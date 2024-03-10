Дірки у стінах: як їх заповнити і мати нову стіну!

Реальні панічні ситуації, які спостерігаються у будинках по всьому світу.

Сценарій 1. Ви зміните оздоблення стін. Один цвях, два гачки, півдюжини шурупів… Акуратно видаліть усі настінні прикраси та підготуйтеся до фарбування. Але ой! Стіна повна дірок!

Сценарій 2. Діти, захоплені, граються у кімнаті. Раптом до стіни летить літак (іноді це буває дуже реальною ситуацією)! Ти біжиш, але не встигаєш, щоб уникнути великої діри у штукатурці стіни.

Сценарій 3. Пилососити будинок із невеликим бажанням і великими зобов’язаннями. Ви бачите щось, що потрібно прибрати під телевізійною шафою, біля стіни ніш, нагинаєтесь, спочатку не досягає успіху і наполягаєте із деякою натугою через свій поганий настрій. Пилосос сильно вдаряється об гіпсокартон і робить велику діру у фальш-стіні! Проклинаєте свою незграбність і зловмисність і відразу думаєте, скільки буде коштувати ремонт (віддалений сценарій, але цілком реальний).

Ви ідентифікуєте себе із якоюсь із цих ситуацій чи у вас є інші? Це цілком можлива ситуація!

Матеріали для облицювання стін відносно крихкі, і чим вони красивіші, тим крихкіші. Вм’ятини та пошкодження штукатурної стіни дуже легкі, ми не завжди просвердлюємо отвори у точному місці, тому трапляються нещасні випадки .

Усунути цю несправність не так складно, як може здатися, і ви можете зробити це самостійно. Сьогодні homify прийшов, щоб допомогти вам вирішити цю дилему. У даній статті ми пояснюємо, як заповнювати отвори та ремонтувати тріщини у внутрішніх стінах. Не пропустіть це!