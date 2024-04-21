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Ідеальний мікс: 15 ідей, як поєднати кухню та вітальню!

Anne Krusche – HOMIFY Anne Krusche – HOMIFY
Loft Senti, CONTRASTE INTERIOR CONTRASTE INTERIOR Кухня
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Сучасна архітектура відзначає великі відкриті простори, а не безліч маленьких, розташованих одна за одною, кімнат у будинку. Незалежно від того, чи це чудова вілла, чи невелика квартира у місті, ви усе частіше знаходите приміщення, яке використовується для різних видів діяльності.

З’єднання між кухнею та вітальнею особливо підходить. Тут важливо правильно підібрати меблі, які відокремлюють дві житлові зони одна від одної та створюють єдність. Незалежно від того, виберете ви гармонійний стиль чи поєднання кольорів і матеріалів – існує безліч варіантів поєднання кухні та вітальні.

Представляємо вам 15 захоплюючих інтер'єрів, які показують, як може працювати таке поєднання!

1. Фаворит любителів інтер'єру: дерево

Warszawa, Wilanów, Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz Кухня
Kameleon – Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz
Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz Відвідати профіль

Планувальники кухні погоджуються: якщо ви хочете розділити невелику кімнату на дві житлові зони, бажано не використовувати занадто багато різних матеріалів. Деревина, до прикладу, популярна і може оптимально використовуватися в обох сферах.

2. Вдале поєднання матеріалів

Loft Marine Home Resort, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE Вітальня Цегла
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE Відвідати профіль

Не завжди потрібно вибирати єдиний стиль. Поєднання кількох матеріалів також може створити гарний контраст.

У нашому прикладі камінь і дерево поєдналися із сучасною нержавіючої сталлю.

Результат – простір, сповнений стилю, тепла та елегантності!

3. Правильний вибір кольору

kitchen_loft, Дмитрий Каючкин Дмитрий Каючкин Кухня
Дмитрий Каючкин
Дмитрий Каючкин Відвідати профіль

Якщо ви хочете, щоб дві житлові зони утворювали візуальну єдність, допоможе використання однакової кольорової гами.

Кольори на кухні можна повторити: скажімо, у журнальному столику.

4. Класична елегантність, повна легкості

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA Вітальня
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA Відвідати профіль

Якщо ви хочете надати вашій кімнаті відчуття простору та легкості, рекомендуються нейтральні кольори. Вони завжди створюють витончену елегантність, у якій ви можете почувати себе комфортно щодня.

5. Більше атмосфери завдяки правильному освітленню

Loft Senti, CONTRASTE INTERIOR CONTRASTE INTERIOR Кухня
CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR Відвідати профіль

Будь то спеціальні підвісні світильники над обіднім столом чи невелика барна стійка із предметами декоративного освітлення – правильне освітлення справді підкреслить гарний інтер’єр.

6. Кухонний острів

Dilido Island House-Miami 2, Elías Arquitectura Elías Arquitectura Кухня
Elías Arquitectura
Elías Arquitectura Відвідати профіль

Цей тип кухні має особливий характер і завжди ставить її у центр кімнати.

Тут ви сидите із друзями, випиваєте келих вина і готуєте смачну вечерю.


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7. Порядок – половина успіху!

Квартира-студия в стиле лофт в центре Москвы, Aiya Design Aiya Design Кухня
Aiya Design
Aiya Design Відвідати профіль

Якщо ви об'єднуєте дві житлові зони в одній кімнаті, то повинні приділити більше уваги порядку та організації.

Особливо на кухні потрібно багато полиць і шафок, де можна добре зберігати усе начиння. Адже не хочеться дивитися з дивана на безлад тарілок і мисок.

Ще більше порад для замовлення!

Wood living room table, Press profile homify Press profile homify Вітальня
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За допомогою такого чудового столу ви можете підтримувати порядок, відокремлюючи їдальню та вітальню.

Такий універсальний стіл можна використовувати як обідній або як письмовий стіл у домашньому офісі.

8. Правильний розподіл

Коттедж в поселке Октябрьский, Design Rules Design Rules Вітальня
Design Rules
Design Rules Відвідати профіль

Якщо ви хочете об’єднати дві житлові зони, гарним вибором стануть перегородки.

Це може бути шафа, полиця або стіл, на якому можна поставити вазу із живими квітами або декоративні рамки для картин.

9. Тримайте усе відкритим

Studio 33, RIP3D ARCHVIZ RIP3D ARCHVIZ Вітальня
RIP3D ARCHVIZ
RIP3D ARCHVIZ Відвідати профіль

Не тільки предмети меблів підійдуть як міжкімнатні перегородки. Використання різних матеріалів, освітлення або текстур також може відокремити житлові зони одна від одної.

10. Білий завжди працює!

Casa Club de Golf, Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Кухня
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Відвідати профіль

Білий колір – вічний, класичний і сучасний!

Із білим кольором ви можете створити свіжу та елегантну атмосферу у будь-якій кімнаті.

11. Комфорт і елегантність

Menora Residence Moda Interiors Кухня
Moda Interiors
Moda Interiors Відвідати профіль

Той, хто хоче поєднати кухню і вітальню, завжди звертає увагу на високий рівень комфорту. Адже тут хочеться не просто приготувати смачну їжу, а й відпочити та почуватися добре.

Хорошим варіантом для цього є м’які шкіряні матеріали та використання дерева, яке завжди створює теплу та затишну атмосферу.

12. Жодного житлового приміщення без килима

Memo Rojas, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura Вітальня
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura Відвідати профіль

Килими не тільки зручні, але й ідеально відокремлюють різні житлові приміщення одне від одного.

13. Додайте кольорові акценти

Appartement Caulaincourt Paris, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny Вітальня
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny Відвідати профіль

Свіжі кольорові акценти, які повторюються в окремих житлових зонах, надають кожній кімнаті свіжої та живої атмосфери.

14. Житлова ідея для маленьких кімнат

Warszawa / Praga, mieszkanie dwupoziomowe 62m2, razoo-architekci razoo-architekci Вітальня
razoo-architekci
razoo-architekci Відвідати профіль

Якщо у вас невеликий простір, варто інвестувати у вбудовані меблі.

У нашому прикладі ви можете побачити холодильник, який вбудований у стіну і тому майже не займає місця.

15. Ключ до успіху

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA Кухня
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA Відвідати профіль

Ми бачили, що при поєднанні кухні та вітальні завжди потрібен хороший баланс між кольорами, меблями та предметами декору. Тільки так можна створити гармонію, у якій вам буде добре.

Якщо вам подобається чудовий дизайн на цьому фото, будь ласка, познайомтеся із чудовими дизайнерськими ідеями від наших професіоналів,

перейшовши за цим посиланням

Це так красиво: додаткова порада для вашої кухні-вітальні

Homestory: Neues Leben für ein 30er Jahre Wohnhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop Вбудовані кухні Дерево Дерев'яні
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop Відвідати профіль

Якщо у вас є невеликі кімнати в квартирі і ви зіткнулися із проблемою облаштування маленької кухні, ця стаття уже дала вам багато порад та ідей про те, як можна об’єднати вітальню із кухнею в одну кімнату, створити кухню-вітальню і тим самим заощадити багато місця.

Звичайно, існує незліченна кількість креативних ідей для кухні-вітальні, тому наш топ-15 далеко не повний. І тому у нас також є багато чудових ідей, як облаштувати сучасну кухню-вітальню, у якій вам буде комфортно.

Ось один проєкт, який ми не хочемо приховувати від вас: створення білої кухні у скандинавському стилі з їдальнею та вітальнею, гармонійно розділеними контрастними кольорами.

Темне підвісне освітлення ще більше підкреслює цей ефект, а паркетна підлога із малюнком «ялинка» створює затишний простір.

Більше цікавих проєктів ви можете знайти на нашому сайті за цим посиланням

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