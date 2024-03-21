Небезпека! Який матеріал може пошкодити вашу склокерамічну плиту?

Плити зі склокерамічною плитою надзвичайно універсальні. Для них можна використовувати посуд із різних матеріалів. Єдине, що важливо, щоб дно посуду було плоским і сконструйованим таким чином, щоб поверхня плити не подряпалася матеріалом. Особливою популярністю користуються плити зі склокерамічною поверхнею завдяки своїй гладкій, стильній поверхні. Вони легко миються і мають низьке енергоспоживання. Якими б різними не були каструлі та сковорідки на плитах із склокерамічною варильною поверхнею, існує кілька правил, яких слід дотримуватися, і існує посуд, який є кращим або менш придатним. Часто відзначають, що для склокерамічної плити, на відміну від індукційних плит, підходить будь-який посуд. До прикладу, при переході із газової плити на керамічну не обов'язково купувати нові каструлі. Але якщо ви все одно купуєте новий посуд, є кілька моментів, які ви можете врахувати при виборі матеріалу.
Поки ви на цьому етапі: прочитайте у нашій статті, який кухонний посуд не повинен бути відсутнім на жодній кухні!
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Перш ніж ми дамо вам поради щодо того, що підходить для вашої склокерамічної плити, а що ні, ми хотіли б заохотити вас подумати, яка варильна поверхня найкраще підходить для вас. Крім зовнішнього вигляду, тут також відіграють важливу роль такі аспекти, як бюджет або ваші кулінарні звички. Індукцію чи кераміку ви оберете – перш за все, справа смаку.
Електрична плита зі склокерамічною поверхнею, мабуть, найпоширеніший тип плити, який ви зустрінете, і на це є прості причини: склокерамічну плиту легко мити, легко використовувати та й виглядає вона красивіше. Індукційна плита реагує швидше і характеризується меншим енергоспоживанням, однак для використання цієї плити потрібні феромагнітні каструлі, а сучасні моделі таких каструль, зазвичай, коштують дорожче.
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Склокерамічні плити передають тепло через теплове випромінювання, тоді як сталеві або чавунні плити проводять тепло. Теплопровідність склокераміки надзвичайно низька. У керамічних плитах теплова енергія передається посуду майже без втрати тепла, що робить дані плити дуже енергоефективними. У той же час склокераміка надзвичайно пружна. Склокераміка може, навіть, витримувати
температурні удари до 700 градусів за Цельсієм, не кажучи уже про звичайні
стреси повсякденного життя на кухні.
Матеріал, який використовується для склокерамічних пластин, створений шляхом керамізації скла. Таким чином, склокераміка має властивості, яких скло та кераміка не мають самі по собі.
Термостійкі тверді пластини, які мають прозорість скла, створені на основі розробки інженерів Schott. Тоді як атоми у склі розташовані нерегулярно і тому поглинають і розсіюють якомога менше світла. Однак, якщо скло виготовлено із дрібних кристалів, ви отримаєте скло із кристалічною структурою, як кераміка. Тоді як чисте скло розширюється при нагріванні, кераміка із літій-алюмосилікату стискається, отже, склокераміка складається із компонентів, що стискаються та розширюються. Таким чином, матеріал у цілому залишається стабільним та міцним – і прозорим – у широкому діапазоні температур.
Склокерамічні плити вважаються надзвичайно сумісними із різноманітним посудом. В принципі, ви можете готувати в алюмінієвих каструлях і сковорідках на склокерамічній плиті. Важливо, щоб дно посуду було прямим, а діаметр відповідав розміру плити. Однак компанія Schott рекомендує відмовитися від каструль і сковорідок із чистого алюмінію, оскільки вони можуть залишати сліди на склокерамічних поверхнях. Проте зараз нові алюмінієві каструлі, які можна знайти на багатьох кухнях, виготовлені із комбінацій сучасних матеріалів.
Тут частіше
б’ється серце кухні.
Так само гарні, як і мідні лампи, мідні горщики сяють теплими тонами. Теплопровідність міді величезна: каструлі із міді не тільки відмінно проводять тепло, але і зберігають його надовго. Однак дно мідних каструль не таке плоске, як, скажімо, у каструль із нержавіючої сталі. Вигнута основа, до прикладу, не підходить для приготування їжі на склокерамічній плиті. Та опуклості у мідних горщиках часто зникають при нагріванні.
Компанія Schott також зазначає, що каструлі із чистої міді на керамічній плиті, як і каструлі із чистого алюмінію, можуть залишати незворотні сліди. Отже, якщо у вас ще немає мідного посуду або ви є великим шанувальником його, вам не обов’язково купувати чистий мідний посуд для склокерамічної плити. Альтернативою, яка добре підходить для керамічних плит, є багатошарові каструлі із міддю. Вони виготовлені, до прикладу, із міді, алюмінію і нержавіючої сталі та оптимально поєднують властивості різних матеріалів. Такі каструлі відрізняються високою теплопровідністю та хорошим збереженням тепла і часто використовуються не тільки для склокерамічних плит, але й для індукційних.
Титанові каструлі та сковорідки складаються зі змішаного оксиду алюмінію та титану у вигляді напиленого шару під антипригарним покриттям. Якщо вказано, що вони підходять для склокерамічної плити, ці каструлі та сковорідки також можна використовувати для даного виду плит.
Перевагою цього посуду є те, що він легкий і швидко нагрівається до високих температур. Однак титановий посуд ніколи не можна залишати без нагріву більше трьох хвилин. Окрім того, титановий посуд, зазвичай, має спеціальне покриття. Це запобігає смаженню їжі та полегшує очищення посуду. Однак подряпин на чутливих покриттях слід уникати будь-якою ціною. Для догляду часто рекомендується алюмінієві або титанові каструлі із покриттям промити і видалити будь-які залишки м’якою губкою або тканиною.
Нержавіюча сталь є одним із найпопулярніших матеріалів для посуду. Завдяки малій вазі та легкому догляду ви можете готувати багато блюд на керамічній плиті, використовуючи каструлі та сковорідки з нержавіючої сталі.
Каструлі та сковорідки з нержавіючої сталі прості у використанні та підходять для всіх типів плит. Щоб посуд із нержавіючої сталі якомога довше залишався у хорошому стані, не слід чистити його губками, що дряпають.
Сковороди із заліза завжди були дуже популярні. Ця тенденція не вщухає із моменту появи склокерамічних плит.
Завдяки своїй гладкій основі такий посуд ідеально підходить для керамічних плит, схильних до подряпин, а також для індукційних плит. Залізні сковороди важко перевершити, коли справа доходить до смаку: мова йде про смажену картоплю та м’ясо.
Однак, даний посуд є одним із найважчих видів посуду, тому перед покупкою слід потримати його у руках, щоб відчути вагу і зробити висновок, чи зручно буде вам користуватися ним.
У моді чавунні каструлі та сковорідки. Матеріал відмінно зберігає тепло і ідеально підходить для тушкування і смаження. Однак чавун менш підходить для склокерамічних плит, так як поверхня легко дряпається литтям.
Менш підходить і посуд зі склокераміки, оскільки вона погано проводить тепло.
Важливо, щоб усі каструлі та сковорідки були чистими та сухими, перш ніж ставити їх на склокерамічну плиту. Дрібні частинки пилу або липкі залишки на варильній поверхні можуть спричинити подряпини. Ніколи не перетягуйте каструлі на керамічній плиті, а завжди піднімайте їх і ставте в інше місце.
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