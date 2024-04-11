6 прийомів, завдяки яким низькі стелі здаються вищими

Ми усі любимо великі, просторі кімнати із великою кількістю простору, світла та повітря навколо нас. Але, на жаль, реальність часто інша. Якщо вам не пощастило жити у просторій старій будівлі чи ультрасучасній віллі, вам часто доводиться задовольнятися низькими стелями, які автоматично роблять кожну кімнату вужчою та меншою. Але це не означає, що ми маємо відчувати себе у таких будинках задушеними та захопленими в полон .

За допомогою правильних хитрощів та ідей ви можете уміло зробити так, щоб низькі стелі виглядали вищими, а кімнати просторішими, і таким чином сприяли більш вільному, дружньому та просторішому відчуттю життя.

Сьогодні ми зібрали для вас шість корисних порад від архітекторів, за допомогою яких ви можете зробити приміщення із низькими стелями чудовими і водночас переконатися, що вони не обмежують простір і не діють вам на нерви.