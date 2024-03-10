15 геніальних ідей, як обгородити терасу або інший відкритий майданчик

Відкритий простір ідеально підходить для повної насолоди літом . Але хто ніколи не бачив, щоб шашлик був зіпсований через те, що раптом пішов дощ? Тераси та відкриті майданчики загалом мають чарівність своєї відкритості назовні, але ніколи не завадить захистити їх, щоб нас не здивувала негода чи невблаганна літня температура.

Захист цих зон привабливим дахом ідеально підходить для максимального використання цих просторів. У цій статті ми представляємо вам 15 блискучих ідей для цієї мети.

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