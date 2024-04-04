26 фантастичних ідей для маленьких кухонь

Кухні – серце наших домівок. Ми переживаємо чудові моменти між запахом свіжої кави, ароматами різноманітних трав і свіжоприготованим тістечком, що пахне корицею та ваніллю. Тут розповідають історії, які наші діти приносять додому зі школи. Будують плани із партнером на майбутнє. І осушують сльози.
Усе це відбувається як у великих кухнях-вітальнях, так і в мініатюрних кухнях. І саме про це буде наша сьогоднішня стаття ідей. У маленьких кухнях ми завжди відразу помічаємо недоліки. Але мініатюрні кухні можуть і виглядати чудово, і поєднувати ідеальні функції.
Наші дизайнери інтер’єру покажуть вам це! Зараз!
У вас у будинку або квартирі маленька кухня? Це не привід впадати у відчай. Сьогодні ми даємо вам 26 чудових ідей, як спроєктувати кухню, яка принесе задоволення від приготування їжі навіть у найменшому просторі. Ви побачите, що навіть на маленьких кухнях може бути достатньо місця для зберігання, якщо вони вміло обставлені та спроєктовані.
Облаштування маленької кухні? Саме так ви створюєте багато цінного простору. Нижче ми покажемо вам красиві кухні та захоплюючі ідеї. Для відповідного об’єкта вирішальним є те, чи мають кухні П-подібну форму, чи інший план поверху. Тож краще негайно поглянути на наші «Ідеї для маленької кухні» і дозволити нашим порадам надихнути вас.
Якщо ви хочете отримати більше натхнення після прочитання цієї статті, ви можете знайти чудові ідеї для маленьких кухонь з островами тут.
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Почнемо із простого, але популярного для любителів кухні прикладу. Модульні кухні надзвичайно практичні для людей, які часто переїжджають, скажімо, студентів, стажерів або керівників проєктів. Кухонні блоки із окремими предметами меблів, плитою чи посудомийною машиною або відкритими полицями можна легко інтегрувати у нові приміщення при переїзді. І саме це робить їх такими популярними.
Вони добре виглядають, так!
Маленька кухня не є причиною не мати можливості інтегрувати барну стійку. Швидше навпаки: адже ви
вбиваєте відразу двох зайців і отримуєте обідню зону та робочу поверхню одночасно.
Це красиво оформлене приміщення більше схоже на майстерню художника, ніж на кухню, чи не так? Але кулінарія має щось спільне із мистецтвом, оскільки кінцевим результатом є страва із багатьох інгредієнтів.
Коли ми маємо справу із закритими просторами, U-подібні кухні завжди є одним із найкращих способів збільшити простір. Це дає нам достатньо простору для вільного пересування посередині кухні та з боків.
Коли ми розглядаємо питання місця для зберігання у маленьких кухнях, цей приклад є обов’язковим! Рідко коли ми бачили стільки можливостей у такому маленькому просторі. Тут зберігається усе, абсолютно усе, що належить кухні. Навіть пляшки з вином зберігаються збоку.
Нейтральні або світлі кухні гарні як у кухнях-їдальнях, так і в невеликих форматах, тому що вони візуально створюють ілюзію більшого простору, ніж є насправді.
Завдяки великому вікну ми не тільки завжди маємо багато світла у кімнаті, але й можливість добре провітрити приміщення після приготування їжі. Це запобігає проникненню неприємних запахів в інші приміщення.
Пустичний дизайн завжди справляє враження чистоти та елегантності.
При регулярному догляді такі кухні вражають нас свіжим виглядом, який дарує гарний настрій.
Штори для цієї кухні: чудова ідея для людей, яким потрібно усе вмістити в одній кімнаті. Однак ця кухня занадто хороша, щоб її приховати, чи не так?
Ми також можемо поєднувати різні стилі в кухнях: так само, як тут.
Сучасна кухня зустрічається зі старою кам'яною стіною. Чудово!
Ймовірно, це протилежність мінімалістичному дизайну. Але, як ми бачимо, оригінальні кухні також можуть бути дуже затишними і зовсім не громіздкими, навіть у найменших приміщеннях.
Старомодна піч привертає увагу.
Ця кухня справді дарує гарний настрій! Барвисті дизайни виглядають чудово. Однак ми повинні переконатися, що визначили точний колірний спектр перед його впровадженням. Інакше це виглядатиме швидше хаотично, ніж гармонійно.
Ми створюємо надзвичайний образ за допомогою незвичайних матеріалів, таких як табуретки із прозорим сидінням, полиця із підсвічуванням у кухонній зоні також елегантна, завдяки чому банальне місце для зберігання речей раптово виглядає дуже загадковим.
Сучасні дерев’яні кухні часто мають дуже скромний, чистий вигляд, який не відволікає ні від чого, окрім страв і напоїв, якими ми можемо насолодитися у невеликому барі на мінімалістичних табуретах.
Яка сільська кухня! Незважаючи на гнучкі кухонні модулі, кімната випромінює оригінальний затишок. Щоб створити простір, відкриті полиці, на яких можна зберігати посуд, просто зсунули на другу стіну і зручно притулили до обіднього столу.
Ретро-дизайн надає кухням незвичайні кольори, візерунки та форми.
Родзинкою у цій маленькій кухні, безумовно, є жовтий холодильник. Але підвісні світильники над барною стійкою також мають чудовий дизайн. У стилі ретро представлені табурети із помаранчевими чохлами, що вважалося класикою для того часу.
Ця кухня акцентує увагу на абсолютному благородстві!
Поєднання мармуру, стильних вбудованих шаф і освітлення на стелі, що оточує кімнату, робить цю кухню особливо елегантним місцем.
На кожній кухні головне, щоб ми відчували себе комфортно і могли готувати без стресу. Кухня має бути практичною, незалежно від того, наскільки ви цінуєте гарний дизайн. Ми вважаємо, що цей дизайн робить і те, і інше.
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Кольори, як ніщо інше, впливають на зовнішній вигляд кухонь, такий дизайн, як ковток свіжого повітря, що дихає кімнатою.
Коли мова заходить про яскраві кольори, ми повинні знати, що вони будуть супроводжувати нас протягом багатьох років.
Ця кухня повинна створювати відчуття, ніби ми у відпустці. Після тривалого походу ми тут розташовуємося і разом готуємо смачну їжу. І в той же час ми насолоджуємося природою на вулиці!
Абсолютно різні стилі або різкі контрасти можуть виглядати просто приголомшливо на кухнях, якщо ми дотримуємося однієї константи, яка червоною ниткою проходить через концепцію.
У нашому прикладі – це чорний колір, який об’єднує усе.
Ця кухня також вражаюче демонструє, що розрив у стилі між двома абсолютно різними способами життя може спрацювати.
Тут дуже оригінальний і сільський дизайн поєднується із найсучаснішим виглядом поверхонь із нержавіючої сталі, що майже нагадує комерційну кухню.
І тут ми бачимо ще один можливий контраст.
Індустріальний дизайн квартири із відкритою проводкою та трубами, а також старою цегляною стіною ідеально поєднується з більш класичною кухнею зі старою газовою плитою.
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Якщо на нашій маленькій кухні усе ще є вільний шматок стіни, майже шкільна дошка — чудова ідея, щоб прикрасити кімнату — у нашому випадку рецептами та сушеними травами. Але тут також можна
увічнити повідомлення, або/чи кожного дня міняти списки покупок.
Незалежно від того, маленьке чи велике приміщення, освітлення відіграє важливу роль на кожній кухні.
Якщо ми хочемо готувати їжу, має бути яскраве світло. І це не завжди має бути нудний стельовий світильник.
Давайте волю вашим ідеям!
Ми, безумовно, можемо зробити це у невимушеній манері на даній кухні. Хто б не хотів сидіти тут і пити смачне маккіато…
Якщо ви усе ще шукаєте ідеальне місце для своєї мікрохвильової печі, вам сподобається цей варіант: полиця, яка створює додатковий простір для зберігання та вміщує усе ваше кухонне начиння, підтримуючи його в акуратному порядку. Звичайно, ви також можете придбати дві такі полиці!
Останній приклад демонструє дуже класичну кухню. Навіть маленькі кухні можуть бути дуже класичними.
Наша порада: не використовуйте надто темні кольори та приділіть багато уваги освітленню. І підберіть відповідні штори, що підкреслять стильове рішення.
Після прочитання численних порад щодо привабливого використання та дизайну маленької кухні у вас, ймовірно, виникне кілька «ідей щодо маленької кухні», а також питання про те, як їх реалізувати.
Вам подобається кілька стилів і різні поради? Або у вас обмежений бюджет на маленьку кутову кухню і не хочеться міняти або витрачати усе відразу?
Не хвилюйтеся: цей приклад затишної кухні показує, що вам не потрібно вирішувати: ви можете облаштувати свою маленьку кухню так, як вам більше подобається.
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Цей будинок має невелику міні-кухню, де використовується кожен куточок невеликого простору для зберігання. І особливо вражають дерев'яні поверхні, а також мікс білого та червоного кольорів.
Усе необхідне кухонне начиння можна легко зберігати у кухонних ящиках та спеціальних коробах під вікном.
Сільські елементи – цегляна стіна – у поєднанні із сучасними кухонними фасадами створюють оптимізовану атмосферу, ідеальну для сім'ї у наш час.
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