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23 ідеї дешевих, але ефективних (і стильних) садових огорож

Janin Istenits Janin Istenits
Traditional Garden, Unique Landscapes Unique Landscapes Сад
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Ваша конфіденційність важлива для вас, але вкладати занадто багато грошей у садову огорожу не здається веселою ідеєю, чи не так?

Пам’ятаючи про це, ми почали шукати для вас ідеї недорогих парканів, якими користуються ландшафтні архітектори та садівники, і зібрали усі ці проєкти садових огорож у даному практичному посібнику.

Якщо ви хочете більше приватності між вашим садом і садом ваших сусідів, але все одно бажаєте, щоб у підсумку залишилося трохи грошей, то повинні прочитати та вибрати той паркан із наших рекомендацій щодо дешевих парканів, який найбільше вам сподобався!

Чудові ідеї для вашої садової огорожі

Nachhaltig und stylish: Zäune und Sichtschutz aus Naturmaterialien, naturgeflechte24 naturgeflechte24 Сад Дерево Дерев'яні
naturgeflechte24
naturgeflechte24 Відвідати профіль

Як уже було сказано, сьогодні ми переходимо до теми «Садові паркани». Ми покажемо вам кілька чудових способів створити привабливу атмосферу вашої тераси, саду чи навіть двору. Залежно від вашого будинку та стилю вашого саду, архітектор може дати вам, окрім наших чудових ідей, додаткові пропозиції щодо того, який екран конфіденційності вам слід вибрати або як його створити.

Розглянемо цю книгу ідей!

1. Плетений бамбук

Nachhaltig, stilvoll, vielseitig: moderner Sichtschutz aus Bambus, GH Product Solutions GH Product Solutions Сад Огорожі та стіни
GH Product Solutions
GH Product Solutions Відвідати профіль

Плетений бамбук поєднує міцні стіни із легкістю: бамбукова огорожа забезпечує гарний екран для приватності.

2. Природні огорожі

HOME STAGING EXTÉRIEUR OU L’ART DE BIEN VENDRE SON BIEN IMMOBILIER, SEVEN GARDEN SEVEN GARDEN Сад
SEVEN GARDEN
SEVEN GARDEN Відвідати профіль

Природні огорожі із рослинами створюють плавний перехід. Природні гілки захищають від сторонніх очей.

3. Міцні садові паркани

East Dulwich 1 Proctor & Co. Architecture Ltd Будинки Скло modern loft,contemporary design,glazed dormer,kitchen extension,industrial,herringbone floor,timber fence,glazed extension,modern extension,london kitchen,extension,east dulwich
Proctor &amp; Co. Architecture Ltd
Proctor & Co. Architecture Ltd Відвідати профіль

Регенерована деревина ідеально підходить для парканів у саду. Міцні садові огорожі можуть бути дешевшими, якщо використовувати деревину.

4. Окремо стоячий бамбук

Nachhaltig, stilvoll, vielseitig: moderner Sichtschutz aus Bambus, GH Product Solutions GH Product Solutions Тераса Аксесуари та прикраси
GH Product Solutions
GH Product Solutions Відвідати профіль

Ця огорожа розбиває сади будинків із терасами. Це дуже вдала ідея, оскільки бамбук, що стоїть окремо біля кожного будинку, можна зрізати на будь-яку висоту.

5. Дешеві збірні панелі

A Four-Bedroom Victorian House in Narbonne Avenue, Clapham, Bolans Architects Bolans Architects Сад
Bolans Architects
Bolans Architects Відвідати профіль

Навіть недорогі огорожі можуть виглядати чудово, про що свідчить цей приклад: дешеві готові панелі можна пофарбувати фарбою. І це створює освіжаючий ефект.

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6. Коротші, простіші дерев'яні панелі

Canopy Lane Aralia Сад Залізо / сталь
Aralia
Aralia Відвідати профіль

Коротші, простіші дерев’яні панелі можуть бути набагато дешевшими, ніж екстравагантні моделі: цей паркан пропускає світло та повітря у сад.

7. Стійкі садові огорожі

Small, low maintenance garden Yorkshire Gardens Сад Дерево-пластичний композит artificial lawn,eco deck,simple garden
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens Відвідати профіль

Дерев'яні садові паркани створюють чудову атмосферу в саду. Стійкі садові огорожі також можна легко побудувати самостійно із піддонів.

8. Габіони

Nachhaltig, stilvoll, vielseitig: moderner Sichtschutz aus Bambus, GH Product Solutions GH Product Solutions Сад Огорожі та стіни
GH Product Solutions
GH Product Solutions Відвідати профіль

Габіони – чудовий спосіб побудувати міцну, надійну та красиву садову огорожу із високоякісного матеріалу.

9. Низькі садові огорожі

Climbing Frame for Smaller Garden homify Сад
homify
homify Відвідати профіль

Низькі садові огорожі можуть стати хорошим вибором для обгородження вашого саду.

10. Суцільні панелі

Ed's Shed, Ed Reeve Ed Reeve Сад
Ed Reeve
Ed Reeve Відвідати профіль

Суцільні панелі можна використовувати для будівництва повністю закритої лінійної садової огорожі – тут також є вигідні пропозиції.

11. Відкриті сітчасті огорожі

Country Family Garden With Oriental Water Garden, Cherry Mills Garden Design Cherry Mills Garden Design Сад
Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design Відвідати профіль

Відкриті сітчасті огорожі дозволяють розмістити в'юнкі рослини для природного усамітнення.

12. Матові плетені панелі

Quercus Raised Beds -Extra Space in a small garden, Quercus UK Ltd Quercus UK Ltd Сад
Quercus UK Ltd
Quercus UK Ltd Відвідати профіль

Матові плетені панелі не зроблять ваш сад занадто обмеженим.

13. Просто влаштовані дерев'яні паркани

Traditional Garden, Unique Landscapes Unique Landscapes Сад
Unique Landscapes
Unique Landscapes Відвідати профіль

Просто розташовані дерев'яні паркани випромінюють сільський шарм і не розвалюються.

14. Білі паркани

A major conservation project at Bossington House, a fine Grade II: Adisham Kent, Lee Evans Partnership Lee Evans Partnership Сад
Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership Відвідати профіль

Білі огорожі – мрія кожного заміського будинку, але вони добре виглядають будь-де.

15. Цілісні огорожі

Ayrshire outdoor living, Lithic Fire Lithic Fire Сад Піщаник
Lithic Fire
Lithic Fire Відвідати профіль

Цілісні огорожі, які зливаються із садовими меблями, створюють непрозорий бар'єр і відчуття надійності та безпеки.

16. Сітчасті панелі

homify Сад
homify
homify Відвідати профіль

Сітчасті панелі створюють візуальний бар’єр для сусідів, але пропускають достатньо світла у ваш сад.

17. Дешевий паркан

Garden - Canary Wharf, Millennium Interior Designers Millennium Interior Designers Сад
Millennium Interior Designers
Millennium Interior Designers Відвідати профіль

Дерев'яний каркас, прикрашений штучною зеленню, вважається сучасним варіантом садової огорожі, яка пропонує хорошу якість і красивий вигляд за невеликі гроші.

18. Огорожі з рабиці

Featherbrook House, PKA Architects Ltd PKA Architects Ltd Сад
PKA Architects Ltd
PKA Architects Ltd Відвідати профіль

Огорожі з рабиці практично невидимі, але виконують найважливіше завдання: не пропускають небажаних відвідувачів!

19. Панелі-сітки

Brudenell Avenue, Canford Cliffs, Poole, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd Сад
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd Відвідати профіль

Решітки чудово виглядають як доповнення до міцних стін і гарантують додаткову конфіденційність – за невеликі гроші.

20. Дуже високі паркани

Lawn Perfect Stays Сад
Perfect Stays
Perfect Stays Відвідати профіль

Звичайно, дуже високі паркани коштують трохи дорожче, але якщо вибрати недорогу деревину, яку ви обробите вдома, то зможете значно заощадити.

21. Надзвичайні садові огорожі

Party garden in Sevenoaks, Kent, Earth Designs Earth Designs Сад
Earth Designs
Earth Designs Відвідати профіль

Як щодо незвичайних садових парканів? Панелі із оргскла безпосередньо від постачальника коштують недорого, а виглядають чудово!

22. Морські огорожі із фанери

Brackenbury House, Neil Dusheiko Architects Neil Dusheiko Architects Сад
Neil Dusheiko Architects
Neil Dusheiko Architects Відвідати профіль

Морську фанеру можна придбати у будь-якому магазині рукоділля, вона підходить у найнезвичайніших місцях – і не має завищеної ціни!

23. Листи із нержавіючої сталі є вигідною покупкою, і просте лазерне різання не буде коштувати багато, якщо ви любитель сучасних садових огорож

Stainless Steel Fence Edelstahl Atelier Crouse: Сад Аксесуари та прикраси
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse: Відвідати профіль

Що ви скажете про ці ідеї дешевих садових парканів? Отримайте подальше натхнення від ландшафтних архітекторів і подивіться на наступні ідеї для недорогого дизайну саду.


Більше ідей садових парканів ви можете отримати, звернувшись до

ландшафтного архітектора за цим посиланням

Додаткова порада: класичний паркан

Modell Flottbek, Nordzaun Zäune - Tore - Sicherheit, Inh. Dipl. Ing (FH) Torben Suhr Nordzaun Zäune - Tore - Sicherheit, Inh. Dipl. Ing (FH) Torben Suhr Палісадник Залізо / сталь
Nordzaun Zäune – Tore – Sicherheit, Inh. Dipl. Ing (FH) Torben Suhr
Nordzaun Zäune - Tore - Sicherheit, Inh. Dipl. Ing (FH) Torben Suhr Відвідати профіль

Ми представили вам кілька красивих і практичних ідей садових огорож. Тепер ви знаєте, як можна дешево встановити екран конфіденційності саду , якщо хочете. У цьому контексті ми показали вам, що недорогий захист конфіденційності для садів можливий.

Якщо вас менше турбує захист конфіденційності, а більше цікавить візуальне покращення вашого саду та розмежування вашої власності, вам також сподобається ця огорожа. Навіть ті, у кого є собаки або маленькі діти, зможуть мати кращий відпочинок із такою огорожею. Незалежно від того, чи купуєте ви уже готовий паркан, чи будуєте його самі, щоб зекономити кошти, ви точно будете задоволені нашими ідеями парканів.

Якщо ви хочете покращити свій сад басейном, ви знайдете оригінальні невеликі басейни, які впишуться у будь-який сад.

Більше інформації за цим посиланням


Правильна прикраса для паркану

Solar Fairy Lights, Press profile homify Press profile homify Інші кімнати
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Незалежно від того, який тип огорожі ви виберете, додавання красивої стрічки світлодіодних ліхтарів може покращити дизайн!


Бонус! Читайте наш проєкт: DIY: як зробити світлодіодну стрічку вдома | 14 кроків


Надихайтеся нашими ідеями! Чудового вам відпочинку!

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Яка із рекомендованих нами садових огорож сподобалася вам найбільше? Прокоментуйте!

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