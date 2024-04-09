Контрольний список: яке кухонне начиння мені потрібно?

Незалежно від того, збираєтеся ви переїжджати у нову квартиру, шукаєте подарунок на новосілля чи часто не вистачає певного інструменту або допоміжного приладдя під час приготування їжі – контрольний список найважливішого кухонного начиння може бути дуже корисним на шляху до ідеально обладнаної кухні.
У цій статті ідей ми перелічуємо найпоширеніше обладнання та найважливіші інструменти для кухні, щоб дати вам підказки.
Перш ніж переглянути наш корисний контрольний список «Перша квартира», ми рекомендуємо організувати кухню та звільнити простір.
Оскільки житловий простір загалом, але особливо у місті, стає дорожчим і дефіцитнішим, усе більше людей змушені задовольнятися меншою кількістю квадратних метрів і маленькими кухнями. Створення чесноти із необхідності окупається!
Якщо ви грамотно сплануєте свою невелику кухню – можливо, у співпраці із планувальником приміщення, – то зможете розмістити усі необхідні кухонні предмети, які є частиною
основного кухонного обладнання, незважаючи на розмір кухні. Архітектор на ваш вибір, звичайно, може допомогти вам із додатковими порадами та підказками.
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Чистота також є важливим моментом, який необхідно враховувати як на маленькій, так і на великій кухні. Наш контрольний список також стосується теми гігієни на кухні.
Шукаєте подарунок на першу квартиру? У нашому списку ви знайдете приємні невеликі подарунки та подарунки більшого розміру: для будь-якого бюджету знайдеться щось підходяще.
Само собою зрозуміло, що електроприлади, такі як плити , духовки, холодильники та, в ідеалі, посудомийна машина не повинні бути відсутніми на кухні. Але є також цілий ряд менших приладів, які значно полегшують наше життя та приготування їжі.
Основні:
Хороші додаткові прилади (при необхідності):
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Від віночків до салатників і від дерев’яних ложок до сита – це корисне кухонне начиння повинно бути на кожній кухні.
Основне:
Хороше додаткове приладдя (при необхідності):
Сотейник, скороварка, пароварка, сковорода-гриль, каструля – якщо ви справді хочете мати ідеальну сковороду чи каструлю для кожного випадку та кожної страви, вам потрібен простір на кухні. Але із цією основою – підказкою ви можете мати усе необхідне.
Основні:
Хороші додаткові прибори (при необхідності):
Який посуд для випічки вам потрібен або який хотіли б мати на кухні, повністю залежить від того, як часто ви любите пекти. Ви не помилитеся із цими корисними помічниками.
Основні:
Хороше додаткове приладдя (при необхідності):
Скільки із наступних кухонних текстильних виробів ви накопичите вдома, залежить від вас. Але певна основа повинна бути.
Основний текстиль:
Хороші додаткові аксесуари (при необхідності):
Якщо ви використовуєте свою кухню не просто для того, щоб час від часу класти заморожену піцу у духовку або вмикати кавоварку вранці, вам не уникнути різноманітних ножів і обробних дощок. Вибір майже безмежний. Ми вважаємо, що наступних моделей достатньо.
Основні:
Хороші додаткові аксесуари (при необхідності):
Упевнитися, що ми отримуємо потрібну кількість певних продуктів при варінні та випічці, нам допоможе цей корисний посуд.
Основний:
Хороші додаткові прилади для вимірювання (при необхідності):
Наступні інструменти незамінні для таких продуктів, як борошно, рис, макарони та какао, а також для залишків їжі.
Основні:
Хороші додаткові контейнери (при необхідності):
Порядок – половина успіху, а гігієна на кухні відіграє важливу роль. Ось чому ці надійні засоби для очищення не повинні бути відсутніми у жодному домі:
Любите порядок у домі, прагнете підтримувати чистоту?
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Звичайно, гарна обробна дошка також необхідна для приготування поживних і смачних страв.
Ця бамбукова дошка особливо підходить, оскільки дозволяє працювати акуратно та швидко усе почистити і натерти. Крім того, це чудово виглядає!
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