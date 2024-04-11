6 прийомів, завдяки яким низькі стелі здаються вищими

Ми усі любимо великі, просторі кімнати із великою кількістю простору, світла та повітря навколо нас. Але, на жаль, реальність часто інша. Якщо вам не пощастило жити у просторій старій будівлі чи ультрасучасній віллі, вам часто доводиться задовольнятися низькими стелями, які автоматично роблять кожну кімнату вужчою та меншою. Але це не означає, що ми маємо відчувати себе у таких будинках
задушеними та захопленими в полон.
За допомогою правильних хитрощів та ідей ви можете уміло зробити так, щоб низькі стелі виглядали вищими, а кімнати просторішими, і таким чином сприяли більш вільному, дружньому та просторішому відчуттю життя.
Сьогодні ми зібрали для вас шість корисних порад від архітекторів, за допомогою яких ви можете зробити приміщення із низькими стелями чудовими і водночас переконатися, що вони не обмежують простір і не діють вам на нерви.
Велику роль у кімнатах із низькими стелями відіграє вибір кольору.
Щоб вони не виглядали надмірно низькими, їх рекомендується фарбувати у світлі відтінки. Для низьких стель найкраще підійдуть яскраво-білі, ніжно-кремові або ніжні пастельні тони, оскільки вони візуально
розкривають кімнату, краще відбивають світло і віддаляють стелю. Таким чином кімната виглядає набагато більшою і світлішою.
Якщо ви хочете додати трохи кольору, краще використовувати холодні тони, такі як світло-блакитний або бузковий. Вони створюють враження простору, і стеля ніби піднімається.
Взагалі фахівці рекомендують робити стелю на відтінок світлішою від стін, оскільки це акцентує увагу на останніх і робить кімнату вищою, ніж вона є насправді.
Щоб низькі стелі здавалися просторими і повітряними, важливо зробити стіни максимально світлими і свіжими. Темні тони зроблять кімнату тісною, незважаючи на світлу стелю.
Що стосується підлогового покриття, то справа йде по-іншому: тут ви, звичайно, можете попрацювати із більш темним кольором, який робить стелю та стіни ще яскравішими та вищими на контрасті.
Правильне освітлення має подовжуючий ефект у кімнатах із низькими стелями та часто надихаючими планами поверхів.
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Бажано уникати світильників, які виступають зі стелі, таких як розкішні люстри або великі підвісні світильники, і замість цього використовувати настінні світильники, щоб розставити акценти. Світло від них має розповсюджуватися на усю стелю, що візуально розкриває її та робить більш повітряною. Загалом, доцільно використовувати непряме освітлення.
Якщо ви не хочете обійтися без світла на стелі, вам варто вибрати вбудовані точкові світильники, які пропонують гармонійне поєднання сфокусованого і розсіяного світла та створюють враження більш повітряної та просторої кімнати. Окрім того, вишукані підлогові світильники також можуть допомогти внести ще один захоплюючий аспект освітлення, який відволікає увагу від низької стелі.
Вибравши такий стельовий світильник, ви отримаєте особливо красивий просторовий ефект. Яскраве світло може красиво
розгортатися, і ваші меблі не заважатимуть.
Сучасний і позачасовий дизайн світильника підходить для більшості стилів інтер'єру.
Ви також можете хитро зробити низькі стелі вищими, вибравши меблі.
Обов'язково слід звернути увагу на те, щоб кімната не була переповнена, оскільки будь-який додатковий предмет меблів посилить відчуття замкнутості. У приміщеннях із низькими стелями краще уникати масивних, темних стінок та інших громіздких меблів.
Натомість експерти рекомендують компенсувати низьку висоту стелі простими, легкими предметами меблів світлих тонів і створити якомога більшу відстань між меблями та стелею. Дуже підійдуть тонкі серванти, низькі меблі для сидіння і глибокі столи. Навіть делікатні стелажі завжди є кращим вибором, ніж масивні шафи.
Взагалі, слід уникати меблів стандартного розміру, оскільки меблі звичайної висоти дійсно привертають увагу тим, що стеля у такій кімнаті нижча, ніж зазвичай.
Ми уже згадували, що у приміщеннях із низькими стелями варто вибирати світлий колір стін. Але це ще не все, що ви можете зробити, коли справа доходить до дизайну стін, щоб зробити кімнату вищою та просторішою.
Одну із найпопулярніших порад зі світу моди можна використовувати і в дизайні інтер’єру: вертикальні смуги візуально витягують і створюють стрункий силует. Для кімнат із низькими стелями це означає, що вертикальні смуги роблять їх вищими та більшими. Інші, більш яскраві візерунки також цілком прийнятні у шпалерах. Однак важливо переконатися, що шпалери із візерунками стилістично збігаються безпосередньо зі стелею, а на стіні не залишається білих смуг.
Великі скляні поверхні – надійні помічники у тому, щоб вузькі, маленькі та низькі приміщення виглядали просторіше та візуально розкривали їх. Вікна дарують відчуття легкості і пропускають багато світла. Завдяки цьому кімнати із низькими стелями виглядають більш просторими та відкритими. Звичайно, не у всіх є можливість обладнати свою кімнату із низькою стелею великими вікнами, але із правильно підібраними шторами можна зробити масу хитрощів.
Щоб посилити відчуття висоти, повісьте штори
в підлогу якомога вище. Найкраще розташувати їх прямо на стелі та привернути увагу до довгого, вертикально текучого елемента, який передає висоту. Завдяки прозорим шторам вузькі кімнати миттєво стають просторішими та світлішими, а також позбавляють від гнітючого ефекту низьких стель.
Окрім штор і портьєр є багато інших аксесуарів, які допомагають зробити кімнати із низькими стелями вишуканими і просторими.
Так само, як і великі вікна, дзеркала також мають ефект відкривання, освітлення. Найкраще вибирати великоформатні моделі, які займають значну частину стіни і роблять низькі стелі візуально розширеними і вищими.
Ви також можете досягти складних ефектів за допомогою творів мистецтва та рам для картин. Вузькі високі рами або картини, розташовані одна над одною, підкреслюють вертикаль в кімнаті. Окремі витвори мистецтва найкраще розміщувати на стіні трохи вище, ніж зазвичай, тому що це означає, що глядач повинен спрямовувати свій погляд далі вгору і таким чином отримувати відчуття висоти. Також варто ретельно вибирати мотив. У цьому випадку вертикальні лінії більше підійдуть, ніж горизонтальні.
Цей приклад дуже добре доводить, що трюки для візуально більш високих стін, які ми вам наразі представили, також чудово працюють у ванній кімнаті.
Низька висота стелі – незалежно від того, стара це будівля, чи не дуже – приховується вибором кольору стін, освітленням і вибором кольору підлоги, також важливим варіантом є підбір меблів.
Вирішальна ідея у цій ванній кімнаті із низькою висотою стелі: пофарбувати стіну в колір – збільшити відстань між стелею і стіною! Світло-сірий колір стіни контрастує і з білою стелею із вбудованим освітленням. Це створює відчуття більшого простору. Вікно є прикрасою стіни у ванній кімнаті. Завдяки білій рамі вікно із видом на зелень виглядає як картина у рамці.
Низькі меблі для ванної кімнати, тобто ванна і умивальники, доповнюють вищеописаний ефект буфетів та інших низьких меблів і візуально витягують стіни.
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