7 блискучих варіантів маленьких басейнів, які підійдуть для кожного саду!

Цей маленький прохолодний басейн — це міні-басейн, глибокий басейн із морською солоною водою та глибокий басейн із сауною: два в одному! Навіть маючи невеликий простір і гроші, цю модель можна впровадити у будь-якому саду. Ним можна користуватися цілий рік.

Три плоскі пластикові каністри служать спрощеною геліосистемою і доводять воду до комфортної температури. Взимку керований насос забезпечує безперервну циркуляцію води, тому глибокий басейн можна використовувати безперервно, скажімо, щоб освіжитися після відвідування сауни.





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