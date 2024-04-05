7 хитрощів, щоб зробити темні кімнати світлішими

Ми усі любимо великі світлі кімнати, які залиті природним світлом і пропонують нам багато простору. Але, на жаль, реальність часто інша. Особливо ті, хто орендує житло, часто мають хоча б одну кімнату у квартирі, яка здається трохи похмурою та тісною. Та навіть у цьому випадку ми не хочемо із цим миритися і визнавати поразку.

Ось чому сьогодні ми запропонували вам сім практичних і розумних хитрощів від дизайнерів інтер’єру, за допомогою яких ви можете зробити темні кімнати світлішими та просторішими.





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