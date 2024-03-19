Обідні столи: круглі, прямокутні чи, точніше, квадратні?

Сьогодні у нас є трохи натхнення для тих із вас, хто шукає новий обідній стіл. Ви не зовсім впевнені щодо форми столу та запитуєте себе: що займає менше місця, круглий чи прямокутний стіл? Який силует більш комунікабельний, більш стильний, більш практичний? Тоді ми сподіваємося, що наша стаття ідей проллє трохи світла на це питання і допоможе вам вирішити, який стіл мати: круглий чи прямокутний, чи, можливо, він повинен бути квадратним.
Квадратний чи круглий обідній стіл? Перш ніж піти відразу у меблевий магазин або до столяра і купити гарний стіл, вам слід подумати, якій формі і розміру столу ви зазвичай віддаєте перевагу і скільки вільного місця у вас є у вітальні, їдальні або кухні. Щоб прояснити ці питання, ми даємо вам кілька порад у цій статті, і водночас ви можете надихнутися та захопитися чудовими столами. Круглим чи квадратним повинен бути обідній стіл, чи підійде вам квадратний і розсувний обідній стіл, – все це ви повинні враховувати. Круглі обідні столи мають, перш за все, комунікативний характер. Ви їсте на кухні? Круглий кухонний стіл – теж відмінна ідея!
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Рішення про наявність круглого або прямокутного столу багато у чому залежить від місця розташування. Де повинен стояти обідній стіл? У вітальні чи їдальні? Наскільки велика кімната? Де вікна? Які ще меблі також необхідно розмістити?
До прикладу, круглий стіл має тенденцію бути центром уваги. Все обертається навколо нього, і нам потрібно багато місця навколо нього, щоб він був легко доступним і зручним для всіх.
З іншого боку, прямокутний стіл має переваги у тому, що він може бути більш адаптованим з точки зору місця його розміщення. Такий стіл особливо підходить для вузьких, витягнутих кімнат, а також для приміщень із невеликим простором, оскільки його можна легко присунути до стіни, якщо це необхідно, чого неможливо зробити, маючи круглий обідній стіл. Це стосується і третього варіанту, квадратного столу, який також можна придвинути однією стороною до стіни.
Ще один важливий аспект, який варто врахувати перед покупкою нового обіднього столу, – це питання комунікабельності. Адже обідній стіл часто є центром спілкування на урочистостях, сімейних трапезах і званих вечерях. Круглі столи мають вирішальну перевагу у тому, що вони створюють більшу святковість, ніж прямокутні. Гості знаходяться ближче один до одного, ніхто не сидить біля узголів’я, і всі добре бачать інших. Крім того, всі рівні і немає ніякої ієрархії. До речі, не так уже й важливо, квадратний це стіл чи круглий: квадратний варіант також набагато комунікабельніше витягнутих, прямокутних моделей.
Одне із найважливіших міркувань при купівлі обіднього столу – необхідний розмір. Скільки людей він повинен принаймні вмістити? Він має бути розкладним чи ні?
Більша частина вашого сімейного життя проходить у їдальні? У вас часто бувають гості? Чи заплановані великі вечері? Якщо ви хочете зібрати якомога більше людей за столом, прямокутна модель є набагато кращим вибором, оскільки вона економить більше місця, ніж круглий або квадратний стіл такого ж розміру. Для великих урочистостей і для великих сімей, зазвичай, краще використовувати прямокутний стіл, якщо у вас немає багато місця у їдальні.
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Цей момент особливо сподобається батькам маленьких дітей або недбалим незграбним людям: перевага круглого столу полягає у тому, що на нього не так легко наштовхнутися або зачепитися за кут, проходячи повз стіл. Завдяки круглій формі ризик отримати травму значно нижчий, ніж у випадку із квадратним або прямокутним предметом меблів .
Ретельно зваживши усі аргументи, приходимо до висновку, що на питання, круглий чи прямокутний стіл для їдальні, відповісти не так просто. Зрештою, це справа смаку, яку форму столу ви виберете.
Круглі столи мають певні переваги: вони привабливі, соціальні, комунікативні та сприяють дружелюбності. Крім того, вони також менш дратують гостей, тому що у них немає набридливих ніжок і у них немає кутів, за які ми можемо зачепитися та вдаритися. За круглим столом усі рівні, немає ієрархії, кожен має чітке бачення всіх. Однак круглі обідні столи, особливо певного розміру, вимагають багато місця і за ними може розміститися менша кількість гостей.
З іншого боку, прямокутні обідні столи мають ту перевагу, що вони функціональні, компактні та практичні, а також чудово виглядають у довгих вузьких кімнатах. Якщо місця мало, ви можете легко присунути його до стіни, а з певного розміру столу цей варіант може помістити більше людей на невеликому просторі. Недоліком є те, що вони не настільки комунікативні, як круглі столи, і що люди сидять досить далеко один від одного, а розташування місць створює ієрархію. Ризик травми також вище із квадратним столом.
Зрештою, вибираючи свій новий обідній стіл, ви повинні покладатися на свій особистий смак після врахування таких факторів, як розмір, простір і розташування. У будь-якому випадку ваш обідній стіл гарантовано стане новим улюбленим місцем для всієї родини, незалежно від того, круглий він, прямокутний чи квадратний.
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