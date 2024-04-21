Ідеальний мікс: 15 ідей, як поєднати кухню та вітальню!

Сучасна архітектура відзначає великі відкриті простори, а не безліч маленьких, розташованих одна за одною, кімнат у будинку. Незалежно від того, чи це чудова вілла, чи невелика квартира у місті, ви усе частіше знаходите приміщення, яке використовується для різних видів діяльності.
З’єднання між кухнею та вітальнею особливо підходить. Тут важливо правильно підібрати меблі, які відокремлюють дві житлові зони одна від одної та створюють єдність. Незалежно від того, виберете ви гармонійний стиль чи поєднання кольорів і матеріалів – існує безліч варіантів поєднання кухні та вітальні.
Представляємо вам 15 захоплюючих інтер'єрів, які показують, як може працювати таке поєднання!
Планувальники кухні погоджуються: якщо ви хочете розділити невелику кімнату на дві житлові зони, бажано не використовувати занадто багато різних матеріалів. Деревина, до прикладу, популярна і може оптимально використовуватися в обох сферах.
Не завжди потрібно вибирати єдиний стиль. Поєднання кількох матеріалів також може створити гарний контраст.
У нашому прикладі камінь і дерево поєдналися із сучасною нержавіючої сталлю.
Результат – простір, сповнений стилю, тепла та елегантності!
Якщо ви хочете, щоб дві житлові зони утворювали візуальну єдність, допоможе використання однакової кольорової гами.
Кольори на кухні можна повторити: скажімо, у журнальному столику.
Якщо ви хочете надати вашій кімнаті відчуття простору та легкості, рекомендуються нейтральні кольори. Вони завжди створюють витончену елегантність, у якій ви можете почувати себе комфортно щодня.
Будь то спеціальні підвісні світильники над обіднім столом чи невелика барна стійка із предметами декоративного освітлення – правильне освітлення справді підкреслить гарний інтер’єр.
Цей тип кухні має особливий характер і завжди ставить її у центр кімнати.
Тут ви сидите із друзями, випиваєте келих вина і готуєте смачну вечерю.
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Якщо ви об'єднуєте дві житлові зони в одній кімнаті, то повинні приділити більше уваги порядку та організації.
Особливо на кухні потрібно багато полиць і шафок, де можна добре зберігати усе начиння. Адже не хочеться дивитися з дивана на безлад тарілок і мисок.
За допомогою такого чудового столу ви можете підтримувати порядок, відокремлюючи їдальню та вітальню.
Такий універсальний стіл можна використовувати як обідній або як письмовий стіл у домашньому офісі.
Якщо ви хочете об’єднати дві житлові зони, гарним вибором стануть перегородки.
Це може бути шафа, полиця або стіл, на якому можна поставити вазу із живими квітами або декоративні рамки для картин.
Не тільки предмети меблів підійдуть як міжкімнатні перегородки. Використання різних матеріалів, освітлення або текстур також може відокремити житлові зони одна від одної.
Білий колір – вічний, класичний і сучасний!
Із білим кольором ви можете створити свіжу та елегантну атмосферу у будь-якій кімнаті.
Той, хто хоче поєднати кухню і вітальню, завжди звертає увагу на високий рівень комфорту. Адже тут хочеться не просто приготувати смачну їжу, а й відпочити та почуватися добре.
Хорошим варіантом для цього є м’які шкіряні матеріали та використання дерева, яке завжди створює теплу та затишну атмосферу.
Килими не тільки зручні, але й ідеально відокремлюють різні житлові приміщення одне від одного.
Свіжі кольорові акценти, які повторюються в окремих житлових зонах, надають кожній кімнаті свіжої та живої атмосфери.
Якщо у вас невеликий простір, варто інвестувати у вбудовані меблі.
У нашому прикладі ви можете побачити холодильник, який вбудований у стіну і тому майже не займає місця.
Ми бачили, що при поєднанні кухні та вітальні завжди потрібен хороший баланс між кольорами, меблями та предметами декору. Тільки так можна створити гармонію, у якій вам буде добре.
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Якщо у вас є невеликі кімнати в квартирі і ви зіткнулися із проблемою облаштування маленької кухні, ця стаття уже дала вам багато порад та ідей про те, як можна об’єднати вітальню із кухнею в одну кімнату, створити кухню-вітальню і тим самим заощадити багато місця.
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Ось один проєкт, який ми не хочемо приховувати від вас: створення білої кухні у скандинавському стилі з їдальнею та вітальнею, гармонійно розділеними контрастними кольорами.
Темне підвісне освітлення ще більше підкреслює цей ефект, а паркетна підлога із малюнком «ялинка» створює затишний простір.
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