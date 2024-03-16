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10 кращих кольорів для передпокою

Xenia Atanasovski Xenia Atanasovski
Apartament inny niż wszystkie, IDEALS . Marta Jaślan Interiors IDEALS . Marta Jaślan Interiors Кухня
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Передпокій – це перше, що ми бачимо, заходячи у квартиру. Багато коридорів вузькі або маленькі. Вони часто не мають вікон і тому темні. Існує кілька термінів для назви цього приміщення, а саме: передня, прихожа та інші.

Про те, як ви можете запропонувати своїм гостям дружній прийом, можна дізнатися нижче (із нашими 10 найкращими кольорами для передпокою). Вирішуйте самі, який колір підійде до вашого передпокою.

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1. Класика у білому

Exklusive Stadtwohnung, nataliagerigk - interior spaces nataliagerigk - interior spaces Коридор Висувні ящики та полиці
nataliagerigk – interior spaces
nataliagerigk - interior spaces Відвідати профіль

Особливо у вузьких коридорах вибір світлого кольору – найкращий спосіб візуально збільшити коридор. Вбудовані дверцята – додатковий плюс, адже тут можна зберігати куртки та інші речі.

2. Поєднуйте темно-синій із золотим

Inneneinrichtung Wohnhaus in Barntrup, Antik Karl Antik Karl Коридор Аксесуари та прикраси
Antik Karl
Antik Karl Відвідати профіль

У цій прихожій свідомо використано насичений темно-синій колір. Таким чином, золоті рами для картин набувають свого права. Особливо якщо передпокій дуже широкий, як на цьому зображенні, темні кольори не є проблемою і не виглядають надмірними.

Якщо у вас виникли сумніви щодо того, які кольори найкраще будуть гармоніювати у вашому інтер'єрі, не зволікайте, найміть професіонала!

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3. Поєднуйте дружній синій з білим

Flur, Sunchairs GmbH & Co.KG Sunchairs GmbH & Co.KG Коридор Дерево Дерев'яні Висувні ящики та полиці
Sunchairs GmbH &amp; Co.KG
Sunchairs GmbH & Co.KG Відвідати профіль

Цей приклад показує, як мало потрібно для створення відблисків. Одна сторона стіни синя, а всі інші залишилися білими. Це розставляє особливо гарні акценти та дарує вашим гостям дружній прийом завдяки гарній шафі світлих деревних тонів.

4. Природні відтінки коричневого і деревного

Flur, Sunchairs GmbH & Co.KG Sunchairs GmbH & Co.KG Коридор Дерево Дерев'яні Висувні ящики та полиці
Sunchairs GmbH &amp; Co.KG
Sunchairs GmbH & Co.KG Відвідати профіль

У цьому прикладі ми маємо дуже особливий варіант. Незмінно красива і завжди популярна, ця прихожа має колірне поєднання коричневого і білого. Світла підлога підкреслює природний сучасний вигляд.

5. Шеббі-шик у білому

Flur, Sunchairs GmbH & Co.KG Sunchairs GmbH & Co.KG Коридор Дерево Дерев'яні Висувні ящики та полиці
Sunchairs GmbH &amp; Co.KG
Sunchairs GmbH & Co.KG Відвідати профіль

Шеббі-шик уже завоював багато житлових приміщень. У коридорі також особлива колірна гамма у розмитому білому надає кімнаті романтичного вигляду і запрошує відпочити.

6. Елегантний вигляд темно-зеленого

Restelo, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores Коридор
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores Відвідати профіль

Тут передпокій не вузька, а широка кімната. Це ідеальна ситуація, щоб пофарбувати стіни у більш яскравий колір. Білі настінні смуги особливо красиві, оскільки вони не тільки створюють гарний контраст із темно-зеленим, але й дуже чітко відокремлюють усе одне від одного.

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7.1. Білі стіни, дверні рами та молдинги кольору дерева

Apartamento Alma Lusa, uma casa portuguesa, com certeza!, alma portuguesa alma portuguesa Коридор
alma portuguesa
alma portuguesa Відвідати профіль

У цьому вузькому коридорі також був обраний білий колір для стіни.

Численні картини у білих рамках додають невеликі акценти і надають передпокою дуже індивідуального відтінку. Дерев’яні дверні планки були навмисно витримані у природному коричневому тоні, щоб створити ще одну родзинку.

7.2. Білі стіни завжди працюють!

Shoe Racks, Press profile homify Press profile homify Винні підвали
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Тут ви ще раз бачите, як красиво і дружелюбно виглядає білий колір.

Тримач для чобіт і туфель особливо практичний у цьому передпокої, оскільки забезпечує порядок і чистоту!

8. Червоні акценти

Flur, Höltkemeier InnenArchitektur Höltkemeier InnenArchitektur Коридор
Höltkemeier InnenArchitektur
Höltkemeier InnenArchitektur Відвідати профіль

Червоний колір теж можна використовувати, особливо ідеально, якщо у вхідній зоні високі стелі і достатньо світла.

Червоний колір, як правило, є енергійним тоном і має стимулюючий ефект. Крім того, колір дуже сучасний.

9. Засяйте передпокій жовтим кольором

Apartament inny niż wszystkie, IDEALS . Marta Jaślan Interiors IDEALS . Marta Jaślan Interiors Кухня
IDEALS . Marta Jaślan Interiors
IDEALS . Marta Jaślan Interiors Відвідати профіль

Із жовтим кольором ви принесете частинку яскравого сонця у свій дім.

Свіжий і безтурботний за своєю дією, жовтий колір є сигнальним і дарує гарний настрій!

10. Сірий – благородний і зігріваючий

Tapeten, Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil Стіни Шпалери
Peer Steinbach – Raumaustattermeister mit Stil
Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil Відвідати профіль

Сірий колір просто непідвладний часу. З одного боку, він зігріває кімнату і змушує сяяти інші кольори, з іншого – надає інтер'єру стриманого благородства.

Ви можете чудово поєднувати його з іншими візерунками та кольорами. Із цієї причини сірий колір входить у наш топ-10 кращих кольорів для передпокою.

Приклад виконання колірних акцентів

Eine farbenfrohe und elegante Wohnung in Berlin, CONSCIOUS DESIGN - Interiors by Nicoletta Zarattini CONSCIOUS DESIGN - Interiors by Nicoletta Zarattini Коридор Дерево Дерев'яні
CONSCIOUS DESIGN – Interiors by Nicoletta Zarattini
CONSCIOUS DESIGN - Interiors by Nicoletta Zarattini Відвідати профіль

Хочете тепер пофарбувати шпалери чи стіни у коридорі та оформити їх у новий колір? У цьому контексті ви також можете пофарбувати усі стіни.

Як ви уже переконалися, білі стіни і червоні кольори добре підходять для того, щоб розставити акценти у коридорі і зробити життя красивішим.

У цьому прикладі ви знову бачите, що червоний колір стін також дуже добре підходить для кольору стелі, а білі стіни дарують світло і легкість одночасно.

Інші – практичні та затишні – ідеї, які сприяють оформленню вашого передпокою– це килими та доріжки. У цьому випадку світло-рожеві і червоні тони ідеально поєднуються із дерев'яними елементами, білою і червоною стіною.

Якщо ви будуєте нову будівлю і все ще думаєте про поділ кімнат, пам’ятайте, що не варто робити вхідну зону занадто вузькою. Більшість людей почуває себе комфортніше, коли передпокій має певну ширину.

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