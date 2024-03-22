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35 справді вражаючих ідей для ремонту вашого будинку

Denise Schopen Denise Schopen
Landhaus mit Weitblick Bj. 1950, Umbau und energetische Sanierung zum KfW-Effizienzhaus, Projekt in Arbeit, pickartzarchitektur pickartzarchitektur Будинки Камінь
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Ремонт або євроремонт – чудовий спосіб прикрасити будинок чи квартиру та надати їй нового вигляду. Розширивши дах або підвал або додавши прибудову, ви можете створити додатковий житловий простір, якщо це необхідно. Таким чином, також з'явиться місце для домашнього тренажерного залу, домашнього офісу, басейнів або довгоочікуваної гардеробної.

Подивіться на кілька пропозицій нижче та надихніться на ремонт.

Перетворення дає багато можливостей

Landhaus mit Weitblick Bj. 1950, Umbau und energetische Sanierung zum KfW-Effizienzhaus, Projekt in Arbeit, pickartzarchitektur pickartzarchitektur Будинки Камінь
pickartzarchitektur
pickartzarchitektur Відвідати профіль

Ваш будинок старіє, і ви хочете оновити його? Тоді вам варто подумати про переобладнання чи ремонт, адже вимоги та умови проживання змінюються. Щоб ваш будинок і надалі радував вас і ви почувалися у ньому комфортно, варто зробити один-два ремонти.


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2. Зберігайте антикварні двері

Kundenbilder, Dari Asia antike Türen Dari Asia antike Türen Вітальня Дерево Дерев'яні
Dari Asia antike Türen
Dari Asia antike Türen Відвідати профіль

Якщо у вашому домі є чудові двері чи вікна, ви обов’язково повинні їх зберегти. Двері можуть бути відремонтовані фахівцем і засяють новим блиском у поєднанні з оновленим приміщенням.

3. Світлі стіни для більшої кількості світла

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Коридор
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH Відвідати профіль

В основному зараз популярні яскраві стіни і багато світла. Обидва гарантують, що кімнати виглядають більш просторими. Вибравши теплий білий або бежевий тон, ви також забезпечите відчуття тепла.

4. Денне світло

Umbau Dachgeschosswohnung, München, Brut Deluxe Architecture + Design Brut Deluxe Architecture + Design Вітальня
Brut Deluxe Architecture + Design
Brut Deluxe Architecture + Design Відвідати профіль

Падаюче денне світло забезпечує кращу якість життя. Тому під час ремонту зверніть увагу на вікна.

5. Переобладнання лофта

Historisch-rustikaler Charme im modernen Look: Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH Ванна кімната
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH Відвідати профіль

Розширення даху дає більше життєвого простору та безмежні варіанти дизайну. Як щодо, скажімо, будівництва ванної під дахом? Похилий дах чудово зручний для теплої ванни у ванній кімнаті.


6. Ремонт вітальні

Ático en Denia, Hemme & Cortell Construcciones S.L. Hemme & Cortell Construcciones S.L. Вітальня Плитки
Hemme &amp; Cortell Construcciones S.L.
Hemme & Cortell Construcciones S.L. Відвідати профіль

Ремонтуючи свою вітальню, у наші дні менше означає краще: менше надмірностей і чіткі лінії – це те, що найкраще відповідає сучасному духу часу.

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7. Застаріле: старі ванні кімнати

Duschvergnügen mit Sitzbank auf kleinstem Raum, Gebr. Hupfeld GmbH Gebr. Hupfeld GmbH Ванна кімната
Gebr. Hupfeld GmbH
Gebr. Hupfeld GmbH Відвідати профіль

Більше ніхто не хоче бачити таку ванну кімнату. Ви можете знайти чудові альтернативи на наступних малюнках.

8. Сучасна оаза доброго самопочуття

Stylish und gemütlich: ein Penthouse zum Wohlfühlen, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design Ванна кімната
HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design Відвідати профіль

Сучасний бетонний вигляд цієї ванної кімнати створює привабливий і розкішний дизайн. Тут акцент був зроблений на функціональність і дизайн.

9. Ванна під односхилим дахом

Einbau einer freistehenden Badewanne , Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Ванна кімната
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Відвідати профіль

У цьому живому прикладі ванна також розташована під похилим дахом. Таким чином ця площа кімнати також стає придатною для використання.

10. Дерево у ванній

homify Ванна кімната
homify
homify Відвідати профіль

Дерево у ванній кімнаті – чудовий матеріал, який дарує більше затишку і тепла. Він також довговічний і екологічно чистий.


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за цим посиланням

11. Кухня із вікнами від підлоги до стелі

Aktionsküchen, Marquardt Küchen Marquardt Küchen Кухонні прилади Граніт
Marquardt Küchen
Marquardt Küchen Відвідати профіль

Ці кухонні вікна від підлоги до стелі у промисловому стилі забезпечують чудовий вид на сад і приносять багато денного світла всередину.

12. Рустикальні елементи на кухні

Küche Modern und Altholztheke, ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau Кухня
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau Відвідати профіль

Дерево також створює на кухні більше затишку та атмосфери. Ви можете комбінувати старі та нові елементи.

13. Футуристичні форми

Luxusküche / italienische Designerküche in Edelstahl und Echtholz, Küchengaleria Oßwald GmbH Küchengaleria Oßwald GmbH Кухня
Küchengaleria Oßwald GmbH
Küchengaleria Oßwald GmbH Відвідати профіль

Для тих, хто любить ультрасучасність, ця кухня – мрія. Вигнуті форми та блискучі поверхні – тут зірки!


14. Кухня в індустріальному стилі

Küche im Industrie Loft Style, Ebbecke GmbH - excellent einrichten Ebbecke GmbH - excellent einrichten Кухня Дерево-пластичний композит
Ebbecke GmbH – excellent einrichten
Ebbecke GmbH - excellent einrichten Відвідати профіль

Перебудова старої будівлі ідеально підходить для перенесення модного індустріального стилю у ваш власний дім.

15. Спальня у приглушених тонах

Schlafzimmer, Holz+Design GbR Holz+Design GbR Спальня
Holz+Design GbR
Holz+Design GbR Відвідати профіль

Особливо затишно виглядає спальня, стеля та стіни якої частково скошені.

16. Спальня із атмосферою готелю

ELISABETH12 / INTERIEUR / DÜSSELDORF, formforhome Architecture & Design formforhome Architecture & Design Спальня
formforhome Architecture &amp; Design
formforhome Architecture & Design Відвідати профіль

Ця спальня виглядає як спальня у розкішному готелі. Хто б не хотів прокинутися тут?

17 спальня у переробленому даху

LEBENSRAUM ERWEITERT, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH Спальня
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH Відвідати профіль

Спальня на переобладнаній мансарді – відмінний спосіб значно збільшити житлову площу.

18. Стелі з ліпниною

Sadirac, Frankreich, Oficina Inglesa Oficina Inglesa Спальня
Oficina Inglesa
Oficina Inglesa Відвідати профіль

Якщо у вас є ліпнина на стінах чи стелі, її обов’язково потрібно зберегти та відремонтувати, якщо необхідно.

19. Ідеально поставлений похилий дах

Schlafzimmer, DRECHSLER INTERIORS DRECHSLER INTERIORS Спальня
DRECHSLER INTERIORS
DRECHSLER INTERIORS Відвідати профіль

І в цій спальні наявна злегка скошена стеля, яка ідеально підкреслена вибором кольору стін.

20. Старовинні двері у спальню

DOMICIL Journal Wohngenuss, Domicil Möbel GmbH Domicil Möbel GmbH Спальня
Domicil Möbel GmbH
Domicil Möbel GmbH Відвідати профіль

Чудові двері, такі як ці, є безумовною родзинкою в оновлених кімнатах.

21. Перегородки для відчуття простору

Modernisierung und Umbau einer Gründerzeit-Wohnung in Berlin Charlottenburg, WAF Architekten WAF Architekten Спальня
WAF Architekten
WAF Architekten Відвідати профіль

Якщо ви хочете повторно розділити кімнати, перегородки є швидкою та недорогою альтернативою.

22. Зимовий сад для більшого життєвого простору

Wintergarten Wipro Serra, Eco Wintergärten Eco Wintergärten Оранжерея
Eco Wintergärten
Eco Wintergärten Відвідати профіль

Додавши зимовий сад, ви можете створити значно більше життєвого простору.

23. Залитий світлом зимовий сад

Haus Stefanie, Dammann-Haus GmbH Dammann-Haus GmbH Оранжерея
Dammann-Haus GmbH
Dammann-Haus GmbH Відвідати профіль

Окрім збільшення житлової площі, ви можете впустити більше світла у ваше житло за допомогою зимового саду.

24. Ідеальне вирощування

VILLA H HAMBURG, REICHWALD SCHULTZ & PARTNER Hamburg REICHWALD SCHULTZ & PARTNER Hamburg Оранжерея Скло
REICHWALD SCHULTZ &amp; PARTNER Hamburg
REICHWALD SCHULTZ & PARTNER Hamburg Відвідати профіль

Тут ви також можете побачити, наскільки красивою може бути скляна прибудова.

25. Вітальня із балками даху

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie Вітальня
guido anacker photographie
guido anacker photographie Відвідати профіль

У вітальні в якості об’єкта дизайну можна використати оригінальні балки даху.

26. Світло і простір

homify Вітальня
homify
homify Відвідати профіль

Впускаючи більше світла, ви створюєте просторий житловий простір.

27. Кам'яні стіни для більшої вишуканості

Esemble am Hang, Oliver Rieger Photography Oliver Rieger Photography Вітальня
Oliver Rieger Photography
Oliver Rieger Photography Відвідати профіль

Оригінальна кам'яна стіна особливо круто виглядає у поєднанні із сучасними меблями.

28. Кімната, повна можливостей

Wohnwelt Classic, makasa makasa Вітальня
makasa
makasa Відвідати профіль

Порожнє, нещодавно відремонтоване приміщення дає вільний простір для ваших ідей.

29. Отримайте спеціальні предмети

Concrete Audio, Concrete Audio Concrete Audio Вітальня
Concrete Audio
Concrete Audio Відвідати профіль

Такі вікна необхідно зберегти у будь-якому випадку. Із професійним ремонтом вони скоро знову виглядатимуть як нові!

30. Камін як роздільник кімнати

Individuell geplantes Traumhaus mit vielen Highlights innen wie außen , wir leben haus - Bauunternehmen in Bayern wir leben haus - Bauunternehmen in Bayern Вітальня
wir leben haus – Bauunternehmen in Bayern
wir leben haus - Bauunternehmen in Bayern Відвідати профіль

Камін ідеально підходить для того, щоб створити атмосферу затишку, розділивши простір великого приміщення.

31. Нові сходи зі смаком

Bauen mit Sandstein, Brigitte Hofmann Architektin Brigitte Hofmann Architektin Сходи Бетон
Brigitte Hofmann Architektin
Brigitte Hofmann Architektin Відвідати профіль

Є багато варіантів під час вибору нових сходів.

32. Ремонт тераси

Kunibertviertel - Köln, Immotionelles Immotionelles Тераса
Immotionelles
Immotionelles Відвідати профіль

Також подумайте про ремонт та дизайн вашої тераси (на даху).

33. Накриття садової тераси

Haus S in Brühl, Grotegut Architekten Grotegut Architekten Тераса Дерево Дерев'яні
Grotegut Architekten
Grotegut Architekten Відвідати профіль

Накриття тераси забезпечує тривале літо на свіжому повітрі.

34. Гардеробна

Familienvilla München, Heerwagen Design Consulting Heerwagen Design Consulting Вбиральня
Heerwagen Design Consulting
Heerwagen Design Consulting Відвідати профіль

Перетворення робить мрії реальними: як щодо гардеробної?

35. Будівництво ставків і басейнів

Neugestaltung eines Gartens mit Teich in eine Wohlfühloase mit Koi-Becken neben einen RivieraPool Modena mit FUN PAK, Schwimmbadbau Jens Pauling Dresden Schwimmbadbau Jens Pauling Dresden Садовий басейн
Schwimmbadbau Jens Pauling Dresden
Schwimmbadbau Jens Pauling Dresden Відвідати профіль

Якщо планується ремонт, можна подумати і про оформлення ставка або басейну.

Надихайтеся чудовими ідеями!

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