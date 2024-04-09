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Контрольний список: яке кухонне начиння мені потрібно?

Sabine Neumann Sabine Neumann
Hassel | Luxemburg, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Будинки
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Незалежно від того, збираєтеся ви переїжджати у нову квартиру, шукаєте подарунок на новосілля чи часто не вистачає певного інструменту або допоміжного приладдя під час приготування їжі – контрольний список найважливішого кухонного начиння може бути дуже корисним на шляху до ідеально обладнаної кухні.

У цій статті ідей ми перелічуємо найпоширеніше обладнання та найважливіші інструменти для кухні, щоб дати вам підказки.

Порядок на маленькій кухні

Blockhaus "FJORD" - ein bewährter Klassiker, THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus Small kitchens Дерево Дерев'яні
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus Відвідати профіль

Перш ніж переглянути наш корисний контрольний список «Перша квартира», ми рекомендуємо організувати кухню та звільнити простір.

Оскільки житловий простір загалом, але особливо у місті, стає дорожчим і дефіцитнішим, усе більше людей змушені задовольнятися меншою кількістю квадратних метрів і маленькими кухнями. Створення чесноти із необхідності окупається!

Якщо ви грамотно сплануєте свою невелику кухню – можливо, у співпраці із планувальником приміщення, – то зможете розмістити усі необхідні кухонні предмети, які є частиною основного кухонного обладнання, незважаючи на розмір кухні. Архітектор на ваш вибір, звичайно, може допомогти вам із додатковими порадами та підказками.

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Чистота також є важливим моментом, який необхідно враховувати як на маленькій, так і на великій кухні. Наш контрольний список також стосується теми гігієни на кухні.

Шукаєте подарунок на першу квартиру? У нашому списку ви знайдете приємні невеликі подарунки та подарунки більшого розміру: для будь-якого бюджету знайдеться щось підходяще.


Електричні прибори

CALVOS - FS, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Кухня Кухонний посуд
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG Відвідати профіль

Само собою зрозуміло, що електроприлади, такі як плити , духовки, холодильники та, в ідеалі, посудомийна машина не повинні бути відсутніми на кухні. Але є також цілий ряд менших приладів, які значно полегшують наше життя та приготування їжі.

Основні:

  • тостер;
  • мікрохвильова піч;
  • міксер;
  • блендер;
  • чайник.

Хороші додаткові прилади (при необхідності):

  • соковижималка;
  • рисоварка;
  • виробник морозива;
  • кухонний комбайн;
  • яйцеварка;
  • кавоварка;
  • хліборізка;
  • вафельниця.


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Інструменти

Nicolas Vahe salad set homify Кухня Столові прилади, посуд і посуд
homify
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Від віночків до салатників і від дерев’яних ложок до сита – це корисне кухонне начиння повинно бути на кожній кухні.

Основне:

  • відкривачка для пляшок;
  • штопор;
  • консервний ніж;
  • шпатель;
  • дерев'яна ложка;
  • щипці для макаронів;
  • овочечистка;
  • терка;
  • ополоник;
  • спінювач молока (віночок для збивання);
  • картопледавка;
  • ножиці;
  • ситечко для макаронів.

Хороше додаткове приладдя (при необхідності):

  • вилка для м'яса;
  • салатна вертушка – сушарка;
  • товкач і ступка;
  • млинок для перцю.

Каструлі та сковорідки

Hassel | Luxemburg, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Будинки
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG Відвідати профіль

Сотейник, скороварка, пароварка, сковорода-гриль, каструля – якщо ви справді хочете мати ідеальну сковороду чи каструлю для кожного випадку та кожної страви, вам потрібен простір на кухні. Але із цією основою – підказкою ви можете мати усе необхідне.

Основні:

  • маленька каструля із кришкою;
  • велика каструля із кришкою;
  • середня каструля із кришкою;
  • підставка.

Хороші додаткові прибори (при необхідності):

  • вок чугунний;
  • чайник;
  • вставка для пароварки;
  • блинниця;
  • скороварка.

Навколо печі

homify Кухня
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Який посуд для випічки вам потрібен або який хотіли б мати на кухні, повністю залежить від того, як часто ви любите пекти. Ви не помилитеся із цими корисними помічниками.

Основні:

  • пекарська форма;
  • решітка для духовки;
  • форма для запікання;
  • пружинна форма;
  • форма квадратна/прямокутна;
  • чаша для змішування;
  • папір для випічки;
  • скалка.

Хороше додаткове приладдя (при необхідності):

  • форма для кексів;
  • формочки для печива;
  • скребок для тіста;
  • кондитерський пензлик;
  • кондитерський мішок.

Текстиль

Chef cotton apron homify Будинки
homify
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Скільки із наступних кухонних текстильних виробів ви накопичите вдома, залежить від вас. Але певна основа повинна бути.

Основний текстиль:

  • підложки для тарілок/горщиків;
  • кухонні рушники;
  • серветки.

Хороші додаткові аксесуари (при необхідності):

  • фартух;
  • скатертина;
  • серветки індивідуальні.

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Нарізати і порубати

Hirnholzschneidebretter, Schreinerei Roland Löffler Schreinerei Roland Löffler Кухня Кухонний посуд
Schreinerei Roland Löffler
Schreinerei Roland Löffler Відвідати профіль

Якщо ви використовуєте свою кухню не просто для того, щоб час від часу класти заморожену піцу у духовку або вмикати кавоварку вранці, вам не уникнути різноманітних ножів і обробних дощок. Вибір майже безмежний. Ми вважаємо, що наступних моделей достатньо.

Основні:

  • хлібний ніж;
  • невеликий ніж для овочів;
  • більший ніж для м'яса;
  • великий тесак;
  • блок для ножів;
  • обробні дошки різних розмірів.

Хороші додаткові аксесуари (при необхідності):

  • ножиці для птиці;
  • філейний ніж;
  • точило для ножів.

Аксесуари для вимірювання

La bilancia di Archimede, acquacalda acquacalda Кухня Кухонний посуд
acquacalda
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Упевнитися, що ми отримуємо потрібну кількість певних продуктів при варінні та випічці, нам допоможе цей корисний посуд.

Основний:

  • великий мірний стакан;
  • маленька мірна чашка;
  • кухонні ваги.

Хороші додаткові прилади для вимірювання (при необхідності):

  • таймер для варіння яєць;
  • кухонний термометр.

Зберігання

Bespoke Kitchen " The Staffordshire ", G & R Furniture Limited G & R Furniture Limited Кухня
G &amp; R Furniture Limited
G & R Furniture Limited Відвідати профіль

Наступні інструменти незамінні для таких продуктів, як борошно, рис, макарони та какао, а також для залишків їжі.

Основні:

  • чашки різних розмірів;
  • пластикові ящики (різних розмірів) із кришками;
  • контейнери для зберігання, що закриваються;
  • вставка у кухонні ящики для столових приборів;
  • алюмінієва фольга;
  • харчова плівка;
  • хлібниця.

Хороші додаткові контейнери (при необхідності):

  • мейсонські банки;
  • масленка.

Засоби для очищення

Clerkenwell WC1: Minimal Professional Home, Increation Increation Кухня
Increation
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Порядок – половина успіху, а гігієна на кухні відіграє важливу роль. Ось чому ці надійні засоби для очищення не повинні бути відсутніми у жодному домі:

  • губка;
  • щітка для миття посуду;
  • бачок/відро для сміття;
  • мішки для сміття.


Любите порядок у домі, прагнете підтримувати чистоту?

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Чудова обробна дошка

Bamboo Chopping Board, Press profile homify Press profile homify Small kitchens
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Звичайно, гарна обробна дошка також необхідна для приготування поживних і смачних страв.

Ця бамбукова дошка особливо підходить, оскільки дозволяє працювати акуратно та швидко усе почистити і натерти. Крім того, це чудово виглядає!

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