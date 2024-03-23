Що потрібно знати перед лакуванням меблів

Вирішивши пофарбувати предмет меблів, ви знайшли чудовий спосіб змінити декор вашого будинку, не витрачаючи багато грошей! Цей процес можна виконати декількома способами, включаючи лакування меблів, надання їм необхідного блиску.
Але правда заключається у тому, що ми часто використовуємо термін «лак», не знаючи точно, що це таке.
Чи знаєте ви точно, що таке лак? І яке його призначення? Можливо, ви шукаєте поради щодо лакування предмета меблів чи іншої поверхні? У будь-якому разі, незалежно від того, навіщо ви звернулися до цієї статті, homify хоче поінформувати та скерувати вас у цьому процесі, показати
на практиці, як це можна зробити власноруч. Окрім того, DIY ( ’зроби сам’) ніколи не був дуже популярним, тому всі етапи цього процесу, про які ми розкажемо вам, дуже важливі.
Слідуйте за нами та нарешті знайдіть інформацію, якої вам бракувало, щоб надати вашим меблям особливого блиску!
Перш ніж почати пояснювати усі процеси лакування предмета меблів, нам потрібно розібратися в суті питання: що таке лакування?
Що ж, серед різних можливостей оновлення або трансформації предмета меблів за допомогою фарбування, процес лакування забезпечує гладку та блискучу поверхню, надаючи меблям дорогого вигляду. Ще потрібно, щоб предмет меблів виглядів достойно і привертав увагу!
Якщо ви вирішили покрити меблі лаком, майте на увазі, що ця операція вимагає часу і ретельної та скрупульозної роботи. Ви терпляча і старанна людина? Отже, тепер, коли ви зрозуміли, що таке лакування, можна засукати рукави і приступати до процесу.
Для початку виберіть чисте робоче місце без протягів, щоб мінімізувати рух пилу під час роботи, особливо під час висихання.
Для лакування дерева вам знадобляться деякі матеріали, які можуть бути у вас вдома, і вам їх не потрібно буде купувати. Однак ви повинні перевірити їхню якість, щоб не поставити під загрозу якість роботи.
Матеріали для роботи:
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Прочитайте про наступні кроки у роботі та дізнайтеся, як лакувати меблі або деревину самостійно:
І трошки гумору: ви повинні бачити себе у цих меблях, як у дзеркалі.
Порада: цю роботу потрібно виконувати при хорошому освітленні, щоб перевірити поверхню та виявити будь-які дефекти чи недосконалості (можна провести пальцями по меблях, щоб перевірити якість обробки).
Ви можете пофарбувати не лише меблі, ви також можете пофарбувати двері, якщо хочете надати дверям оновленого вигляду, не купуючи нові. Набагато більш економічне та екологічне рішення.
Крок 1: важливе питання:
Як лакувати двері? – Процес дуже схожий на лакування деревини. Якщо у ваших дверях є отвори або тріщини, покрийте їх шпаклівкою для дерева за допомогою металевого шпателя.
Примітка : якщо на ваших дверях є стара фарба, вам доведеться її видалити.
Якщо вам подобається результат, ви можете продовжити фарбування дверей по всьому будинку!
Щоб знати, чого уникати під час лакування меблів, завжди майте на увазі, що ворогами поверхні є: тепло, світло, розчинники, похідні від ацетону і, звичайно найбільший ворог, час!
Під час роботи слід уникати впливу прямих сонячних променів на меблі, адже тепло і яскраве світло негативно впливають на лак. Так само ці меблі необхідно віддалити від усіх джерел тепла, таких як радіатори, каміни та печі. З іншого боку, розчинники на основі ацетону, можуть швидко знищити покриття поверхні за лічені секунди, якщо рідина потрапить на поверхні меблів.
Уникнення слідів зношення є величезною проблемою для лакованих меблів. Якщо меблі дуже високі, робота буде складнішою, з нижчими предметами, до яких доступ простіший, скажімо, до таких як комод, нічний столик, консоль або двері, робота буде легшою.
А ось як ми можемо обмежити знос (старіння), який пошкоджує чутливу та видиму частину меблів? Дуже просто: ідея полягає у тому, щоб уникати розміщення предметів, які часто використовуються у повсякденному житті, таких як планшети, пульти дистанційного керування, підноси, кавові чашки на лакованих предметах меблів, адже зайві рухи (класти та знімати предмети) у кінцевому результаті зношують блиск меблів. Навіть найобережніші люди нічого не можуть гарантувати.
Також будьте обережні під час процесу очищення, оскільки можна подряпати меблі та залишити їх менш блискучими.
Навчившись лакувати меблі, мити дерев’яні та лаковані двері, ми повинні навчитися ретельно за ними доглядати, щоб вони виглядали бездоганно.
Догляд:
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Кухня – ще одна кімната, де можна полірувати меблі. Тепер, коли ви навчилися лакувати деревину, ви можете зробити ремонт, про який мріяли. Наймання декоратора – це завжди хороший вибір для досягнення ідеального результату, не зволікайте, найміть професіонала!