у підвалі, а, можливо, у підсобному приміщенні, – наші дизайнери інтер'єру зібрали для вас кілька креативних ідей.
Наші «схованки» для пральних машин включають шафу для пральних машин, сушарок тощо, а також полиці тощо. У всіх наших ідеях ми надаємо великого значення інтер'єру, а також зручності використання.
Бажаєте використовувати полицю над пральною та сушильною машинами для зберігання миючих засобів тощо? Що ти цінуєш? Ви повинні відповісти на ці запитання, перш ніж почати планувати. Тепер виміряйте свою пральну машину: ширину, висоту, глибину і виберіть тумбу або полицю для вашої пральної машини. До речі, полиця для пральної машини – практична ідея, якщо вам потрібно додаткове місце для зберігання.
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Хорошим рішенням завжди є розміщення пральної машини у відповідній ніші (якщо це можливо). Це означає, що вона не виступає всередину кімнати і не займає цінного місця. Однак, якщо вигляд пральних машин, які зазвичай не дуже декоративні, вас турбує, ви можете допомогти собі розсувними дверцятами.
Над нішею легко прикріпити рейку, до якої потім можна прилаштувати розсувні двері. Це означає, що пристрій буде легко сховати за дверцятами та швидко відкрити за потреби.
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Інше рішення пропонують вбудовані пральні машини. Вони створені для непомітної інтеграції в існуючі системи шаф і, таким чином, залишаються позаду в загальній картині. Важливо, щоб у ванній було достатньо місця, оскільки крім пральної машини повинні бути інші шафи, у які її можна вмонтувати.
Це означає, що машина явно відходить на другий план і більше не робить негативного впливу на загальний вигляд, як це часто буває із менш декоративними пральними машинами. Таке рішення особливо підійде тим, хто тільки купує пральну машину або потребує нової. Якщо у вас уже є звичайна машина, вам доведеться вдатися до інших альтернатив приховування.
Надзвичайно простий і економічний варіант — заховати машину за шторами. Найкраще розташувати машинку, якщо є така можливість, у наявній ніші у ванній або хоча б у кутку.
Якщо вона знаходиться у ніші, штору можна просто прикріпити над машиною за допомогою карнизів. Якщо вам потрібно розмістити її в кутку, ви можете розташувати штори так, що вони будуть проходити від стіни до стіни, закриваючи передню частину машини.
Це рішення не обов’язково є найпривабливішим візуально, але воно недороге та гарантує, що машина зникне з поля зору без зусиль. Ви також можете додати дизайну у ванну кімнату за допомогою незвичайної штори.
Розташування пральної машини у багатьох ванних кімнатах уже визначається наявними підключеннями до води. У цьому випадку немає великого вибору, і машину потрібно розмістити там (незалежно від естетичного аспекту). Гарним рішенням у цій ситуації є шафи із кухонного асортименту та шафи, виготовлені на замовлення. Це означає, що ви
убиваєте двох зайців одним пострілом: машина зникає за шафою, і ще це забезпечує додатковий простір для зберігання.
Такий варіант також може служити роздільником кімнати. Лише деякі виробники сантехніки мають у своєму асортименті тумби для пральних машин, адаптовані до обраних меблів для ванної кімнати. Тому шафи для пральних машин на замовлення є рекомендованим рішенням. Індивідуальний мийний центр також можна обладнати полицями, кошиками для білизни та іншими корисними речами.
Красива та непомітна біла полиця, як ця, упорядковує речі та додає ванній кімнаті вишуканості.
Якщо у вас невелика квартира або ви обмежені у розміщенні пральної машини через невдале планування у квартирі, вам, звичайно, знадобиться пристрій меншого розміру. У багатьох квартирах розетки знаходяться надто далеко від фактичного місця розташування машини, а це означає, що вам доведеться або обійтися подовжувачем шланга, або поставити на це місце меншу пральну машину. Необхідно попередньо ретельно виміряти доступний простір.
Отже, якщо нічого не допомагає і жодна із представлених ідей не пропонує правильної альтернативи, компактна пральна машина є обов’язковою. Такі пральні машини мають меншу ширину, зазвичай від 40 до 50 сантиметрів. «Звичайні» машини зазвичай мають ширину 60 сантиметрів.
Головним недоліком цих пральних машин є те, що барабан вміщує значно менше кілограмів білизни. Ємність зазвичай становить 3-4 кілограми, хоча інші машини можуть вмістити 6-7 кілограмів. Однак, якщо вам цього достатньо, така пральна машина є гарним і компактним рішенням.
Іншим недоліком є те, що машини мало відрізняються від звичайних машин за ціною, хоча часто об'єм їхнього барабана менший. Тому купівля такої машини повинна бути ретельно продумана.
У маленьких ванних кімнатах особливо проблематично заховати пральну машину. Але і тут є хороше рішення за допомогою вертикальних зон. Високі полиці не тільки забезпечують більше місця для зберігання, але й забезпечують місце для зберігання пральної машини на одній із полиць. Важливо переконатися, що полиця витримує навантаження дуже важкої пральної машини. Крім того, машину не можна розміщувати так високо, щоб її завантаження та розвантаження створювали проблеми.