10 ідей, як відокремити спальню

Спальня чудово велика, але чомусь не вистачає структури? Чи не вистачає затишного відпочинку у маленькому будиночку чи однокімнатній квартирі? Тоді ви знайдете натхнення, як перепланувати спальню.
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Ми покажемо вам 10 оригінальних ідей, як можна розділити кімнату і забезпечити більше усамітнення спальні.
Тепер ви хочете по-іншому розділити ваші кімнати?
Розділити кімнати перегородкою – гарна ідея перетворити одну кімнату на дві зони. Особливо коли справа доходить до дизайну спальні, багато людей хочуть більше приватності та просторового відокремлення від вітальні.
Додавання нової стіни – це варіант, який дизайнери інтер’єру люблять розглядати, щоб остаточно змінити планування кімнати. Однак перегородка не завжди потрібна. Крім того, ви можете розділити кімнату, якщо використовуєте меблі, штори та інші мобільні перегородки.
Хочете створити власні ідеї для перегородок? Нижче ви знайдете різні способи поділу кімнати – перегородкою або без неї.
До речі, крім міжкімнатних перегородок, у нас є для вас і інші ідеї. Не соромтеся поглянути на те, які чудові ідеї можливі для дизайну стін вашої спальні.
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Непрозорий, але все ж повітряний варіант – установка стіни у половину висоти. Скажімо, за нею можна розташувати шафу для одягу, щоб у найкоротші терміни створити своєрідну гардеробну. Оскільки стіна не доходить до стелі, спальня не надто відокремлена, і ви усе ще можете отримати користь від джерел світла за стіною.
У цій міні-квартирі розроблено особливий вид ліжка-горища. Простір під ліжком можна використати як місце для зберігання речей, а вузькі дерев’яні рейки створюють непомітний екран для усамітнення спальні.
Те, що на перший погляд нагадує вам дитяче ліжко, насправді може бути дуже зручним і створює ідеальне поєднання приватності та відкритості.
Перегородка у спальні особливо практична, якщо її використати як гардероб. Однак не варто класти одяг збоку від ліжка, а краще використовувати стіну там для декоративних цілей.
Оснащена вішалкою для одягу та декількома полицями, стіна може миттєво перетворитися на відкриту шафу.
Особливо красивою ширмою для спальні є просто штори.
Коли вони не використовуються, їх можна зв’язати разом і вони миттєво стають незвичайною прикрасою: гармонійно вийде, якщо підібрати колір штор до переважаючих кольорів у кімнаті.
Ця гарна модель для поділу кімнат показує, що штори можна використовувати у багатьох варіаціях.
Яскраві штори забезпечують багато світла та приємну атмосферу у спальні: тут можна чудово відпочити!
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Вам не вистачає місця, щоб додати стіну, але ви усе одно хочете візуально відокремити ліжко від решти кімнати? Тоді у вас є ідеальні умови з ліжком із балдахіном, тому що ви можете самі вирішити, як має виглядати покривало ліжка: легкі, як пір’я, майже прозорі тканини, які майже непомітні на погляд, або, радше, трохи щільніші штори, які створюють особливе відчуття безпеки.
Раніше ми будували печери із подушок, а сьогодні легко можемо облаштувати свої затишні куточки – за допомогою стіни.
У цьому прикладі стіна не тільки служить роздільником кімнати, але й створює затишний куточок, який потенційно може стати ідеальним місцем для відпочинку.
Іноді мова йде не про захист спального місця від очей, що в однокімнатній квартирі має мало сенсу, а про структурування кімнати і, в кращому випадку, про зниження шуму. Розумна ідея для такої експозиції – скляні стіни.
Завдяки своїй формі сітки скло, яке тут видно, також стає стильним елементом дизайну інтер’єру.
Книжкова полиця від підлоги до стелі є гарним поєднанням міжкімнатної перегородки та декоративного елемента. Ця перегородка, наповнена різнокольоровими книгами, виглядає зовсім не нудно і створює особливо затишну атмосферу.
На цих 7 прикладах ми покажемо вам, наскільки різноманітні полиці можуть бути роздільниками кімнат.
Розсувні двері – це класика, коли потрібно розділити кімнату.
Щоб переконатися, що досить великі елементи ідеально вписуються у наявні меблі і дизайн кімнати, слід звернутися за порадою до експерта.
Більше цікавих дизайнерських ідей щодо спалень ви можете отримати у наших
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Іноді хочеться усамітнення у спальні. Тоді екран — ідеальне обладнання!
Стильну перегородку можна гнучко розмістити у будь-який час, і якщо вона не потрібна у спальні, вона також може служити за своїм призначенням на терасі або балконі.