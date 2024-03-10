Дірки у стінах: як їх заповнити і мати нову стіну!

Реальні панічні ситуації, які спостерігаються у будинках по всьому світу.
Сценарій 1. Ви зміните оздоблення стін. Один цвях, два гачки, півдюжини шурупів… Акуратно видаліть усі настінні прикраси та підготуйтеся до фарбування. Але ой! Стіна повна дірок!
Сценарій 2. Діти, захоплені, граються у кімнаті. Раптом до стіни летить літак (іноді це буває дуже реальною ситуацією)! Ти біжиш, але не встигаєш, щоб уникнути великої діри у штукатурці стіни.
Сценарій 3. Пилососити будинок із невеликим бажанням і великими зобов’язаннями. Ви бачите щось, що потрібно прибрати під телевізійною шафою, біля стіни ніш, нагинаєтесь, спочатку не досягає успіху і наполягаєте із деякою натугою через свій поганий настрій. Пилосос сильно вдаряється об гіпсокартон і робить велику діру у фальш-стіні! Проклинаєте свою незграбність і зловмисність і відразу думаєте, скільки буде коштувати ремонт (віддалений сценарій, але цілком реальний).
Ви ідентифікуєте себе із якоюсь із цих ситуацій чи у вас є інші? Це цілком можлива ситуація!
Матеріали для облицювання стін відносно крихкі, і чим вони красивіші, тим крихкіші. Вм’ятини та пошкодження штукатурної стіни дуже легкі, ми не завжди просвердлюємо отвори у точному місці, тому трапляються
нещасні випадки.
Усунути цю несправність не так складно, як може здатися, і ви можете зробити це самостійно. Сьогодні homify прийшов, щоб допомогти вам вирішити цю дилему. У даній статті ми пояснюємо, як заповнювати отвори та ремонтувати тріщини у внутрішніх стінах. Не пропустіть це!
Існує кілька способів усунення невеликих дірок у стінах, спричинених декораціями чи меблями, прикріпленими до стіни. Оскільки ці отвори невеликі, іноді їх, навіть, не потрібно зафарбовувати, особливо на дуже світлих стінах. Але найнормальнішим є те, що після ремонту діри потрібен один-два шари фарби. Ці методи підходять для ліпнини, штукатурки і гіпсокартону.
Спосіб 1 – Зубною пастою, у менші отвори
Зубна паста — чудовий союзник у ремонті невеликих дірок у стінах! Вам це здається дивним? Та це правда, але використовувати різнокольорові смужки не варто! Після застигання зубна паста набуває консистенції, яка заповнює дірку в стіні і, навіть, дозволяє м’яко розгладжувати, маскуючи пошкодження, але це не гарантує професійного результату. Такий спосіб хороший для білих стін із шорсткостями, які їх маскують, і в дуже маленьких дірочках.
Спосіб 3 – З білим милом, у маленькі отвори
Це спосіб маскування, а не ремонту, і ви можете використовувати його, поки не встигнете зробити остаточний ремонт. Заповніть отвір розм’якшеним руками мильним тістом і розгладьте самим шматком мила.
Спосіб 4 – Шкільною крейдою
Крейда має у своєму складі багато гіпсу, хоча у ньому відсутній клейовий елемент. У невеликих отворах це гарантує дуже рівномірне покриття, що дозволяє, навіть, фарбувати його. Все, що вам потрібно зробити, це змочити паличку крейди і притиснути її до отвору, поки вона не розкришиться у масу і заповнить вільний простір. Розгладьте пальцями і пофарбуйте.
Спосіб 5 – За допомогою шпаклівки для ремонту трубок, для більш широких отворів
У даний час на ринку представлений широкий вибір ремонтних сумішей і шпаклівок, які прості у застосуванні і гарантують гарний результат. Ці продукти для заповнення тріщин випускаються у формі трубок, які значно полегшують завдання введення шпаклівки в отвір і дозволяють їй служити довше, тож ви завжди можете мати її під рукою для вирішення дрібних повсякденних проблем ваших стін. Усе, що вам потрібно зробити, це взяти невелику кількість шпаклівки і ввести її в отвір за допомогою шпателя (шпателі або палички для обробки нігтів ідеально підходять для цієї роботи, особливо для невеликих отворів). Заповніть отвір у стіні, вирівняйте його вологою ганчіркою та дайте йому добре просохнути. Тільки після висихання можна фарбувати, якщо це необхідно.
Спосіб 6 – З гіпсом, для більш широких отворів
Штукатурка виготовляється із гіпсу, а гіпсокартон містить багато штукатурки, тому використання штукатурки для ремонту отворів і тріщин на цих поверхнях є розумним. Це проста техніка, яка широко використовується професіоналами та дозволяє отримати чудову обробку. Купіть звичайну штукатурку, змішайте її із невеликою кількістю води, щоб вийшла паста, нанесіть її на отвір, розгладьте шпателем, а потім вологою ганчіркою. Виконайте всю цю операцію швидко, оскільки штукатурка швидко висихає. При необхідності ви можете відшліфувати отвір, щоб зробити його однорідним після висихання.
Іноді ушкодження більші і вимагають більш професійного підходу, але їх все одно можна усунути самостійно. Якщо ви не відчуваєте себе комфортно, виконуючи цей вид роботи, і хочете отримати бездоганну обробку, найкраще найнятипрофесіонала із реставрації та ремонту.
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Спосіб 1 – Ремонтною шпаклівкою
Як і ремонтна шпаклівка в тюбику, ця також поставляється уже готовою. По суті, речовина та ж, просто вона надходить у більшій кількості для більш масштабного ремонту. Вам знадобиться ремонтна шпаклівка, кельма, наждачний папір із зернистістю 120.
Усередині будинку слід розмежувати оброблювану площу малярнким скотчем, зовні цей крок втрачає значення.
Слід вибирати акрилову шпаклівку, яка більш стійка. Заповніть простір шпателем і кельмою, розгладьте поверхню, дайте їй висохнути та скористайтеся наждачним папером, щоб отримати дуже рівномірну обробку (на полірованих поверхнях цей крок потрібно виконати добре, щоб не було видно ремонту).
Спосіб 2 – Із цементом
Іноді пошкодження не таке, щоб його можна було відремонтувати бітумом або шпаклівкою. В цей момент у дію вступає цемент, і тут робота трохи ускладнюється.
Для виконання внутрішнього або зовнішнього ремонту за допомогою цементу вам знадобляться цемент, пісок, вапно та добавки, а також ті ж матеріали для нанесення, які згадані вище.
Відмежуйте ділянку малярнким скотчем. Зробіть пасту, змішавши цемент, пісок, вапно та добавки у пропорціях, зазначених виробником цементу, із водою до отримання однорідної пасти.
За допомогою шпателя та кельми нанесіть цементну штукатурку на ділянку отвору, поки вона рівномірно не покриє усю поверхню. Потім нанесіть на штукатурку ремонтну суміш або шпаклівку, намагаючись вирівняти її, щоб ремонт не був помітним.
Після висихання наждачним папером №150 або №120 пройдіться по поверні (затирайте), потім нанесіть на поверхню ремонтну шпаклівку до отримання гладкого ефекту. Наприкінці можна нанести нову фарбу, що у цих випадках дуже важливо.
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Ці стіни досить чутливі, і в них легко утворюються непривабливі дірки при більш сильному ударі. Ось дві методики ремонту, розроблені залежно від розміру пошкодження.
Спосіб 1. – Для отвору розміром із тенісний м'яч
Вам знадобиться латка для стін із гіпсокартону, який можна знайти у спеціалізованих магазинах, ремонтна шпаклівка (бітумна або звичайна)і наждачний папір зернистістю №120. Замість латки можна використовувати вологий скотч або адаптоване покриття, але результат не такий добрий.
Наклейте пластир на отвір. Покрийте шпаклівкою, дуже добре розгладьте і дайте висохнути не менше, ніж 24 години. Потім добре відшліфуйте, поки не зникне невеликий рельєф, який міг залишитися. Зафарбуйте його, щоб закінчити роботу.
Загалом, коли тріщини невеликі, рішенням є: використання розчину або акрилової шпаклівки для підфарбовування штукатурки. Однак ви також повинні нанести еластомерну фарбу на пошкоджену поверхню. Ця фарба виготовлена із акрилової смоли із еластичними властивостями, яка підходить як для зовнішнього, так і внутрішнього фарбування кладки та цементу. Фарба використовується для замазування тріщин розміром до 0,3 мм. Якщо тріщини більші, то перед нанесенням фарби їх необхідно обробити. Еластомерна фарба має чудову довговічність і дуже добре захищає поверхні від сонця, дощу, вітру та інших несприятливих погодних умов. Фарбу необхідно наносити відповідно до інструкцій виробника, але, як правило, потрібно не менше трьох шарів, щоб створити своєрідну плівку, яка захищає стіну.
Спосіб 2. – Для більшого отвору
Цей ремонт більш масштабний і може бути не дуже простим. Ми радимо вам найняти для цього кваліфікованого фахівця. Але якщо ви все ж-таки вирішили зробити це самостійно, вам знадобиться пилка для гіпсокартону, шматок гіпсокартону, щоб зробити латку, стамеска, гіпсокартонна стрічка, ремонтна шпаклівка та наждачний папір. Товщина шматка матеріалу повинна бути ідентичною товщині стіни, яку потрібно відремонтувати. Почнітьі з вирізання ділянки навколо отвору за допомогою пилки. Виріжте шматки з обох сторін, щоб там можна було розмістити нову секцію гіпсокартону (див. приклад на цьому зображенні від Projetarq) . Виріжте нову секцію потрібного розміру та відкоригуйте ножем, вставивши її в отвір. На стики нанесіть тонкий шар шпаклівки, який служить основою для наклеювання вологої стрічки. Наклейте скотч і зробіть новий шар шпаклівки. Дайте йому висохнути протягом 24 годин. Добре відшліфуйте і зафарбуйте. Чи знаєте ви потенціал гіпсокартонних стін?
Пам’ятайте, що фінішна шпаклівка для стін доступна у будь-якому будівельному або магазині, де продаються фарби. Для поліпшення фарбувальних характеристик також широко використовуються суміші для обробки стін.
Чи знаєте ви, що яєчною шкаралупою можна заповнити тріщину або дірку у стіні? Спосіб дуже простий: вам потрібна лише яєчна шкаралупа, ступка (або інша подібна ємність) і білий клей. У ступці змішайте подрібнену яєчну шкаралупу із білим клеєм до отримання консистенції штукатурки. Коли суміш буде готова, нанесіть її на відповідну поверхню і відшліфуйте дрібним наждачним папером.
Кельма HOGARD із нержавіючої сталі ідеально підходить для легкого використання у процесі заповнення отворів, роботи із гумою, штукатуркою та шпаклівкою, а також для шкрябання, фарбування та видалення шпалер.
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