О, ялинка!.. 20 альтернатив класичній ялинці

Класична справжня ялинка на Різдво виглядає дуже красиво, але… Будь-то із екологічних міркувань, чи тому, що це потребує занадто багато зусиль, чи ви не хочете, щоб увесь будинок був покритий голками, чи тому, що кіт любить стрибати на блискучу ялинку, не завжди хочеться мати проблеми, пов'язані із цим. Тому ми почали пошук і підібрали для вас 20 альтернатив класичній ялинці. Із цими шикарними варіантами ваша тяга до справжнього дерева буде миттєво задоволена.
Переваги уже розкрито, і у нашій статті ми прагнемо довести: те, що ми вам пропонуємо, по суті, шикарно, сучасно, просто, дешево та багаторазово!
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За короткий час ви зможете перетворити дерев’яні стовпи та низку вогнів у чудову ялинку.
Як щодо цієї красивої моделі?
Навіть викинуту драбину можна прикрасити та перетворити на
дерево.
У вас ще залишилися залишки тканини? Чудово, із низ можна зшити і ялинку.
Звичайно, ви також можете зробити це і з фетру!
Хто сказав, що ялинкові прикраси добре виглядають лише на справжній ялинці? Також це чудово працює у формі трикутника на стіні!
Старий піддон дає достатньо матеріалу для виготовлення цього екстравагантного
дерева.
Аналогічний принцип, але на один розмір менше…
Звичайно, це також працює у темряві!
Таку прикрасу можна створити із коряг чи паличок після прогулянки у лісі.
Великі зірки із міцного паперу, складені одна на одну, також є гідною альтернативою.
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Гарна новорічна ялинка – досконаліша за будь-яке справжнє дерево – радує дитячі серця та створює різдвяну атмосферу у вашій вітальні. Незалежно від того, прикрашаєте ви свою ялинку вогниками чи підвісками, штучна ялинка – чудова альтернатива.
Вам подобається простіше? Тоді, можливо, таке внутрішнє освітлення підійде?
Як вам така світлодіодна ялинка?
Підставку для тістечок ви знаєте лише із того, коли пили каву у бабусі?
Також її можна перетворити у
ялинку!
Ви любите індустріальний стиль? Труби та свічки – чудова альтернатива ялинці.
Що може бути простішим, ніж знімні наклейки на стіні!
Цей дротяний каркас дуже мінімалістичний.
Із цими маленькими деревами опала хвоя залишилася в минулому.
Ця плоска комбінація
дерева-календаря гарантовано не займе занадто багато місця.
Пуансетії на цій конструкції чудово різдвяні.
А ви уже знайшли свою правильну «фальшиву» ялинку?
Якщо ви цінуєте привабливе освітлення для вашої відкритої території: саду, тераси чи патіо,- це дерево – чудовий вибір!
Воно елегантно сяє і привносить трохи більше тепла у холодну та темну пору року.
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Звичайно, можна обійтися і без ялинки, а натомість повісити ці милі новорічні панчохи для усієї родини біля каміна.
То як вам? Надихнулися?
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