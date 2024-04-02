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Домашнє вирощування: 18 ідей, які під силу кожному

Simone Orlik Simone Orlik
homify Їдальня Інженерне дерево Прозорий
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Ми в homify повністю розуміємо вас, коли показуємо фантастичні розширення будинків, які придумали архітектори і, ймовірно, коштують невелику суму. Ви не завжди хочете робити великі інвестиції, якщо хочете щось змінити у своєму будинку, скажімо, прибудувати. Іноді у нашому будинку просто не вистачає місця. Це може бути пов’язано зі створенням сім’ї та вирощуванням потомства. Можливо, через офіс, який ми хочемо інтегрувати у наш дім. Це може бути особливе хобі, яке вимагає багато місця. Або це може бути просто занадто мала кухня, і ми дійсно хочемо об’єднати із нею обідню зону.

Сьогодні є багато варіантів і будівельних матеріалів , які ми можемо використовувати для будівництва будинку, не вдаючись безпосередньо до боргів. Давайте подивимося!

1. Розбудова по усій ширині будинку

Single Storey Extension, Roxborough Rd II, London Building Renovation London Building Renovation Будинки
London Building Renovation
London Building Renovation Відвідати профіль

Ми починаємо із дуже ефективного, але простого способу додати прибудову до будинку. Якщо ми можемо використовувати усю ширину будинку, кімнату можна витягнути, як у нашому прикладі. За допомогою розсувної скляної стіни ми створюємо плавне з’єднання між будинком і терасою.


Читайте: Все, що вам потрібно знати, перш, ніж будувати прибудову до свого будинку!

2. Майже як зимовий сад

Zinc Extension, Urban Creatures : Architects Urban Creatures : Architects Будинки
Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects Відвідати профіль

По суті, ця прибудова являє собою зимовий сад, що складається із бетонної основи, металевого каркаса і скляних елементів. Для цього потрібно було розбити лише одну сторону стіни, яка виходила на сад. Варіант, який створює простір для великої їдальні, не вимагаючи зайвих зусиль.

3. Деревне вирощування

сучасний by Geoff Sellick Architectural & Interior Design, Сучасний
Geoff Sellick Architectural &amp; Interior Design
Geoff Sellick Architectural & Interior Design Відвідати профіль

Дерев’яні прибудови також легко споруджуються і виготовляються із досить дешевого матеріалу. Однак ми повинні переконатися, що прибудуваня не створять містків холоду, які можуть мати наслідки для теплового балансу будинку.

4. Прості та зрозумілі конструкції

dining room homify Їдальня Інженерне дерево Прозорий glulam,extension,dining room,glass,sliding doors,skylight,timber frame,exposed frame,beams,plywood,suffolk,architecture
homify
homify Відвідати профіль

Незалежно від того, який матеріал буде використовуватися для створення нашої прибудови, у будь-якому випадку ми повинні переконатися, що в основі кімнати лежить проста просторова структура. Прямі стіни та стелі гарантують відсутність необхідності у складній роботі, і ви можете покластися на стандартні розміри. А ще можна заощадити на матеріалах. У порівнянні із дерев’яною підлогою можна використовувати вінілову конструкцію, яка значно дешевша і виглядає оманливо справжньою.

Бонус! Читайте: Вінілова підлога: все, що ви повинні про неї знати!

5. Маленький, але могутній!

View at night Cura Design Будинки
Cura Design
Cura Design Відвідати профіль

Треба визнати, що це розширення виглядає дуже інноваційно. Це не коштувало багато і лише створило достатньо місця для об’єднання невеликої студії йоги.

6. Трохи більше розширення

сучасний by Phi Architects, Сучасний
Phi Architects
Phi Architects Відвідати профіль

Це розширення лише трохи більше порівняно із попереднім прикладом, але також створює можливість розмістити у кімнаті більший обідній стіл. Із простими матеріалами, такими як на нашому зображенні, таке розширення не є ракетобудуванням.

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7. Прибудова у мініатюрному форматі

Primrose Hill, House Extension, Jeff Kahane + Associates Jeff Kahane + Associates
Jeff Kahane + Associates
Jeff Kahane + Associates Відвідати профіль

Якщо усе, що нам потрібно з точки зору додаткового розміру кімнати, — це лише кілька квадратних метрів для зони відпочинку, як на нашому малюнку, такі крихітні доповнення мають сенс. І ця кімната виглядає дуже затишно, хоча і маленька.

8. Майже непомітний

Westerlands Extension 01 George Buchanan Architects Кухня
George Buchanan Architects
George Buchanan Architects Відвідати профіль

Це розширення настільки скромне, що його практично неможливо побачити. Дерев'яна прибудова у стилі бунгало дуже проста, тут ми знову бачимо принцип дуже прямої форми, яка спирається на стандартні розміри.

9. Клінкерні стіни

Rear Elevation ABN7 Architects
ABN7 Architects
ABN7 Architects Відвідати профіль

Ця прибудова насправді виглядає так, ніби вона завжди була частиною будинку. Проста квадратна прибудова, яка базується на дерев’яному каркасі, була обкладена цеглою, що відповідає єдиному стильовому рішенню решті будинку. Тут також було достатньо одноповерхової прибудови.

10. Квадрат і домінанта

Extension to a Grade II Listed Building WHITTAKER DESIGN
WHITTAKER DESIGN
WHITTAKER DESIGN Відвідати профіль

У наступному прикладі будівельники також обрали просту квадратну структуру. Крізь скляні панелі можна чітко побачити, що невеликі зовнішні сходи, які колись вели до саду, не були занедбані: вони тепер ведуть до цієї прибудови. Звідси ви можете отримати доступ до прилеглого саду (на рівні землі).

11. Плоскі дахи

Single Storey Extension Reginald Road - Northwood, London Building Renovation London Building Renovation Вікна Алюміній / цинк bi-folding
London Building Renovation
London Building Renovation Відвідати профіль

Ідеально узгоджена із основним будинком, ця прибудова зовсім непомітна. Особливо у невеликих будинках із терасою, довгі, вузькі сади часто пропонують можливість витягнутися прямо через увесь будинок: вздовж задньої стіни. І ще є місце для тераси та саду.

12. Прибудова із дерев'яною обшивкою

living room extension Urban Creatures : Architects Будинки Дерево Дерев'яні
Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects Відвідати профіль

Нам подобається ця прибудова будинку, у якій тепер є шикарна вітальня. Дерев’яна черепиця та велике панорамне вікно, що простягається через кут, надають прибудові атмосферу садової кімнати. З лівого боку ви маєте змогу вийти із прибудови на сучасну терасу, яка вражає красивими лежаками і диванами.

У створенні атмосфери затишку і комфорту вам завжди допоможуть наші дизайнери.

Якщо вам потрібна порада, звертайтеся до нашого архітектора

за цим посиланням


13. Класична прибудова

Refurbishment and Ground Floor Extension, Cockfosters, RS Architects RS Architects Будинки
RS Architects
RS Architects Відвідати профіль

Якщо усе, що нам потрібно, це додатковий внутрішній простір, до прикладу, підсобне приміщення або пральня, така скромна добудова є чудовою альтернативою. Поряд із невеликою терасою можна розвісити білизну, коли погода суха.

14. Дерев'яний ящик

Side extension build in timber frame Affleck Property Services Будинки
Affleck Property Services
Affleck Property Services Відвідати профіль

Слід визнати, що ця прибудова, звичайно, була не такою уже й дешевою, але ми усе одно хотіли показати її через інноваційну архітектуру. Ця проста, але двоповерхова прибудова будинку невелика, але дуже ефективна. А дерев’яна обшивка просто чудово виглядає, чи не так?

15. Маленький, але абсолютно стильний!

Dukes Avenue Coupdeville
Coupdeville
Coupdeville Відвідати профіль

Цей дерев'яний ящик також більш, ніж ефектний. Виглядає як вікно у рамі із великою шибкою посередині. Просто, але із вау-ефектом!

16. Прибудова на терасі

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects Їдальня
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects Відвідати профіль

Ця прибудова позаду будинку також не коштувала багато із точки зору площі. Прибудова-кухня повернена у бік саду, який власники будинку тепер інтегрували у вертикальну зелену площину. У самій прибудові — диванний куточок та обідній стіл. Віконні рами бірюзового кольору виглядають майже по-скандинавськи у поєднанні із дерев’яною обшивкою.

17. Дзеркальний і розумний!

Glazed side return extensions in Bath Style Within Оранжерея side return,extension,powder coated aluminium,bifold doors,glazed extension,glass facade,patio doors,garden room
Style Within
Style Within Відвідати профіль

Фактично на цій картинці є два доповнення. Команда господарів, здається, об’єднала зусилля, щоб закрити прогалину між двома будівлями. Тепер у кожному будинку є зимовий сад. Візуально це стає закритим блоком, що дійсно вражає.

18. Прибудова як перспектива

Fulham, London - rear extension, loft conversion and entire house renovation including inserting swimming pool, Zebra Property Group Zebra Property Group
Zebra Property Group
Zebra Property Group Відвідати профіль

Хоча басейн чудовий, сьогодні це не в тему! Невелика обкладена каменем прибудова виглядає досить скромно. Очевидно, вона використовується не як житлове приміщення, а більше як складське. Ідеально підходить для сімей, яким поступово не вистачає місця.

Вийти на біс, бо це так приємно

Anbau und Erweiterung eines Einfamilienhauses , LUKAS HUNEKE PHOTOGRAPHY LUKAS HUNEKE PHOTOGRAPHY Окремий будинок Залізо / сталь
LUKAS HUNEKE PHOTOGRAPHY
LUKAS HUNEKE PHOTOGRAPHY Відвідати профіль

Ми просто не могли зупинитися після 18 чудових доповнень, тому що це доповнення також хвилює нас! Окрему віллу 1940-х років розширили сучасною прибудовою. Прибудова виглядає як зимовий сад і значно збільшує житлову площу мешканців. Таким чином можливе ще більш просторе проживання.

Ви зараз раді розпочати своє вдосконалення? Яку прибудову ви придбаєте для будинку чи вілли, залежить від вашого смаку. Перш ніж розпочнати, ми дамо вам кілька порад і підказок щодо планування вашої прибудови.

Таким чином ви не будете здивовані можливими перешкодами. Скільки може коштувати розширення будинку? Або скільки буде коштувати модуль розширення будинку? Ви також повинні відповісти на це питання на етапі планування. Дешевшою буде, звичайно, дерев’яна прибудова.

Багато цікавих ідей щодо планування будинків ви можете знайти за цим посиланням

Надихайтеся чудовими ідеями! Створюйте будинок своєї мрії!

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