15 дивовижних ідей для маленької спальні

Ви думаєте, що не можете перетворити маленьку спальню в оазис благополуччя, повного відпочинку та спокою? Сьогодні ми доведемо, що ви неправі!
Професіонали homify зібрали для вас 15 чудових ідей для маленьких спалень, які вражають своїм унікальним дизайном, незважаючи на брак місця.
Сірий і білий — одне із найкрасивіших поєднань кольорів для спальні, оскільки воно не тільки виглядає стильно, але й створює спокійну атмосферу для відпочинку.
А якщо ви додасте ще й гарний домашній текстиль, такий як постільна білизна в горошок і візерункові штори, спальня матиме живу нотку із великою індивідуальністю.
У маленьких квартирах часто не вистачає місця для окремого кабінету. Але завдяки розумним ідеям зберігання та продуманому дизайну він також може знайти своє ідеальне місце у спальні.
У цьому прикладі реалізовано креативні ідеї щодо економії місця, які пропонують максимальний простір для зберігання та водночас можуть використовуватися для красивого декору.
Ви бачили узголів'я ліжка, яке використовується як полиця?
Як правило, чим менше меблів у кімнаті, тим краще вона виглядає.
Особливо у маленькій спальні слід зосередитися на головному, щоб створити простору, легку атмосферу. Архітектор інтер'єру чи декоратор на ваш вибір, звичайно, може допомогти вам із додатковими порадами та підказками.
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У невеликих кімнатах важливу роль відіграє функціональність меблів, тому при виборі варто не просто покладатися на привабливий дизайн, а й враховувати, які варіанти найкраще підтримують нас у повсякденному житті.
Фантастичний варіант для маленької спальні, до прикладу, практичний диван-ліжко!
Ця гарна тумбочка виглядає дуже стильно і водночас грайливо. Тут ви можете зберігати усе, що вам потрібно і хочеться мати біля свого ліжка. У вас також є достатньо місця для власних прикрас.
Натуральні матеріали якнайкраще підходять для створення теплої та затишної атмосфери.
У цьому випадку ми бачимо прості та функціональні дерев’яні меблі, які надають усій кімнаті домашньої атмосфери.
Північний, затишний стиль скандинавів просто неперевершений, коли справа доходить до поєднання сучасних меблів із декором теплих відтінків. Для цього потрібні білі стіни, дерев'яні меблі і аксесуари у ніжних пастельних тонах.
У цій спальні саме дерев'яна стеля додає особливої нотки і створює затишну атмосферу.
Концепція відкритого простору – дуже популярний варіант для однокімнатних квартир або мансард.
Якщо у вас є трохи більше місця, ви можете чудово поєднати спальню та вітальню. Завдяки красивій перегородці можна надати кімнаті більше структури та отримати ідеальний поділ.
У невеликих приміщеннях простір потрібно використовувати оптимально, щоб не витрачати жодного квадратного метра, тому хорошим рішенням є індивідуальні меблі, які спеціально адаптовані до структури кімнати.
У цьому прикладі відкриті полиці поєднали із численними шафами і навіть вбудували нішу для ліжка.
Залежно від планування, гардеробна теж може бути вбудованою.
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У наш час багатофункціональні меблі значно полегшують обстановку невеликих кімнат. Це стосується і нашого ліжка у спальні. Тут ми бачимо варіант із додатковими ящиками під спальним місцем.
Якщо у вас усе ще є простір під ліжком, ви також можете створити функціональну зону для зберігання за допомогою простих ящиків.
Подивіться на цю спальню! Це чудовий приклад того, як прекрасно можна обставити маленькі приміщення.
Незважаючи на те, що ванна кімната, спальна зона та вітальня були об’єднані у невеликий простір, мікс
натуральних землистих кольорів, таких як сірий і коричневий у поєднанні із бірюзовими акцентами, виглядає надзвичайно світлим і жвавим.
Ми не можемо перестати розповідати вам про численні переваги дзеркал.
Особливо у невеликих кімнатах дзеркало відбиває світло і робить навіть найменшу спальню більшою, незалежно від того, чи є у ній дзеркальні двері шафи чи присутнє настінне дзеркало.
Великі вікна – важливий фактор створення яскравої атмосфери. Однак, якщо у вас лише маленьке вікно або його взагалі немає, ви також можете використовувати штучні джерела світла, щоб додати більше яскравості у спальні.
У вузькій спальні часто потрібні креативні ідеї для створення додаткової робочої зони.
Нам подобається ця ідея: подовжене узголів’я ліжка створює міні-робочий простір.
Щоб дійсно відчувати себе комфортно у спальні, потрібна атмосфера, яка відображає нашу особистість.
Не соромтеся поєднувати різні впливи та стилі меблів. Якщо в результаті це виглядатиме гармонійно, ви усе зробили правильно!
Ви також можете надати своїй спальні неповторного колориту за допомогою дрібниць.
У цьому випадку є дві різні тумбочки, які надають кімнаті особливої атмосфери.
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