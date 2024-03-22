35 справді вражаючих ідей для ремонту вашого будинку

Ремонт або євроремонт – чудовий спосіб прикрасити будинок чи квартиру та надати їй нового вигляду. Розширивши дах або підвал або додавши прибудову, ви можете створити додатковий житловий простір, якщо це необхідно. Таким чином, також з'явиться місце для домашнього тренажерного залу, домашнього офісу, басейнів або довгоочікуваної гардеробної.

Подивіться на кілька пропозицій нижче та надихніться на ремонт.