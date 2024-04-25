5 речей, які ви повинні знати перед ремонтом гаража

Якщо житлового простору у вашому власному будинку стає мало, але про нову прибудову, підвал чи горище не може бути й мови, часто залишається лише один варіант створити нові перспективи та додатковий простір для життя: переобладнати гараж.
Старі гаражі усе частіше інтегруються у житлові приміщення та перетворюються на спальні, кухні, кімнати для гостей тощо. Однак є багато речей, які слід враховувати як технічно, так і юридично.
Якщо ви хочете інтегрувати власний гараж у свій дім або перетворити його на житлове приміщення, яке можна використовувати за будь-яких погодних умов, ви повинні оснастити його повністю новою ізоляцією, радіаторами та електрикою. І тепла вода також повинна бути у наявності – в залежності від цілей використання.
Цей проєкт може бути досить складним, особливо коли справа доходить до ізоляції, тому що гаражі часто мають потребу в теплі, яка у багато разів перевищує потребу у теплі звичайних житлових будинків через їх будь-яке співвідношення площі до об’єму. І ще: низька висота приміщення може ускладнити утеплення підлоги.
Дуже важливий момент при переобладнанні гаража – це нові під'їзди і забезпечення природного освітлення.
Старі гаражні ворота необхідно зняти, а отвір, що залишився, замурувати і поставити двері. Крім того, необхідні нові віконні прорізи, якщо колишній гараж тепер буде використовуватися як привабливе житлове приміщення.
До речі: старі гаражні ворота зазвичай добре продаються. Залежно від стану та моделі вартість перепродажу становить від 200 до 900 євро.
Перш ніж думати про такі аспекти, як вікна, двері, ізоляція та електропостачання, вам слід розібратися із юридичною стороною переобладнання гаража.
Німецьке будівельне законодавство встановлює суворі обмеження для будівельників щодо будь-якого типу переобладнання чи розширення, хоча вони можуть значно відрізнятися від штату до штату. Якщо ви хочете уникнути неприємних сюрпризів і юридичних наслідків, ви обов'язково повинні піти офіційним шляхом і подати заяву на будівництво до відповідального органу.
Рекомендуємо прочитати:
10 варіантів поліпшень будинку, для яких не потрібен дозвіл на будівництво
Від ізоляції до електропостачання та від водопровідних труб до вікон і дверей – таке переобладнання гаража може бути досить складним і тому дорогим. А значить перед початком будівництва бажано зробити точні розрахунки і врахувати усі можливі варіанти, включаючи внутрішні роботи та дизайн інтер’єру.
У вирішенні цих питань радимо звернутись до архітектора чи архітектурного бюро.
Якщо вам потрібні ідеї щодо того, як можна переобладнати свій гараж і об'єднати його із вашим житловим простором, звертайтеся до нашого архітектора, який, на ваш вибір, звичайно, може допомогти вам із додатковими порадами та підказками.
Звернутись до наших професіоналів ви можете за цим посиланням
Звичайно, перед ремонтом важливо ретельно продумати, як буде використовуватися нова додаткова житлова площа. Виходячи із цього, ви можете спланувати, чи справді потрібні віконні прорізи, чи прибудова уже забезпечена достатньою кількістю денного світла через отвір у будинку, чи справді вам потрібна проточна вода у цій частині будинку та де повинні проходити електричні кабелі.
У вас також є будинок чи квартира із гаражем?
Усе більше і більше людей, особливо у місті, відмовляються від власного автомобіля і радше розширюють свій гараж. Якщо ви теж хочете утеплити місце, що звільнилося у гаражі і потім використати його під житлове приміщення, ця стаття вам точно буде цікава.
Ви уже отримали кілька порад та ідей про те, як спланувати та реалізувати переобладнання свого гаража. Існує багато креативних способів побудувати та облаштувати незвичайний гараж. Як би ви не хотіли розширити свій гараж, нова житлова площа точно окупиться.
Як уже було сказано, не забудьте перевірити усі юридичні аспекти перед початком будівельних робіт. Ви повинні переобладнати гараж лише після отримання дозволу на будівництво – інакше це потім може коштувати дуже дорого.
Відкрийте для себе чудові проєкти будинків у homify!