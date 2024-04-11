21 садова доріжка, яку можна створити за вихідні

Садова доріжка – це одна із речей на території, без якої ми не можемо обійтися.
Нам потрібна асфальтована доріжка від будинку до тераси, до сміттєвих контейнерів або до грядки. Однак спосіб оформлення садової доріжки настільки ж різноманітний, як і наш власний смак: від каменю та бруківки до гравію та мульчі із деревини і кори – навряд чи існують обмеження щодо матеріалу. Однак вони відрізняються за вартістю і реалізацією.
Ми склали список із 21 ідеї.
Як ваші навички ремесла? Ви наважилися б створити садову доріжку? Не хвилюйтеся: це не так складно, як може здатися на перший погляд. І все ж відчуття результату після виконаної роботи неможливо описати.
Чому б не взятися за проєкт «Створення садової доріжки» на вихідні, відчути себе ландшафтним архітектором і з нетерпінням чекати майстерності.
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Ці дерев’яні сходи не тільки елегантні та сучасні. Створені лише раз, вони прослужать багато років – за умови правильного догляду.
Така бруківка, до прикладу, із граніту, є прекрасним способом оформлення садових доріжок. Завдяки своїй надзвичайній щільності вони добре захищені від води, морозу, солей або хімічних речовин, таких як засоби для знищення бур’янів, і служать практично вічно.
Проміжки у таких доріжках можна легко заповнити дрібним піском. Він доступний у спеціалізованих роздрібних магазинах у різних розмірах зерен і доставляється безпосередньо на власність у великих мішках.
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Ви шукаєте більш стабільну садову доріжку? Будь ласка, до вашої уваги
садова доріжка з мозаїки із натуральних каменів,яка виглядає дивовижно романтично і прослужить довгі роки.
Однак нам знадобиться трохи терпіння для кладки: окремі камені потрібно вибрати, зібрати, а потім міцно закріпити розчином.
Залізничні шпали, що вийшли з ужитку, неймовірно міцні, їх можна використовувати для садових доріжок.
Однак: обов’язково повідомте заздалегідь, якими хімічними речовинами оброблено деревину, а потім оцініть, чи вміст шкідливих речовин утримується в межах.
Чорні кам'яні плити у такому світлому гравії завжди виглядають вишукано і елегантно. Особливо із прилеглим басейном на задньому плані – це створює приємну атмосферу.
Порада: накрийте основу під гравієм захисною плівкою, щоб бур’яни не мали шансів.
Хто казав, що садові доріжки завжди повинні виглядати однаково? Чим індивідуальніше ми їх розробляємо, тим більше вони запам'ятовуються вам і вашим гостям.
Якщо вам подобається азіатський стиль, ви можете спробувати такий азіатський сад. Багато рослин, які походять із Азії, можна добре вирощувати і в нашому центральноєвропейському кліматі.
Особливо у поєднанні із гравієм, деревом і, можливо, невеликим джерелом води, створюється чудова композиція в дизайні ZEN.
Квіти на дорозі завжди радують нас. Тож чому б не оформити грядки у власному домі так, щоб у літні місяці вони сяяли веселими квітами.
Садові доріжки виглядають особливо красиво, коли ми поєднуємо разом кілька матеріалів. Поєднання дерева та каменю стає усе більш популярним, як ми бачимо на наступному малюнку.
Це не завжди повинна бути ціла садова доріжка, чи не так?
Проступи в газоні дуже популярні, тому що їх просто укладають у газон без великого фундаменту. І витрати на це також залишаються дуже послабленими.
Садові проєкти, які розміщують кам’яні плити на великій гравійній поверхні, дуже сучасні. Якщо розмір зерен гравію досить малий, плити отримують гарну, гнучку основу, яка є стабільною, але на якій плити не можуть швидко зламатися.
Зараз на ринку є багато панелей, які відрізняються одна від одної градієнтами кольору. Це ідеальний матеріал, якщо ви не хочете, щоб підлога у патіо або садова доріжка виглядала банальною і одноманітною.
Градієнти кольорів створюють живе підлогове покриття.
Ваша ділянка знаходиться на схилі, і галявиною важко піднятися?
Прості і недорогі сходи можна створити, працюючи із підготовленими дерев’яними стовбурами, які поглинають рівень і функціонують як сходинки. Між ними можна прокласти бруківку. Але трава також може легко відрости.
Садові доріжки та тераси справді привертають увагу, коли ми даємо волю своїй творчості та створюємо геометричні форми, скажімо, кола або вигнуті доріжки, як на нашій картинці.
Цей об’єкт також спирається на художні компоненти: уздовж доріжки, зробленої із видовженого природного каменю, об’єкт має сильніший ефект через такі елементи, як гравій та камінь.
Самшит на гравійному ложі створює акценти.
Ми любимо різні висоти у наших садах.
Тут сходи кріпляться міцними дерев’яними елементами, які забезпечують особливо природну поверхню із гравієм.
Штучні матеріали, такі як цей штучний газон, справді є справою смаку, і ми знаємо, що думки розходяться. Комусь це неймовірно зручно, комусь – естетичний жах.
О, хіба це не чудово? Ця маленька садова доріжка, яка складається лише із простих бетонних плит, веде крізь пишну рослинність, яка нагадує тропічний клімат.
Ми вважаємо: це дуже економічно ефективне рішення, яке чудово підходить для даного стилю.
Перейдемо до трохи складнішого рішення, а саме до перголи, що тягнеться над садовою доріжкою. Такі перголи – чудова ідея, до прикладу, для в'юнких рослин.
Найчастіше вони виготовляються із дерева. Але також можливі менші комерційно доступні металеві рішення.
Іноді нам просто потрібна дуже проста доріжка, яка веде від будинку до сміттєвих баків або компостної купи у саду. Тоді іноді гравійна доріжка робить свою справу. Однак це слід обмежити по сторонах, скажімо, бордюрами газону, щоб гравій не розповзався.
Визначилися, яку б садову доріжку ви хотіли мати у своєму саду?
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Сад, вибравши і відповідний стиль, який імпонує вам найбільше,
Ці чудові вертикальні сади для внутрішніх і зовнішніх стін підходять для тих, хто хоче привнести трохи садового стилю і прикрасити свій власний житловий і робочий простір.
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