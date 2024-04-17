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​До і після: 7 фантастичних ванних кімнат без жодного ремонту!

Tobias Weber Tobias Weber
класичний by raum² - wir machen wohnen, Класичний
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Ремонт власного будинку завжди особливо захоплюючий для усіх нас, чи не так? Завдяки гарній підготовці та правильному плану ми також знаємо, що зрештою воно того варте. Але чи справді це має бути складний ремонт?

Сьогодні про це: до і після ремонту, зокрема, про те, як ви можете створити справді гарну нову ванну кімнату зі своєї старої ванної кімнати, навіть не використовуючи жодного помаху пензлем.

Це стало можливим завдяки домашній постановці. Часто достатньо невеликих змін. Отже, якщо ви думаєте про те, щоб трохи змінити власну ванну кімнату, обов’язково перегляньте наші 7 прикладів до та після.

Сучасно, елегантно і, після ремонту, справжні дива з точки зору гарного настрою.

Запрошуємо!

Мрія про сучасну ванну кімнату

Bad Metropolitan, material raum form material raum form Ванна кімната Бетон
material raum form
material raum form Відвідати профіль

Бажаєте відремонтувати ванну? Це зрозуміло: усі ми, без сумніву, мріємо про сучасну, простору та світлу ванну кімнату, як ця, яка є водночас оазисом благополуччя та оздоровчим центром.

На жаль, зокрема у багатьох орендованих квартирах санвузли занедбані та не відремонтовані.

Як уже зазначалося, сьогодні ми покажемо вам, як можна досягти великих змін лише за допомогою кількох простих кроків і, перш за все, за невеликі кошти та незначними зусиллями.

Перегляньте нашу галерею нижче з ідеями «ремонту маленької ванної кімнати: до – після».

Ми покажемо вам: як можна відремонтувати ванну кімнату без заміни плитки. У нас є ідеї для кожної ванної кімнати, незалежно від того, наскільки вона старомодна, а також продемонструємо, як можна підвищити рівень комфорту, – без будь-яких архітекторів.

Так що вперед, починайте свій власний проєкт: відремонтуйте свою ванну кімнату: до – після!

Якщо ви хочете ще більше натхнення: тут ви знайдете альтернативи класичній плитці для ванної кімнати.

Читайте:

Найбільш підходящі матеріали для покриття ванної кімнати

1. Раніше: маленька світла ванна із темною плиткою

сучасний by raum² - wir machen wohnen, Сучасний
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen Відвідати профіль

Із чисто функціональної точки зору ця ванна кімната має усе, що ми очікуємо від сучасної ванної кімнати, велике вікно забезпечує гарне освітлення, яке дає кімнаті достатню кількість яскравості.

На жаль, темна плитка переобтяжує маленьку кімнату. Тут також повністю відсутній індивідуальний підхід. Час для обережних змін, чи не так?

2. Після: барвисті деталі оживляють ванну кімнату

сучасний by raum² - wir machen wohnen, Сучасний
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen Відвідати профіль

Завдяки яскравим доповненням у вигляді червоного килимка та апельсинових кашпо ванна кімната набуває величезного сяйва.

Настінна полиця нагадує нам драбину, освітлює темну стіну та є просто ідеальним доповненням.

Прекрасний приклад того, як лише кілька (кольорових) елементів можуть мати великий вплив!

3. Спочатку груба і імпровізована, потім оазис гарного настрою

Raumgestaltung und Redesign, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen Будинки
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen Відвідати профіль

Дивлячись на цю ванну кімнату, ми відразу помічаємо, наскільки недбало і частково імпровізовано оформлено дизайн. Пляшки виглядають недоречно і занадто малі, щоб мати будь-який декоративний ефект.

Ви насправді помітили фіранку для душу? Це терміново потрібно покращити! По-перше, блакитну шторку для душу замінили на нейтральну, яка тепер ідеально підходить для ванної кімнати. Додані рослинні елементи запрошують нас затриматися.

Хіба не неймовірно? Так швидко і легко можна позитивно вплинути на настрій кімнати!

4. Раніше: безлика ванна кімната із великою кількістю простору

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
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На перший погляд відразу виникає питання: чи використовується ця ванна? Можна подумати, що ми у лікарні. Все здається холодним і стерильним, не вистачає навіть самого мінімального декору.

Ванна кімната гарного розміру, і її, безумовно, слід використовувати із розумом.

5. Після: мінімалістичне диво

Home Staging - Maisonettewohnung in Hamm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
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Ого! Хіба ця мінімалістична ванна кімната не чарівна?

Бамбукові та дерев'яні елементи, а також килим надають їй абсолютно нового теплого світла. Сукулентна рослина на дзеркалі — це чудова ідея, щоб привнести у кімнату трохи більше життя та індивідуальності.

Мінімалістично, сучасно і заманливо тепло водночас!

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Підходить для кожної ванної кімнати!

Bathroom Cabinet Narrow, Press profile homify Press profile homify Ванна кімната
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Ця чудова шафа поміститься навіть у найменшій ванній кімнаті.

Вона майже не займає місця, і ви можете зберігати багато речей.

Компактно та зручно!

6. Раніше: прохолодна, темна і давно вийшла із моди

класичний by raum² - wir machen wohnen, Класичний
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Потрібно довго шукати, щоб побачити у цій ванній щось позитивне. Принаймні плитка усе ще здається в хорошому стані, тому ви можете заощадити кошти на ремонт і тут.

Почніть знову, будь ласка! Все має зникнути, а дизайн ванної необхідно повністю переосмислити.

​7. Після: повна сяйва, тепла та природності

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raum² – wir machen wohnen
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Яка трансформація!

Холодний колір раковини, унітазу та ванни ідеально контрастує із новими дерев’яними елементами.

Зверніть особливу увагу на килимок і зону відпочинку, де раніше була пральна машина.

Ця ванна кімната випромінює тепло і природність. Хто б не хотів прийняти тут тривалу розслаблюючу ванну?

8. Раніше: цьому терміново потрібно допомогти

Home Staging - ETW in Ennepetal, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
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О боже, яке видовище!

У нашій статті розглядається тема Оформлення будинку та те, як ми можемо прикрасити власні чотири стіни, використовуючи пропозиції дизайнерів в каталогах нерухомості.

Рекомендуємо: 20 маленьких, сучасних і ефектних ванних кімнат


Але, на жаль, просто змінити декор буде недостатнім у нашому випадку. Терміново потрібно замінити раковину та ванну.

9. Після: нарешті сучасна ванна!

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raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen Відвідати профіль

Хіба це не гарна зміна? Сучасна раковина і нейтральний дизайн ванни остаточно поліпшили і змінили вигляд кімнати.

Тут ми бачимо вдале поєднання практичних і декоративних дерев’яних елементів, а також особистих деталей.

​10. Раніше: маленька душова кімната із невеликим освітленням

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raum² – wir machen wohnen
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Ця маленька ванна кімната – справжній виклик. Вона не дуже великиа і не має великого вікна. Маленька, темна і майже старомодна.

Нам справді потрібен творчий шедевр. Але чи це вдасться?

​11. Після: орхідея для нотки елегантності

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raum² - wir machen wohnen Відвідати профіль

Наші експерти з дизайну інтер’єру знову виконали чудову роботу.

Якщо ви придивитесь уважніше, то побачите візерунок. Додавши дерев’яні або бамбукові елементи, а також елементи кольорового килимка, ви можете зробити будь-яку ванну кімнату красивою. Мистецтво, звичайно, полягає в ідеальному поєднанні обох елементів.

Красива деталь дизайну ванної кімнати – Орхідея – привносить несподівано елегантний відтінок у раніше темну ванну кімнату.


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​12. Раніше: барвиста ванна кімната без індивідуальності

сучасний by raumessenz homestaging, Сучасний
raumessenz homestaging
raumessenz homestaging Відвідати профіль

Спочатку ви можете не зорієнтуватись, чи вважаєте цю ванну красивою чи потворною, чи не так?

З одного боку, це абсолютно поза часом, але вона випромінює мимовільний ретро-шарм, який руйнується потворною завісою. З іншого боку, ванній кімнаті не вистачає жодної індивідуальності. Так чому б не змінити її (із необхідност)і, адже тут є великий потенціал, який просто не використаний.

​13. Після: ретро-ванна із ідеальним дизайном

Bungalow in Bottrop, raumessenz homestaging raumessenz homestaging Ванна кімната
raumessenz homestaging
raumessenz homestaging Відвідати профіль

Хто б міг подумати, що ця ванна знову може виглядати сучасно?

Завдяки жовтій плитці ретро-шарм повністю збережений і лише розставлено декілька акцентів за допомогою небагатьох темних дерев’яних елементів.

І раптово ванна кімната засяяла чудовим поєднанням старого та сучасного шарму.

Зелені рушники додали їй завершальний штрих, тому нічого не залишається, як сказати: Фантастична ванна кімната!

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До і після: 20 кімнат до і після чудового ремонту
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