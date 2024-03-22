35 справді вражаючих ідей для ремонту вашого будинку

Ремонт або євроремонт – чудовий спосіб прикрасити будинок чи квартиру та надати їй нового вигляду. Розширивши дах або підвал або додавши прибудову, ви можете створити додатковий житловий простір, якщо це необхідно. Таким чином, також з'явиться місце для домашнього тренажерного залу, домашнього офісу, басейнів або довгоочікуваної гардеробної.
Подивіться на кілька пропозицій нижче та надихніться на ремонт.
Ваш будинок старіє, і ви хочете оновити його? Тоді вам варто подумати про переобладнання чи ремонт, адже вимоги та умови проживання змінюються. Щоб ваш будинок і надалі радував вас і ви почувалися у ньому комфортно, варто зробити один-два ремонти.
10 варіантів поліпшень будинку, для яких не потрібен дозвіл на будівництво
Якщо у вашому домі є чудові двері чи вікна, ви обов’язково повинні їх зберегти. Двері можуть бути відремонтовані фахівцем і засяють новим блиском у поєднанні з оновленим приміщенням.
В основному зараз популярні яскраві стіни і багато світла. Обидва гарантують, що кімнати виглядають більш просторими. Вибравши теплий білий або бежевий тон, ви також забезпечите відчуття тепла.
Падаюче денне світло забезпечує кращу якість життя. Тому під час ремонту зверніть увагу на вікна.
Розширення даху дає більше життєвого простору та безмежні варіанти дизайну. Як щодо, скажімо, будівництва ванної під дахом? Похилий дах чудово зручний для теплої ванни у ванній кімнаті.
Ремонтуючи свою вітальню, у наші дні
менше означає краще: менше надмірностей і чіткі лінії – це те, що найкраще відповідає сучасному духу часу.
Більше ніхто не хоче бачити таку ванну кімнату. Ви можете знайти чудові альтернативи на наступних малюнках.
Сучасний бетонний вигляд цієї ванної кімнати створює привабливий і розкішний дизайн. Тут акцент був зроблений на функціональність і дизайн.
У цьому живому прикладі ванна також розташована під похилим дахом. Таким чином ця площа кімнати також стає придатною для використання.
Дерево у ванній кімнаті – чудовий матеріал, який дарує більше затишку і тепла. Він також довговічний і екологічно чистий.
Якщо вам потрібна порада для реалізації проєкту, звертайтеся до нашого архітектора
Ці кухонні вікна від підлоги до стелі у промисловому стилі забезпечують чудовий вид на сад і приносять багато денного світла всередину.
Дерево також створює на кухні більше затишку та атмосфери. Ви можете комбінувати старі та нові елементи.
Для тих, хто любить ультрасучасність, ця кухня – мрія. Вигнуті форми та блискучі поверхні – тут зірки!
Перебудова старої будівлі ідеально підходить для перенесення модного індустріального стилю у ваш власний дім.
Особливо затишно виглядає спальня, стеля та стіни якої частково скошені.
Ця спальня виглядає як спальня у розкішному готелі. Хто б не хотів прокинутися тут?
Спальня на переобладнаній мансарді – відмінний спосіб значно збільшити житлову площу.
Якщо у вас є ліпнина на стінах чи стелі, її обов’язково потрібно зберегти та відремонтувати, якщо необхідно.
І в цій спальні наявна злегка скошена стеля, яка ідеально підкреслена вибором кольору стін.
Чудові двері, такі як ці, є безумовною родзинкою в оновлених кімнатах.
Якщо ви хочете повторно розділити кімнати, перегородки є швидкою та недорогою альтернативою.
Додавши зимовий сад, ви можете створити значно більше життєвого простору.
Окрім збільшення житлової площі, ви можете впустити більше світла у ваше житло за допомогою зимового саду.
Тут ви також можете побачити, наскільки красивою може бути скляна прибудова.
У вітальні в якості об’єкта дизайну можна використати оригінальні балки даху.
Впускаючи більше світла, ви створюєте просторий житловий простір.
Оригінальна кам'яна стіна особливо круто виглядає у поєднанні із сучасними меблями.
Порожнє, нещодавно відремонтоване приміщення дає вільний простір для ваших ідей.
Такі вікна необхідно зберегти у будь-якому випадку. Із професійним ремонтом вони скоро знову виглядатимуть як нові!
Камін ідеально підходить для того, щоб створити атмосферу затишку, розділивши простір великого приміщення.
зі смаком
Є багато варіантів під час вибору нових сходів.
Також подумайте про ремонт та дизайн вашої тераси (на даху).
Накриття тераси забезпечує
тривале літо на свіжому повітрі.
Перетворення робить мрії реальними: як щодо гардеробної?
Якщо планується ремонт, можна подумати і про оформлення ставка або басейну.
Надихайтеся чудовими ідеями!
Більше цікавих проєктів будинків ви можете знайти на нашому сайті,