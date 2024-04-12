17 фантастичних ідей, як розмістити телевізор у спальні

Наша спальня більше не тільки для сну. Тут ми відпочиваємо після довгого робочого дня, спокійно читаємо улюблену книгу або просто усамітнюємося.
Крім красивих меблів і оздоблення, для багатьох людей у спальні також важливим є телевізор. Що може бути приємніше, ніж подивитися ввечері серію улюбленого серіалу у затишному ліжку або провести похмурий недільний день за захоплюючим блокбастером?
Часто виникає питання, як найкраще розмістити улюблений телевізор у спальні. Для цього існує безліч варіантів – від кутових шаф, що економлять місце, до навісних на стіну.
У нас є ідеальне рішення для кожної кімнати. Тож сьогодні ми принесли вам натхнення, яке змусить вас привнести трохи розваг у свою спальню. Подивіться зараз і переконайтеся, чи підійдуть вам одна чи дві ідеї наших дизайнерів інтер’єру!
Сьогодні ми говоримо про телевізори у спальні: якщо у вас також є телевізор у спальні, ви, мабуть, часто думали про те, як правильно розташувати його та представити візуально привабливим способом.
Ми навіть покажемо вам, як ви можете оновити свою спальню за допомогою телевізора: сучасні телевізори із плоским екраном і мультимедійні стіни роблять це можливим!
Маленькі телевізори також ідеальні: сховати такі телевізори неважко, і вам не доведеться втрачати розваги.
Як ви побачите нижче, телевізор можна інтегрувати у вашу спальню різними способами!
Якщо у вас невелика спальня, чудові ідеї спалень до 6 квадратних метрів ви знайдете, прочитавши нашу статтю:
Іноді нам потрібно розділити нашу спальню на різні зони – і який кращий спосіб зробити це?Звичайно – перегородка!
Якщо її поставити перед ліжком, як у цьому прикладі, то це ідеальне місце для розміщення телевізора.
Якщо ви цінуєте акуратну і добре організовану спальню, вам слід вибрати практичні меблі.
Тут ми бачимо систему шаф, яка має не лише полицю та ящики, але й письмовий стіл із достатнім місцем для телевізора.
Що особливого: завдяки практичним розсувним дверям усе можна легко заховати у будь-який момент, щоб кімната завжди залишалася охайною.
Навіть якщо для телевізора залишилася лише невелика ніша чи куточок, тепер є компактні та гарні меблі для телевізора, які можна використати, щоб прикрасити усю спальню.
Модель на цьому фото також має кілька висувних ящиків, в яких можна ідеально зберігати посуд.
У цьому прикладі ми бачимо елегантну дерев’яну стінову панель, до якої прикріплений телевізор.
Чорний сучасний дизайн гарно контрастує із деревом і стильно прикрашає усю стіну.
У сучасній спальні в мінімалістичному стилі
менше означає краще.
Ретельно підібрані меблі та вишукані матеріали створюють відчуття простору.
Тут телевізор також може висіти окремо на білій стіні, щоб ніщо не відволікало від найнеобхіднішого.
І в цій спальні телевізор потрібно розмістити у невеликому куточку.
Однак округла форма столу робить його оптимальним рішенням, оскільки столик ідеально заповнює кут.
І ви можете насолоджуватися чудовим переглядом улюблених програм із ліжка.
Вам не завжди потрібно ховати телевізор, щоб створити приємну атмосферу у спальні.
Цей елегантний предмет меблів, включаючи телевізор, збагачує усю кімнату та водночас забезпечує максимальний простір для зберігання.
Навіть маленьку спальню можна обставити функціонально і красиво.
Практичні полиці, робоча станція та телевізор для правильних розваг були розміщені лише на одній стіні, щоб заощадити простір.
Відкриті стелажі мають багато переваг, до прикладу, можливість розмістити телевізор.
Завдяки відділенням різного розміру цей предмет меблів пропонує достатньо місця для зберігання книг, установки телевізора та індивідуальних прикрас.
Мати робоче місце у спальні практичніше, ніж ви думаєте.
Якщо поставити поруч телевізор, можна підключити ноутбук і дивитися усе на великому екрані.
Якщо у вас в спальні є низька тумба або полиця, телевізор краще розташувати над ними. Це економить простір і дозволяє потенційно поставити додатковий диван або крісло.
Телевізор виглядає на цьому столі так само добре, як і ноутбук.
Завдяки регулюванню висоти стола ви завжди маєте варіанти для перегляду телевізора, адже установити на різній висоті не є проблематичним.
Дуже гнучкий варіант!
Якщо ви хочете інвестувати трохи більше, то, звичайно, можете замовити спеціальні меблі, які точно підійдуть для вашої спальні та телевізора.
У цьому прикладі ми бачимо високоякісну телевізійну стінку, яка ідеально вписується в елегантний вигляд спальні та створює загальну гармонійну картину.
У вас простора спальня? Тоді ви зможете створити у спальні унікальну зону розваг.
Додайте кілька місць для сидіння, столів і полиць – ймовірно, ви не скоро вийдете зі спальні!
Щоб справді насолоджуватися фільмами та серіалами, вам також потрібен відповідний звук.
У цьому прикладі дві невеликі коробки були розміщені на стіні біля телевізора.
Результат: красивий і функціональний дизайн!
У цьому прикладі ми також бачимо продукт, виготовлений на замовлення, який був розроблений саме для того, щоб телевізор мав достатньо місця.
Безліч шаф і відкритих полиць створюють чудовий дизайн із великою кількістю місця для зберігання, що створює охайну, акуратну атмосферу.
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Дзеркала та скло створюють яскраву та елегантну атмосферу у кожній кімнаті.
У цьому прикладі була вбудована стінова панель із дзеркального скла, у якій ідеально розмістилися телевізор і приймач.
Продумана та розкішна концепція спальні!
Наш останній приклад показує спальню, яка розділена на дві зони великою полицею. Посередині ми бачимо телевізор, який розміщений прямо біля ліжка і водночас використовується як перегородка для кімнати.
Ідеальна організація для однокімнатної квартири, де необхідно розмістити кілька житлових приміщень.
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