7 порад щодо кахельних душових піддонів

Ваша ванна займає занадто багато місця у ванній ? Ви щодня приймаєте душ у ванні, а насправді не приймаєте ванну? Або ваша душова кабіна повністю застаріла і потребує ремонту? Що ж, у цьому випадку вам слід переглянути невеликі роботи, які покращать вашу ванну кімнату, а також принесуть вам більше комфорту та благополуччя.
Одним із варіантів, який можна розглянути, є установка плиткового піддону, до прикладу, як італійська душова кабіна. Таке оформлення набагато практичніше і привабливіше, так як підлога ванної кімнати приєднується до душового піддону, створюючи естетичну і візуальну однорідність.
Ця пропозиція стоїть на порядку денному, і її все частіше шукають ті, хто хоче мати сучасну ванну кімнату. У цьому сенсі ми торкаємося виключно цієї теми у сьогоднішній статті.
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До побачення душова кабіна!
Привіт італійський душ!
Ці моделі душових кабін створюють ванні кімнати мрії, все здається більш гармонійним і природним, без білого шматка, який займає велику частину простору. Є кілька переваг, які спонукають споживачів шукати цей тип душу, але якщо ви ще не визначилися, давайте перейдемо до переваг і дозволимо себе
завоювати.
- Поклавши плитку на душовий піддон, доступ значно полегшується. Все стає більш практичним і функціональним, особливо для дітей або для людей похилого віку, чи людей із обмеженими можливостями пересування. Ви можете легко розмістити там лавку або поручень.
- Адаптується до будь-якої конфігурації ванної кімнати: у центрі, під похилою стелею, під кутом або у невеликих приміщеннях.
- Простий у догляді, оскільки плитка служить практично протягом усього життя, а також її легко чистити завдяки гладким поверхням без різноманітних кутів, як у душовій кабіні.
- Італійський душ на 100% декоративний і вписується у будь-яку обстановку. Це привносить сучасний дизайн, але може додати й нотки старовини чи, навіть, арабського колориту, якщо ви обираєте мозаїку.
- Знайдіть скляний екран будь-якого типу: прозорий, матовий, склоблок тощо, створюючи таким чином більшу інтимність.
- Найпопулярнішим варіантом покриття душового піддону є плитка, однак є й інші варіанти, такі як мікроцемент, тик, мармур тощо.
- Матеріали, які використовуються у виготовленні душової кабіни, дозволяють узгодити решту простору ванної кімнати.
Установка італійської душової кабіни вимагає, щоб піддон при установці знаходився на одному рівні із підлогою ванної кімнати. У цьому сенсі, якщо ви хочете змінити свій старий класичний душ на цей тип, вам, можливо, доведеться зробити відносно великі зміни в існуючому просторі.
Який тип системи зливу?
Якщо ви обираєте італійський душ, тобто душовий піддон на рівні підлоги, ви повинні обладнати зону підлогового зливу великої місткості, щоб вода могла швидко відводитися та уникнути ризику затоплення. Це важливий елемент для комфортного використання.
Є дві системи зливу:
- Грунтовий сифон може бути відцентрований або ні: він повинен мати простір під основою та має бути відповідного розміру для хорошого дренажу.
- Решітка має трохи більший дизайн, що дозволяє полегшити доступ до евакуації.
Візьміть до уваги:
- хороша ефективність зливу залежить від діаметра дренажу, який повинен бути не менше 90 мм, а також від діаметра труб, який не повинен бути менше 50 см.
- ви завжди можете встановити платформу в душі, щоб отримати більший комфорт і безпеку, таким чином обмежуючи ризик посковзнутися.
Перш за все, щоб запобігти проникненню води, стіни та підлога вашої душової мають бути повністю водонепроникними. Це важливий крок! Необхідні матеріали можна знайти у більшості будівельних магазинів, їх легко використовувати та/або встановлювати.
Фіброцементні або гіпсокартонні листи (водостійка штукатурка): ці матеріали водостійкі, тому ідеально підходять для стін вашої душової (ціна за запитом).
Гідроізоляційна мембрана: встановлена на фіброцемент або гіпсокартон, забезпечує додаткову гідроізоляцію. Для днища, виготовленого своїми руками, мембрана встановлюється на бетонне дно. (Це коштує близько 17,99 євро).
Епоксидний розчин: розчин наноситься на плитку і робить щілини водонепроникними (у Leroy Merlin він коштує 58,99 євро / 5 кг).
Водовідштовхувальна ковдра: створіть дно душу із листа синтетичного матеріалу, щоб зробити його водонепроникним, перш ніж накрити його ковдрою. Відповідно до рекомендацій Leroy Merlin, це повинно відповідати нахилу дренажу від 1 до 3%, щоб забезпечити потік води у сифон.
Ви можете покласти плитку в італійській душовій кабіні на усі стіни або можете використати будь-який інший аксесуар у вашій ванній кімнаті.
Найбільш підходящі матеріали для покриття ванної кімнати
Одним із найбільш часто використовуваних варіантів є використання планшетів (як на зображенні вище) не лише з естетичної точки зору, але й задля безпеки та захисту від падіння. Ви, навіть, можете проявити креативність і додати плитку у душову зону та для покриття стін.
Що стосується формату плитки, ми рекомендуємо класичний формат 30 x 30 см, який адаптується до усіх розмірів ванних кімнат, але особливо це практично для невеликих приміщень.
Нарешті, зважайте на діючі виробничі стандарти, роблячи свій вибір, як правило, плитка PEI є визнаною та надійною, про що ми поговоримо у наступному пункті.
Порада: ви завжди можете створити Moodboard, щоб отримати уявлення про остаточний проєкт.
Як і у будь-якій ванній кімнаті, комфорт і безпека є двома важливими критеріями. Враховуйте це, обираючи плитку для італійської душової кабіни, вибирайте неслизьку. Також приділіть увагу стійкості та зносостійкості матеріалу, базуючись на європейському стандарті виробництва, дотримуйтеся стандарту NP EN ISO 10545-7, відомого своєю стійкістю.
Нарешті, якщо ви не хочете витрачати час на прибирання і хочете, щоб плитка завжди залишалася блискучою, вам варто уникати білої плитки, на якій плями бруду помітні більше. Віддайте перевагу світло-коричневим, сірим або пастельним тонам. Злегка мармурова або рифлена поверхня легше переносить плями.
Установка італійської душової кабіни коштує дорого у порівнянні із установкою традиційної душової кабіни. Це вимагає більше роботи, більше годин, а також іншого типу навичок для хорошого результату.
Ціна італійської душової кабіни сильно варіюється в залежності від обраних комплектуючих і додаткових пристосувань. Все залежить від обраного матеріалу і якості.
Якщо ви вирішите звернутися до професіонала, то можете розраховувати на встановлення вашого італійського душу від €1500 до €5000. Крім матеріалів, важливу частину такого виду робіт становить вартість праці.
Створення кахельної душової кабіни – це не зовсім проста дія, вона вимагає мудрості, щоб усе було в робочому стані, без проблем протікань, інфільтратів, нерівностей або інших незручних ситуацій, які можуть зробити цей процес катастрофою. Тому, якщо ви не знаєте, не ризикуйте! Якщо у вашому оточенні немає нікого із мінімальним досвідом створення душового піддону з кахлю, не наважуйтеся також на Macgyver ! Краще витрачати більше, але добре виконувати роботу, адже, як кажуть,
те, що дешево, може бути дорогим.
Кого шукати?
Якщо вам потрібен дизайн-проєкт реконструкції душової або усієї ванної кімнати, вам слід звернутися до архітектора інтер’єру. Для нанесення плитки найбільш підходящими професіоналами буде плиточник і для роботи сантехнік.
Де шукати?
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Як бачите, ця стаття ідей містить дуже корисні поради щодо душових піддонів, а саме піддонів-таблеток або італійських піддонів.
Останнім часом душовим кабінам стали надавати більшу перевагу, ніж традиційним ваннам, збільшуючи простір у ванній кімнаті та полегшуючи доступ до душового піддону.
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