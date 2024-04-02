Домашнє вирощування: 18 ідей, які під силу кожному

Ми в homify повністю розуміємо вас, коли показуємо фантастичні розширення будинків, які придумали архітектори і, ймовірно, коштують невелику суму. Ви не завжди хочете робити великі інвестиції, якщо хочете щось змінити у своєму будинку, скажімо, прибудувати. Іноді у нашому будинку просто не вистачає місця. Це може бути пов’язано зі створенням сім’ї та вирощуванням потомства. Можливо, через офіс, який ми хочемо інтегрувати у наш дім. Це може бути особливе хобі, яке вимагає багато місця. Або це може бути просто занадто мала кухня, і ми дійсно хочемо об’єднати із нею обідню зону.
Сьогодні є багато варіантів і будівельних матеріалів , які ми можемо використовувати для будівництва будинку, не вдаючись безпосередньо до боргів. Давайте подивимося!
Ми починаємо із дуже ефективного, але простого способу додати прибудову до будинку. Якщо ми можемо використовувати усю ширину будинку, кімнату можна витягнути, як у нашому прикладі. За допомогою розсувної скляної стіни ми створюємо плавне з’єднання між будинком і терасою.
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По суті, ця прибудова являє собою зимовий сад, що складається із бетонної основи, металевого каркаса і скляних елементів. Для цього потрібно було розбити лише одну сторону стіни, яка виходила на сад. Варіант, який створює простір для великої їдальні, не вимагаючи зайвих зусиль.
Дерев’яні прибудови також легко споруджуються і виготовляються із досить дешевого матеріалу. Однак ми повинні переконатися, що прибудуваня не створять містків холоду, які можуть мати наслідки для теплового балансу будинку.
Незалежно від того, який матеріал буде використовуватися для створення нашої прибудови, у будь-якому випадку ми повинні переконатися, що в основі кімнати лежить проста просторова структура. Прямі стіни та стелі гарантують відсутність необхідності у складній роботі, і ви можете покластися на стандартні розміри. А ще можна заощадити на матеріалах. У порівнянні із дерев’яною підлогою можна використовувати вінілову конструкцію, яка значно дешевша і виглядає оманливо справжньою.
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Треба визнати, що це розширення виглядає дуже інноваційно. Це не коштувало багато і лише створило достатньо місця для об’єднання невеликої студії йоги.
Це розширення лише трохи більше порівняно із попереднім прикладом, але також створює можливість розмістити у кімнаті більший обідній стіл. Із простими матеріалами, такими як на нашому зображенні, таке розширення не є ракетобудуванням.
Якщо усе, що нам потрібно з точки зору додаткового розміру кімнати, — це лише кілька квадратних метрів для зони відпочинку, як на нашому малюнку, такі крихітні доповнення мають сенс. І ця кімната виглядає дуже затишно, хоча і маленька.
Це розширення настільки скромне, що його практично неможливо побачити. Дерев'яна прибудова у стилі бунгало дуже проста, тут ми знову бачимо принцип дуже прямої форми, яка спирається на стандартні розміри.
Ця прибудова насправді виглядає так, ніби вона завжди була частиною будинку. Проста квадратна прибудова, яка базується на дерев’яному каркасі, була обкладена цеглою, що відповідає єдиному стильовому рішенню решті будинку. Тут також було достатньо одноповерхової прибудови.
У наступному прикладі будівельники також обрали просту квадратну структуру. Крізь скляні панелі можна чітко побачити, що невеликі зовнішні сходи, які колись вели до саду, не були занедбані: вони тепер ведуть до цієї прибудови. Звідси ви можете отримати доступ до прилеглого саду (на рівні землі).
Ідеально узгоджена із основним будинком, ця прибудова зовсім непомітна. Особливо у невеликих будинках із терасою, довгі, вузькі сади часто пропонують можливість
витягнутися прямо через увесь будинок: вздовж задньої стіни. І ще є місце для тераси та саду.
Нам подобається ця прибудова будинку, у якій тепер є шикарна вітальня. Дерев’яна черепиця та велике панорамне вікно, що простягається через кут, надають прибудові атмосферу садової кімнати. З лівого боку ви маєте змогу вийти із прибудови на сучасну терасу, яка вражає красивими лежаками і диванами.
У створенні атмосфери затишку і комфорту вам завжди допоможуть наші дизайнери.
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Якщо усе, що нам потрібно, це додатковий внутрішній простір, до прикладу, підсобне приміщення або пральня, така скромна добудова є чудовою альтернативою. Поряд із невеликою терасою можна розвісити білизну, коли погода суха.
Слід визнати, що ця прибудова, звичайно, була не такою уже й дешевою, але ми усе одно хотіли показати її через інноваційну архітектуру. Ця проста, але двоповерхова прибудова будинку невелика, але дуже ефективна. А дерев’яна обшивка просто чудово виглядає, чи не так?
Цей дерев'яний ящик також більш, ніж ефектний. Виглядає як вікно у рамі із великою шибкою посередині. Просто, але із вау-ефектом!
Ця прибудова позаду будинку також не коштувала багато із точки зору площі. Прибудова-кухня повернена у бік саду, який власники будинку тепер інтегрували у вертикальну зелену площину. У самій прибудові — диванний куточок та обідній стіл. Віконні рами бірюзового кольору виглядають майже по-скандинавськи у поєднанні із дерев’яною обшивкою.
Фактично на цій картинці є два доповнення. Команда господарів, здається, об’єднала зусилля, щоб закрити прогалину між двома будівлями. Тепер у кожному будинку є зимовий сад. Візуально це стає закритим блоком, що дійсно вражає.
Хоча басейн чудовий, сьогодні це не в тему! Невелика обкладена каменем прибудова виглядає досить скромно. Очевидно, вона використовується не як житлове приміщення, а більше як складське. Ідеально підходить для сімей, яким поступово не вистачає місця.
Ми просто не могли зупинитися після 18 чудових доповнень, тому що це доповнення також хвилює нас! Окрему віллу 1940-х років розширили сучасною прибудовою. Прибудова виглядає як зимовий сад і значно збільшує житлову площу мешканців. Таким чином можливе ще більш просторе проживання.
Ви зараз раді розпочати своє вдосконалення? Яку прибудову ви придбаєте для будинку чи вілли, залежить від вашого смаку. Перш ніж розпочнати, ми дамо вам кілька порад і підказок щодо планування вашої прибудови.
Таким чином ви не будете здивовані можливими перешкодами. Скільки може коштувати розширення будинку? Або скільки буде коштувати модуль розширення будинку? Ви також повинні відповісти на це питання на етапі планування. Дешевшою буде, звичайно, дерев’яна прибудова.
Багато цікавих ідей щодо планування будинків ви можете знайти за цим посиланням
Надихайтеся чудовими ідеями! Створюйте будинок своєї мрії!