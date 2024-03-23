Цей кам'яний будинок має чудовий інтер'єр!

Будинок, який ми збираємося відвідати, має мінімалістичний та сучасний стиль, у якому використовуються традиційні матеріали для інтер’єру Португалії, що поєднуються із сучасною, функціональною та, звичайно, красивою архітектурою.
Будинок RM, спроєктований архітекторами бюро PFS-Arquitetura, був задуманий як моноліт. Він поєднує минуле і традиції свого регіону, а інтер’єр будинку представлений сучасними просторами із якісною архітектурою, де враховані, навіть, найменші деталі для досягнення приголомшливого дизайну.
Слідуй за нами.
Вхід мінімалістичний, лише елегантні дерев’яні двері, що нагадують нерухому панель, що додає головному входу нотку таємничості. Доступ був організований через бетонні бокси, що перекриваються, завдяки чому будівля піднімається над землею.
Простий і мінімалістичний фасад будинку нагадує чисту, кубістичну концепцію без зайвих прикрас, щоб створити витончену та ефектну архітектуру. Із трьома основними покриттями – склом, бетоном і каменем – будинок має різні зони входу та виходу. Споруда також має невеликий балкон із критою зоною.
Головна сторона, яка виходить на вулицю, виглядає більш закритою, що гарантує безпеку та приватність мешканців. Естетика, однак, залишається незмінною, змінюються лише розмір і розташування скляних вікон.
Гостьовий будинок представлений як єдиний масив, майже повністю покритий натуральним каменем. Збоку має прямий доступ до головного саду.
Цей додатковий будинокіз власним садом має великі скляні поверхні та гараж із дерев’яними дверима, які ідеально гармонують із каменем.
Усередині будинку ми знаходимо ту саму концепцію контрасту між матеріалами та світлими кольорами, що й на фасадах. Бежева підлога у поєднанні із білими стінами підкреслюється красивим оздобленням із натурального дерева.
Як ми бачимо на зображенні, на стелі є світильники, які доповнюють оздоблення. Освітлення непряме, вбудоване у деревину для створення делікатного та тонкого ефекту, що дозволяє світлу відбиватися на білій поверхні стелі та розсіюватися по кімнаті.
Кухня має ті ж кольори та покриття, що й решта будинку. Однак вони творчо використовуються для композиції різних предметів меблів. Завдяки поєднанню матеріалів і щедрому природному освітленню навколишнє середовище яскраве та приємне.
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Сходи — це сучасна конструкція, що складається із плаваючих дерев’яних сходинок. Створені як декоративний і функціональний елемент, плаваючі сходи легкі; під ними вбудована дерев'яна шафа, яка пропонує будинку стратегічну зону зберігання.
Вид із висоти
пташиного польоту показує, як усі сходинки поєднуються між собою
крізь гармонію кольору деревини. Скляний поручень – елемент, який створює привабливий візуальний ефект.
Не порушуючи колірну палітру та матеріали, обрані для дизайну інтер’єру, головна спальня є зоною комфорту та повного відпочинку. Білі простирадла та стіни контрастують із дерев’яною підлогою та підсилюють природне освітлення. Ванна кімната відділена від спальні розсувною скляною панеллю. Дуже оригінально!
Непряме освітлення також є частиною зони відпочинку, воно вмонтоване у дерев’яне узголів’я. Розроблений на замовлення, цей модуль функціонує як опора для матраца та як конструкція для розеток, окрім того панелі ще служать як і елемент для керування освітленням.
Сучасний і мінімалістичний умивальник прямокутної форми порушує традиційний дизайн умивальників овальної форми та дренажу у центральних частинах. Раковина вбудована у білу мармурову стіну. Необхідно сказати, що матеріал був підібраний дуже ретельно, щоб зберегти спадкоємність оригінальної естетики.
На відміну від основної ванної кімнати, умивальник із таким же сучасним і мінімалістичним дизайном є міцним і завершеним предметом.
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