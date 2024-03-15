Із цими 6 порадами ваша галаслива квартира буде звукоізоляційною!

Оглядаючи квартиру і вселяючись, зазвичай не помічаєш, наскільки шумно у квартирі чи будинку і скільки шуму доходить до житлового приміщення як від сусідів, так і з вулиці.
Перебування у постійному оточенні чужого шуму може бути досить стресовим. У цій статті ми хотіли б поділитися із вами кількома порадами та підказками від наших експертів, як забезпечити більше тиші та спокою у спальні, вітальні тощо. Дізнайтеся, як зробити свою квартиру звукоізоляційною та тихою.
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Часто не стіни, а погані кімнатні двері є причиною шуму, що передається із однієї кімнати в іншу. Тому – завдяки меншим зусиллям і меншим витратам – почніть із звукоізоляції кімнатних дверей, якщо хочете зробити свою квартиру більш звукоізоляційною. У цьому контексті спочатку слід закрити щілини між дверима кімнати та підлогою. До прикладу, підійдуть перегородки або ущільнювальні смуги, які часто використовуються для запобігання протягів. Вони також дуже ефективні у захисті від шуму.
Нерідкі випадки, коли шум доноситься і з під’їзду, особливо якщо там живе багато людей. Шум ліфта чи інших квартир може справді подіяти вам на нерви. На щастя, як і квартирні двері, вхідні двері також можна зробити звукоізоляційними. Якщо ваші вхідні двері голосно грюкнуть, ви можете трохи змастити дверний фіксатор. Це значно зменшує шум.
Килим поглинає багато звуку і може стати благословенням для галасливої квартири. Особливо у кімнатах, де багато ходять, килим може поглинати звук, роблячи навколишні кімнати набагато більш звукоізоляційними. Крім того, килим загалом сприяє зменшенню акустики у вашому житловому приміщенні.
Дощата підлога завжди виглядає чудово, але, на жаль, цей тип підлоги часто видає неприємні звуки, такі як
скрип – скрип. Якщо скрип походить від встановлених цвяхів або шурупів, проблему можна швидко усунути, вставивши нові шурупи. Оскільки причину скрипу підлоги не завжди легко знайти,
радимо звернутися до досвідченого майстра, який допоможе знайти причину та вирішити проблему. Більше інформації за цим посиланням
А тепер візьміть до уваги цю статтю: Вінілова підлога: все, що ви повинні про неї знати!
Особливо хитрий прийом – розмістити книжкові полиці або шафи на проблемній стіні. Таким чином ви часто можете швидко та ефективно контролювати шум від цієї стіни. Книжкова полиця, наповнена книгами, настільки важка й щільна, що поглинає багато звуків. Те ж саме відбувається, якщо ваш гардероб максимально повний. У цьому контексті безумовно важливо, щоб шафа або полиця закривали якомога більшу частину вашої «проблемної стіни». Тільки так ви зможете помітно знизити рівень шуму у вітальні.
Через вікна у квартиру часто доноситься сильний шум. Гумові ущільнювачі на вікнах можуть із часом зношуватися, через що вони перестануть належним чином ущільнюватися та стануть пропускати звук. Це означає, що ззовні у квартиру легше проникає не тільки повітря, але й шум. Цю проблему можна легко вирішити, замінивши старі ущільнювачі на нові.