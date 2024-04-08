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15 дивовижних ідей для маленької спальні

Anne Krusche – HOMIFY Anne Krusche – HOMIFY
homify Спальня
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Ви думаєте, що не можете перетворити маленьку спальню в оазис благополуччя, повного відпочинку та спокою? Сьогодні ми доведемо, що ви неправі!

Професіонали homify зібрали для вас 15 чудових ідей для маленьких спалень, які вражають своїм унікальним дизайном, незважаючи на брак місця.

1. Стильний, яскравий і повний життя

Квартира в скандинавском стиле в ЖК Wellton Park, AlexLadanova interior design AlexLadanova interior design Спальня
AlexLadanova interior design
AlexLadanova interior design Відвідати профіль

Сірий і білий — одне із найкрасивіших поєднань кольорів для спальні, оскільки воно не тільки виглядає стильно, але й створює спокійну атмосферу для відпочинку.

А якщо ви додасте ще й гарний домашній текстиль, такий як постільна білизна в горошок і візерункові штори, спальня матиме живу нотку із великою індивідуальністю.

2. Оригінальні полиці

Нагатинская Набережная, КS-Interiors КS-Interiors Спальня
КS-Interiors
КS-Interiors Відвідати профіль

У маленьких квартирах часто не вистачає місця для окремого кабінету. Але завдяки розумним ідеям зберігання та продуманому дизайну він також може знайти своє ідеальне місце у спальні.

У цьому прикладі реалізовано креативні ідеї щодо економії місця, які пропонують максимальний простір для зберігання та водночас можуть використовуватися для красивого декору.

Ви бачили узголів'я ліжка, яке використовується як полиця?

3. Мінімалістичний дизайн

homify Спальня
homify
homify Відвідати профіль

Як правило, чим менше меблів у кімнаті, тим краще вона виглядає.

Особливо у маленькій спальні слід зосередитися на головному, щоб створити простору, легку атмосферу. Архітектор інтер'єру чи декоратор на ваш вибір, звичайно, може допомогти вам із додатковими порадами та підказками.

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4. Багатофункціональні меблі

Sant Feliu, Dröm Living Dröm Living Дитяча кімната
Dröm Living
Dröm Living Відвідати профіль

У невеликих кімнатах важливу роль відіграє функціональність меблів, тому при виборі варто не просто покладатися на привабливий дизайн, а й враховувати, які варіанти найкраще підтримують нас у повсякденному житті.

Фантастичний варіант для маленької спальні, до прикладу, практичний диван-ліжко!

4.1. Практична тумбочка

Bedside Table Green, Press profile homify Press profile homify Комерційні приміщення
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Ця гарна тумбочка виглядає дуже стильно і водночас грайливо. Тут ви можете зберігати усе, що вам потрібно і хочеться мати біля свого ліжка. У вас також є достатньо місця для власних прикрас.

5. Легке налаштування

新北 林口 Kuo residence (竹城長崎), 双設計建築室內總研所 双設計建築室內總研所 Спальня
双設計建築室內總研所
双設計建築室內總研所 Відвідати профіль

Натуральні матеріали якнайкраще підходять для створення теплої та затишної атмосфери.

У цьому випадку ми бачимо прості та функціональні дерев’яні меблі, які надають усій кімнаті домашньої атмосфери.

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6. Скандинавський шик

homify Спальня
homify
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Північний, затишний стиль скандинавів просто неперевершений, коли справа доходить до поєднання сучасних меблів із декором теплих відтінків. Для цього потрібні білі стіни, дерев'яні меблі і аксесуари у ніжних пастельних тонах.

У цій спальні саме дерев'яна стеля додає особливої нотки і створює затишну атмосферу.

7. Об'єднайте спальню і вітальню

дизайн квартиры 50м2, sreda sreda Спальня
sreda
sreda Відвідати профіль

Концепція відкритого простору – дуже популярний варіант для однокімнатних квартир або мансард.

Якщо у вас є трохи більше місця, ви можете чудово поєднати спальню та вітальню. Завдяки красивій перегородці можна надати кімнаті більше структури та отримати ідеальний поділ.

8. Меблі на замовлення

homify Спальня
homify
homify Відвідати профіль

У невеликих приміщеннях простір потрібно використовувати оптимально, щоб не витрачати жодного квадратного метра, тому хорошим рішенням є індивідуальні меблі, які спеціально адаптовані до структури кімнати.

У цьому прикладі відкриті полиці поєднали із численними шафами і навіть вбудували нішу для ліжка.

Залежно від планування, гардеробна теж може бути вбудованою.


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9. Місце для зберігання під ліжком

Main space homify Спальня
homify
homify Відвідати профіль

У наш час багатофункціональні меблі значно полегшують обстановку невеликих кімнат. Це стосується і нашого ліжка у спальні. Тут ми бачимо варіант із додатковими ящиками під спальним місцем.

Якщо у вас усе ще є простір під ліжком, ви також можете створити функціональну зону для зберігання за допомогою простих ящиків.

10. Маленький, але дуже елегантний

homify Спальня
homify
homify Відвідати профіль

Подивіться на цю спальню! Це чудовий приклад того, як прекрасно можна обставити маленькі приміщення.

Незважаючи на те, що ванна кімната, спальна зона та вітальня були об’єднані у невеликий простір, мікс натуральних землистих кольорів, таких як сірий і коричневий у поєднанні із бірюзовими акцентами, виглядає надзвичайно світлим і жвавим.

11. Дзеркало

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Спальня
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design Відвідати профіль

Ми не можемо перестати розповідати вам про численні переваги дзеркал.

Особливо у невеликих кімнатах дзеркало відбиває світло і робить навіть найменшу спальню більшою, незалежно від того, чи є у ній дзеркальні двері шафи чи присутнє настінне дзеркало.

12. Природне освітлення

Small apartment for my friend, Студия дизайна Марии Губиной Студия дизайна Марии Губиной Small bedroom
Студия дизайна Марии Губиной
Студия дизайна Марии Губиной Відвідати профіль

Великі вікна – важливий фактор створення яскравої атмосфери. Однак, якщо у вас лише маленьке вікно або його взагалі немає, ви також можете використовувати штучні джерела світла, щоб додати більше яскравості у спальні.

13. Вузькі спальні

Dormitórios adolescentes!, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design Спальня
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design Відвідати профіль

У вузькій спальні часто потрібні креативні ідеї для створення додаткової робочої зони.

Нам подобається ця ідея: подовжене узголів’я ліжка створює міні-робочий простір.

14. Еклектика

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Спальня
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados Відвідати профіль

Щоб дійсно відчувати себе комфортно у спальні, потрібна атмосфера, яка відображає нашу особистість.

Не соромтеся поєднувати різні впливи та стилі меблів. Якщо в результаті це виглядатиме гармонійно, ви усе зробили правильно!

15. Тумбочки

Visual Merchandising para Eden Confort, Ana G. Carpallo Ana G. Carpallo Спальня
Ana G. Carpallo
Ana G. Carpallo Відвідати профіль

Ви також можете надати своїй спальні неповторного колориту за допомогою дрібниць.

У цьому випадку є дві різні тумбочки, які надають кімнаті особливої атмосфери.

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Apartment S02, Holzer & Friedrich GbR Holzer & Friedrich GbR Спальня
Holzer &amp; Friedrich GbR
Holzer & Friedrich GbR Відвідати профіль

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