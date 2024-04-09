Контрольний список: яке кухонне начиння мені потрібно?

Перш ніж переглянути наш корисний контрольний список «Перша квартира», ми рекомендуємо організувати кухню та звільнити простір.

Оскільки житловий простір загалом, але особливо у місті, стає дорожчим і дефіцитнішим, усе більше людей змушені задовольнятися меншою кількістю квадратних метрів і маленькими кухнями. Створення чесноти із необхідності окупається!

Якщо ви грамотно сплануєте свою невелику кухню – можливо, у співпраці із планувальником приміщення, – то зможете розмістити усі необхідні кухонні предмети, які є частиною основного кухонного обладнання , незважаючи на розмір кухні. Архітектор на ваш вибір, звичайно, може допомогти вам із додатковими порадами та підказками.

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Чистота також є важливим моментом, який необхідно враховувати як на маленькій, так і на великій кухні. Наш контрольний список також стосується теми гігієни на кухні.

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