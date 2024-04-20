12 чудових ліжок-горищ для дорослих

Ліжка-горища тільки для дитячої кімнати ? Ви жартуєте? Ви серйозні, коли це говорите?

Дорослі також люблять спати на великій висоті. Ліжка-горища – це індивідуальні та практичні рішення для кімнат, особливо у старих будинках із високими стелями або у маленьких квартирах, де потрібно уміло економити простір.

Ми покажемо вам приклади проєктів кімнат із ліжками- горищами від наших експертів.

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