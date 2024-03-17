Ідеальна палітра кольорів для фасаду будинку

Фасад є візитною карткою будинку, тому що від нього залежить перше враження, яке у відвідувачів складається про свій будинок. Тому особливо важливо правильно підібрати колір фасаду.
Однак яку фарбу вибрати – справа смаку. Можливості майже невичерпні. Але ви повинні бути дуже впевнені у кольорі фасаду – адже він прослужить роки або десятиліття.
Загалом теплі кольори, як-от помаранчевий, здаються привабливими, тоді як холодні кольори, скажімо, зелений і синій, віддаляють вас. Але й інші фактори також відіграють роль у фасадах будинків. Розмір і розташування будинку, а також сонячне освітлення сприяють загальному вигляду фасаду.
У нас є для вас кілька порад, щоб ви могли знайти сучасний колір для фасаду свого будинку.
Класика серед фасадів. Світлі стіни спокійно вписуються в оточення і випромінюють тепло. Крім часто використовуваних кольорів білого, бежевого і жовтого, одним із них є помаранчевий.
Той, хто вибере яскравий фасад, навряд чи помилиться і рідко ображатиметься. Щоб виділитися? Напевно ні. Навіть у великих будинках світлі фасади не заважають і легко вписуються у ландшафт – на відміну від яскравих і темних стін.
Часто ця колірна схема, навіть, вказується спільнотою. Щоб не порушити загальний структурний вигляд міста, домовласникові пояснюють, як має виглядати його фасад. Благословення і прокляття водночас. З одного боку, вам не потрібно турбуватися про колір фасаду, а з іншого боку, ви можете вводити власні колірні концепції лише за спеціальними дозволами.
Кінцевою метою має бути також гармонійне зображення будинку, саду, даху та навколишнього середовища. Із темним дахом у таких кольорах, як антрацит або темно-коричневий, ви можете надати будинку елегантний вигляд. І ви не побачите бруд на цеглі так швидко – це також може зацікавити деяких людей.
У цьому варіанті відштовхуються від базового кольору і весело поєднують його зі «світлою» і «темною» кольоровою гамою. Теракотовий колір фасаду виглядає тепло і сонячно. Якщо ви вирішили пофарбувати стіни в однотонний бежевий колір, то бежевий дах також відмінно впишеться у картину.
Цей дуже уніфікований варіант найкраще працює, коли віконні рами, поручні та, навіть, садовий паркан узгоджені за кольором: білі вікна та поручні світло-коричневого кольору. Навіть водостічна труба у бежевому відтінку відповідає загальній концепції. Нічого не виходить за рамки.
Колірна схема будинку «тон в тон» найкраще працює, коли будинок не затиснутий між іншими, а може вільно розвивати свій простір і стояти окремо. Яскраві кольори навіть не обов’язкові, щоб привертати увагу.
Шукаючи потрібний колір для фасаду, ви повинні задати собі питання на зразок: «Де будинок?» або «Це будинок із терасою, окремий будинок чи напівприватний будинок?»
Важливі також міркування щодо розміру будинку та кількості світла. Багато у чому це залежить від того, чи впишеться темний фасад у ландшафтне оточення.
Із обережності більшість домовласників обирають класичну колірну концепцію світлого фасаду та темнішого даху. Будинок від Beech Architects показує, що він може виглядати захоплююче і навпаки. Ефектний фасад цього заміського будинку справляє особливе враження, оскільки світлий дах за тоном збігається із цоколем і утворює рамку для темно-коричневих стін.
Такі будинки ідеально вписуються у природне середовище і повинні мати великий сад. Зелень газонів і темно-коричневий фасад гармонують і надають усій території однорідного відтінку.
Скло, дерево, метал, камінь чи класична оштукатурена стіна? Чому завжди доводиться вибирати? Правда, найпростішим варіантом є, мабуть, оштукатурена стіна, але цю просту концепцію можна легко розбити.
Найкращий спосіб доповнити оштукатурену зовнішню стіну – це додати кам’яну основу, або ви можете поєднати прості кам’яні колони із вашим досить простим фасадом. Якщо ви вирішите зробити ремонт і обшити будинок деревом, то зможете надати будівлі природний вигляд. Окремі металеві елементи, скажімо, балконні перила, можуть
повернути сільський вигляд будинку у сучасну епоху.
Якщо ви хочете менше турбуватися про колір фасаду, то можете вибрати скління. Скляні фасади забезпечують
освітлення інтер'єру. Але тоді вам слід подумати про правильні жалюзі та штори.
Загалом, ви повинні знати загальну концепцію та те, як ваш будинок вписується у ландшафт. Виберіть для оформлення фасаду будинку два-три матеріали, щоб будинок не був строкатим і менше
кидався в очі.
Загалом, до строкатих кольорів на фасаді краще відноситись обережно. Найкраще вибирати сірі тони, а не чіткі, яскраві кольори.
Чому?- скажете ви. А тому, що дизайн фасаду розрахований на тривалий термін і схильний до зовнішніх впливів, таких як бруд і погода.
Крім того, на відміну від землистих тонів, яскраві кольори зазвичай доступні лише із органічними пігментами, які менш світлостійкі, ніж кольори із мінеральними пігментами.
Але що робити, якщо ви хочете зелений або синій колір фасаду? Тоді він повинен підходити до будинку. Пофарбувати заміський будинок із дерев'яним фасадом у яскраво-рожевий колір? Не гарна ідея. А от фарбування будинку посеред сільської місцевості у темно-зелений колір створює фантастичну загальну картину. Так само великі будинки яскраво-червоного кольору часто здаються приголомшливими. Але ж ви можете розставити захоплюючі колірні акценти за допомогою одного елемента: червоної стіни або червоного елемента на вашому будинку. Якщо ж стиль будинку уже сам по собі є яскравим і особливим, фасад не обов’язково має бути таким.
У рядному житловому масиві взагалі не рекомендовано виходити за межі колірного оформлення будинку та порушувати загальну картину.
У Німеччині люди люблять, щоб речі були більш класичними та спокійними, але, перш за все, непомітними. У більшості випадків будинки проєктуються із сірим фасадом, білими вікнами і червоним дахом.
Розмах, про який ви мрієте, показує, що це не повинно бути нудним, тому, якщо вам хочеться провести невеликі експерименти, то не обов’язково відразу фарбувати свій будинок у яскраво-червоний колір. Ви можете просто дещо змінити білий фасад, скажімо, пофарбувавши віконниці та садові огорожі у привабливий колір,- можливо, зелений.
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Сучасні будинки часто мають плоскі дахи або великі скляні фасади – мало можливостей для тих, хто хоче проявити творчість. Класичний німецький гостроверхий дах – якщо ви цього хочете – дає додаткові кольорові імпульси своєю черепицею червоного, коричневого або антрацитового кольорів.
Щоб відродити епоху бароко, треба звернути увагу на архітектуру, адже саме там мистецтво бароко знайшло своє найсильніше вираження. Грайливі вигнуті форми, орнаменти, фронтони, колони та гра зі світлом і тінню. Крім того, архітектура бароко свідомо робить ставку на ілюзію. Матеріальна справедливість? Жодної. Якщо немає мармуру, мармурують деревину (якщо ви не можете дозволити собі золото, гіпс позолочений і таке інше).
У Німеччині, окрім білого, сірого та чорного, спочатку переважали природні кольори: каменю пісковику та мармуру у блідо-жовтому та червоному кольорах. Лише згодом на фасадах будівель з’явилися контрастні, строкаті кольори.
У порівнянні з іншими країнами кольори у Німеччині залишилися дещо стриманими. Але наприкінці епохи (кінець ХVІ – початок ХVІІ століття) дедалі більше наголошувалося на контрасті червоного кольору з розкішшю (тобто грошей, вкладених у будівництво).
Через свідому гру світла й тіні на фасадах цих будинків слід більше зосередитися на загальному впливі будинку на ландшафтне оточення.
Якщо фасад прикрашений складними орнаментами, можливо, краще уникати нав’язливих кольорів, оскільки вони можуть приголомшити відвідувача.
Величні будинки епохи Відродження повертають своїх власників прямо в античність, тому що ніщо інше не будувала ренесансна архітектура. Вона повернула такі елементи, як колони, трикутні фронтони та капітелі із минулої епохи і включила їх у суворішу архітектуру. Прості геометричні форми, такі як кола та кубоїди, домінують на фасадах і надають їм щось величне.
Будинки епохи Відродження часто можна зустріти у трьох варіантах виконання: із натурального каменю, із оштукатуреними фасадами або у фахверковому варіанті (у той час виникла схильність до сірих і вохристих тонів). Якщо фасад оштукатурений і, за мірками епохи Відродження, лише злегка декорований, варто використовувати фарбу. В епоху Відродження утвердилася перевага темно-сірих, коричневих і червоних кольорів на білих стінах.
У фахверкових будинках фасади зазвичай залишалися білими. Балки на півдні Німеччини пережили справжнє буйство кольорів, тоді як на півночі Німеччини колір використовувався більш обережно. Але там було використано багато деталей та орнаментів. Через свою універсальність ренесансний фасад не передбачає чітких правил колірного оформлення. Скоріше, вам слід уважно оглянути свій фасад, а потім вирішити, «помітний» він чи «непомітний».
Чіткі геометричні кам'яні блоки, поставлені одна на одну, разом із зменшеним орнаментом і невеликими віконцями робили романську споруду масивною, важкою та блочною.
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Не дивно, що романський період особливо порадував барвистістю фасадів та інтер'єрів. Чистий природний камінь часто барвисто розфарбовували та вишукано прикрашали.
Сьогодні товсті стіни вважаються бажаною рисою будинків. Стримані орнаменти відповідають класичному архітектурному стилю цієї епохи та пропонують більше можливостей для кольорового оформлення фасаду.
Якщо ви хочете виділитися та додати кольору фасадам свого будинку, ви також можете використовувати незвичайні мотиви і тони та надихатися сучасними ідеями фарбування будинку. Який колір фасаду підходить до червоної черепиці? На це питання слід відповісти на початку, щоб досягти гарного кінцевого результату. Спочатку ми розглянули, який колір фасаду має бути: жовтим чи зеленим, перш ніж остаточно зупинитися на сірому фасаді, білих вікнах і привабливому мотиві.
Такий маркетинг особливо підходить для компаній і ремісничих підприємств, а також медичних практик, юридичних фірм тощо. У цьому випадку стоматолог вирішив створити привабливий дизайн зовнішнього фасаду за допомогою аерографії. Своїми привабливими та якісними графіті художники забезпечують індивідуальне виконання відповідно до вимог замовника.
Найкраще звернутися за порадою до художника чи архітектора.
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Красиво виглядає жовтий фасад будинку. Яскравий і дружній колір вашого фасаду покращує настрій і створює привабливий ефект.
Занурившись в історичні епохи та розглянувши разом із нами різноманітні стилі та кольорові гами будинків, ви мали змогу здійснити пізнавальну
екскурсію у гармонійний світ архітектури – мистецтва проєктувати та споруджувати будинки. Сподіваємось, що це допоможе вам визначитись у виборі власного проєкту.
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