Pladur: переваги, недоліки, водовідштовхувальний гіпсокартон і ціни

Гіпсокартон, ламінована штукатурка або Pladur : це слова, які, ми впевнені, вам знайомі, і усі вони означають одне й те саме.

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Сьогодні ми зосередимося на гіпсокартоні із особливим акцентом на водовідштовхувальному гіпсокартоні. Адже що таке гіпсокартон? Які переваги та недоліки з ним пов'язані? Що означає водовідштовхувальний гіпсокартон? Скільки коштує водовідштовхувальний гіпсокартон?

На ці та інші запитання відповіді ми даємо нижче.

Тепер візьміть на замітку.