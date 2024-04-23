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6 чудових способів розмістити телевізор у вітальні

Sophie Pussehl Sophie Pussehl
homify Вітальня
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Телевізор є одним із розважальних електронних пристроїв, без якого не обходиться майже кожна сім’я. Цей популярний пристрій можна зустріти в основному у вітальні.

Те, що колись було важким пристроєм, із часом перетворилося на вишуканий дизайнерський виріб. Великі, щоб створити атмосферу домашнього кінотеатру, чи маленькі, щоб лише час від часу переглядати телевізор, плоскі й увігнуті – існує багато варіантів.

Існує також безліч варіантів, коли справа доходить до виділення місця для нього у сучасній вітальні.

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Наступні зображення покажуть вам, які із телевізорів є особливо вигідними та мають певну витонченість. Дозвольте нашим дизайнерам інтер’єру надихнути вас!

Розміщення телевізора

Wohnung , Atelier Schöngestalt Atelier Schöngestalt Спальня
Atelier Schöngestalt
Atelier Schöngestalt Відвідати профіль

Для багатьох із нас телебачення є практичним засобом розваги та швидкого отримання інформації про те, що відбувається у світі. Захоплюючі художні фільми, цікаві документальні фільми, актуальні новини, серіали та багато іншого комфортно потрапляють у нашу вітальню.

Для того, щоб ми могли насолоджуватися цією розвагою, важливе правильне розташування телевізора у вітальні. З одного боку, ми хочемо мати гарний вид на екран, а з іншого боку, він повинен відповідати меблям: куточок під телевізор, телевізор перед вікном чи телевізор посередині кімнати? Ми покажемо вам, як телевізори надзвичайно позитивно підкреслюють вітальні.

Ви любите дивитися фільми з ліжка? До речі, тут ви знайдете чудові ідеї для інтеграції телевізора у спальню.

Читайте: 17 фантастичних ідей, як розмістити телевізор у спальні

1. Добре замаскований

Edifício Central | Flores da Cunha, Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores Вітальня Підставки для телевізорів та шафи
Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores
Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores Відвідати профіль

Окрім розміру та форми, є також можливість вибрати колір телевізора.

Чорний – найпоширеніший і, мабуть, найпопулярніший варіант.

Це також було вибрано у цьому прикладі, коли колір пристрою було адаптовано до дизайну стіни. Лише глянцевий екран свідчить про те, що це телевізор.

Це чудова ілюстрація того, як інтегрувати телевізор в інтер’єр, не надто акцентуючи увагу на ньому. Плавний перехід до темно-коричневого навіть пом'якшує строгість.

2. Класика

Haus Mono, Burkhard Heß Interiordesign Burkhard Heß Interiordesign Вітальня Дерево Дерев'яні
Burkhard Heß Interiordesign
Burkhard Heß Interiordesign Відвідати профіль

Коли мова йде про те, щоб зробити телевізор привабливим і зручним для перегляду, люди часто звертаються до тумби.

Цей досить плоский і вузький предмет меблів – абсолютна класика для того, щоб відвести приладу гідне місце. І це правильно, адже тумба виглядає непомітною, дозволяючи необмежений огляд екрану. Окрім того, тумба пропонує не лише місце для розважальної електроніки, але й місце для зберігання інших речей, таких як DVD-диски, компакт-диски, книги тощо.

Декоративні аксесуари для дому також надзвичайно добре виглядають на універсальному пристрої.

3. Повністю гнучкий

Schöner Wohnen Haus, Burkhard Heß Interiordesign Burkhard Heß Interiordesign Вітальня Дерево Дерев'яні
Burkhard Heß Interiordesign
Burkhard Heß Interiordesign Відвідати профіль

У багатьох вітальнях телевізор є частиною меблів. Таким чином, він присутній у будь-який час і має фіксоване місце для розташування. Але це не обов’язково!

Для тих, хто хоче просто прибрати пристрій із поля зору, цей приклад пропонує ідеальне натхнення.

Розміщений у шафі із розсувними дверцятами, відділення можна залишати відкритим або закритим за бажанням. Із цим варіантом ви надзвичайно гнучкі у дизайні вітальні.

Справді розумно!

4. Простий і мобільний

Helles Ferienhaus am Wieker Bodden, Büro Köthe Büro Köthe Вітальня
Büro Köthe
Büro Köthe Відвідати профіль

Питання про те, на якій стіні у вітальні повинен бути встановлений телевізор і таким чином мати фіксоване місце, щоб навіть диван мав бути відповідно вирівняний, тут навіть не виникає.

Замість того, щоб свердлити отвори у стіні, хороший пристрій можна просто поставити на простий маленький столик. Єдине, що тут потрібно врахувати, так це те, що стіл або табурет повинні бути відповідної висоти, щоб із дивана було добре видно екран.

Його також можна обертати, що забезпечує гнучкість.

5. Вміле злиття

homify Вітальня
homify
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Телевізор може бути не тільки частиною закладу, але й буквально зливатися із ним, як показує цей приклад.

У білій напіввідкритій перегородці ширма вписується у контрастні дерев’яні смуги, що розташовані в одному ряду із заскленим каміном і полицею.

Телевізор обрамлений саме для створення остаточної поверхні. Це означає, що пристрій абсолютно економить простір і є частиною меблів у елегантному, мінімалістичному стилі.

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6. Нестандартне мислення

Villa , Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare Вітальня Підставки для телевізорів та шафи
Emilio Rescigno – Fotografia Immobiliare
Emilio Rescigno - Fotografia Immobiliare Відвідати профіль

Зазвичай телевізор стоїть біля стіни, як у більшість із вас. Знайомий варіант, чи не так? Але чому б не думати нестандартно?

Тут це буквально так, адже телевізор поставили у кутку. Це означало, що меблі не були адаптовані до телевізора, а радше телевізор був адаптований до меблів.

Диван розташували так, щоб насамперед можна було насолоджуватися чудовим краєвидом із вікна та балкона. Якщо цього буде недостатньо, телевізор можна увімкнути для розваги, не відмовляючись від погляду вдалину.

Або це краще буде дзеркало?

Mirrors Press profile homify Вітальня Furniture, Couch, Stage is empty, Orange, Chair, Interior design, Entertainment, Tripod, Table, Performing arts
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Ви не хочете мати телевізор у вітальні, але натомість хочете оформити стіну по-іншому? Тоді як щодо цього вражаючого дзеркала, яке гарантовано приверне увагу кожного?

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