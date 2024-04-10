Підвісні штори: 5 варіантів у порівнянні

Штори пропонують чудову можливість додати м’які акценти у приміщення та вікна як частину вашого інтер’єру. Так само, як подушки, ковдри чи килими, вони створюють затишну атмосферу.
Штори відіграють важливу роль, особливо у старих будівлях або будинках, які не мають зовнішніх жалюзі для затемнення кімнати.
Але як найкраще повісити штори? Яку систему використати?
Ось великий огляд найважливіших систем на ринку.
Архітектори інтер’єрів і дизайнери інтер’єрів по праву їх люблять: штори на люверсах і портьєри!
Використовуючи різні тканини, візерунки та малюнки, можна створити різні стилі. Сучасний, класичний, грайливий чи строгий – існує безліч варіантів.
Бажаєте більше порад? Звертайтеся на наш сайт, де ви можете знайти багато проєктів на різні смаки, перейшовши у розділ
Стиль
Окрім візуальних переваг, штори мають ще одну перевагу: вони підтримують приємний клімат у приміщенні – як влітку, так і взимку: влітку захищають від сонця і спеки, а в холодну зиму у приміщенні залишається затишно і тепло, коли вони закриті.
Вас цікавлять штори? Тоді залишайтеся з нами!
У цій статті ми пояснюємо, як прикріпити карниз для штор. Також тут ви дізнаєтеся, які існують системи кріплення для штор і як їх встановити, як прикріпити карнизи без свердління та як їх повісити.
Карнизи є, мабуть, класикою серед систем штор і невід'ємною частиною житлових приміщень. І не дарма: їх особливо легко встановити, і в магазинах є багато стандартних моделей, виготовлених спеціально для цього.
Штанга в основному вміщує штори-петлі або штори із люверсами, які просто протягуються через наявну штангу. Моделі доступні із дерева, латуні та сталі, пластику або нержавіючої сталі. Вони часто оснащені так званими кінцевими кнопками на обох кінцях стрижня, які можуть бути як мінімалістичними, так і декоративними. Якщо ви хочете прикріпити круглі штанги у кімнаті, але існуючі штори не мають люверсів, ви можете використати кільця для штор, які можна придбати у спеціалізованих магазинах.
Карнизи для штор відіграють важливу роль у дизайні інтер’єру.
На перший погляд може здатися, що усе досить легко, але їх краще попередньо спланувати у вітальні чи спальні. Причина: штанга повинна відповідати решті зовнішнього вигляду кімнати з точки зору матеріалу, форми та, можливо, кольору – усе залежить від фактичного оснащення кімнати. Якщо ви використовуєте багато деревини у приміщенні, краще використовувати той же матеріал для карниза; металевий стрижень може краще вписатися у мінімалістичний дизайн. Багато чого залежить від матеріалу вікна або підвіконня: якщо вікно зроблено із пластику, доцільно використовувати круглий стрижень із подібного матеріалу.
До речі: карнизи доступні із одинарними або подвійними напрямними, так що дві різні штори можна прикріпити одна за другою.
Переваги:
Недоліки:
Карнизи – це ще одна класична система штор, яку можна знайти у багатьох вітальнях.
Велика перевага: завдяки стриманому вигляду рейки у полі зору глядача знаходиться не сама підвіска, а штора, яка красиво підсвічується. Оскільки доріжки кріпляться до верхньої частини стелі, штора займає усю сторону стіни, що виглядає красиво.
Карнизи зазвичай кріпляться до верхньої сторони стіни або до стелі, де штори виглядають як розсувні системи. Системи часто оснащені декількома внутрішніми рейками, щоб штори або гардини можна було кріпити одна поперед іншої або декорувати по-різному (за потреби). При цьому типі підвішування штори або декоративні штори спрямовуються на ковзанки, затискачі або ролики у рейці, і таким чином їх можна легко переміщати.
Карнизи доступні із різних матеріалів, таких як дерево, пластик або алюміній, а також бувають у різних кольорах.
Переваги:
Недоліки:
м’якимистелями.
Особливістю серед різноманітних систем є карниз із внутрішньою доріжкою.
У цьому випадку рейка розміщена у підвісній планці: або під напівкруглим, або більш плоским профілем.
Поєднання двох систем у карнизі має вирішальну перевагу: штору можна повністю протягнути на рейці, не заважаючи центральній опорі. На жаль, у карнизах дуже широких розмірів штори можна передвигати лише до центральної точки, де розташована опора.
Ми знаходимо цей тип системи у домогосподарствах, які цінують не тільки естетику штор, а ще й самих карнизів, а також хочуть, щоб усе було досить практичним.
Така система також знаходить усе більше застосування у ванних кімнатах.
Карнизи для штор із внутрішніми біговими також доступні зі стандартних матеріалів.
Переваги:
Недоліки:
Іншим способом кріплення є мотузкова система (струна), яка особливо підходить для легких штор.
Сьогодні мотузкові системи бувають дуже різних форм. До прикладу, їх можна прикріпити зліва і справа від вікна або на стелі. Трос, який натягнутий між закріпленими елементами, забезпечує кріплення штори. Перевага у тому, що такі системи тепер також можна встановлювати кутами попереду кутів кімнати – на стелі чи стіні.
Їх використовують у ванних кімнатах, де вони утворюють прекрасний симбіоз у поєднанні із душовими шторками. Це створює простір, особливо у маленьких ванних кімнатах.
У вітальнях слід уникати надто важких штор, якщо ви хочете використовувати мотузкову систему, тому що мотузка, природно, завжди трохи провисає.
Штори із металевими люверсами добре виглядають на мотузці, створюючи красивий рух хвилі.
Переваги:
Недоліки:
крихкимистінами.
Це особлива форма штори, тому що, зазвичай, використовується як так звана «напівштора’ на кухонних вікнах.
Здебільшого, це прозорі тканини, які кріпляться за допомогою невеликого стрижня між віконними рамами (до половини до скла) та мають на меті забезпечити захист конфіденційності.
Стержень кріпиться безпосередньо до вікна як своєрідна клейка система або за допомогою невеликих гвинтів у рамі вікна. Самі штори, зазвичай, напівпрозорі, мають ніжний малюнок, що надає їм романтичного вигляду. Такі фіранки можна легко натягнути на стержень або прикріпити за допомогою невеликих петель. Часто цей вид штор поєднують із шторами більшого розміру, що звисають із верхніх карнизів.
Віконні стрижні постачаються здебільшого із клейкими гачками для кріплення на склі або маленькими гвинтовими гачками для рами. Найчастіше використовуються для кафе, включаючи невеликі опори, які можна прикріпити до віконної рами.
Однак сьогодні панельні штори використовують усе рідше і часто замінюють напівпрозорими, але непрозорими жалюзі-плісе, як ми бачимо на даному фото.
Встановлювати різні системи штор відносно легко.
Монтаж на прикладі карниза:
Оптимальною є відстань збоку близько 20 сантиметрів. За допомогою штанги ви повинні забезпечити відстань від 8 до 12 сантиметрів до верхньої частини віконного отвору.
Рейкові системи зазвичай кріпляться подібним чином. Однак, оскільки сама рейка постійно прикріплена до стіни, встановлення трохи складніше. Якщо сумніваєтеся, зверніться за допомогою до спеціаліста.
Більше порад та хитрощів для штор у нашому журналі.
Окрім відповідних шторіснує й інший домашній текстиль, до прикладу, килими та ковдри, а також декоративні подушки для гарного ефекту у ваших кімнатах.
Якщо ви вибираєте кольорову стелю, ви завжди повинні поєднувати це зі шторами та іншими меблями.
Більше цікавих дизайнерських ідей вам можуть підказати наші фахівці: архітектори інтер'єру та декоратори, звернутись до яких ви можете