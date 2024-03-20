Ідеальний будинок всього за 48 000 євро!

Ви також бажаєте здійснити свою мрію про власний будинок і вам цікаво, як можна дозволити собі побудувати будинок ?

Тут ви можете побачити ще один доступний збірний будинок, цього разу в Німеччині. THULE Blockhaus та інші постачальники побудують для вас ідеальний будинок за ідеальною ціною. Таким чином невеликий збірний будинок можна купити до 50 000 євро. Також можливе бунгало під ключ до 100 000 євро та будинки під ключ до 100 000 євро.

Цей односімейний будинок ідеально підходить для людей, які люблять жити поруч із природою та хочуть мати доступну житлову площу, не відмовляючись від комфорту.

Кожен, хто дещо зневажливо називає ці красиві будинки «дешевими будинками», має рацію щодо ціни, оскільки нерухомість цікава із багатьох точок зору. У невеликих збірних дерев’яних будиночках площею близько 75 квадратних метрів легко розмістяться дві людини. У цій моделі також є вітальня, їдальня, спальня з гардеробною, робоче місце, кухня та дві ванні кімнати.

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