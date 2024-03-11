Відкрийте для себе важливість висоти стелі у будинку!

Сьогодні ми знову зосередимося на одному із тих архітектурних, інженерних та будівельних термінів, які нас так заплутують:
висота стелі!
Може здатися, що вам нічого знати про ці лайки не потрібно, і це справа виключно професіоналів. Але будь-хто, хто хоче купити або побудувати будинок, почує їх кілька разів, навіть, знадобиться знати їхнє значення, щоб мати можливість інтерпретувати подані їм креслення і щоб мати можливість повідомити архітектору чи будівельнику про свої прагнення.
Отже, ви напевно чули або читали вислів «висота стелі» кілька разів, але чи знаєте ви точно, що це таке, і наскільки це важливо в будинку? У цій статті ви знайдете відповідь на ці запитання та багато іншого. Слідуй за нами!
Права нога – це (вертикальна) відстань, виміряна між підлогою і нижньою частиною стелі або обшивкою стелі.
Походження терміну достеменно невідоме, але правда полягає у тому, що такий простий захід здатний суттєво вплинути на придатність кімнати чи всього будинку.
Висота стелі має набагато більше значення, ніж багато хто думає, у визначенні поняття житла та умов його проживання. Якщо цей показник занадто низький, середовище стане більш тісним, підвищуючи не лише відчуття тепла, але й фактичну температуру, а також зменшуючи відчуття відкритості та легкості простору. Низька висота стелі також може погіршити використання вертикального простору, як, скажімо, під час встановлення люстри, і завадити ефективному розподілу світла у кімнаті. Все це призводить до помітної відсутності комфорту!
Маючи дуже високу висоту стелі, хоча це не так складно чи шкідливо для вашого здоров’я, і часто може бути корисним і бажаним, ми можемо зіткутися із деякими проблемами: ускладнення прибирання та заміна лампочок або, навіть, значне збільшення дороговизни будівництва власного будинку.
Але потім, може поцікавитись читач, яка ж відповідна висота стелі? Відповідна висота стелі – це та, яку ви бажаєте, і коли ви відчуваєте себе комфортно.
Загальні правила міської забудови (RGEU) встановлюють рекомендовані значення для гарантування комфорту та функціональності житла, а стаття 65 говорить, що:
Законодавство про охорону праці, у Декреті-законі № 243/86 від 20 серпня, стаття 4, встановлює, що місця, які слугують робочими станціями, повинні мати такі параметри:
а) Висота стелі на робочих місцях не повинна бути меншою за 3 м, із допустимим відхиленням до 2,70 м у адаптованих будівлях;
б) Місця, призначені виключно для зберігання, і якщо там немає працівників, можуть мати висоту стелі 2,20 м як межу допуску.
Ці законодавчі положення спрямовані на те, щоб будь-які та всі споруди, незалежно від того, призначені вони для житла чи роботи, мали оптимізовані умови проживання.
Ознайомившись із рекомендованими значеннями щодо мінімальної висоти стелі, ви вже маєте уявлення про розміри для будівництва вашого будинку чи комерційного закладу.
Висота стелі у вітальні або спальні, до прикладу, повинна бути вищою, ніж у ванній кімнаті, із урахуванням мінімальних розмірів цього приміщення.
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На даний час існує ще одне поняття висоти стелі, про яке важливо згадати: подвійна висота стелі.
Стелі подвійної висоти використовуються в основному у будинках із дуже високими стелями або більшими, ніж із одним поверхом. Як випливає із назви, подвійна висота використовує подвійний розмір стандартної висоти стелі для решти конструкції. У цьому випадку усі частини будинку мають два поверхи, але приміщення подвійної висоти займає весь простір на обох поверхах, забезпечуючи повну інтеграцію між двома поверхами будинку.
У сучасних конструкціях або як рішення для ремонту старих будинків стелі подвійної висоти широко використовуються у більш соціальних приміщеннях будинку, таких як вітальня або передпокій, що забезпечує більшу амплітуду зору, більше вентиляції, більше проникнення світла, і, перш за все, багато стилю.
Таким чином можна отримати прекрасні ефекти, як на зображенні, із великою кількістю світла, мансардними вікнами, тривимірними ефектами, які підкреслюють вертикальність простору, і довгими підвісними лампами!
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Незважаючи на те, що закон встановлює мінімальну міру для гарантування належної придатності для проживання, важливо зазначити, що цього значення може бути недостатньо, щоб гарантувати, що будинок має найкращі естетичні умови або щоб уникнути відчуття «тісноти». І правда полягає в тому, що під тиском містобудівного планування потреба максимально використати доступну землю означає, що значення завжди встановлюються на мінімумі, що в кінцевому підсумку призводить до того, що стелі, особливо в квартирах, візуально здаються низькими. З іншого боку, неякісні за розміром молдинги, фризи, прикраси та підвісні стелі значно посилюють цю проблему.
Хороша новина полягає в тому, що є деякі рішення, які можуть допомогти візуально Як зробити стелі вищими, а кімнати – ширшими! Ось кілька порад:
- Зробіть акцент на вертикальних елементах: якщо у вас низька стеля, важливо не привертати увагу до ширини кімнати. Замість цього слід включити в оздоблення високі та вузькі елементи, наприклад, вертикальні рейки на стінах.
- Виберіть вбудоване освітлення: забудьте про кричущі лампи, що звисають зі стелі! Це лише підкреслить, наскільки низькі ваші стелі, і посилить відчуття клаустрофобії у просторі. Виберіть вбудоване освітлення: його легко установити, і ви не тільки оптимізуєте свій простір, але й заощадите гроші, оскільки світлодіодні точкові світильники уже досить дешеві та економлять багато електроенергії.
- Вибирайте дуже світлі кольори, щоб підкреслити відчуття простору, і, навіть, не думайте про темні стіни чи елементи, які лише яскравіше продемонсрують низьку висоту простору.
- Розміщуючи рами на стінах, вибирайте висоту трохи вище дивана. Ніколи не розміщуйте їх посередині, оскільки це лише створить візуальний розрив, ніби розділить стіну навпіл і зробить простір більш обмеженим.
- Обставте простір низькими деталями, які добре демонструють більшу частину стін, підвищуючи їхню висоту. І прикрасити скляними елементами, які завдяки своїй прозорості не розрізають візуальну лінію та не порушують відчуття глибини та широти.
- І нарешті, добре продумайте висоту штор! Вони повинні йти від підлоги до стелі або, щонайбільше, бути приблизно на п’ять сантиметрів від підлоги. Будь-який інший розмір не покращить стиль і зручність простору.
Висока стеля відкриває цілий світ можливостей!
Ви можете створити антресолі, як у будинку на зображенні вище, де над кухнею розташована приємна вітальня.
Ви можете зробити одну із дуже високих стін центральною точкою вашого декору, покривши її привабливим покриттям бажаного кольору та візерунка, оскільки немає обмежень щодо контрастів.
Встанови цю люстру мрії! Із подвійною висотою стелі ви, навіть, можете вибрати стелю довжиною в один поверх, сміливо.
Встановлення полиць від підлоги до стелі не обтяжуватиме вас, і ви матимете багато додаткового місця для зберігання чи виставлення найулюбленіших предметів… І ви можете без вагань розмістити будь-яку прикрасу, яка спускається зі стелі!
Зробіть ваш будинок комфортним для проживання, наповніть його красою і позитивною енергією!
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