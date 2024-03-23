Чудовий панельний будинок за 43000 євро, побудований за 3 місяці

Мрієте про природний будинок у сільській місцевості, який не коштує багато, готовий до швидкого заселення та поєднує сучасний дизайн із відчуттям затишку? Звучить занадто добре, щоб бути правдою, чи не так?

Гарна новина: наші російські архітектори з БІО – архітектурного бюро Івана Овчіннікова це роблять. Вони виробляють високоякісні, стійкі збірні дерев’яні будинки на своїй фабриці усього за три місяці, а потім збирають їх на місці для своїх клієнтів усього за один день. Цікаво? Ми проведемо для вас екскурсію одним із їхніх проєктів.