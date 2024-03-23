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Цей кам'яний будинок має чудовий інтер'єр!

Sílvia Cardoso – homify Sílvia Cardoso – homify
CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Гараж/сарай
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Будинок, який ми збираємося відвідати, має мінімалістичний та сучасний стиль, у якому використовуються традиційні матеріали для інтер’єру Португалії, що поєднуються із сучасною, функціональною та, звичайно, красивою архітектурою.

Будинок RM, спроєктований архітекторами бюро PFS-Arquitetura, був задуманий як моноліт. Він поєднує минуле і традиції свого регіону, а інтер’єр будинку представлений сучасними просторами із якісною архітектурою, де враховані, навіть, найменші деталі для досягнення приголомшливого дизайну.

Слідуй за нами.

Закамуфльований парадний вхід

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Будинки
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura Відвідати профіль

Вхід мінімалістичний, лише елегантні дерев’яні двері, що нагадують нерухому панель, що додає головному входу нотку таємничості. Доступ був організований через бетонні бокси, що перекриваються, завдяки чому будівля піднімається над землею.

Простий і мінімалістичний фасад

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Будинки
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura Відвідати профіль

Простий і мінімалістичний фасад будинку нагадує чисту, кубістичну концепцію без зайвих прикрас, щоб створити витончену та ефектну архітектуру. Із трьома основними покриттями – склом, бетоном і каменем – будинок має різні зони входу та виходу. Споруда також має невеликий балкон із критою зоною.

Герметичний: максимальна конфіденційність

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Будинки
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura Відвідати профіль

Головна сторона, яка виходить на вулицю, виглядає більш закритою, що гарантує безпеку та приватність мешканців. Естетика, однак, залишається незмінною, змінюються лише розмір і розташування скляних вікон.

Гостьовий будинок

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Будинки
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura Відвідати профіль

Гостьовий будинок представлений як єдиний масив, майже повністю покритий натуральним каменем. Збоку має прямий доступ до головного саду.

Універсальний і багатофункціональний

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Гараж/сарай
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura Відвідати профіль

Цей додатковий будинокіз власним садом має великі скляні поверхні та гараж із дерев’яними дверима, які ідеально гармонують із каменем.

Поєднання кольорів і матеріалів

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Коридор
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura Відвідати профіль

Усередині будинку ми знаходимо ту саму концепцію контрасту між матеріалами та світлими кольорами, що й на фасадах. Бежева підлога у поєднанні із білими стінами підкреслюється красивим оздобленням із натурального дерева.

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Продумані, навіть, найскромніші деталі

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Коридор
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura Відвідати профіль

Як ми бачимо на зображенні, на стелі є світильники, які доповнюють оздоблення. Освітлення непряме, вбудоване у деревину для створення делікатного та тонкого ефекту, що дозволяє світлу відбиватися на білій поверхні стелі та розсіюватися по кімнаті.

Елегантність і простота на кухні

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Кухня
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura Відвідати профіль

Кухня має ті ж кольори та покриття, що й решта будинку. Однак вони творчо використовуються для композиції різних предметів меблів. Завдяки поєднанню матеріалів і щедрому природному освітленню навколишнє середовище яскраве та приємне.

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Чудові сходи

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Коридор
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura Відвідати профіль

Сходи — це сучасна конструкція, що складається із плаваючих дерев’яних сходинок. Створені як декоративний і функціональний елемент, плаваючі сходи легкі; під ними вбудована дерев'яна шафа, яка пропонує будинку стратегічну зону зберігання.

Поручень

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Коридор
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura Відвідати профіль

Вид із висоти пташиного польоту показує, як усі сходинки поєднуються між собою крізь гармонію кольору деревини. Скляний поручень – елемент, який створює привабливий візуальний ефект.

Завидний люкс

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Ванна кімната
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura Відвідати профіль

Не порушуючи колірну палітру та матеріали, обрані для дизайну інтер’єру, головна спальня є зоною комфорту та повного відпочинку. Білі простирадла та стіни контрастують із дерев’яною підлогою та підсилюють природне освітлення. Ванна кімната відділена від спальні розсувною скляною панеллю. Дуже оригінально!


Елегантність у кожному куточку

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Спальня
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura Відвідати профіль

Непряме освітлення також є частиною зони відпочинку, воно вмонтоване у дерев’яне узголів’я. Розроблений на замовлення, цей модуль функціонує як опора для матраца та як конструкція для розеток, окрім того панелі ще служать як і елемент для керування освітленням.

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Покриття для ванної кімнати

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Ванна кімната
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura Відвідати профіль

Сучасний і мінімалістичний умивальник прямокутної форми порушує традиційний дизайн умивальників овальної форми та дренажу у центральних частинах. Раковина вбудована у білу мармурову стіну. Необхідно сказати, що матеріал був підібраний дуже ретельно, щоб зберегти спадкоємність оригінальної естетики.

Сучасні та авангардні речі

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura Ванна кімната
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura Відвідати профіль

На відміну від основної ванної кімнати, умивальник із таким же сучасним і мінімалістичним дизайном є міцним і завершеним предметом.

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