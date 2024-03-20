Ідеальний будинок всього за 48 000 євро!

Сьогодні ми покажемо вам, що сучасний, просторий будинок не обов’язково повинен бути дорогим. Клієнти наших аргентинських експертів у 1.61 Arquitectos мали обмежений бюджет, але все одно хотіли мати абсолютний будинок мрії із великим простором, сучасним стилем і великим комфортом. Це божевілля, що можна зробити за 48 000 євро!
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На перший погляд важко повірити, що цей односімейний будинок не коштував 50 000 євро, чи не так? Дизайн сучасного дому переконливий за всіма напрямками. Завдяки своїй чіткій мові дизайну, плоскому даху, великим віконним отворам і чистому, але вишуканому оформленню будинок відповідає не тільки смаку будівельників, але й повному духу часу. Архітектори об’єднали у проєкті криту терасу та внутрішній дворик, який гармонує із оточуючим його ландшафтом.
Будинок був побудований на просторій ділянці на півночі Аргентини. Незаймана природа навколо та розміри території гарантують будівельникам непорушну приватність і багато спокою та відпочинку у власному домі, а також сенсаційний вид на околиці.
У передній частині будинок виглядає набагато більш інтровертним і закритим, ніж з боку саду. Таким чином, він не допускає небажаної інформації та захищає конфіденційність своїх мешканців.
Однак архітектура вражає своєю кубічною, чіткою мовою, простим дизайном і високоякісним привабливим виглядом, який базується на популярному стилі Баугауз і обіцяє вічний шик, який буде у тренді й через десятиліття.
Поверховий план показує справжні розміри будинку, які ще не зовсім зрозумілі ззовні. Це одноповерхове бунгало площею 120 квадратних метрів. Сюди входять дві спальні, ванна кімната та простора вітальня, обідня зона та зона для приготування їжі. Прямий зв'язок із оточенням і розширення житлового простору ззовні також були дуже важливими для клієнтів. Тому інтер’єр був відкритий за допомогою великих скляних поверхонь і створено багато простору для терас і внутрішнього двору.
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Нарешті ми зазирнули всередину будинку через великі вікна. Завдяки великим розсувним скляним дверям між внутрішнім і зовнішнім простором створюються захоплюючі візуальні зв’язки, а інтер’єр заливається природним світлом. Всередині безкомпромісні лінії зовнішнього фасаду бездоганно продовжені. Тут також знаки вказують на максимальний мінімалізм і зменшений вигляд. Іноді грубі стіни із натурального каменю створюють цікавий контрапункт гладким білим стінам і великим скляним поверхням.
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Ви також бажаєте здійснити свою мрію про власний будинок і вам цікаво, як можна дозволити собі побудувати будинок ?
Тут ви можете побачити ще один доступний збірний будинок, цього разу в Німеччині. THULE Blockhaus та інші постачальники побудують для вас ідеальний будинок за ідеальною ціною. Таким чином невеликий збірний будинок можна купити до 50 000 євро. Також можливе бунгало під ключ до 100 000 євро та будинки під ключ до 100 000 євро.
Цей односімейний будинок ідеально підходить для людей, які люблять жити поруч із природою та хочуть мати доступну житлову площу, не відмовляючись від комфорту.
Кожен, хто дещо зневажливо називає ці красиві будинки «дешевими будинками», має рацію щодо ціни, оскільки нерухомість цікава із багатьох точок зору. У невеликих збірних дерев’яних будиночках площею близько 75 квадратних метрів легко розмістяться дві людини. У цій моделі також є вітальня, їдальня, спальня з гардеробною, робоче місце, кухня та дві ванні кімнати.
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