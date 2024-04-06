10 планів поверхів розумного будинку, які надихнуть вас

Кожен, хто будує будинок або квартиру, завжди повинен визначити план поверху.
План поверху – це малюнок або створена комп’ютером ілюстрація просторових умов. Тут можна побачити, як має бути просторово розділений будинок: де санвузол, а де кухня, де плануються вікна та двері. План поверху може допомогти вам краще уявити житловий простір. Ви також можете прочитати точні розміри приміщення із технічних креслень із інформацією про розміри. Це означає, що меблі, кухню та ванну можна спланувати заздалегідь. Звичайно, план поверху також важливий для будівельної компанії .
Незалежно від того, плануєте ви будинок із гаражем чи квартиру, план поверху є важливим для кожного будівельного проєкту. Це не завжди легко читати, але, маючи трохи просторової уяви та практики, ви точно зможете це зробити досить легко.
План поверху будинку – це в основному креслення будинку. Структура плану поверху завжди однакова: це малюнок житлового приміщення зверху (без даху та стелі). Тож ви можете з першого погляду побачити структуру будинку чи квартири. Для планів поверхів будинку у вас є креслення для кожного поверху. Є кілька креслень для плану поверху «одноквартирного будинку» і лише один план креслення для плану поверху «квартири», якщо це одноповерхова квартира.
Тож розпочнемо!
Перевага плану поверху із зазначенням розміру кімнати у квадратних метрах допомагає візуально представити кімнату.
На цьому плані поверху сучасного односімейного будинку родина та гості зустрічаються у великому коридорі.
Замість льоху у будинку підсобне приміщення із пральною машиною та усим необхідним.
Окрім робочого кабінету та невеликого гостьового туалету у простору вітальню можна потрапити через подвійні двері. Двері слід позначити на плані поверху, щоб ви могли бачити, у якому напрямку вони відкриваються, щоб краще спланувати меблі.
На даний час трендом є інтеграція відкритої кухні у зону вітальні та їдальні. Кухню візуально відокремлює від кімнати половинний кухонний острів, який знаходиться врівні зі стіною.
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Верхній поверх цього невеликого будинку складається лише зі спальні та ванної кімнати.
Із плану поверху видно, що частина спальні відокремлена відкритою стіною. У цій частині було створено невелику зону відпочинку, яка забезпечує достатньо приватності у ліжку, незважаючи на невеликий простір.
Ванна ідеально спроєктована у формі труби. Сходинка веде до великої ванни та душової кабіни, яка відокремлена від туалету стіною. Туалет можна заховати у ванній кімнаті, оскільки це точно не найкрасивіший предмет меблів у маленькому оазисі оздоровлення.
На цьому фото ми бачимо план поверху затишного односімейного будинку із гаражем.
Невеликий коридор веде відвідувачів до гостьового санвузла, кабінету та вітальні. До послуг гостей відкрита кухня, обідній стіл і зона відпочинку. Відкритий дизайн робить кімнату ширшою, а вікна від підлоги до стелі пропускають денне світло. Хоча будинок не особливо великий, він пропонує простір для усього, що має бути у будинку мрії.
Велика тераса охоплює майже усю житлову зону, що покращує вид зсередини.
Раніше план будинку зображувався технічним кресленням.
Архітектори доклали чимало зусиль, щоб від руки намалювати планування та розміри приміщення. Сьогодні практично усі фахівці працюють із комп'ютерними програмами, які дозволяють краще візуально відобразити житловий простір і облаштувати його меблями. Це означає, що зацікавлена сторона або покупець нерухомості може краще уявити, як виглядатиме кінцевий результат.
У цьому бунгало уся житлова площа розташована на одному поверсі. Життя без сходів особливо підходить для людей із проблемами при ходьбі, інвалідів-візочників і дітей. Оскільки усі кімнати розташовані на першому поверсі, на більшості планів бунгало здаються більшими, ніж багатоповерхові будинки.
Як це часто буває, вітальня знаходиться у центрі подій. На цьому прикладі, на відміну від попередніх, показана закрита кухня, яка межує із обідньою зоною.
Так як бунгало зазвичай будують без підвалу, через кухню можна потрапити у велике підсобне приміщення.
Особливо при купівлі кондомініуму може статися, що плани поверхів зроблені за зразком або запропоновані архітектором.
Але якщо нове житло ще на початковій стадії будівництва, покупець може внести деякі зміни. У цьому прикладі ми бачимо зображення до і після, на якому три кімнати стали однією. Власник вирішив спроєктувати житловий простір більш відкритим, таким чином збільшивши вітальню та обідню зону.
Однак перед тим, як планувати ремонт у приватному порядку, необхідно перевірити, які стіни можна зняти. Через статику та високі поверхи неможливо знести чи залишити несучі стіни.
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Пентхаус над дахами мегаполісу – це щось незрівнянне. Особливо, якщо він має велику терасу на даху, із якої відкривається приголомшливий вид на місто.
На плані цієї розкішної квартири ми можемо виявити не тільки звичайні кімнати, але також сауну, парну (лазню), гардеробну та ліфт, який йде прямо до квартири.
Зона вітальні, яка на цьому плані поверху скромно називається «залом», пропонує багато місця для відкритої кухні із кухонним островом і усього, що поєднується із дизайнерською вітальнею.
На жаль, із плану не видно, наскільки велика житлова площа насправді. Але якщо ви розбалувані вибором між паровою лазнею та сауною, у вас точно буде достатньо місця для гарного настрою.
Відкрите проживанняна півдні
У теплих і тропічних частинах світу
життя відкритого планування є звичайною практикою. Деякі будинки повністю
відкриті, так що вітальня, кухня та їдальня захищені лише двома зовнішніми стінами та дахом.
На цьому плані поверху ми бачимо передню частину вікна, яке при необхідності можна повністю відкрити. Це означає, що мешканці можуть забезпечити постійну гарну погоду у своєму житловому приміщенні.
Цей план поверху також можна описати як візуалізацію, але він дає нам гарне уявлення про будівництво.
Цей план поверху також належить будинку, побудованому у південному регіоні.
Розташувавши спальні в ряд, архітектори дозволяють кожному члену сім’ї мати вид на басейн. Кожна спальня обладнана ванною кімнатою, у яку можна потрапити по довгій дерев'яній доріжці.
Решта будинку також пристосована до теплого клімату. Літня кухня та відкрита вітальня поєднують життя у будинку та саду.
Представлення багатоповерхового житлового будинку можна ідеально відобразити на цьому плані поверху. Кожен поверх вказано окремо, нижні поверхи також включені у візуалізацію. Незвичайна архітектура цієї розкішної вілли дає зрозуміти, що мріям дизайнера майже немає меж.
Перший і другий поверхи мають звичайні житлові приміщення (із розкішними меблями), а верхній поверх вінчає велика тераса на даху, звідки відкривається фантастичний вид на басейн.
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Площа — це практично і добре, але коли мова заходить про надзвичайні життєві враження, план поверху будинку мрії іноді може
виходити за рамки.
Замість прямих ліній похилі стіни також можуть надати приміщенню характеру та запропонувати простір для затишних диванних куточків із так званими нішами.
План поверху зображує вітальню на першому поверсі, яка завдяки продуманому плануванню пропонує місце для трьох спалень і великої вітальні. У кожній спальні є окрема душова кімната, а до сімейної ванної кімнати із ванною можна потрапити із коридору.
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