6 геніальних ідей, як заховати пральну машину у ванній

На відміну від холодильників і кухонних плит, які тепер доступні у чудовому дизайні та які ідеально та декоративно вписуються в оточення, пральні машини майже не змінилися на вигляд за останні 20 років. Це ще товари, які не блищать красою. Таким чином вони йдуть у підвал у більшості будинків, але це можливо не для всіх і часто не практично. Ось чому вони часто опиняються у ванній кімнаті, навіть якщо там теж не дуже добре виглядають. Для того, щоб загальний вигляд ванної кімнати був гарним, люди часто шукають відповідне місце для громіздкої пральної машини. Перш ніж кудись поставити машину, обов'язково слід врахувати кілька моментів.

Перш за все, варто врахувати, що пральні машини можуть потребувати ремонту або, навіть, заміни. Якщо пральну машину розташувати у відповідній ніші, її можна буде без проблем витягнути за потреби. Якщо ви купуєте машину з верхнім завантаженням, то також повинні взяти до уваги розмір дверцят, що відкриваються, щоб машину можна було фактично заповнити. Те, що звучить банально, стає проблемою, коли не вистачає місця для кошика для білизни та місця для людини перед машиною із фронтальним завантаженням.