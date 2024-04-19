10 ідей, як відокремити спальню

Спальня чудово велика, але чомусь не вистачає структури? Чи не вистачає затишного відпочинку у маленькому будиночку чи однокімнатній квартирі? Тоді ви знайдете натхнення, як перепланувати спальню.

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Ми покажемо вам 10 оригінальних ідей, як можна розділити кімнату і забезпечити більше усамітнення спальні.