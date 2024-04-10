Ось так ви легко позбудетеся запаху фарби у своєму домі

Незалежно від того, переїжджаєте ви чи робите ремонт: свіжопофарбовані стіни радують. Вони сяють чистим білим або вашим улюбленим кольором і можуть миттєво надати кімнаті зовсім інший характер.





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На жаль, свіжа фарба на стінах викликає не тільки позитивні відчуття. Цей характерний запах менш приємний, оскільки його зазвичай не можна позбутися зі свіжопофарбованих приміщень протягом кількох днів і це дуже неприємно та небезпечно для здоров’я, адже вона подразнює наші дихальні шляхи.

Тому після фарбування стін неминуче постає питання про те, як позбутися запаху фарби у приміщенні – максимально швидко і ефективно. Найголовніший захід: свіже повітря! Тому обов’язково відчиняйте усі вікна та двері і провітрюйте усю квартиру якомога ретельніше та довше. Крім того, на ринку є багато більш-менш корисних агентів і нейтралізаторів запаху, хоча більшість із них не потребують хімікатів і часто мають досить завищені ціни.

Сьогодні ми представляємо вам шість надійних і перевірених домашніх засобів (як альтернативу), які абсолютно нешкідливі для вашого здоров’я, а також абсолютно доступні та напрочуд гарно справляються із надокучливим запахом фарби, нейтралізуючи його.

І ще одна порада наперед: при покупці краще переконатися, що ви вибираєте органічні або натуральні фарби без запаху, вироблені біологічним шляхом, які не містять шкідливих викидів і набагато щадніші для органів дихання та навколишнього середовища.