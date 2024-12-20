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О, ялинка!.. 20 альтернатив класичній ялинці

Lisa – homify Lisa – homify
homify Вітальня Метал
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Класична справжня ялинка на Різдво виглядає дуже красиво, але… Будь-то із екологічних міркувань, чи тому, що це потребує занадто багато зусиль, чи ви не хочете, щоб увесь будинок був покритий голками, чи тому, що кіт любить стрибати на блискучу ялинку, не завжди хочеться мати проблеми, пов'язані із цим. Тому ми почали пошук і підібрали для вас 20 альтернатив класичній ялинці. Із цими шикарними варіантами ваша тяга до справжнього дерева буде миттєво задоволена.

Переваги уже розкрито, і у нашій статті ми прагнемо довести: те, що ми вам пропонуємо, по суті, шикарно, сучасно, просто, дешево та багаторазово!

Залишайтеся на зв'язку!

1. Дерев'яні стовпи

Christmas '14, Farrow & Ball Farrow & Ball Вітальня Освітлення
Farrow &amp; Ball
Farrow & Ball Відвідати профіль

За короткий час ви зможете перетворити дерев’яні стовпи та низку вогнів у чудову ялинку.

2. Вогні

Doppeltannenbaum mit einem LED Lichtschlauch, Metall & Gestaltung Dipl. Designer (FH) Peter Schmitz Metall & Gestaltung Dipl. Designer (FH) Peter Schmitz Вітальня Освітлення
Metall &amp; Gestaltung Dipl. Designer (FH) Peter Schmitz
Metall & Gestaltung Dipl. Designer (FH) Peter Schmitz Відвідати профіль

Як щодо цієї красивої моделі?

3. Драбина

Christmas Range, The White Company The White Company
The White Company
The White Company Відвідати профіль

Навіть викинуту драбину можна прикрасити та перетворити на дерево.

4. Обривки тканини

Sapins de Noël, ANTONIN Liliane ANTONIN Liliane Інші кімнати Інші предмети мистецтва
ANTONIN Liliane
ANTONIN Liliane Відвідати профіль

У вас ще залишилися залишки тканини? Чудово, із низ можна зшити і ялинку.

5. Фетр

homify Вітальня Аксесуари та прикраси
homify
homify Відвідати профіль

Звичайно, ви також можете зробити це і з фетру!

6. Трикутник на стіні

Kerstboom, Jill & Co Jill & Co Вітальня Аксесуари та прикраси
Jill &amp; Co
Jill & Co Відвідати профіль

Хто сказав, що ялинкові прикраси добре виглядають лише на справжній ялинці? Також це чудово працює у формі трикутника на стіні!

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7. Палітра

Décoration de Noël en bois de palette, Wood BC Wood BC Будинки Аксесуари та прикраси
Wood BC
Wood BC Відвідати профіль

Старий піддон дає достатньо матеріалу для виготовлення цього екстравагантного дерева.

8. Маленьке дерево

Alberi di Natale, dESIGNoBJECT.it dESIGNoBJECT.it Будинки Аксесуари та прикраси
dESIGNoBJECT.it
dESIGNoBJECT.it Відвідати профіль

Аналогічний принцип, але на один розмір менше…

9. Мінімалізм

Stimmungsvolle Weihnachten mit Filigrantree von Trine Find, HolzDesignPur HolzDesignPur Вітальня Дерево Дерев'яні Аксесуари та прикраси
HolzDesignPur
HolzDesignPur Відвідати профіль

Звичайно, це також працює у темряві!

10. Дерево із корчів або палиці

homify Коридор Дерево Дерев'яні Аксесуари та прикраси
homify
homify Відвідати профіль

Таку прикрасу можна створити із коряг чи паличок після прогулянки у лісі.

11. Великі зірки із міцного паперу

Christmas '14, Farrow & Ball Farrow & Ball Вітальня Аксесуари та прикраси
Farrow &amp; Ball
Farrow & Ball Відвідати профіль

Великі зірки із міцного паперу, складені одна на одну, також є гідною альтернативою.


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Штучна ялинка

Christmas Tree, Press profile homify Press profile homify Вітальня
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Гарна новорічна ялинка – досконаліша за будь-яке справжнє дерево – радує дитячі серця та створює різдвяну атмосферу у вашій вітальні. Незалежно від того, прикрашаєте ви свою ялинку вогниками чи підвісками, штучна ялинка – чудова альтернатива.

12. Внутрішнє освітлення

homify Тераса Освітлення
homify
homify Відвідати профіль

Вам подобається простіше? Тоді, можливо, таке внутрішнє освітлення підійде?

13. Світлодіодна ялинка

homify Вітальня Аксесуари та прикраси
homify
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Як вам така світлодіодна ялинка?

14. Підставка під торт

homify Вітальня Дерево Дерев'яні Аксесуари та прикраси
homify
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Підставку для тістечок ви знаєте лише із того, коли пили каву у бабусі?

Також її можна перетворити у ялинку!

15. Труби і свічки

Weihnachten mal anders - im Industrial Design, ilTubo Wohnakzente ilTubo Wohnakzente Вітальня Залізо / сталь Аксесуари та прикраси
ilTubo Wohnakzente
ilTubo Wohnakzente Відвідати профіль

Ви любите індустріальний стиль? Труби та свічки – чудова альтернатива ялинці.

16. Наклейки на стіни

Weihnachten, Denoda Denoda Стіни Настінні татуювання
Denoda
Denoda Відвідати профіль

Що може бути простішим, ніж знімні наклейки на стіні!

17. Решітка

homify Вітальня Метал Аксесуари та прикраси
homify
homify Відвідати профіль

Цей дротяний каркас дуже мінімалістичний.

18. Дерев'яні дерева

Advents- und Weihnachtszeit - modernes Design aus traditionellem Holz, Baumelemente Baumelemente Комерційні приміщення Офісні приміщення та магазини
Baumelemente
Baumelemente Відвідати профіль

Із цими маленькими деревами опала хвоя залишилася в минулому.

19. Комбінований календар із плоским деревом

Calendario Adviento, Mundo Raquel Mundo Raquel Будинки Аксесуари та прикраси
Mundo Raquel
Mundo Raquel Відвідати профіль

Ця плоска комбінація дерева-календаря гарантовано не займе занадто багато місця.

20. Пуансетії на дереві

Timber Tree homify Внутрішній сад Внутрішнє озеленення
homify
homify Відвідати профіль

Пуансетії на цій конструкції чудово різдвяні.

Для зовнішнього вигляду: підсвічене дерево

KMConcept - Sonstige Projekte, KMConcept GmbH KMConcept GmbH Інші кімнати Інші предмети мистецтва
KMConcept GmbH
KMConcept GmbH Відвідати профіль

А ви уже знайшли свою правильну «фальшиву» ялинку?

Якщо ви цінуєте привабливе освітлення для вашої відкритої території: саду, тераси чи патіо,- це дерево – чудовий вибір!

Воно елегантно сяє і привносить трохи більше тепла у холодну та темну пору року.


Якщо ви шукаєте цікаві проєкти патіо, терас, а можливо, і будинків, то у нас на сайті їх дуже багато. Більше інформації за цим посиланням



Як в Америці: різдвяні панчохи

Christmas Stockings, Press profile homify Press profile homify Стіни
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Звичайно, можна обійтися і без ялинки, а натомість повісити ці милі новорічні панчохи для усієї родини біля каміна.

То як вам? Надихнулися?


Створити затишну різдвяну атмосферу, підказати більше чудових дизайнерських ідей – у цьому вам можуть допомогти наші професіонали, звернутись до яких ви можете

за цим посиланням

До і після: 5 екстремальних перетворень будинків
Який із запропонованих варіантів вам сподобався найбільше? А можливо у вас є власні ідеї? Чекаємо на них у коментарях!

Потрібна допомога з проектом оселi?
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