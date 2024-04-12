7 блискучих варіантів маленьких басейнів, які підійдуть для кожного саду!

У саду небагато місця, але ви не хочете пропустити глибокий або хоча б невеликий басейн? Тоді отримайте кілька ідей щодо міні-басейнів у цій статті та подивіться можливі варіанти. Ми підкажемо вам, як мати власний спа-басейн і як ви навіть можете використовувати простір на терасі для прохолодної води.
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Цей маленький прохолодний басейн — це міні-басейн, глибокий басейн із морською солоною водою та глибокий басейн із сауною: два в одному! Навіть маючи невеликий простір і гроші, цю модель можна впровадити у будь-якому саду. Ним можна користуватися цілий рік.
Три плоскі пластикові каністри служать спрощеною геліосистемою і доводять воду до комфортної температури. Взимку керований насос забезпечує безперервну циркуляцію води, тому глибокий басейн можна використовувати безперервно, скажімо, щоб освіжитися після відвідування сауни.
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У цьому басейні не можна робити інтенсивні гребки, але він має особливу функцію: вісім різних масажних струменів, які піклуються про втомлені та напружені м’язи як під водою, так і над нею.
Щоб завершити свій відпочинок, ви можете розташуватися зручніше на підводних лавках.
Із цією високоякісною гідромасажною ванною із нержавіючої сталі ви можете створити власний маленький оздоровчий рай на своїй домашній терасі.
Відкритий басейн площею 5,3 м² оснащений двома шезлонгами ергономічної форми, кожен із шістьма масажними форсунками, а також лавкою із каналами для надходження повітряних бульбашок, підлоговим аератором і душем-водоспадом. М’яке тазове дно забезпечує приємне поколювання під ногами.
Технічне оснащення також може тільки дивувати: електричний теплообмінник забезпечує комфортне тепло, а автоматична підготовка води збагачує воду басейну киснем, щоб вода для купання завжди була кришталево чистою – без використання хлору.
Ніхто не каже, що басейни завжди мають бути круглими. Але ми хочемо представити вам оригінальну круглу модель.
У цьому міні-басейні присутня чарівна гра природного каменю та бірюзово-зеленої води.
Місце для зберігання, сплановане трохи над водою, є практичним і може використовуватися як полиця для освіжаючих напоїв і закусок.
Незалежно від того, який басейн ви виберете, нековзка підлога є дуже важливою.
У цьому прикладі прямокутний басейн обрамлений темною дерев’яною підлогою. Сам басейн оздоблений натуральним каменем.
Якщо ви хочете гармонійно вписати свій невеликий басейн у навколишнє середовище, ці натуральні матеріали є розумним вибором.
Якщо ви не можете або не хочете копати яму у своєму саду, то можете побудувати басейн у вигляді платформи.
У цьому випадку басейн зі сталевою стіною вбудований у платформу й оточений гравієм і бруківкою. Теракотові тони, кам'яна стіна та рослини створюють середземноморський колорит, який утворює маленький оазис спокою.
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Цей відомий, популярний і набагато дешевший варіант пулу, звичайно, не повинен бути відсутнім.
Даний міні-басейн виготовлений із сталевих труб разом із аксесуарами та може бути встановлений окремо. Додатковий килимок захищає нижню частину басейну від пошкодження землею або гострими предметами. Чотирьохступенева драбина полегшує вхід і вихід.
Тепер ви бачили багато чудових порад про те, як можна встановити басейн. Міні-басейн у саду – це щось особливе для дітей і дорослих. Ви не хочете будувати басейн, але все одно мрієте про сад із басейном? Тоді у нас є для вас щось інше: ще одна чудова альтернатива басейну — це гідромасажна ванна, яку ви можете легко підключити самостійно.
Гідромасажні ванни для саду або тераси доступні у різних розмірах, тому для вас обов'язково знайдеться підходяща модель, яка дозволить вам відпочити як влітку, так і взимку. Невеликий басейн справді підходить для кожного помешкання.
Вам подобається ідея встановлення джакузі? Зробіть це на терасі.
Надихнулися? Давайте будувати!
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