Кухні з островом: що потрібно знати, перш ніж створювати дизайн!

Кухні з островами у моді, і ми не сумніваємося, що острови є елементами, які здаються додатковими цінностями у даній кімнаті, оскільки вони пропонують 25% додаткового простору. На додаток до цієї допоміжної поверхні для приготування страв та неформальних прийомів їжі, острови також можуть включати місце для зберігання, раковину для миття посуду, площину для побутових приладів. Є, навіть, кухні із островом і столом: дуже корисно – 2 в 1.

Мати кухню із островом – мрія багатьох людей. Ентузіазм призводить до деяких помилок при виборі острова, особливо щодо його пропорцій. Сьогодні ми пропонуємо вам кілька порад, які допоможуть вибрати правильний острів для вашої кухні та зважити всі плюси та мінуси наявності острова.

Для ілюстрації нашої статті ми вибрали португальські зображення сучасних острівних кухонь. Якщо один або кілька проєктів вас зацікавили, просто натисніть на мітку «контакт», щоб зв’язатися із фахівцями, відповідальними за них.

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