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17 фантастичних ідей, як розмістити телевізор у спальні

Anne Krusche – HOMIFY Anne Krusche – HOMIFY
homify Спальня
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Наша спальня більше не тільки для сну. Тут ми відпочиваємо після довгого робочого дня, спокійно читаємо улюблену книгу або просто усамітнюємося.

Крім красивих меблів і оздоблення, для багатьох людей у спальні також важливим є телевізор. Що може бути приємніше, ніж подивитися ввечері серію улюбленого серіалу у затишному ліжку або провести похмурий недільний день за захоплюючим блокбастером?

Часто виникає питання, як найкраще розмістити улюблений телевізор у спальні. Для цього існує безліч варіантів – від кутових шаф, що економлять місце, до навісних на стіну.

У нас є ідеальне рішення для кожної кімнати. Тож сьогодні ми принесли вам натхнення, яке змусить вас привнести трохи розваг у свою спальню. Подивіться зараз і переконайтеся, чи підійдуть вам одна чи дві ідеї наших дизайнерів інтер’єру!

Чудові ідеї для перегляду телевізора в спальні

Medienwände "Stilmedia", media & home :: hoffmann media & home :: hoffmann Вітальня Підставки для телевізорів та шафи
media &amp; home :: hoffmann
media & home :: hoffmann Відвідати профіль

Сьогодні ми говоримо про телевізори у спальні: якщо у вас також є телевізор у спальні, ви, мабуть, часто думали про те, як правильно розташувати його та представити візуально привабливим способом.

Ми навіть покажемо вам, як ви можете оновити свою спальню за допомогою телевізора: сучасні телевізори із плоским екраном і мультимедійні стіни роблять це можливим!

Маленькі телевізори також ідеальні: сховати такі телевізори неважко, і вам не доведеться втрачати розваги.

Як ви побачите нижче, телевізор можна інтегрувати у вашу спальню різними способами!


Якщо у вас невелика спальня, чудові ідеї спалень до 6 квадратних метрів ви знайдете, прочитавши нашу статтю:

20 кімнат менше 6 квадратних метрів

1. На перегородці

Rosedal, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura Спальня
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura Відвідати профіль

Іноді нам потрібно розділити нашу спальню на різні зони – і який кращий спосіб зробити це?Звичайно – перегородка!

Якщо її поставити перед ліжком, як у цьому прикладі, то це ідеальне місце для розміщення телевізора.

2. Розумні меблі

EMERALD RESIDENTIAL TOWER, Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. Спальня
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. Відвідати профіль

Якщо ви цінуєте акуратну і добре організовану спальню, вам слід вибрати практичні меблі.

Тут ми бачимо систему шаф, яка має не лише полицю та ящики, але й письмовий стіл із достатнім місцем для телевізора.

Що особливого: завдяки практичним розсувним дверям усе можна легко заховати у будь-який момент, щоб кімната завжди залишалася охайною.

3. У кутку

homify Спальня
homify
homify Відвідати профіль

Навіть якщо для телевізора залишилася лише невелика ніша чи куточок, тепер є компактні та гарні меблі для телевізора, які можна використати, щоб прикрасити усю спальню.

Модель на цьому фото також має кілька висувних ящиків, в яких можна ідеально зберігати посуд.

4. Обшивка стін телевізором

WRP, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Спальня
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design
Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Відвідати профіль

У цьому прикладі ми бачимо елегантну дерев’яну стінову панель, до якої прикріплений телевізор.

Чорний сучасний дизайн гарно контрастує із деревом і стильно прикрашає усю стіну.

5. Для мінімалістичних спалень

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design Спальня
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design Відвідати профіль

У сучасній спальні в мінімалістичному стилі менше означає краще.

Ретельно підібрані меблі та вишукані матеріали створюють відчуття простору.

Тут телевізор також може висіти окремо на білій стіні, щоб ніщо не відволікало від найнеобхіднішого.

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6. Приставний столик

Kupuri , BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS Спальня
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS Відвідати профіль

І в цій спальні телевізор потрібно розмістити у невеликому куточку.

Однак округла форма столу робить його оптимальним рішенням, оскільки столик ідеально заповнює кут.

І ви можете насолоджуватися чудовим переглядом улюблених програм із ліжка.

7. Телебачення як головний герой

homify Спальня Дерево Дерев'яні
homify
homify Відвідати профіль

Вам не завжди потрібно ховати телевізор, щоб створити приємну атмосферу у спальні.

Цей елегантний предмет меблів, включаючи телевізор, збагачує усю кімнату та водночас забезпечує максимальний простір для зберігання.

8. Функціональні рішення

homify Спальня
homify
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Навіть маленьку спальню можна обставити функціонально і красиво.

Практичні полиці, робоча станція та телевізор для правильних розваг були розміщені лише на одній стіні, щоб заощадити простір.


9. На полиці

homify Спальня
homify
homify Відвідати профіль

Відкриті стелажі мають багато переваг, до прикладу, можливість розмістити телевізор.

Завдяки відділенням різного розміру цей предмет меблів пропонує достатньо місця для зберігання книг, установки телевізора та індивідуальних прикрас.

10. Поряд із партою

homify Спальня
homify
homify Відвідати профіль

Мати робоче місце у спальні практичніше, ніж ви думаєте.

Якщо поставити поруч телевізор, можна підключити ноутбук і дивитися усе на великому екрані.

11. На шафі

homify Спальня
homify
homify Відвідати профіль

Якщо у вас в спальні є низька тумба або полиця, телевізор краще розташувати над ними. Це економить простір і дозволяє потенційно поставити додатковий диван або крісло.

Стіл для телевізора

Wood living room table, Press profile homify Press profile homify Вітальня
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Телевізор виглядає на цьому столі так само добре, як і ноутбук.

Завдяки регулюванню висоти стола ви завжди маєте варіанти для перегляду телевізора, адже установити на різній висоті не є проблематичним.

Дуже гнучкий варіант!

12. Індивідуальні рішення

homify Спальня
homify
homify Відвідати профіль

Якщо ви хочете інвестувати трохи більше, то, звичайно, можете замовити спеціальні меблі, які точно підійдуть для вашої спальні та телевізора.

У цьому прикладі ми бачимо високоякісну телевізійну стінку, яка ідеально вписується в елегантний вигляд спальні та створює загальну гармонійну картину.

13. Домашній кінотеатр

AVALON, MORADA CUATRO MORADA CUATRO Спальня
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO Відвідати профіль

У вас простора спальня? Тоді ви зможете створити у спальні унікальну зону розваг.

Додайте кілька місць для сидіння, столів і полиць – ймовірно, ви не скоро вийдете зі спальні!

14. Правильний звук

Casa CSF, Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos Спальня
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos Відвідати профіль

Щоб справді насолоджуватися фільмами та серіалами, вам також потрібен відповідний звук.

У цьому прикладі дві невеликі коробки були розміщені на стіні біля телевізора.

Результат: красивий і функціональний дизайн!

15. Індивідуальні гардеробні системи

Apartamento AF, Superstudiob Superstudiob Спальня MDF
Superstudiob
Superstudiob Відвідати профіль

У цьому прикладі ми також бачимо продукт, виготовлений на замовлення, який був розроблений саме для того, щоб телевізор мав достатньо місця.

Безліч шаф і відкритих полиць створюють чудовий дизайн із великою кількістю місця для зберігання, що створює охайну, акуратну атмосферу.


Більше цікавих дизайнерських ідей ви можете знайти на нашому сайті, звернувшись до нашого архітектора інтер'єру

за посиланням

16. Дзеркальні скляні поверхні

Apartamento Bela Vista 3, Mundstock Arquitetura Mundstock Arquitetura Спальня
Mundstock Arquitetura
Mundstock Arquitetura Відвідати профіль

Дзеркала та скло створюють яскраву та елегантну атмосферу у кожній кімнаті.

У цьому прикладі була вбудована стінова панель із дзеркального скла, у якій ідеально розмістилися телевізор і приймач.

Продумана та розкішна концепція спальні!

17. Багатофункціональність

Loft2, Basch Arquitectos Basch Arquitectos Спальня Дерево Дерев'яні
Basch Arquitectos
Basch Arquitectos Відвідати профіль

Наш останній приклад показує спальню, яка розділена на дві зони великою полицею. Посередині ми бачимо телевізор, який розміщений прямо біля ліжка і водночас використовується як перегородка для кімнати.

Ідеальна організація для однокімнатної квартири, де необхідно розмістити кілька житлових приміщень.


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15 дивовижних ідей для маленької спальні
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