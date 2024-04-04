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26 фантастичних ідей для маленьких кухонь

Simone Orlik Simone Orlik
RECUPERO RUDERE CAMPESTRE, RI-NOVO RI-NOVO Кухня
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Кухні – серце наших домівок. Ми переживаємо чудові моменти між запахом свіжої кави, ароматами різноманітних трав і свіжоприготованим тістечком, що пахне корицею та ваніллю. Тут розповідають історії, які наші діти приносять додому зі школи. Будують плани із партнером на майбутнє. І осушують сльози.

Усе це відбувається як у великих кухнях-вітальнях, так і в мініатюрних кухнях. І саме про це буде наша сьогоднішня стаття ідей. У маленьких кухнях ми завжди відразу помічаємо недоліки. Але мініатюрні кухні можуть і виглядати чудово, і поєднувати ідеальні функції.

Наші дизайнери інтер’єру покажуть вам це! Зараз!

Маленькі кухні з вау-ефектом

Ein Traumhaus auf Sizilien, CONSCIOUS DESIGN - Interiors by Nicoletta Zarattini CONSCIOUS DESIGN - Interiors by Nicoletta Zarattini Small kitchens Залізо / сталь
CONSCIOUS DESIGN – Interiors by Nicoletta Zarattini
CONSCIOUS DESIGN - Interiors by Nicoletta Zarattini Відвідати профіль

У вас у будинку або квартирі маленька кухня? Це не привід впадати у відчай. Сьогодні ми даємо вам 26 чудових ідей, як спроєктувати кухню, яка принесе задоволення від приготування їжі навіть у найменшому просторі. Ви побачите, що навіть на маленьких кухнях може бути достатньо місця для зберігання, якщо вони вміло обставлені та спроєктовані.

Облаштування маленької кухні? Саме так ви створюєте багато цінного простору. Нижче ми покажемо вам красиві кухні та захоплюючі ідеї. Для відповідного об’єкта вирішальним є те, чи мають кухні П-подібну форму, чи інший план поверху. Тож краще негайно поглянути на наші «Ідеї для маленької кухні» і дозволити нашим порадам надихнути вас.

Якщо ви хочете отримати більше натхнення після прочитання цієї статті, ви можете знайти чудові ідеї для маленьких кухонь з островами тут.

Читайте: Кухні з островом: що потрібно знати, перш ніж створювати дизайн!

1. ​Модульні кухні

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes Кухня Дерево Дерев'яні
Happyhomes
Happyhomes Відвідати профіль

Почнемо із простого, але популярного для любителів кухні прикладу. Модульні кухні надзвичайно практичні для людей, які часто переїжджають, скажімо, студентів, стажерів або керівників проєктів. Кухонні блоки із окремими предметами меблів, плитою чи посудомийною машиною або відкритими полицями можна легко інтегрувати у нові приміщення при переїзді. І саме це робить їх такими популярними.

Вони добре виглядають, так!

2. ​Кухні із обідньою зоною

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES Тераса
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES Відвідати профіль

Маленька кухня не є причиною не мати можливості інтегрувати барну стійку. Швидше навпаки: адже ви вбиваєте відразу двох зайців і отримуєте обідню зону та робочу поверхню одночасно.

3. ​Кухні з вау-ефектом

homify Small kitchens
homify
homify Відвідати профіль

Це красиво оформлене приміщення більше схоже на майстерню художника, ніж на кухню, чи не так? Але кулінарія має щось спільне із мистецтвом, оскільки кінцевим результатом є страва із багатьох інгредієнтів.

4. U-подібна конструкція

kleine Küche, raumdeuter GbR Berlin raumdeuter GbR Berlin Кухня
raumdeuter GbR Berlin
raumdeuter GbR Berlin Відвідати профіль

Коли ми маємо справу із закритими просторами, U-подібні кухні завжди є одним із найкращих способів збільшити простір. Це дає нам достатньо простору для вільного пересування посередині кухні та з боків.

5. Розкішний простір для зберігання

homify Кухня
homify
homify Відвідати профіль

Коли ми розглядаємо питання місця для зберігання у маленьких кухнях, цей приклад є обов’язковим! Рідко коли ми бачили стільки можливостей у такому маленькому просторі. Тут зберігається усе, абсолютно усе, що належить кухні. Навіть пляшки з вином зберігаються збоку.

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6. Яскраві кухні

Home Staging Doppelhaus in Westerland/Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Кухня
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH Відвідати профіль

Нейтральні або світлі кухні гарні як у кухнях-їдальнях, так і в невеликих форматах, тому що вони візуально створюють ілюзію більшого простору, ніж є насправді.

Завдяки великому вікну ми не тільки завжди маємо багато світла у кімнаті, але й можливість добре провітрити приміщення після приготування їжі. Це запобігає проникненню неприємних запахів в інші приміщення.

​7. Мінімалістичний дизайн

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop Кухня
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop Відвідати профіль

Пустичний дизайн завжди справляє враження чистоти та елегантності.

При регулярному догляді такі кухні вражають нас свіжим виглядом, який дарує гарний настрій.

8. Приховані кухні

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE Small kitchens
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE Відвідати профіль

Штори для цієї кухні: чудова ідея для людей, яким потрібно усе вмістити в одній кімнаті. Однак ця кухня занадто хороша, щоб її приховати, чи не так?

9. ​Усього потроху, будь ласка!

Casa Vitelli: Ristrutturazione di una casa unifamiliare privata, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura Кухня
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura Відвідати профіль

Ми також можемо поєднувати різні стилі в кухнях: так само, як тут.

Сучасна кухня зустрічається зі старою кам'яною стіною. Чудово!

​10. Досить сільський

RECUPERO RUDERE CAMPESTRE, RI-NOVO RI-NOVO Кухня
RI-NOVO
RI-NOVO Відвідати профіль

Ймовірно, це протилежність мінімалістичному дизайну. Але, як ми бачимо, оригінальні кухні також можуть бути дуже затишними і зовсім не громіздкими, навіть у найменших приміщеннях.

Старомодна піч привертає увагу.

11. Барвисті кухні

BILBOHOMES, Hiruki studio Hiruki studio Кухня
Hiruki studio
Hiruki studio Відвідати профіль

Ця кухня справді дарує гарний настрій! Барвисті дизайни виглядають чудово. Однак ми повинні переконатися, що визначили точний колірний спектр перед його впровадженням. Інакше це виглядатиме швидше хаотично, ніж гармонійно.

12. ​Елегантність

Kitchen island, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía Кухня
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía Відвідати профіль

Ми створюємо надзвичайний образ за допомогою незвичайних матеріалів, таких як табуретки із прозорим сидінням, полиця із підсвічуванням у кухонній зоні також елегантна, завдяки чому банальне місце для зберігання речей раптово виглядає дуже загадковим.

13. Дерев'яні кухні

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa Кухня
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa Відвідати профіль

Сучасні дерев’яні кухні часто мають дуже скромний, чистий вигляд, який не відволікає ні від чого, окрім страв і напоїв, якими ми можемо насолодитися у невеликому барі на мінімалістичних табуретах.

14. Сільський і чарівний

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat Кухня
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat Відвідати профіль

Яка сільська кухня! Незважаючи на гнучкі кухонні модулі, кімната випромінює оригінальний затишок. Щоб створити простір, відкриті полиці, на яких можна зберігати посуд, просто зсунули на другу стіну і зручно притулили до обіднього столу.

15. Ретро-дизайн кухонь

_IN Panamby, ARQ_IN ARQ_IN Кухня
ARQ_IN
ARQ_IN Відвідати профіль

Ретро-дизайн надає кухням незвичайні кольори, візерунки та форми.

Родзинкою у цій маленькій кухні, безумовно, є жовтий холодильник. Але підвісні світильники над барною стійкою також мають чудовий дизайн. У стилі ретро представлені табурети із помаранчевими чохлами, що вважалося класикою для того часу.

16. ​Витончено!

homify Кухня
homify
homify Відвідати профіль

Ця кухня акцентує увагу на абсолютному благородстві!

Поєднання мармуру, стильних вбудованих шаф і освітлення на стелі, що оточує кімнату, робить цю кухню особливо елегантним місцем.

​17. Маленькі кухні дуже практичні

COCINA BLANCA - SEP 2015, Idea Interior Idea Interior Кухня Шафи і полиці
Idea Interior
Idea Interior Відвідати профіль

На кожній кухні головне, щоб ми відчували себе комфортно і могли готувати без стресу. Кухня має бути практичною, незалежно від того, наскільки ви цінуєте гарний дизайн. Ми вважаємо, що цей дизайн робить і те, і інше.


Якщо вам знадобиться порада дизайнера, ви завжди можете звернутись до наших професіоналів за цим посиланням

18. Свіжий вітерець

COCINA BLANCA - SEP 2015, Idea Interior Idea Interior Кухня Зберігання
Idea Interior
Idea Interior Відвідати профіль

Кольори, як ніщо інше, впливають на зовнішній вигляд кухонь, такий дизайн, як ковток свіжого повітря, що дихає кімнатою.

Коли мова заходить про яскраві кольори, ми повинні знати, що вони будуть супроводжувати нас протягом багатьох років.

19. Чарівність кабіни

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Кухня
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル Відвідати профіль

Ця кухня повинна створювати відчуття, ніби ми у відпустці. Після тривалого походу ми тут розташовуємося і разом готуємо смачну їжу. І в той же час ми насолоджуємося природою на вулиці!

20. Контрасти

Loft , Pulse Arquitetura Pulse Arquitetura Кухня
Pulse Arquitetura
Pulse Arquitetura Відвідати профіль

Абсолютно різні стилі або різкі контрасти можуть виглядати просто приголомшливо на кухнях, якщо ми дотримуємося однієї константи, яка червоною ниткою проходить через концепцію.

У нашому прикладі – це чорний колір, який об’єднує усе.

21. Між традицією і сучасністю

Manoir du Cleuyou, architektur-photos.de architektur-photos.de Кухня
architektur-photos.de
architektur-photos.de Відвідати профіль

Ця кухня також вражаюче демонструє, що розрив у стилі між двома абсолютно різними способами життя може спрацювати.

Тут дуже оригінальний і сільський дизайн поєднується із найсучаснішим виглядом поверхонь із нержавіючої сталі, що майже нагадує комерційну кухню.

22. ​Промисловий вигляд

Brilliant Bethnal Green, Propia Propia Кухня
Propia
Propia Відвідати профіль

І тут ми бачимо ще один можливий контраст.

Індустріальний дизайн квартири із відкритою проводкою та трубами, а також старою цегляною стіною ідеально поєднується з більш класичною кухнею зі старою газовою плитою.

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23. Місце для рецептів

Интерьер однокомнатной квартиры в скандинавском стиле, Анна Теклюк Анна Теклюк Кухня
Анна Теклюк
Анна Теклюк Відвідати профіль

Якщо на нашій маленькій кухні усе ще є вільний шматок стіни, майже шкільна дошка — чудова ідея, щоб прикрасити кімнату — у нашому випадку рецептами та сушеними травами. Але тут також можна увічнити повідомлення, або/чи кожного дня міняти списки покупок.

​24. Освітлення

Mieszkanie w łódzkiej kamienicy - 60m2, Pink Pug Design Interior Pink Pug Design Interior Кухня
Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior Відвідати профіль

Незалежно від того, маленьке чи велике приміщення, освітлення відіграє важливу роль на кожній кухні.

Якщо ми хочемо готувати їжу, має бути яскраве світло. І це не завжди має бути нудний стельовий світильник.

Давайте волю вашим ідеям!

25. Стань синім!

Квартира в Москве, 50 кв.м., Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО Кухня
Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО Відвідати профіль

Ми, безумовно, можемо зробити це у невимушеній манері на даній кухні. Хто б не хотів сидіти тут і пити смачне маккіато…

26. Чудова полиця для мікрохвильовок і міні-печей

Expandable Microwave Shelf , Press profile homify Press profile homify Інші кімнати
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Якщо ви усе ще шукаєте ідеальне місце для своєї мікрохвильової печі, вам сподобається цей варіант: полиця, яка створює додатковий простір для зберігання та вміщує усе ваше кухонне начиння, підтримуючи його в акуратному порядку. Звичайно, ви також можете придбати дві такі полиці!

27. Класичні кухні

Бирюза и кружева, Алёна Демшинова Алёна Демшинова Кухня
Алёна Демшинова
Алёна Демшинова Відвідати профіль

Останній приклад демонструє дуже класичну кухню. Навіть маленькі кухні можуть бути дуже класичними.

Наша порада: не використовуйте надто темні кольори та приділіть багато уваги освітленню. І підберіть відповідні штори, що підкреслять стильове рішення.

28. Найкращі кухонні ідеї в поєднанні

Privat-umbau - Aus einem Haus werden zwei Wohnungen!, Raumgedanken Raumgedanken Small kitchens
Raumgedanken
Raumgedanken Відвідати профіль

Після прочитання численних порад щодо привабливого використання та дизайну маленької кухні у вас, ймовірно, виникне кілька «ідей щодо маленької кухні», а також питання про те, як їх реалізувати.

Вам подобається кілька стилів і різні поради? Або у вас обмежений бюджет на маленьку кутову кухню і не хочеться міняти або витрачати усе відразу?

Не хвилюйтеся: цей приклад затишної кухні показує, що вам не потрібно вирішувати: ви можете облаштувати свою маленьку кухню так, як вам більше подобається.

А якщо вам потрібна професійна порада, наш архітектор завжди зможе допомогти вам у створенні проєкту та його реалізації. 

Більше інформації за цим посиланням

Цей будинок має невелику міні-кухню, де використовується кожен куточок невеликого простору для зберігання. І особливо вражають дерев'яні поверхні, а також мікс білого та червоного кольорів.

Усе необхідне кухонне начиння можна легко зберігати у кухонних ящиках та спеціальних коробах під вікном.

Сільські елементи – цегляна стіна – у поєднанні із сучасними кухонними фасадами створюють оптимізовану атмосферу, ідеальну для сім'ї у наш час.

Надихайтеся нашими проєктами! Створіть кухню своєї мрії разом із homify !

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