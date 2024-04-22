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20 чудових спалень площею менше 6 кв.м

Anne Krusche – HOMIFY Anne Krusche – HOMIFY
homify Спальня
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Кожна кімната має особливий шарм, але спальня є важливим місцем відпочинком, який вимагає багато уваги при її облаштуванні. Однак, коли спальня дуже маленька, завдання часто перетворюється на справжнє випробування, що вимагає продумувати кожну деталь із максимальною ретельністю та відданістю.

В останні десятиліття ми спостерігаємо тенденцію до зменшення житлових площ, що, звичайно, також впливає на розмір спальні. Зараз багато спалень площею 6 квадратних метрів і навіть менше. Ось чому усе більше і більше багато хто із нас задаються питанням, як обставити маленьку спальню або навіть дитячу кімнату.

Із часом усе більше фахівців займалися цією темою і створювали абсолютно нові ідеї для створення унікальних кімнат усього на декількох квадратних метрах.

Але що саме робити, якщо спальня 6 кв.м і менше?

У цій статті ідей ми здійснимо подорож 20 маленькими спальнями, які запрошують вас помріяти. Ми також дамо вам кілька порад, як можна обставити і прикрасити маленьку спальню меблями, оптимально використовуючи наявний простір.

Планування спальні

homify Small bedroom
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Особливо у невеликих кімнатах, скажімо, у маленьких спальнях, дитячих кімнатах або навіть кухнях і вітальнях, планування є набагато важливішим, ніж у великих кімнатах, адже кожен квадратний метр потрібно використати ідеально і не можна дозволити собі втратити простір у маленьких кімнатах.

Але не хвилюйтеся: ми покажемо вам, як отримати максимум від маленьких кімнат. Обставити кімнату складніше, але не неможливо!

Якого мінімального розміру повинні мати дитячі та підліткові кімнати? Із дитячою кімнатою площею 9 кв.м ви уже маєте багато можливостей.

Зробити «спальнею 12 кв.м»? Це також не проблема із правильними меблями та гарним плануванням.

Ви побачите: розмір спальні не завжди важливий! У вас ще є місце для рослини? Тут ви знайдете найкращі рослини для вашої спальні.

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1. Доглянута атмосфера

homify Спальня
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Створення привабливого дизайну у кімнаті площею 7 кв.м або менше вимагає великої відданості та пристрасті. Головне – створити особисту атмосферу, яка водночас надихає та розслабляє. Щоб досягти цього, не обов’язково вдаватися до незліченних елементів, а краще підбирати об’єкти ретельно й точно, щоб створити гармонійну загальну картину.

2. Рішення для зберігання

Sant Feliu, Dröm Living Dröm Living Дитяча кімната
Dröm Living
Dröm Living Відвідати профіль

Правильна організація може створити чудову спальню навіть у кімнаті площею 5 кв.м. Певний порядок є запорукою оптимізації зорового сприйняття. Для цього потрібні інтелектуальні рішення для зберігання: скажімо, простір біля ніг ліжка часто ідеально підходить для розміщення невеликої шафи.

3. Розмістіть картини або фотографії на стіні, щоб додати глибини маленькій спальні.

homify Спальня Дерево Дерев'яні
homify
homify Відвідати профіль

4. Відкриті життєві поняття

Quarto de Menina, Andressa Cobucci Estúdio Andressa Cobucci Estúdio Спальня Плитки
Andressa Cobucci Estúdio
Andressa Cobucci Estúdio Відвідати профіль

Додавання додаткових кімнат, також відоме як вітальня відкритого планування, є чудовим способом зменшити відчуття тісноти, особливо, коли розміри не такі щедрі, як хотілося б. Видалення перешкод, таких як двері або стіни, допоможе збільшити спальню.

5. Використовуйте висоту кімнати, щоб надати своїй спальні унікальний характер.

pokój nastolatki - Kraków, Grzegórzecka - wizualizacja, MIRAI STUDIO MIRAI STUDIO Дитяча кімната
MIRAI STUDIO
MIRAI STUDIO Відвідати профіль

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6. Підняте на подіум ліжко для вашої спальні пропонує більше місця для зберігання.

Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio Спальня
fpr Studio
fpr Studio Відвідати профіль

7. Якщо спальню необхідно розділити, ліжка-горища ідеально підійдуть для оптимізації горизонтального простору спальні.

homify Дитяча кімната
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8. Відрегулюйте розмір меблів

Quarto de Menina, Andressa Cobucci Estúdio Andressa Cobucci Estúdio Спальня Дерево Дерев'яні
Andressa Cobucci Estúdio
Andressa Cobucci Estúdio Відвідати профіль

Якщо ми хочемо обставити маленьку спальню, важливо підібрати меблі, які відповідають розмірам даної кімнати.

Виберіть менші елементи, які допоможуть вам створити простір і отримати більше свободи рухів.

9. Шукайте альтернативи, які не займають надто багато місця

homify Спальня
homify
homify Відвідати профіль

Освітлення – важливий фактор у дизайні спальні. Однак, коли розмір обмежений, вам доведеться проявити трохи винахідливості, щоб створити привабливий і функціональний дизайн.

Заміна приліжкових світильників двома настінними світильниками — гарна альтернатива, щоб уникнути марної витрати місця на освітлення.

10. Кожен дюйм у маленькій спальні можна використовувати як цінне рішення для зберігання.

Интерьер DG, INT2architecture INT2architecture Дитяча кімната
INT2architecture
INT2architecture Відвідати профіль

11. Використовуйте практичне і функціональне оздоблення, яке додасть вашій маленькій спальні неповторний шарм.

casa 10, J J Спальня
J
J Відвідати профіль

12. Прикріпіть модульні меблі до стін

新北 林口 Kuo residence (竹城長崎), 双設計建築室內總研所 双設計建築室內總研所 Спальня
双設計建築室內總研所
双設計建築室內總研所 Відвідати профіль

Модульні меблі ідеально підходять для маленьких спалень. Якщо ви прикріпите їх до стіни, вони забезпечать максимальне використання наявного простору, а також гарантують оптимальну організацію в кімнаті.

13. Використання білого кольору створює яскраві, привабливі простори та допомагає візуально збільшити маленьку спальню.

Warszawa, Wilanów, Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz Спальня
Kameleon – Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz
Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz Відвідати профіль

14. Невеликі простори потребують розумних ідей

Clapham Common Flat 2 homify Спальня
homify
homify Відвідати профіль

Ми уже бачили, що правильна організація є ключовим фактором для невеликих приміщень. Реалізація часто легша, ніж ви можете собі уявити.

Нам не завжди потрібні великі шафи, коли маленька чарівна шафа може створити стільки ж порядку, не займаючи зайвого місця.

15. Використовуйте різні рівні

新北 林口 Kuo residence (竹城長崎), 双設計建築室內總研所 双設計建築室內總研所 Дитяча кімната
双設計建築室內總研所
双設計建築室內總研所 Відвідати профіль

Коли справа доходить до оптимізації простору, вам не потрібно обмежуватися горизонтальною або вертикальною площиною. Поєднуючи обидва варіанти, можна оптимально використовувати простір.

У цьому прикладі ми бачимо ідеальний дизайн для невеликої спальні, яка розділена на кілька рівнів.


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16. Окрім білого кольору, більш холодні тони також створюють відчуття простору, а також забезпечують спокійну, гармонійну атмосферу, яка ідеально підходить для спальні.

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture Small bedroom
INT2architecture
INT2architecture Відвідати профіль

17. Якщо у маленькій спальні дуже низька стеля, найкраще вибрати низьке ліжко.

루트주택 15호 , 루트 주택 루트 주택 Спальня
루트 주택
루트 주택 Відвідати профіль

18. Менше – це більше

homify Спальня
homify
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Маленька спальня може мати особливий шарм, якщо ви знаєте, як найкраще використовувати наявні квадратні метри. Принцип «менше — це більше» означає обмежити себе найнеобхіднішим і створити мінімалістичний дизайн, який забезпечує максимальну свободу рухів.

Як ми бачимо на цьому прикладі, розмір спальні більше не помітний, оскільки мінімалістичні меблі роблять її дивовижно просторою.

19. Задає декоративну родзинку спальні, щоб ніхто більше не помітив розміру.

Dom w Zielonkach, MONOstudio MONOstudio Дитяча кімната
MONOstudio
MONOstudio Відвідати профіль

20. Коли місце не є проблемою

homify Спальня
homify
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Чому б самостійно не обмежити простір у своїй спальні, якщо вона досить велика? Поки що ми розглянули, як прикрасити маленьку кімнату.

Але у нашому останньому прикладі ми хотіли б поглянути на ідеальне планування більшої спальні. Скажімо, якщо кімната широка, ви можете використати перегородку, щоб створити чудову, інтимну зону відпочинку.

Тут ми бачимо перегородку із латунних прутів, яка відділяє спальню від решти вітальні. Результат? Неповторна атмосфера, сповнена романтики та елегантності!


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