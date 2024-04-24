Для яких розширень і переобладнань мені потрібен дозвіл на будівництво?

Ви хочете розширити житловий простір або по-іншому відремонтувати будинок, але не знаєте, що дозволено, а в якому обсязі без дозволу?
Ми намагаємося пролити світло на це питання і показати, які заходи не потребують погодження, а на які зміни потрібно отримати дозвіл. Проте слід зазначити, що державні будівельні норми можуть відрізнятися від штату до штату, як і плани розвитку окремих громад і об’єктів.
Також вам може порадити архітектор, які перебудови можна здійснити без особливих узгоджень, а на яке будівництво чи перебудову необхідно оформляти дозвіл.
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Все, що вам потрібно знати, перш, ніж будувати прибудову до свого будинку!
Розширення, переобладнання або додавання – часто обираються методи створення додаткового житлового простору. Це може знадобитися, скажімо, якщо сім'я збільшується або якщо вам потрібно більше місця для вашого хобі чи роботи.
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Сьогодні ми розглянемо правову основу, з одного боку, а з іншого боку, ви також отримаєте трохи натхнення щодо того, як може виглядати ваше додавання, перетворення чи розширення.
Серед іншого, ми роз’яснюємо такі питання, як: «Які розміри можна побудувати без дозволу на будівництво?», «Що можна побудувати на своїй території без дозволу?» та «Чи є штраф за будівництво покриття внутрішнього дворика без дозволу на будівництво?»
Ми розберемося у прибудові без дозволу на будівництво та поінформуємо вас про складну тему «Дозволи на зовнішнє будівництво».
Найкраще, що можна зробити, — це переглянути нашу статтю ідей і отримати базові знання.
Ви можете знайти більше натхнення для чудових розширень тут.
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У Німеччині нікому нічого не дозволено вирощувати просто так і за бажанням.
Якщо ви хочете розширити свій житловий простір за допомогою розширення, не має значення, чи живете ви на віллі із величезною земельною ділянкою посеред великих просторів, чи у будинку з терасою у новобудові: розширення житлового будинку завжди вимагає погодження.
Усі будівельні роботи у ваших чотирьох стінах не потребують погодження.
Якщо на зовнішніх стінах нічого не змінено, не знесено несучі стіни або будинок не занесений до пам’яток архітектури, ці заходи із реконструкції не потребують погодження. Однак, якщо ви хочете розширити свою мансарду, може знадобитися дозвіл на будівництво, до прикладу, якщо в результаті переобладнання буде створена ваша власна окрема квартира.
Вам не потрібен дозвіл на нові вікна та двері, якщо ви їх просто замінюєте та оновлюєте. Однак, якщо ви хочете збільшити та/або перемістити отвори, вам слід спочатку з’ясувати, чи підпадають зовнішні ознаки нерухомості у норми проєктування, які, серед іншого, регулюють зовнішній вигляд і розмір вікон і дверей.
Чи потрібен вам дозвіл на будівництво гаража , залежить як від розміру запланованого гаража, так і від федеральної землі. Тому бажано завжди зв’язуватися із відповідальним органом заздалегідь.
Додавання зимового саду до будинку передбачає конструктивні зміни. Відповідно, дозвіл на будівництво потрібен щоразу, коли є підключення до будинку. Однак скляні будівлі без такого з’єднання вважаються теплицями і можуть будуватися без дозволу.
Якщо ви хочете розширити свій житловий простір за допомогою мансардного вікна, ви не можете просто реалізувати цей захід у більшості федеральних земель. Однак, чи потрібен дозвіл на будівництво чи попередній запит на будівництво, чи достатньо спрощеної процедури, залежить від того, де ви проживаєте.
Від відповідного плану забудови залежить, чи будівництво садового будиночка потребує погодження, чи реєстрації, чи є повністю безкоштовним.
Розмір запланованої будівлі, а також меблі та розташування у саду відіграють важливу роль. Тому перед будівництвом бажано отримати детальну інформацію.
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Зробіть 1 із 2: якщо ви плануєте об’єднати дві квартири, зазвичай потрібно подати заявку на будівництво, оскільки це зазвичай призводить до проривів несучих стін, а для цього у більшості федеральних земель потрібна заявка на будівництво.
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