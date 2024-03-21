Небезпека! Який матеріал може пошкодити вашу склокерамічну плиту?

Плити зі склокерамічною плитою надзвичайно універсальні. Для них можна використовувати посуд із різних матеріалів. Єдине, що важливо, щоб дно посуду було плоским і сконструйованим таким чином, щоб поверхня плити не подряпалася матеріалом. Особливою популярністю користуються плити зі склокерамічною поверхнею завдяки своїй гладкій, стильній поверхні. Вони легко миються і мають низьке енергоспоживання. Якими б різними не були каструлі та сковорідки на плитах із склокерамічною варильною поверхнею, існує кілька правил, яких слід дотримуватися, і існує посуд, який є кращим або менш придатним. Часто відзначають, що для склокерамічної плити, на відміну від індукційних плит, підходить будь-який посуд. До прикладу, при переході із газової плити на керамічну не обов'язково купувати нові каструлі. Але якщо ви все одно купуєте новий посуд, є кілька моментів, які ви можете врахувати при виборі матеріалу.

Поки ви на цьому етапі: прочитайте у нашій статті, який кухонний посуд не повинен бути відсутнім на жодній кухні!