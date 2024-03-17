Ідеальна палітра кольорів для фасаду будинку

Фасад є візитною карткою будинку, тому що від нього залежить перше враження, яке у відвідувачів складається про свій будинок. Тому особливо важливо правильно підібрати колір фасаду.

Однак яку фарбу вибрати – справа смаку. Можливості майже невичерпні. Але ви повинні бути дуже впевнені у кольорі фасаду – адже він прослужить роки або десятиліття.

Загалом теплі кольори, як-от помаранчевий, здаються привабливими, тоді як холодні кольори, скажімо, зелений і синій, віддаляють вас. Але й інші фактори також відіграють роль у фасадах будинків. Розмір і розташування будинку, а також сонячне освітлення сприяють загальному вигляду фасаду.

У нас є для вас кілька порад, щоб ви могли знайти сучасний колір для фасаду свого будинку.