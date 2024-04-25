5 речей, які ви повинні знати перед ремонтом гаража

Якщо житлового простору у вашому власному будинку стає мало, але про нову прибудову, підвал чи горище не може бути й мови, часто залишається лише один варіант створити нові перспективи та додатковий простір для життя: переобладнати гараж.

Старі гаражі усе частіше інтегруються у житлові приміщення та перетворюються на спальні, кухні, кімнати для гостей тощо. Однак є багато речей, які слід враховувати як технічно, так і юридично.