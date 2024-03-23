Цей кам'яний будинок має чудовий інтер'єр!

Будинок, який ми збираємося відвідати, має мінімалістичний та сучасний стиль, у якому використовуються традиційні матеріали для інтер’єру Португалії, що поєднуються із сучасною, функціональною та, звичайно, красивою архітектурою.

Будинок RM, спроєктований архітекторами бюро PFS-Arquitetura, був задуманий як моноліт. Він поєднує минуле і традиції свого регіону, а інтер’єр будинку представлений сучасними просторами із якісною архітектурою, де враховані, навіть, найменші деталі для досягнення приголомшливого дизайну.

Слідуй за нами.