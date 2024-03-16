10 кращих кольорів для передпокою

Передпокій – це перше, що ми бачимо, заходячи у квартиру. Багато коридорів вузькі або маленькі. Вони часто не мають вікон і тому темні. Існує кілька термінів для назви цього приміщення, а саме: передня , прихожа та інші.

Про те, як ви можете запропонувати своїм гостям дружній прийом, можна дізнатися нижче (із нашими 10 найкращими кольорами для передпокою). Вирішуйте самі, який колір підійде до вашого передпокою.

Рекомендуємо прочитати: Яскраві барви в інтер’єрі