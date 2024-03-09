Pladur: переваги, недоліки, водовідштовхувальний гіпсокартон і ціни

Гіпсокартон, ламінована штукатурка або Pladur : це слова, які, ми впевнені, вам знайомі, і усі вони означають одне й те саме.
Будівництво будинку вимагає чималих коштів. Крім усього іншого, важливо знати матеріали, доступні на ринку, щоб ми могли зробити зважений вибір, заснований на гарному співвідношенні якості та ціни.
У homify ми в курсі тенденцій у будівництві та повідомляємо вам про нові розробки, щоб ви могли включити їх у свій вибір.
Якщо ви шукаєте цікаві проєкти будинків чи приміщень, то у нас на сайті їх дуже багато. Більше інформації за цим посиланням
Сьогодні ми зосередимося на гіпсокартоні із особливим акцентом на водовідштовхувальному гіпсокартоні. Адже що таке гіпсокартон? Які переваги та недоліки з ним пов'язані? Що означає водовідштовхувальний гіпсокартон? Скільки коштує водовідштовхувальний гіпсокартон?
На ці та інші запитання відповіді ми даємо нижче.
Тепер візьміть на замітку.
Бренд Kispo дав назву зимовим пальто, які ми так добре знаємо. Gillette для бритвених лез, а Pladur для гіпсокартону. Це означає, що продукт у кінцевому результаті приймає назву бренду, оскільки він найбільш успішний у його продажу.
Тепер гіпсокартон – це панель, що складається із гіпсу (з добавками або без них), яка, зазвичай, притискається до картонного покриття. Це матеріал, який широко використовується у цивільному будівництві для внутрішніх стін і підвісних стель. Для набуття міцності штукатурку можна змішувати із волокнами (паперовими, скляними або з іншими добавками), які забезпечують вогнестійкість або знижують водопоглинання. Тому, незважаючи на свою уявну крихкість, гіпсокартон набагато стійкіший, ніж ми думаємо.
У порівнянні зі стінами із цегляної кладки стіни з гіпсокартону легші і менш товсті. Ці листи виготовлені на фабриці та використовуються майже виключно всередині приміщень. При застосуванні для зовнішніх затворів матеріал повинен використовувати профілі із конструкційної сталі та цементні листи.
Чи дозволяють гіпсокартонні стіни розмістити електрику та сантехніку? Так. Ці установки виконуються за допомогою систем кріплення до стелі або прикручуються до оцинкованих сталевих профілів.
Усі матеріали мають переваги і недоліки. Знати їх має вирішальне значення для прийняття обґрунтованого рішення. Стелі та стіни будинку повинні, перш за все, забезпечувати стабільність і безпеку. У Pladur є недоліки, про які ми збираємося повідомити вам, але переваги більші, і саме із них ми починаємо:
1. Просте встановлення: однією із найбільш помітних переваг є швидке та легке встановлення. Деякі люди, навіть, заходять так далеко, що обходяться без професійної праці, щоб встановити стіни або підвісні стелі вдома. Однак вони можуть це зробити, лише якщо мають відповідну кваліфікацію, а також фізичні можливості (через вагу матеріалу). В іншому випадку завжди краще найняти спеціаліста.
2. Гнучкість і універсальність: це м'який матеріал, приємний на дотик, який легко різати, свердлити, прибивати, прикручувати та декорувати. Його можна застосовувати в оселях по-різному: на стелях, стінах, при будівництві специфічних конструкцій, таких як книжкові полиці, стелажі, ніші, розділові перегородки тощо. Крім того, конструкції з гіпсокартону можна персоналізувати. Можна, скажімо, вбудувати освітлення, застосувати різні оздоблення та кольори та створити нестандартні конструкції.
3. Легко піддається ремонту: це простий у обробці матеріал, установка якого не складна, його також легко зняти та нарізати на різні розміри. Це означає, що ви можете закрити отвір, відрізавши шматок гіпсокартону потрібного розміру.
4. Безпечний і стійкий: ми говоримо про матеріал із великою ізоляційною здатністю, який гарантує стабільність і є вогнестійким.
5.Це дешево: склад гіпсокартону робить його дешевим матеріалом.
Переваги привабливі, а які недоліки? Ми хотіли б виділити наступне, але майте на увазі, що це недоліки/проблеми, які можна подолати:
1. Погана водостійкість: як правило, гіпсокартон не є водостійким. При встановленні у ванних кімнатах, кухнях, підвалах або у кімнатах із високим рівнем вологи це може погіршити його стан. Тепер волога поверхня – це поверхня, на якій буде рости цвіль, що шкодить здоров'ю. Але є способи зробити гіпсокартон більш стійким до вологи.
Рекомендуємо прочитати: Грибок вдома: як він утворюється і як його назавжди позбутися
2. Не дуже стійкий до ударів: без штукатурки на гіпсокартоні поверхня більш схильна до пошкоджень. Оскільки він не дуже стійкий до ударів, у вас можуть виникнути проблеми із дірками, тріщинами або вм’ятинами. Доброю новиною є те, що ці проблеми легко вирішити.
3. Будьте обережні із оздобленням: незважаючи на легкий монтаж, оздоблення має бути зроблено правильно, щоб уникнути проблем пізніше. Крім того, ви повинні попередньо підготувати місця, де буде використовуватися (монтуватися) гіпсокартон, оскільки установка утворює пил, який поширюється по всьому будинку.
Недоліки, насправді, легко подолати, якщо вжити необхідних заходів обережності: вибрати найкращі матеріали, співпрацювати із професіоналами, знати, як доглядати за матеріалом і знати, які дрібні проблеми можуть виникнути.
Уразливість гіпсокартону по відношенню до води є одним із недоліків матеріалу. Однак, як ми вже сказали вище, проблема виправна.
Як зробити його все-таки водостійким? Матеріал може пройти водовідштовхувальну обробку, яка зменшить його водопоглинальну здатність, посиливши стійкість до прямого впливу води та вологи.
Водовідштовхувальний гіпсокартон використовується для внутрішньої кладки у приміщеннях із контрольованою вологою, таких як кухні, ванні кімнати, душові, роздягальні тощо.
Целюлоза на видимій стороні має зелений колір.
Ціни можуть відрізнятися в залежності від магазинів і, навіть регіону, країни. Однак ми залишаємо вам інформацію, щоб ви могли керувати своєю роботою: у Leroy Merlin водовідштовхувальний гіпсокартон розміром 200x120x1,3 см коштує 3,04 євро/м2 .
Крім водовідштовхувальних гіпсокартонних листів існують також:
1. Стандартні плити : вони складаються із двох аркушів паперу з високоякісним гіпсом всередині. Їх можна використовувати у будь-якому типі сухих робіт, перегородках, освітлювальних молдингах тощо.
2. Вогнестійкі плити: вони посилені скловолокном, щоб стати більш стійкими до вогню. У приміщеннях, де вогнестійкість особливо важлива, доцільно застосовувати цей тип плит.
3. Плити високої твердості: вони щільні та надзвичайно стійкі до ударів. Широко використовується у будівництві шкіл, лікарень, павільйонів, спортзалів і так далі.
4. Композитні плити: вони є композитними, тому що мають два шари – шар штукатурки та шар ізоляції.
Із розвитком технологій матеріали, які використовуються у будівництві, стають все більш безпечними та стійкими. Металеві профілі та аксесуари, доступні сьогодні, виготовлені із високоякісної сталі та мають високий рівень покриття, захищені від корозії, а також забезпечують механічну стійкість.
У Leroy Merlin металеві профілі для рейок або швеллерів коштують від 2,19 до 4,39 євро залежно від розміру. Вертикальні профілі мають однакову ціну: від 2,39 євро до 4,99 євро , також залежно від розміру. Профілі Omega, перфоровані чи ні, коштують від 2,29 до 2,39 євро . Стельові профілі коштують від 1,49 до 7,39 євро . Все залежить від розмірів і того, що вам потрібно. Зверніться до кількох веб-сайтів і порівняйте ціни.
Краще, якщо установку гіпсокартонних стін може здійснити спеціалізований фахівець. У цьому сенсі ми пропонуємо проконсультуватися із нашими будівельними компаніями та вкладкою будівельних матеріалів.
Якщо вам потрібна порада, ви завжди можете звернутись до наших фахівців, перейшовши за посиланням
Ми зібрали для вас корисну інформацію про гіпсокартон і, зокрема, водовідштовхувальний гіпсокартон. Переваги домінують над недоліками, а ціна приваблива.