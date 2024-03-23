Чудовий панельний будинок за 43000 євро, побудований за 3 місяці

Мрієте про природний будинок у сільській місцевості, який не коштує багато, готовий до швидкого заселення та поєднує сучасний дизайн із відчуттям затишку? Звучить занадто добре, щоб бути правдою, чи не так?
Гарна новина: наші російські архітектори з БІО – архітектурного бюро Івана Овчіннікова це роблять. Вони виробляють високоякісні, стійкі збірні дерев’яні будинки на своїй фабриці усього за три місяці, а потім збирають їх на місці для своїх клієнтів усього за один день. Цікаво? Ми проведемо для вас екскурсію одним із їхніх проєктів.
Це, напевно, те, як багато із нас уявляють собі ідеальний котедж на вихідних у сільській місцевості, чи не так?
Натуральні матеріали та ідеальне поєднання домашнього затишку і сучасного стилю – запорука щастя. Будинок вражає чіткими лініями, світлим деревом та великими скляними поверхнями і гармонійно вписується в ідилічне лісове оточення.
Із цієї точки зору стає зрозумілим справжній розмір збірного будинку. Він пропонує своїм мешканцям вражаючі 120 квадратних метрів житлової площі та є справжнім оазисом добробуту у будь-яку пору року. Влітку ви можете відпочити на просторій терасі , взимку високоякісна теплоізоляція та камін створюють затишну атмосферу.
Будинок виготовляється на заводі з високоякісної стійкої деревини, а його стіни утеплені шаром мінеральної вати товщиною 15 см. Вікна – склопакети.
Інтер’єр будинку залитий природним світлом завдяки великим скляним поверхням, а також виглядає особливо просторим, світлим і повітряним завдяки високим стелям. Натуральні матеріали створюють відчуття домашнього затишку та тепла.
У створені атмосфери затишку та оптимізувати простір вам завжди допоможуть наші дизайнери. Якщо вам потрібна порада, звертайтеся до нашого архітектора
Співвідношення ціна-якість цього будинку справді сенсаційне. Продукція на заводі становить 43 000 євро. Звичайно, є також майно, транспорт і плита перекриття, а також будь-які особливі вимоги щодо обладнання.
Будинок отримує свій особливий характер завдяки взаємодії сільських і сучасних деталей. До прикладу, він оснащений сучасною системою опалення, але додаткова традиційна піч надає йому домашнього, сільського стилю та особливого затишку.
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