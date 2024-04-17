​До і після: 7 фантастичних ванних кімнат без жодного ремонту!

Ремонт власного будинку завжди особливо захоплюючий для усіх нас, чи не так? Завдяки гарній підготовці та правильному плану ми також знаємо, що зрештою воно того варте. Але чи справді це має бути складний ремонт?
Сьогодні про це:
до і після ремонту, зокрема, про те, як ви можете створити справді гарну
нову ванну кімнату зі своєї
старої ванної кімнати, навіть не використовуючи жодного помаху пензлем.
Це стало можливим завдяки домашній постановці. Часто достатньо невеликих змін. Отже, якщо ви думаєте про те, щоб трохи змінити власну ванну кімнату, обов’язково перегляньте наші 7 прикладів
до та після.
Сучасно, елегантно і, після ремонту, справжні дива з точки зору гарного настрою.
Запрошуємо!
Бажаєте відремонтувати ванну? Це зрозуміло: усі ми, без сумніву, мріємо про сучасну, простору та світлу ванну кімнату, як ця, яка є водночас оазисом благополуччя та оздоровчим центром.
На жаль, зокрема у багатьох орендованих квартирах санвузли занедбані та не відремонтовані.
Як уже зазначалося, сьогодні ми покажемо вам, як можна досягти великих змін лише за допомогою кількох простих кроків і, перш за все, за невеликі кошти та незначними зусиллями.
Перегляньте нашу галерею нижче з ідеями «ремонту маленької ванної кімнати: до – після».
Ми покажемо вам: як можна відремонтувати ванну кімнату без заміни плитки. У нас є ідеї для кожної ванної кімнати, незалежно від того, наскільки вона старомодна, а також продемонструємо, як можна підвищити рівень комфорту, – без будь-яких архітекторів.
Так що вперед, починайте свій власний проєкт: відремонтуйте свою ванну кімнату:
до – після!
Якщо ви хочете ще більше натхнення: тут ви знайдете альтернативи класичній плитці для ванної кімнати.
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Із чисто функціональної точки зору ця ванна кімната має усе, що ми очікуємо від сучасної ванної кімнати, велике вікно забезпечує гарне освітлення, яке дає кімнаті достатню кількість яскравості.
На жаль, темна плитка переобтяжує маленьку кімнату. Тут також повністю відсутній індивідуальний підхід. Час для обережних змін, чи не так?
Завдяки яскравим доповненням у вигляді червоного килимка та апельсинових кашпо ванна кімната набуває величезного сяйва.
Настінна полиця нагадує нам драбину, освітлює темну стіну та є просто ідеальним доповненням.
Прекрасний приклад того, як лише кілька (кольорових) елементів можуть мати великий вплив!
Дивлячись на цю ванну кімнату, ми відразу помічаємо, наскільки недбало і частково імпровізовано оформлено дизайн. Пляшки виглядають недоречно і занадто малі, щоб мати будь-який декоративний ефект.
Ви насправді помітили фіранку для душу? Це терміново потрібно покращити! По-перше, блакитну шторку для душу замінили на нейтральну, яка тепер ідеально підходить для ванної кімнати. Додані рослинні елементи запрошують нас затриматися.
Хіба не неймовірно? Так швидко і легко можна позитивно вплинути на настрій кімнати!
На перший погляд відразу виникає питання: чи використовується ця ванна? Можна подумати, що ми у лікарні. Все здається холодним і стерильним, не вистачає навіть самого мінімального декору.
Ванна кімната гарного розміру, і її, безумовно, слід використовувати із розумом.
Ого! Хіба ця мінімалістична ванна кімната не чарівна?
Бамбукові та дерев'яні елементи, а також килим надають їй абсолютно нового теплого світла. Сукулентна рослина на дзеркалі — це чудова ідея, щоб привнести у кімнату трохи більше життя та індивідуальності.
Мінімалістично, сучасно і заманливо тепло водночас!
Ця чудова шафа поміститься навіть у найменшій ванній кімнаті.
Вона майже не займає місця, і ви можете зберігати багато речей.
Компактно та зручно!
Потрібно довго шукати, щоб побачити у цій ванній щось позитивне. Принаймні плитка усе ще здається в хорошому стані, тому ви можете заощадити кошти на ремонт і тут.
Почніть знову, будь ласка! Все має зникнути, а дизайн ванної необхідно повністю переосмислити.
Яка трансформація!
Холодний колір раковини, унітазу та ванни ідеально контрастує із новими дерев’яними елементами.
Зверніть особливу увагу на килимок і зону відпочинку, де раніше була пральна машина.
Ця ванна кімната випромінює тепло і природність. Хто б не хотів прийняти тут тривалу розслаблюючу ванну?
О боже, яке видовище!
У нашій статті розглядається тема
Оформлення будинку та те, як ми можемо прикрасити власні чотири стіни, використовуючи пропозиції дизайнерів в каталогах нерухомості.
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Але, на жаль, просто змінити декор буде недостатнім у нашому випадку. Терміново потрібно замінити раковину та ванну.
Хіба це не гарна зміна? Сучасна раковина і нейтральний дизайн ванни остаточно поліпшили і змінили вигляд кімнати.
Тут ми бачимо вдале поєднання практичних і декоративних дерев’яних елементів, а також особистих деталей.
Ця маленька ванна кімната – справжній виклик. Вона не дуже великиа і не має великого вікна. Маленька, темна і майже старомодна.
Нам справді потрібен творчий шедевр. Але чи це вдасться?
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Якщо ви придивитесь уважніше, то побачите візерунок. Додавши дерев’яні або бамбукові елементи, а також елементи кольорового килимка, ви можете зробити будь-яку ванну кімнату красивою. Мистецтво, звичайно, полягає в ідеальному поєднанні обох елементів.
Красива деталь дизайну ванної кімнати – Орхідея – привносить несподівано елегантний відтінок у раніше темну ванну кімнату.
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Спочатку ви можете не зорієнтуватись, чи вважаєте цю ванну красивою чи потворною, чи не так?
З одного боку, це абсолютно поза часом, але вона випромінює мимовільний ретро-шарм, який руйнується потворною завісою. З іншого боку, ванній кімнаті не вистачає жодної індивідуальності. Так чому б не змінити її (із необхідност)і, адже тут є великий потенціал, який просто не використаний.
Хто б міг подумати, що ця ванна знову може виглядати сучасно?
Завдяки жовтій плитці ретро-шарм повністю збережений і лише
розставлено декілька акцентів за допомогою небагатьох темних дерев’яних елементів.
І раптово ванна кімната засяяла чудовим поєднанням старого та сучасного шарму.
Зелені рушники додали їй завершальний штрих, тому нічого не залишається, як сказати:
Фантастична ванна кімната!
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