Підвісні штори: 5 варіантів у порівнянні

Архітектори інтер’єрів і дизайнери інтер’єрів по праву їх люблять: штори на люверсах і портьєри!

Використовуючи різні тканини, візерунки та малюнки, можна створити різні стилі. Сучасний, класичний, грайливий чи строгий – існує безліч варіантів.

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Окрім візуальних переваг, штори мають ще одну перевагу: вони підтримують приємний клімат у приміщенні – як влітку, так і взимку: влітку захищають від сонця і спеки, а в холодну зиму у приміщенні залишається затишно і тепло, коли вони закриті.

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У цій статті ми пояснюємо, як прикріпити карниз для штор. Також тут ви дізнаєтеся, які існують системи кріплення для штор і як їх встановити, як прикріпити карнизи без свердління та як їх повісити.