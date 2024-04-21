Ідеальний мікс: 15 ідей, як поєднати кухню та вітальню!

Сучасна архітектура відзначає великі відкриті простори, а не безліч маленьких, розташованих одна за одною, кімнат у будинку. Незалежно від того, чи це чудова вілла, чи невелика квартира у місті, ви усе частіше знаходите приміщення, яке використовується для різних видів діяльності.

З’єднання між кухнею та вітальнею особливо підходить. Тут важливо правильно підібрати меблі, які відокремлюють дві житлові зони одна від одної та створюють єдність. Незалежно від того, виберете ви гармонійний стиль чи поєднання кольорів і матеріалів – існує безліч варіантів поєднання кухні та вітальні.

Представляємо вам 15 захоплюючих інтер'єрів, які показують, як може працювати таке поєднання!