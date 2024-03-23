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Що потрібно знати перед лакуванням меблів

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Вирішивши пофарбувати предмет меблів, ви знайшли чудовий спосіб змінити декор вашого будинку, не витрачаючи багато грошей! Цей процес можна виконати декількома способами, включаючи лакування меблів, надання їм необхідного блиску.

Але правда заключається у тому, що ми часто використовуємо термін «лак», не знаючи точно, що це таке.

Чи знаєте ви точно, що таке лак? І яке його призначення? Можливо, ви шукаєте поради щодо лакування предмета меблів чи іншої поверхні? У будь-якому разі, незалежно від того, навіщо ви звернулися до цієї статті, homify хоче поінформувати та скерувати вас у цьому процесі, показати на практиці, як це можна зробити власноруч. Окрім того, DIY ( ’зроби сам’) ніколи не був дуже популярним, тому всі етапи цього процесу, про які ми розкажемо вам, дуже важливі.

Слідуйте за нами та нарешті знайдіть інформацію, якої вам бракувало, щоб надати вашим меблям особливого блиску!

1. Що таке лакування?

Apartamento Bairro Alto, Monstros Monstros Вітальня
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Перш ніж почати пояснювати усі процеси лакування предмета меблів, нам потрібно розібратися в суті питання: що таке лакування?

Що ж, серед різних можливостей оновлення або трансформації предмета меблів за допомогою фарбування, процес лакування забезпечує гладку та блискучу поверхню, надаючи меблям дорогого вигляду. Ще потрібно, щоб предмет меблів виглядів достойно і привертав увагу!

Якщо ви вирішили покрити меблі лаком, майте на увазі, що ця операція вимагає часу і ретельної та скрупульозної роботи. Ви терпляча і старанна людина? Отже, тепер, коли ви зрозуміли, що таке лакування, можна засукати рукави і приступати до процесу.

2. Підготуйте робоче місце для лакування меблів

еклектичний by homify, Еклектичний
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Для початку виберіть чисте робоче місце без протягів, щоб мінімізувати рух пилу під час роботи, особливо під час висихання.

3. Які матеріали вам потрібні

Restauro de uma secretária vintage, Atelier Autêntico Atelier Autêntico
Atelier Autêntico
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Для лакування дерева вам знадобляться деякі матеріали, які можуть бути у вас вдома, і вам їх не потрібно буде купувати. Однак ви повинні перевірити їхню якість, щоб не поставити під загрозу якість роботи.

Матеріали для роботи:

  • лак;
  • валик для лаку;
  • лоток із фарбою;
  • пензлик;
  • дрібнозернистий наждачний папір;
  • губка;
  • одноразові рукавички;
  • емаль дя фарбування внутрішніх стін меблів;
  • шпаклівка по дереву (якщо меблі потребують ремонту);
  • віск (за бажанням);
  • герметик для пор (працює як грунт перед лакуванням деревини або внутрішніх стін меблів).

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4. Як лакувати меблі?

сучасний by Restauro em Sintra, Сучасний
Restauro em Sintra
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Прочитайте про наступні кроки у роботі та дізнайтеся, як лакувати меблі або деревину самостійно:

  • Крок 1: підготуйте меблі перед початком будь-яких змін: ви повинні видалити увесь пил і плями. Для цього потрібно засукати рукави і ретельно вимити меблі, прибравши увесь пил… Меблі повинні бути бездоганними. Можна їх, навіть, пропилососити, щоб переконатися, що на них немає залишків пилу.
  • Крок 2: щоб ваші меблі були такими ж гладенькими, як листовий метал автомобіля, необхідно нанести ґрунтовку (досить густу). Після висихання відшліфуйте абразивом (натуральною або синтетичною речовиною, яка використовується для шліфування, полірування або очищення інших матеріалів). Повторюйте процес, використовуючи кожного разу дрібніший абразив, доки меблі не стануть гладенькими.

І трошки гумору: ви повинні бачити себе у цих меблях, як у дзеркалі.

  • Крок 3: щоб покрити меблі лаком, нанесіть лакову емаль для внутрішніх робіт, дайте їй висохнути та знову відшліфуйте меблі. Щоб отримати бажану інтенсивність кольору, важливо наносити кілька шарів лаку та добре шліфувати між кожним нанесенням. Ви повинні почекати 12 годин між висиханнями і ще раз видалити пил вологою губкою. Дайте меблям гарно висохнути.
  • Крок 4: покрийте меблі лаком (за бажанням).
  • Крок 5: ви можете покращити блиск меблів, полакувавши їх, але цей останній крок необов’язковий.

Порада: цю роботу потрібно виконувати при хорошому освітленні, щоб перевірити поверхню та виявити будь-які дефекти чи недосконалості (можна провести пальцями по меблях, щоб перевірити якість обробки).

5. Як ущільнити двері?

Bairro Alto - Apartamento T2, Sizz Design Sizz Design Дверi
Sizz Design
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Ви можете пофарбувати не лише меблі, ви також можете пофарбувати двері, якщо хочете надати дверям оновленого вигляду, не купуючи нові. Набагато більш економічне та екологічне рішення.

Крок 1: важливе питання: Як лакувати двері? – Процес дуже схожий на лакування деревини. Якщо у ваших дверях є отвори або тріщини, покрийте їх шпаклівкою для дерева за допомогою металевого шпателя.

  • Крок 2: зніміть двері з петель та надійно поставте їх на підставки.
  • крок 3: розберіть ручки за допомогою викрутки.
  • Крок 4: відшліфуйте усю поверхню дрібним папером, щоб вирівняти її, якщо деревина груба; папером із середнім, а потім дрібним зерном, щоб видалити старе покриття.
  • Крок 5: ретельно видаліть пил вологою тканиною. Якщо обидві сторони пофарбовані, виконайте те саме і на другій стороні дверей.

Примітка : якщо на ваших дверях є стара фарба, вам доведеться її видалити.

Якщо вам подобається результат, ви можете продовжити фарбування дверей по всьому будинку!

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6. Лакування меблів: чого уникати

homify Спальня Туалетні столики
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Щоб знати, чого уникати під час лакування меблів, завжди майте на увазі, що ворогами поверхні є: тепло, світло, розчинники, похідні від ацетону і, звичайно найбільший ворог, час!

Під час роботи слід уникати впливу прямих сонячних променів на меблі, адже тепло і яскраве світло негативно впливають на лак. Так само ці меблі необхідно віддалити від усіх джерел тепла, таких як радіатори, каміни та печі. З іншого боку, розчинники на основі ацетону, можуть швидко знищити покриття поверхні за лічені секунди, якщо рідина потрапить на поверхні меблів.

Уникнення слідів зношення є величезною проблемою для лакованих меблів. Якщо меблі дуже високі, робота буде складнішою, з нижчими предметами, до яких доступ простіший, скажімо, до таких як комод, нічний столик, консоль або двері, робота буде легшою.

А ось як ми можемо обмежити знос (старіння), який пошкоджує чутливу та видиму частину меблів? Дуже просто: ідея полягає у тому, щоб уникати розміщення предметів, які часто використовуються у повсякденному житті, таких як планшети, пульти дистанційного керування, підноси, кавові чашки на лакованих предметах меблів, адже зайві рухи (класти та знімати предмети) у кінцевому результаті зношують блиск меблів. Навіть найобережніші люди нічого не можуть гарантувати.

Також будьте обережні під час процесу очищення, оскільки можна подряпати меблі та залишити їх менш блискучими.

7. Як чистити лаковані меблі?

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Навчившись лакувати меблі, мити дерев’яні та лаковані двері, ми повинні навчитися ретельно за ними доглядати, щоб вони виглядали бездоганно.

Догляд:

  • Використовуйте тканину із мікроволокна, шовку або замші.
  • Змочіть її теплою водою і відіжміть майже насухо.
  • Додайте кілька крапель білого оцту на вологу тканину.
  • Чистіть меблі круговими рухами.
  • Протріть сухою тканиною.

Дізнайтеся більше:

  • Для меблів із чорним лаком оцет не обов’язковий, і ви можете використовувати енкаустику, якщо вологої ганчірки недостатньо, щоб видалити увесь пил.
  • Лаковані меблі із плямами: змочіть тканину лляною олією, скипидаром і борошном, а потім нанесіть її на меблі навколо плям.
  • Смугасті та лаковані меблі: для видалення подряпин можна використовувати зубну пасту. Завжди наносьте її круговими рухами.
  • Остання порада: догляд за лакованим предметом меблів не обмежується регулярним прибиранням. Є деякі перестороги, яких потрібно дотримуватись: уникайте ставити будь-який вологий предмет (склянку з водою, вино) на лак, оскільки це може призвести до знебарвлення або залишити незмивні сліди, особливо на білих меблях. Також уникайте впливу світла або тепла на лаковані меблі. Надмірне тепло може пошкодити поверхню ваших меблів.

Лаковані меблі

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Кухня
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Відвідати профіль

Кухня – ще одна кімната, де можна полірувати меблі. Тепер, коли ви навчилися лакувати деревину, ви можете зробити ремонт, про який мріяли. Наймання декоратора – це завжди хороший вибір для досягнення ідеального результату, не зволікайте, найміть професіонала!

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