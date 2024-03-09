Кухні з островом: що потрібно знати, перш ніж створювати дизайн!

Кухні з островами у моді, і ми не сумніваємося, що острови є елементами, які здаються додатковими цінностями у даній кімнаті, оскільки вони пропонують 25% додаткового простору. На додаток до цієї допоміжної поверхні для приготування страв та неформальних прийомів їжі, острови також можуть включати місце для зберігання, раковину для миття посуду, площину для побутових приладів. Є, навіть, кухні із островом і столом: дуже корисно – 2 в 1.
Мати кухню із островом – мрія багатьох людей. Ентузіазм призводить до деяких помилок при виборі острова, особливо щодо його пропорцій. Сьогодні ми пропонуємо вам кілька порад, які допоможуть вибрати правильний острів для вашої кухні та зважити всі плюси та мінуси наявності острова.
Для ілюстрації нашої статті ми вибрали португальські зображення сучасних острівних кухонь. Якщо один або кілька проєктів вас зацікавили, просто натисніть на мітку «контакт», щоб зв’язатися із фахівцями, відповідальними за них.
Давайте зробимо це?
Навіщо кухонний острів? Чому острови такі популярні? Перш ніж прийняти рішення, варто зважити всі за і проти. Серед переваг виділимо наступні:
Більше місця на прилавку: коли ви готуєте, прилавок швидко заповнюється, і ви не знаєте, куди подіти обробну дошку чи страву з духовки? Тож острів є гарним рішенням, щоб мати додаткову поверхню, яка дійсно стане у нагоді для комфортнішого приготування їжі.
Додатковий простір для зберігання: на кухні ніколи не буває достатньо місця для зберігання. Острів може заповнити цю прогалину, якщо у ньому є вбудовані шафи та/або полиці. Також в острів можна поставити побутову техніку.
Неформальна обідня зона: не завжди є час затриматися за столом, щоб поїсти. Виділіть частину свого острова для повсякденних страв, скажімо, швидких сніданків.
Визначення простору: у наш час, особливо в сучасних будинках, увага приділяється конфігурації відкритого плану (відкритого простору), в якій об’єднані вітальня, їдальня та кухня. Острів може розмежовувати границі кухні, практично відокремлюючи її від вітальні та/або їдальні. Це створює розділення простору без необхідності будування стін чи організації інших візуальних бар’єрів.
Чи є якісь недоліки у наявності кухонного острова? Переваги переважають, але недоліки теж є, і ось які:
Вони обтяжують бюджет: кухонні острівці, як правило, дорогі. Вони є додатковим елементом у просторі, який вимагає закупівлі додаткових матеріалів, що призводить до більших витрат. Однак ви можете вибрати більш просте, менше та незалежне рішення (замість острова, «прикріпленого» до підлоги). В IKEA, до прикладу, острів Стенсторп розміром 126 х 79 см коштує всього 349 євро.
Порушення плинності циркуляції: цей недолік існує лише у тому випадку, якщо простір сплановано неправильно. Плита, холодильник і посудомийна машина повинні утворювати робочий трикутник, а острів може порушити цю плинність і стати перешкодою.
Включення техніки: острівці із технікою стають
головними героями кухні. Це може спричинити утворення мертвих просторів у кімнаті. Крім того, піч на острові викликає проблеми із вентиляцією. Встановлення витяжного вентилятора є обов’язковим, а це означає додаткові витрати.
Хороший спосіб зорієнтуватися та запобігти тому, щоб острів став незручністю на вашій кухні, — це керуватися правилом 10%. Ваш острів не повинен займати більше 10% від загальної площі кухні. Обсяг, який перевищує цей відсоток, призведе до перевантаження простору, що зробить його менш функціональним.
Якщо ви хочете отримати уявлення про те, як існування острова вплине на простір, ви можете спробувати розмістити таблицю з приблизними розмірами у центрі та залишити її на кілька днів, щоб зрозуміти відчуття від появи там нового елемента. Цей експеримент також можна провести із картонними коробками, які займають стільки ж місця, скільки й острів.
Пам’ятайте, що острів має полегшувати ваше життя, а не навпаки. Занадто великий острівець, який перешкоджає циркуляції та нічого не додає, є непотрібним. Для цього проєкту бажано найняти дизайнера кухні.
Перш ніж вибрати острів для своєї кухні, подумайте про призначення, яке ви будете йому приділяти. Не захоплюйтеся дизайном, не думаючи про функції, оскільки це два нероздільні аспекти. Подивіться на свою кухню в цілому і запитайте себе, чого їй не вистачає. Вам потрібен простір для зберігання? Чи відчуваєте себе скуто, коли готуєте? Як ви думаєте, чи буде корисно вашій родині мати поверхню для щоденного прийому їжі? Острів — це можливість вирішити будь-яку проблему, і якщо ви зосередитесь на конкретному застосуванні, яке збираєтеся надати йому, легше спростити процес проєктування.
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Ми вже розповідали вам тут про правило 10%, яке важливо для розрахунку простору. Але як щодо вертикального простору? Вертикальний простір важливий для визначення можливості включення витяжного вентилятора та підвісного освітлення та чи будуть ці інфраструктури перешкоджати полю зору. Якщо ви прийшли до висновку, що світло і витяжний вентилятор будуть створювати перешкоду, то, можливо, вам доведеться віддати перевагу вбудованим системам і, по можливості, природній вентиляції. Коридори навколо острова не повинні бути занадто вузькими або широкими, інакше простір буде здаватися клаустрофобним або занадто розкиданим, відповідно. Ширина 1 м – 1,15 м буде в межах середнього.
Для більш цілісного дизайну вибирайте матеріали, які гармоніюють з рештою кухні. Існує ряд доступних матеріалів, які адаптуються до різних стилів.
Дерево є одним із найпопулярніших матеріалів для кухні завдяки своїй красі та відмінному співвідношенню ціни та якості. На острівці він може з'явитися біля основи і в якості стільниці. Однак усе повинно бути герметичним, щоб забезпечити більшу довговічність.
Бетон є одним із трендів, і ми бачимо багато кухонних проєктів із відкритими бетонними островами. Це хороший матеріал для тих, хто ототожнює себе із індустріальним або сучасним підходом. Якщо ви обираєте бетон, вибирайте непористу плиту хорошої якості, яка не становить ризику поломки чи розтріскування.
Граніт, стеатит і сланець також є поширеним вибором для кухонного покриття. Граніт доступний, дуже міцний і доступний у багатьох кольорах. Кожні десять років оздоблення цього каменю слід оновлювати.
Стеатит і сланець вибирають рідше, ніж граніт. Стеатит є пористим і його необхідно запечатати натуральним маслом, щоб запобігти утворенню плям. Сланець, до речі, непористий і не потребує особливого догляду. Для острівного верху також є ламінований пластик із матовим покриттям. Він стійкий і продається за розумною ціною, але його потрібно доробити.
Кераміка не могла залишитися поза увагою у нашому списку. Персоналізуйте основу острова за допомогою кольорового або простішого керамічного покриття, залежно від вашого смаку.
Ми закінчуємо мармуром, чудовим матеріалом, який надає нотку розкоші середовищу, в якому він розташований. Чим він біліший, тим дорожчий.
Як ми повторювали протягом цієї статті, поверхня острова може бути достатньо великою, щоб використовувати її як простір для щоденного прийому їжі. Однак у вас все ще є можливість прикріпити стіл до острова. У цьому випадку стіл, зазвичай, прибавляють збоку і на нижньому рівні. Щоб це зробити, кухня повинна мати велику площу. Сполучені кухонні столи досить функціональні, так як страви подаються безпосередньо біля місця, де вони готуються.
Чи можливий острів на маленькій кухні? Хороша новина полягає у тому, що наразі існують як величезні, так і дуже компактні острови. Хороший варіант для маленької кухні – компактний острів на колесах. Колеса дозволяють вам притулити острів до кута, якщо вам потрібен простір для пересування, чи для прийому людей тощо. На маленькій кухні навряд чи вийде влаштувати острів із плитою або іншою технікою, але острів можна використовувати, скажімо, для зберігання речей.
Будьте творчі, використовуючи острів. Крім загальних функцій, острів може включати в себе винний льох, невеликий холодильник для зберігання вина, відкриті полиці для розміщення кулінарних книг і предметів декору, кошики для того, щоб все було в порядку, а оточення візуально гармонійним.
Якщо ваш бюджет дозволяє, ви можете застосувати передові технології на острові. Змішувачі з таймером, столи, які автоматично знімаються, сенсорні екрани на стільницях, полиці, що обертаються, світлодіодні світильники… Це острівні кухні 2018 року. За ними майбутнє.
Щоб ваш кухонний острів був ідеальним, скористайтеся ноу-хау дизайнера кухні чи архітектора інтер’єру . Вони зможуть допомогти вам з функціональністю, розміром і матеріалами. Збирайте зображення островів, які вам подобаються, і показуйте їх, щоб вони могли зрозуміти, що вам подобається, і створити острів, який підходить вам і вашій кухні.
Якщо потрібна порада, запитайте нашого архітектора, перейшовши за цим посиланням
Ця стаття ідей є свого роду повним довідником щодо кухонних островів, пояснюючи переваги та недоліки кухонь із островами. Якщо у вас її ще немає, ця стаття ідеально підходить для вирішення, мати кухню із островом чи ні. Розгляньте простір між столом і кухонною лавкою і подивіться, чи врешті-решт варто мати ще один елемент у цій кімнаті вашого будинку. Для цього прочитайте статтю, яка допоможе вам організувати кухню.
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