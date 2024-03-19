Обідні столи: круглі, прямокутні чи, точніше, квадратні?

Квадратний чи круглий обідній стіл? Перш ніж піти відразу у меблевий магазин або до столяра і купити гарний стіл, вам слід подумати, якій формі і розміру столу ви зазвичай віддаєте перевагу і скільки вільного місця у вас є у вітальні, їдальні або кухні. Щоб прояснити ці питання, ми даємо вам кілька порад у цій статті, і водночас ви можете надихнутися та захопитися чудовими столами. Круглим чи квадратним повинен бути обідній стіл, чи підійде вам квадратний і розсувний обідній стіл, – все це ви повинні враховувати. Круглі обідні столи мають, перш за все, комунікативний характер. Ви їсте на кухні? Круглий кухонний стіл – теж відмінна ідея!





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