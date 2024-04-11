Ваш браузер застарілий.

Щоб отримати кращий досвід роботи з нашими дизайнами, завантажте інші браузери безкоштовно. Просто натисніть на значок!

Приміщення
фахівці
Журнал
DIY
Стати фахiвцем
Преміум
Вийти з аккаунта

21 садова доріжка, яку можна створити за вихідні

Simone Orlik Simone Orlik
Casa em Taquara/RS, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres Гараж/сарай
Loading admin actions …

Садова доріжка – це одна із речей на території, без якої ми не можемо обійтися.

Нам потрібна асфальтована доріжка від будинку до тераси, до сміттєвих контейнерів або до грядки. Однак спосіб оформлення садової доріжки настільки ж різноманітний, як і наш власний смак: від каменю та бруківки до гравію та мульчі із деревини і кори – навряд чи існують обмеження щодо матеріалу. Однак вони відрізняються за вартістю і реалізацією.

Ми склали список із 21 ідеї.

Створіть садові доріжки самі – ви зможете

Betonformen und Schalungsformen, arcotec GmbH arcotec GmbH Сад Аксесуари та прикраси
arcotec GmbH
arcotec GmbH Відвідати профіль

Як ваші навички ремесла? Ви наважилися б створити садову доріжку? Не хвилюйтеся: це не так складно, як може здатися на перший погляд. І все ж відчуття результату після виконаної роботи неможливо описати.

Чому б не взятися за проєкт «Створення садової доріжки» на вихідні, відчути себе ландшафтним архітектором і з нетерпінням чекати майстерності.


Якщо ж вам потрібна порада, на допомогу завжди готові прийти професіонали від homify ,

звернутися до яких ви можете за цим посиланням

1. Діагональні дерев'яні панелі

Casa em Taquara/RS, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres Гараж/сарай
Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres Відвідати профіль

Ці дерев’яні сходи не тільки елегантні та сучасні. Створені лише раз, вони прослужать багато років – за умови правильного догляду.

2. Гіпсове каміння – цеглини для вічності

Path Fenton Roberts Garden Design Сад
Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design Відвідати профіль

Така бруківка, до прикладу, із граніту, є прекрасним способом оформлення садових доріжок. Завдяки своїй надзвичайній щільності вони добре захищені від води, морозу, солей або хімічних речовин, таких як засоби для знищення бур’янів, і служать практично вічно.

3. Спліт

Sandstone, Slate and aggregate path and paving Earth Designs Сад Шифер
Earth Designs
Earth Designs Відвідати профіль

Проміжки у таких доріжках можна легко заповнити дрібним піском. Він доступний у спеціалізованих роздрібних магазинах у різних розмірах зерен і доставляється безпосередньо на власність у великих мішках.

Комфортно!

4. Доріжки із натурального каменю

Path leading to office. JULIAN HUNTER ARCHITECTS Сад
JULIAN HUNTER ARCHITECTS
JULIAN HUNTER ARCHITECTS Відвідати профіль

Ви шукаєте більш стабільну садову доріжку? Будь ласка, до вашої уваги

садова доріжка з мозаїки із натуральних каменів,яка виглядає дивовижно романтично і прослужить довгі роки.

Однак нам знадобиться трохи терпіння для кладки: окремі камені потрібно вибрати, зібрати, а потім міцно закріпити розчином.

5. Деревина зі старих залізничних шпал

railway sleeper path Fenton Roberts Garden Design Сад
Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design Відвідати профіль

Залізничні шпали, що вийшли з ужитку, неймовірно міцні, їх можна використовувати для садових доріжок.

Однак: обов’язково повідомте заздалегідь, якими хімічними речовинами оброблено деревину, а потім оцініть, чи вміст шкідливих речовин утримується в межах.

Потрібна допомога з проектом оселi?
Зв'язатися!

6. Чисто і завжди охайно

Un JARDIN DESIGN chez soi , E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille Сад
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille Відвідати профіль

Чорні кам'яні плити у такому світлому гравії завжди виглядають вишукано і елегантно. Особливо із прилеглим басейном на задньому плані – це створює приємну атмосферу.

Порада: накрийте основу під гравієм захисною плівкою, щоб бур’яни не мали шансів.

7. Грайливий візерунок

Jardines pequeños | Trucos para ampliar espacios | El "Circulo Mágico", Zen Ambient Zen Ambient Сад
Zen Ambient
Zen Ambient Відвідати профіль

Хто казав, що садові доріжки завжди повинні виглядати однаково? Чим індивідуальніше ми їх розробляємо, тим більше вони запам'ятовуються вам і вашим гостям.

8. Садові доріжки в стилі ZEN

黒川の家, 株式会社アトリエカレラ 株式会社アトリエカレラ Сад
株式会社アトリエカレラ
株式会社アトリエカレラ Відвідати профіль

Якщо вам подобається азіатський стиль, ви можете спробувати такий азіатський сад. Багато рослин, які походять із Азії, можна добре вирощувати і в нашому центральноєвропейському кліматі.

Особливо у поєднанні із гравієм, деревом і, можливо, невеликим джерелом води, створюється чудова композиція в дизайні ZEN.

9. Квіткові бордюри

giardini mediterranei, italiagiardini italiagiardini Сад
italiagiardini
italiagiardini Відвідати профіль

Квіти на дорозі завжди радують нас. Тож чому б не оформити грядки у власному домі так, щоб у літні місяці вони сяяли веселими квітами.

10. Завжди популярне: поєднання каменю та дерева

Condominio Lapa Lisboa, Estudio Marta Byrne Paisajismo Estudio Marta Byrne Paisajismo Сад
Estudio Marta Byrne Paisajismo
Estudio Marta Byrne Paisajismo Відвідати профіль

Садові доріжки виглядають особливо красиво, коли ми поєднуємо разом кілька матеріалів. Поєднання дерева та каменю стає усе більш популярним, як ми бачимо на наступному малюнку.

11. Тротуарна плитка в газоні

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN SALTERAS, FABRICA DE ARQUITECTURA FABRICA DE ARQUITECTURA Сад
FABRICA DE ARQUITECTURA
FABRICA DE ARQUITECTURA Відвідати профіль

Це не завжди повинна бути ціла садова доріжка, чи не так?

Проступи в газоні дуже популярні, тому що їх просто укладають у газон без великого фундаменту. І витрати на це також залишаються дуже послабленими.

12. Кам'яні плити у розрізі

CUBE GARDEN - Privatgarten in Krefeld, SUD[D]EN Gärten und Landschaften SUD[D]EN Gärten und Landschaften Сад
SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften Відвідати профіль

Садові проєкти, які розміщують кам’яні плити на великій гравійній поверхні, дуже сучасні. Якщо розмір зерен гравію досить малий, плити отримують гарну, гнучку основу, яка є стабільною, але на якій плити не можуть швидко зламатися.

13. Печворк-ефект

JARDINES TROPICALES, Tropico Jardineria Tropico Jardineria Сад
Tropico Jardineria
Tropico Jardineria Відвідати профіль

Зараз на ринку є багато панелей, які відрізняються одна від одної градієнтами кольору. Це ідеальний матеріал, якщо ви не хочете, щоб підлога у патіо або садова доріжка виглядала банальною і одноманітною.

Градієнти кольорів створюють живе підлогове покриття.

14. Просто і легко

Casa Palmeira Azul, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados Сад
Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados Відвідати профіль

Ваша ділянка знаходиться на схилі, і галявиною важко піднятися?

Прості і недорогі сходи можна створити, працюючи із підготовленими дерев’яними стовбурами, які поглинають рівень і функціонують як сходинки. Між ними можна прокласти бруківку. Але трава також може легко відрости.

15. Визначені форми в саду

Modern Garden with a rustic twist Yorkshire Gardens Сад sleepers
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens Відвідати профіль

Садові доріжки та тераси справді привертають увагу, коли ми даємо волю своїй творчості та створюємо геометричні форми, скажімо, кола або вигнуті доріжки, як на нашій картинці.

16. Художні складові

A Modern Garden with Traditional Materials Yorkshire Gardens Сад
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens Відвідати профіль

Цей об’єкт також спирається на художні компоненти: уздовж доріжки, зробленої із видовженого природного каменю, об’єкт має сильніший ефект через такі елементи, як гравій та камінь.

Самшит на гравійному ложі створює акценти.

17. Власності на схилі пагорба

Modern Garden with a rustic twist Yorkshire Gardens Сад raised beds,sleepers
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens Відвідати профіль

Ми любимо різні висоти у наших садах.

Тут сходи кріпляться міцними дерев’яними елементами, які забезпечують особливо природну поверхню із гравієм.

18. Штучні покриття

Resin bound paving installed over a concrete path creating more attractive surface. Permeable Paving Solutions UK Сад Граніт paving,gravel,garden,pathway,garden paths,surfacing
Permeable Paving Solutions UK
Permeable Paving Solutions UK Відвідати профіль

Штучні матеріали, такі як цей штучний газон, справді є справою смаку, і ми знаємо, що думки розходяться. Комусь це неймовірно зручно, комусь – естетичний жах.

19. Тропіки, як у джунглях

view to koi pond object architecture Сад Рослини та квіти
object architecture
object architecture Відвідати профіль

О, хіба це не чудово? Ця маленька садова доріжка, яка складається лише із простих бетонних плит, веде крізь пишну рослинність, яка нагадує тропічний клімат.

Ми вважаємо: це дуже економічно ефективне рішення, яке чудово підходить для даного стилю.

20. Перголи над садовими доріжками

KSR Architects | Compton Avenue | Garden path homify Сад
homify
homify Відвідати профіль

Перейдемо до трохи складнішого рішення, а саме до перголи, що тягнеться над садовою доріжкою. Такі перголи – чудова ідея, до прикладу, для в'юнких рослин.

Найчастіше вони виготовляються із дерева. Але також можливі менші комерційно доступні металеві рішення.

21. Дуже просто: гравійні доріжки

Suffolk Garden Store and Shelter homify Гараж/сарай Дерево Дерев'яні veranda,porch,seating,quality,cedar roof,premium,luxury,classic,barn,woodstore,entertaining
homify
homify Відвідати профіль

Іноді нам просто потрібна дуже проста доріжка, яка веде від будинку до сміттєвих баків або компостної купи у саду. Тоді іноді гравійна доріжка робить свою справу. Однак це слід обмежити по сторонах, скажімо, бордюрами газону, щоб гравій не розповзався.

Визначилися, яку б садову доріжку ви хотіли мати у своєму саду?


Якщо ви не можете визначитися із стилем, багато цікавих проєктів можна знайти на нашому сайті у розділі Сад, вибравши і відповідний стиль, який імпонує вам найбільше,

перейшовши за цим посиланням 

Бонусна порада: вертикальні сади для внутрішніх і відкритих приміщень

Jardín Vertical, Maceteros Decorativos Macetas Colgantes Interior y Exterior de Madera, Press profile homify Press profile homify Внутрішній сад
Відвідати профіль

Ці чудові вертикальні сади для внутрішніх і зовнішніх стін підходять для тих, хто хоче привнести трохи садового стилю і прикрасити свій власний житловий і робочий простір.

Читайте: 28 порад, як прикрасити свій дім за невеликі гроші


23 ідеї дешевих, але ефективних (і стильних) садових огорож
Яка ідея сподобалась вам найбільше? Який проєкт ви б реалізували у власному саду?

Потрібна допомога з проектом оселi?
Зв'язатися!

Останні статті

Edit SEO element

homify - змініть свій будинок

4.5

Переглядайте мільйони фотографій за допомогою програми homify!

СКАЧАТИ БЕЗКОШТОВНО APP
Ні, дякую