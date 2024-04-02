Домашнє вирощування: 18 ідей, які під силу кожному

Ми в homify повністю розуміємо вас, коли показуємо фантастичні розширення будинків, які придумали архітектори і, ймовірно, коштують невелику суму. Ви не завжди хочете робити великі інвестиції, якщо хочете щось змінити у своєму будинку, скажімо, прибудувати. Іноді у нашому будинку просто не вистачає місця. Це може бути пов’язано зі створенням сім’ї та вирощуванням потомства. Можливо, через офіс, який ми хочемо інтегрувати у наш дім. Це може бути особливе хобі, яке вимагає багато місця. Або це може бути просто занадто мала кухня, і ми дійсно хочемо об’єднати із нею обідню зону.

Сьогодні є багато варіантів і будівельних матеріалів , які ми можемо використовувати для будівництва будинку, не вдаючись безпосередньо до боргів. Давайте подивимося!