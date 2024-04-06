10 планів поверхів розумного будинку, які надихнуть вас

Незалежно від того, плануєте ви будинок із гаражем чи квартиру, план поверху є важливим для кожного будівельного проєкту. Це не завжди легко читати, але, маючи трохи просторової уяви та практики, ви точно зможете це зробити досить легко.

План поверху будинку – це в основному креслення будинку. Структура плану поверху завжди однакова: це малюнок житлового приміщення зверху (без даху та стелі). Тож ви можете з першого погляду побачити структуру будинку чи квартири. Для планів поверхів будинку у вас є креслення для кожного поверху. Є кілька креслень для плану поверху «одноквартирного будинку» і лише один план креслення для плану поверху «квартири», якщо це одноповерхова квартира.

Тож розпочнемо!