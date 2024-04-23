6 чудових способів розмістити телевізор у вітальні

Телевізор є одним із розважальних електронних пристроїв, без якого не обходиться майже кожна сім’я. Цей популярний пристрій можна зустріти в основному у вітальні.

Те, що колись було важким пристроєм, із часом перетворилося на вишуканий дизайнерський виріб. Великі, щоб створити атмосферу домашнього кінотеатру, чи маленькі, щоб лише час від часу переглядати телевізор, плоскі й увігнуті – існує багато варіантів.

Існує також безліч варіантів, коли справа доходить до виділення місця для нього у сучасній вітальні.

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Наступні зображення покажуть вам, які із телевізорів є особливо вигідними та мають певну витонченість. Дозвольте нашим дизайнерам інтер’єру надихнути вас!