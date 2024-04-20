12 чудових ліжок-горищ для дорослих

Ліжка-горища тільки для дитячої кімнати ? Ви жартуєте? Ви серйозні, коли це говорите?
Дорослі також люблять спати на великій висоті. Ліжка-горища – це індивідуальні та практичні рішення для кімнат, особливо у старих будинках із високими стелями або у маленьких квартирах, де потрібно уміло економити простір.
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Поїхали!
Ліжка-горища особливо підходять для маленьких спалень, щоб заощадити дорогоцінний простір.
Це ліжко виготовлене із масиву дерева та ідеально використовує висоту кімнати під похилим дахом, що дає змогу створити унікальне, затишне місце для сну, яке адаптовано до наявного простору та забезпечує гарне самопочуття.
Ліжка-горища чудово багатофункціональні, тому що простір під ними можна використовувати креативно та практично: скажімо, як шафу, письмовий стіл, зону відпочинку чи полицю.
У даному випадку є не тільки багато місця під ліжком, сходи до ліжка також є справжнім універсальним
генієм: це справжнє диво простору для зберігання, яке було розроблене нашими фахівцями як шафа на замовлення, у якій можна зберігати різноманітні речі.
Квартири старих будівель і ліжка-горища створені одне для одного, адже високі стелі буквально кричать про наявність другого рівня у кімнаті.
Таку антресоль не обов’язково обмежувати лише спальною зоною. Зручний диван, шафа для одягу та багато іншого також можна установити на великій висоті – із обов’язковою умовою, звичайно: щоб уся конструкція була стабільною та міцно закріпленою.
Тут санвузол в однокімнатній квартирі відокремили від решти кімнати стіною із гіпсокартону. Над ванною була створена простора зона для сну, що, у свою чергу, дозволило отримати багато простору внизу у вітальні.
Ліжка-горища особливо популярні серед дітей. Тут ти відчуваєш себе у безпеці і можеш чудово гратись.
Однак дорослі також можуть скористатися чудовими та компактними ліжками-горищами. Читайте про це далі у нашій статті!
Мрія для усіх книжкових
хробаків: під цим ліжком-горищем достатньо місця для книжкових полиць та куточка для читання.
Ось ще один приклад того, як до старої будівлі із високими стелями прибудували антресоль.
Зверху і знизу достатньо висоти приміщення, а завдяки величезному вікну обидва «поверхи» забезпечені достатньою кількістю денного світла.
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Ліжка-горища для дорослих часто створюють, щоб заощадити простір у кімнаті, план, який також блискуче спрацював у цьому прикладі.
Драбина міцно прикріплена до стіни і тому не займає жодного цінного простору у кімнаті, а білі поручні ліжка візуально ідеально вписуються у стіну, створюючи рівномірне відчуття простору.
При будівництві ліжка-горища безпека є головним пріоритетом. Конструкція має бути міцною, надійною та міцно закріпленою, щоб мінімізувати ризик нещасних випадків.
Ви також повинні переконатися, що під ліжком і над ним є достатньо висоти. Зрештою, ви хочете безпечно сісти, коли прокинетеся, і не вдаритись головою.
Щоб отримати це класне ліжко-горище, вам не доведеться намагатися піднятися по драбині. Ви можете легко піднятися сходами, а потім лягти спати, щоб спокійно відпочити.
Під поверхню для лежання також вбудовано практичну шафу.
Ця конструкція – це не просто ліжко-горище, а грамотно продуманий багатофункціональний предмет меблів.
За конструкцією стелажа/шафи/телевізора є ще одна кімната, яку можна використовувати як гардеробну, комору тощо.
Перероблена кроквяна ферма ідеально підходить для спального місця на великій висоті, оскільки воно особливо затишне під фронтоном.
До цього варіанту ліжка-горища наступного рівня можна піднятися по міцній драбині, як у цій квартирі із шикарними зонами для відпочинку.
Тут також можна говорити не про ліжко-горище, а про цілісну спальню, створену під дахом дизайнером інтер’єру.
Впевненість і монументальність!
У вас мало місця у квартирі або ви хочете запропонувати своїм гостям більш комфортне місце для проживання, ніж диван-ліжко?
Як ви уже переконалися, ліжка-горища також створюють багато додаткового простору для дорослих у спальні, на переобладнаному даху чи у студії, і водночас створюють затишні спальні місця.
Невеликі квартири та квартири спільного користування можуть отримати вигоду від величезної економії місця. Існує багато сучасних і привабливих ідей ліжок для маленьких спалень. Окрім вузьких ліжок можливе ліжко-горище для дорослих і матраци розміром 140х200. У сучасному ліжку-горище дорослі знайдуть комфортний простір і спокійний сон.
Як ви використовуєте простір під ліжком-горищем, залежить виключно від вас і вашого планування простору. У багатьох випадках ліжко-горище із шафою ідеально підходить для оптимального використання наявного простору.
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