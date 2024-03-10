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15 геніальних ідей, як обгородити терасу або інший відкритий майданчик

Sílvia Cardoso – homify Sílvia Cardoso – homify
Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Тераса
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Відкритий простір ідеально підходить для повної насолоди літом . Але хто ніколи не бачив, щоб шашлик був зіпсований через те, що раптом пішов дощ? Тераси та відкриті майданчики загалом мають чарівність своєї відкритості назовні, але ніколи не завадить захистити їх, щоб нас не здивувала негода чи невблаганна літня температура.

Захист цих зон привабливим дахом ідеально підходить для максимального використання цих просторів. У цій статті ми представляємо вам 15 блискучих ідей для цієї мети.

Ходімо з нами?

Терасні покриття

CASA EM FORMA DE ABRAÇO , pedro quintela studio pedro quintela studio Тераса
pedro quintela studio
pedro quintela studio Відвідати профіль

Перш ніж ми перейдемо до 15 варіантів покриття тераси, знайте, що окрім того, що ви можете найняти покрівельника, ви можете зробити це самостійно вдома. Для цього ви не можете пропустити цю статтю .

Існують різні матеріали, і (для будь-якого бюджету) акрилові покриття для терас дешевше, ніж, скажімо, дерев’яні. Все залежить від вашого бюджету та особистого смаку, але не думайте, що тільки найбагатші можуть насолоджуватися цією перевагою, і закриття балкона акрилом є рішенням.

1. Накриття для кожного типу приміщення

homify Тераса
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Кожна тераса різна. Тому ідеальне покриття змінюється залежно від властивих йому характеристик або потреб. Однак усі вони мають деякі практичні аспекти, тому, якщо ви хочете закрити свою терасу, ви не повинні забути включити відповідну систему вентиляції, яка дозволить провітрювати простір, щоб не перетворити його на сауну влітку.

2. Функціональність

homify Тераса
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Однією із переваг тераси або балкона є додатковий простір для всіх видів зустрічей. Додавання накриття підсилює функціональність зони, яка захищена від поганої погоди або надмірного сонця. Із чохлом вам не доведеться турбуватися про вологість меблів або наявність тварин (особливо, якщо ви не прибрали залишки їжі із вечірки, яку організували напередодні ввечері!).

3. Непомітний

homify Тераса
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Контакт із природою є однією із переваг наявності тераси. У цьому сенсі установка даху не повинна передбачати, що ландшафт буде прихований. Навпаки, щоб цього не сталося, ми радимо вам встановити скляний дах, який дозволить вам насолоджуватися краєвидом в усій його красі. Для цього черпайте натхнення в іміджевому проєкті. Вам не здається це фантастичним?


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4. Додаткові місця

homify Тераса
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Збільшення простору: ось що ми пропонуємо. Огородження тераси – чудове рішення, якщо ви хочете додати кілька квадратних метрів до свого будинку. Ваша вітальня маленька? Відкрийте простір та продовжіть його назовні. Вам потрібен офіс? Дотримуйтеся тієї ж логіки. Цей закритий простір може стати чим завгодно!


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5. Легкі ігри

homify Тераса
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Освітлення на терасі має важливе значення, щоб максимально використовувати його. Встановлюючи накриття, не нехтуйте цим моментом. Поєднайте надходження природного світла, типового для відкритих просторів, із системою штучного освітлення, яка приховує електричні умови у самій конструкції.

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… ось дах із дерев'яною конструкцією

homify Тераса
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6. Управління простором

homify Тераса
homify
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Якщо дозволяють розміри, ви можете вибрати часткове накриття, тобто таке, яке захищає частину тераси, звільняючи іншу частину, яку можна використовувати для посадки саду . Як ми вже згадували, використання прозорих матеріалів означатиме, що ви зможете продовжувати насолоджуватися пейзажем, але із комфортним захистом даху.

7. Матеріали та кольори

TERRAZA, Arki3d Arki3d Тераса
Arki3d
Arki3d Відвідати профіль

Еволюція придатності простору, зокрема, та дизайну, в цілому, призвела до існування широкого каталогу матеріалів і конструкцій для будівництва дахів. Ламіноване скло є одним із найпопулярніших. Ви можете комбінувати його із металевими або дерев'яними конструкціями для більш привабливого результату.

8. Деревина

VENEROS, MORADA CUATRO MORADA CUATRO Тераса
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO Відвідати профіль

Альтернативою герметичності скла є дерев'яні накриття. Їх функціональність більш, ніж перевірена, і, хоча вони не захищають територію таким же чином від дощу, їм на користь те, що вони пропускають сонце, водночас створюючи затінені зони.

9. Навіси

Toldo plegable para pérgola. Colónia Roma., Materia Viva S.A. de C.V. Materia Viva S.A. de C.V. Тераса
Materia Viva S.A. de C.V.
Materia Viva S.A. de C.V. Відвідати профіль

Ще один спосіб захистити свою терасу чи балкон, не закриваючи їх повністю, – встановити маркізу. Сьогодні існує широкий вибір стилів і пропозицій із електричним керуванням, які зводять до мінімуму зусилля для відкриття маркізи. Крім того, навіси можна комбінувати зі скляними покриттями, хоча при цьому втрачається деяка свобода.

10. Жорсткий

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Тераса
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN Відвідати профіль

Враховуючи свободу навісів або гнучкість рухомих дахів, ви також можете вибрати жорсткі покриття. Ваш вибір значною мірою залежить від того, як ви бажаєте використати площу, яку плануєте охопити. У будь-якому випадку встановлення може вимагати певних умов залежно від того, де ви збираєтеся його установити.

11. Мінімалістична естетика

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Тераса
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN Відвідати профіль

Дах вашої тераси – це не просто практичний елемент. Це також може бути привабливою естетичною особливістю, якщо вибрати відповідний дизайн . Конструкція із квадратною поверхнею надає цьому простору елегантний і мінімалістичний вигляд.

12. Хороша основа

TERRAZA, Arki3d Arki3d Тераса
Arki3d
Arki3d Відвідати профіль

Незалежно від матеріалу чи дизайну, який ви виберете для обгородження своєї тераси чи саду, пам’ятайте, що конструкція, яка їх підтримує, є фундаментальною. Міцні стовпи є найкращим вибором для гарантії безпеки даху.


13. Рух

Toldo plegable para pérgola. Colónia Roma., Materia Viva S.A. de C.V. Materia Viva S.A. de C.V. Тераса
Materia Viva S.A. de C.V.
Materia Viva S.A. de C.V. Відвідати профіль

Ось ще один приклад того, як тент може допомогти захистити вашу терасу, створюючи затінену зону, коли це необхідно. Перевага такого рішення полягає у тому, що, коли сонце заходить, ви можете повністю зняти або відтягти його назад, дозволяючи повною мірою насолодитися зоряним небом!

14. Дерев'яна конструкція із тентом

Gimnasio de Cristal Lumon y techo movible de cristal, Terraza con pergola de madera en casa del centro de Cadiz, Architect Hugo Castro - HC Estudio Arquitectura y Decoración Architect Hugo Castro - HC Estudio Arquitectura y Decoración Тераса
Architect Hugo Castro – HC Estudio Arquitectura y Decoración
Architect Hugo Castro - HC Estudio Arquitectura y Decoración Відвідати профіль

Затишне, інтимне та надзвичайно привабливе місце, де власники захищені завдяки дерев’яній конструкції із сітчастим тентом. Простий, але функціональний варіант.

15. Еклектика

homify Комерційні приміщення Бари та клуби
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Маркізи чи скляні накриття-дахи? Немає жодних причин вибирати те чи інше, оскільки ви можете використовувати їх як у проєкті тераси, так і в саду. Хоча цей ресурс використовується переважно у комерційних приміщеннях, ви також можете знайти відповідну версію для свого дому.


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