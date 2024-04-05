7 хитрощів, щоб зробити темні кімнати світлішими

Ми усі любимо великі світлі кімнати, які залиті природним світлом і пропонують нам багато простору. Але, на жаль, реальність часто інша. Особливо ті, хто орендує житло, часто мають хоча б одну кімнату у квартирі, яка здається трохи похмурою та тісною. Та навіть у цьому випадку ми не хочемо із цим миритися і визнавати поразку.
Ось чому сьогодні ми запропонували вам сім практичних і розумних хитрощів від дизайнерів інтер’єру, за допомогою яких ви можете зробити темні кімнати світлішими та просторішими.
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У темних кімнатах, зазвичай, мало природного світла. Тим не менш, або саме через це, важливо якнайкраще використовувати невелику кількість денного світла.
Віконниці, рольставні та важкі штори особливо не підходять у даному випадку. Замість цього оберіть повітряні штори або легкі напівпрозорі жалюзі, які пропускають світло і все одно захищають ваше приватне життя.
Білий колір – ваш головний спільник, коли ви хочете зробити темну кімнату світлішою. Особливо це стосується стелі. Якщо її пофарбувати у темний колір або обшити темним деревом, це візуально зменшує усю кімнату і робить її ще темнішою. За допомогою відра білої фарби ви можете швидко вирішити цю проблему, тому що яскравий білий відбиває світло і візуально збільшує кімнату, робить її світлішою.
Вибираючи покриття для підлоги, також варто вибирати світлий тон. Неважливо, виберете ви паркет, ламінат, ковролін, бетон, плитку чи тверду деревину. Звичайно, підлога обов'язково має бути білою, світло-сірою, бежевою або мати пісочні тони, які також роблять кімнату більшою.
Той самий принцип також стосується меблів, якими ви облаштовуєте темні кімнати.
Темно-коричневі меблі із масиву і такі ж книжкові полиці від підлоги до стелі роблять навіть найсвітлішу кімнату похмурою. Натомість ми рекомендуємо білі меблі із прямими лініями або зі світлого дерева.
Якщо стільці, столи, дивани та крісла також стоять на витончених ніжках, відчуття простору кімнати ще більше посилюється.
На додаток до великої кількості білих і світлих природних тонів, ви також хотіли б додати трохи веселих кольорів? Тоді вам обов’язково слід пам’ятати про кредо «менше — це краще» і використовувати лише яскраві кольори для акцентів.
Яскраві та насичені кольори не особливо добре виділяються у маленьких, темних кімнатах, коли вони використовуються на великих поверхнях. Навпаки, вони справляють протилежний ефект і візуально обтяжують приміщення. М’які пастельні кольори – кращий вибір для великих площ; інтенсивні тони слід використовувати помірно.
Розумно розміщені дзеркала — це інструмент, яким не можна нехтувати, і їх можна використати, щоб зробити темні кімнати світлішими та більшими.
Дзеркала відбивають світло і таким чином візуально розширюють кімнату. Це найкраще працює із дзеркалами, які мають вузьку та/або легку раму, оскільки вони здаються легшими та повітрянішими. Важливо розмістити дзеркало так, щоб у ньому відбивалися яскраві поверхні або природні джерела світла. Це дозволяє йому направляти захоплене світло у темніші кути кімнати.
Напевно, вам не обійтися без штучного освітлення у вашій темній кімнаті. Але й тут є не досить вдалі рішення, а є і чудові дизайнерські прийоми.
У будь-якому випадку уникайте освітлення кімнати однією сильною стельовою лампою. Кілька джерел світла, розподілених по кімнаті, виглядають набагато приємніше та атмосферніше, оскільки це мінімізує різкі тіні.
Торшери, настільні лампи, настінні прожектори, свічки, казкові вогні, – з усіма цими маленькими помічниками ви можете зробити темні кімнати сяючими.
За допомогою такої лампи ви можете створити значно більше світла у своїх кімнатах і гарно їх освітлити.
Із додаванням світла ваші кімнати виглядатимуть набагато більшими.
Закриті двері перешкоджають поширенню світла по квартирі. Усюди, де це можливо, ви повинні повністю уникати їх. Відкрита концепція життя завжди виглядає набагато світлішою та просторішою. Якщо такої можливості немає, гарною альтернативою є скляні двері. Вони пропускають більше світла у приміщення і візуально розкривають його. Загалом двері, звичайно, слід фарбувати якомога світлішим кольором, щоб темні кімнати виглядали просторішими.
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Окрім чудових порад та хитрощів щодо оформлення світлих кімнат, ми також не хочемо забувати, як обставити передпокій. На жаль, особливо в орендованих квартирах, передпокій, як правило, є маленькою, темною кімнатою – часто без денного світла.
Хочете зробити свій темний коридор яскравішим? Ви можете зробити коридори чи кімнати загалом світлішими та більшими, якщо підберете правильний колір стін. Освітлення темних кімнат – очевидно, що це найкраще працює зі світлими кольорами. Якщо вам потрібен колір для вашого коридору, то не потрібно фарбувати стіни коридору у холодний білий колір. Красиві бежеві або пастельні тони також є одними із найкращих кольорів для передпокою, які можуть візуально збільшити кімнату.
Також при виборі підлоги зверніть увагу на світлі тони.
Ви можете створити більше простору та світла за допомогою привабливого освітлення, скажімо, точкових світильників на стелі.
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